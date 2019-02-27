С возвращением Верховной Рады к пленарной работе избирательные баталии переместились в сессионный зал и ожидаемо обострились. Соперники на выборах используют парламент для публичных атак друг на друга. Основное противостояние, как и за стенами парламента, ведется между прямыми конкурентами - президентом Петром Порошенко, который баллотируется на второй срок, и лидером “Батькивщины” Юлией Тимошенко, действующей в связке с главой МВД и одним из центров влияния в провластной партии “Народный фронт” (НФ) Арсеном Аваковым.

Главные обвинения, которые они сегодня предъявляют Порошенко и его окружению - подготовка подкупа избирателей с помощью масштабной “сетки” и махинации с оборонными закупками, по поводу которых лидер “Батькивщины” уже призвала к импичменту президента.

Но и Тимошенко пропрезидентская партия “Блок Петра Порошенко” (БПП) и близкие к Администрации президента (АП) блогеры и комментаторы обвиняют в организации скупки голосов, а министра за его угрозы пресекать нарушения на выборах - в попытках насадить полицейский режим.

Собеседники издания в депутатском корпусе считают, что для обеих сторон вопрос стоит уже о политической судьбе и, вероятнее всего, свободе, поэтому градус предвыборной напряженности будет только расти

Шокирующий сюжет

Заседание согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов в понедельник, 25 февраля, показало, что соперничество штабов Порошенко и Тимошенко будет только нарастать, а значит новая пленарная неделя в Раде будет “горячей”. Тимошенко продолжала обвинять президента в намерениях скупить голоса путем раздачи материальной помощи в обмен на согласие голосовать за него.

“Я требую пригласить, во-первых, министра внутренних дел, премьер-министра (в Верховную Раду - Прим.Ред.) отчитаться о том, как идет подкуп из бюджета, обязательно всех силовиков, чтобы отчитались, что происходит со страной”, - заявила Тимошенко.

В ответ глава фракции БПП Артур Герасимов напомнил о обысках СБУ в структурах "Батькивщины", результаты которых, по его словам, свидетельствуют о планах как раз Тимошенко провести подкуп. "Мне все больше хочется повторять и повторять, что громче всех кричит “Держите вора!" сам вор!" - заявил Герасимов.

Но вечером того же дня вышло расследование журналистов программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" о закупках для государственного концерна "Укроборонпром” контрабандных российских запчастей через фирмы-прокладки, в том числе принадлежащее непосредственно Порошенко предприятие "Кузница на Рыбальском”.

Схемы приписываются сыну заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского Игорю. Старший Гладковский входит в близкое окружение президента Порошенко, будучи его бизнес-партнером.

На следующий день Тимошенко заявила, что материалов, собранных журналистами, достаточно для начала импичмента президента.

Но резонанс вообще пошел серьезный, на который в АП пришлось реагировать. “Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши деньги" для опровержения или подтверждения обнародованного", - сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Фейсбуке.

В то же время представитель президента в парламенте заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко сообщила, что Гладковские и “Укроборонпром” готовы судиться с журналистами, “чтобы те или извинились, или привели неопровержимые доказательства”, которых, по мнению Луценко, в расследовании не хватает.

“Народный фронт” шутит

История с Гладковскими отодвинула на второй план пикировку БПП с министром Аваковым, которая изначально обещала стать темой недели. Напомним, в ответ на обвинения Авакова о подготовке штабом Порошенко схем на выборах и упоминания в этой связи заместителя главы фракции БПП Сергея Березенко, который в качестве организатора фигурирует в уголовных производствах, президентский именной блок потребовал от министра объяснений в парламенте.

И до этого момента БПП объявляет полу-бойкот голосованиям в парламенте и поддержит только законопроекты касающиеся национальной безопасности и обороны.

“Мы готовы голосовать и за другие законы, но заместителя главы фракции обвинили в подкупе избирателей. Поэтому мы хотим услышать от руководителя правоохранительных органов Арсена Авакова опровержения этой информации, что якобы Березенко является фигурантом некоего дела о подкупе, или увидеть доказательства: видео, схемы такого подкупа”, - заявила Луценко журналистам в парламентских кулуарах.

Во фракции НФ на счет только иронизируют. “Странно, что фигурант уголовных производств - Березенко, а извиняться должен Аваков. На самом деле мы не на стороне одного кандидата против другого. Мы - за честные выборы”, - комментирует народный депутат Леонид Емец ”Стране”.

Но в БПП явно не настроены шутить, обвиняя Авакова в применении полицейских методов к демократии. “Нельзя… декларировать приверженность к европейским ценностями, говорить о вступлении в НАТО и ЕС и при этом строить полицейскую диктатуру”, - написал народный депутат Максим Саврасов (БПП) в комментариях к еще одному ироническому посту в Фейсбуке близкого к Авакову депутата Антона Геращенко (НФ).

Угрозу БПП исполнил. Рада в этот день только одобрила 263 голосами законопроект о согласовании решения президента Украины о допуске в 2019 году подразделений вооруженных сил других стран на украинскую территорию для участия в учениях. Но выглядело это как сделка. Сессия уже показывала, что может принимать законы и без львиной части голосов депутатов от БПП (договориться о мобилизации еще раз вполне можно). А важных для президента законов во вторник не было, поэтому БПП вполне мог не голосовать, обвиняя политических оппонентов.

“Последние события показали, что Тимошенко и Аваков с одной стороны и окружение Порошенко с другой вошли в клинч. Разойтись они уже не смогут. Теперь пока одни не окажутся на ковре. Аваков понимает, что Порошенко его кончит, если дать ему выиграть выборы, и наоборот. С любым другим кандидатом он сумеет договориться. С Порошенко - нет. Драка будет знатная”, - комментирует собеседник издания в НФ, близкий к руководству партии.

"Свой сукин сын"

Еще в этой истории примечательно молчание Запада, который обычно любит выступать с предупреждениями и нравоучениями. На это обращают внимание даже вхожие в западные посольства депутаты-еврооптимисты. “Попытки фальсификации выборов через сетку подкупа звучат по всей стране. О ней говорит хоть и нелюбимый мной, но легитимный министр внутренних дел. Выходят расследования на телеканалах. Журналисты внедряются внутрь секты фальсификаторов. В иных случаях США и ЕС громко указывают на менее очевидные нарушения. Я хочу ошибаться, но нет ли двойных стандартов у части западных друзей Украины?.. Сейчас ставка на коррумпированного, но понятного кандидата вместо ставки на честные выборы может стать еще одной ошибкой Запада” - написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Сергей Лещенко (БПП), который находится в оппозиции к руководству своей фракции.

Собеседники издания в БПП, ориентирующиеся на президента, расценивают отсутствие реакции Запада “очевидное предпочтение” действующему президенту в сравнении с остальными кандидатами.

В свою очередь, политолог Петр Олещук считает, что Запад внимательно следит за процессами в Украине, но проявляет осторожность. “Им важно, чтобы выборы прошли без майданов и хоть какая-то стабильность сохранилась. Думаю, если Порошенко на выборах все организует красиво - с нарушениями, но приемлемыми - и получит хоть какую-то легитимность, наши партнеры это примут. Но если скандалы обретут масштаб и общество их подхватит, тогда США и Европе придется реагировать. При этом, вопреки подозрениями, я не думаю, что они поддерживают Порошенко, но им не нужна дестабилизация с плохо прогнозируемыми последствиями”, - объясняет эксперт “Стране”.

Правда, пока скандалов меньше не становится, и чем дальше, тем они шире и громче. Постоять в стороне у Запада вряд ли получится.