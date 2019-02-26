Национальный отбор на Евровидение в этом году больше напоминает национальный позор.

Украина столкнулась с патовой ситуацией, когда организаторы сначала допустили к участию в конкурсе артистов, которые гастролируют в России (или имеют российский паспорт, или родителей с российским паспортом в Крыму). А потом сами же их за это в прямом эфире заклеймили.

Опомнились уже в финале, когда вопреки травле, которую ведущий шоу и члены жюри устроили MARUV за гастроли в стране-агрессоре, она победила. За нее проголосовало большинство жителей Украины.

Но украинский вещатель НОТУ (Общественное ТВ) не растерялся, и составил для певицы договор на таких унизительных условиях, чтобы она сама отказалась от участия в Евровидении. Так и случилось.

MARUV заявила, что не будет представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве, потому что не хочет “выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков”. “Я - музыкант, а не бита на политической арене”, - добавила артистка.

Теперь НОТУ в спешке ищет другого претендента из числа финалистов нацотбора.

Но с поисками замены для MARUV тоже могут быть проблемы.

Какие последствия будут у самого политизированного нацотбора в истории Евровидения - разбиралась “Страна”.

Кто прав, кто виноват?

Отказ MARUV от участия в Евровидении продюсер Михаил Ясинский называет “пощечиной всей информационной и музыкальной политике Украины”.

“Кто работает в украинском шоу-бизнесе понимает, что этот блестящий pr ход, после которого просто не осталось места для упрёков и претензий, был пощечиной всей информационной и музыкальной политике Украины, всем ответственным за нее, кто так бездарно проиграл этот бой и проигрывает всю битву за украинскую молодежь”, - рассуждает он.

Интересно, что Ясинский косвенно поспособствовал тому, что такая ситуация вообще стала возможна. Ведь изначально MARUV не должна была принимать участие в нацотборе. Ее пригласили на место подопечной Ясинского, певицы TAYANNA. Которая, по словам продюсера, отказалась от участия в этом проекте “именно по причине его токсичности для психики артиста”.

Представители музыкальной индустрии, с которыми пообщалась “Страна”, единогласны во мнении: в том, что произошло, выноваты не артисты - а исключительно организаторы нацотбора.

Всего этого скандала можно было избежать, если бы в контракты для участников вписали конкретные пункты, которые бы исключали допуск к участию артистов, гастролирующих в РФ. А так публичное линчевание той же MARUV, которую организаторы шоу сами пригласили участвовать в нацотборе, выглядит натуральным лицемерием.

“Телекомпания UA:Суспільне, которая поручила своему подрядчику “СТБ” проводить нацотбор, допустили массу нарушений. Они создали инцидент, который ударил по имиджу Украины. Их вина в том, что вместо обсуждения музыки получилось политическое шоу. Надо было выяснять, кто там где и как пел до отбора, а не выносить это в публичную плоскость. А они взяли на себя функции сотрудников СБУ”, - считает украинский продюсер Владимир Бебешко.

К тому же, его возмущает тот факт, что в жюри пригласили в жюри людей, которые сами гастролировали в России в 2015-2016 годах.

“Я про Джамалу с ее концертом в Сочи, и Филатова (The Maneken), который выступал в Краснодаре, в клубе “Белки-стрелки”. Это доказанные факты. Эти люди не имели права устраивать политические разборы коллегам, так как они сами не безгрешны”, - полагает продюсер.

Видимо, организаторы решили пожертвовать честью в расчете на хайп и высокие рейтинги. Хайп-то удался. Но в одном они просчитались: гастроли в РФ не помешали, а может, даже помогли MARUV победить в нацотборе. На такой исход никто не рассчитывал. Пришлось выкручиваться.

Кто заменит MARUV?

Сразу после отказа MARUV за право представлять Украину на Евровидении 2019 началась жесткая кулуарная борьба.

По словам музыкальных продюсеров, НОТУ пытается разыграть многоходовочку.

“Ни для кого не секрет, что ставка была на группу KAZKA, - говорит “Стране” Владимир Бебешко. - Но дело в том, что KAZKA была профессионально не готова. Девочке еще год назад сказали “иди, учись”, а девочка не хочет. Она все равно плохо поет. Понятно, что хотели KAZKA послать, но ее уровень не позволял, потому что это стыдно. Потому, когда выиграла MARUV, что они сделали - создали специально невыносимые условия контракта, чтобы она отказалась. Теперь есть надежда у организаторов, что Freedom Jazz тоже откажется. Им в крайнем случае можно пообещать 100% попадание на Евровидение в следующем году, чтобы они сейчас уступили место. А третий претендент у нас кто? KAZKA. Что и требовалось доказать”, - рассуждает Владимир Бебешко.

Буквально в процессе написания этого текста стало известно, что прогноз продюсера сбылся: Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении. Скорее всего, от Украины в Тель-Авив поедет выступать KAZKA.

Итог неудивителен. О том, что Украине стоит отправить на конкурс вместо "непатриотичной" MARUV "патриотичную" группу KAZKA, прямым текстом в эфирах телеканалов все эти дни заявлял вице-премьер по культуре Вячеслав Кириленко. Лоббизм в адрес KAZKA со стороны представителей власти настолько очевиден, что на это Кириленко указала даже пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко, Лариса Сарган.

Впрочем, глава музыкального пиар-агентства Саша Вареница считает, что кто бы сейчас не заменил MARUV - Freedom Jazz или KAZKA, им придется несладко.

“Если не ошибаюсь, международные букмекерские конторы уже успели определить Maruv на второе место среди фаворитов финала Евровидения. Мощный задел на успешное выступление. Кроме того, у певицы уже сейчас есть вполне реальная аудитория в Турции, Италии, Греции, Польше. О мощи лейбла Warner Music, который издает Maruv, я уже рассказывал. Потому с высокой долей вероятности можно было предполагать: выступление Maruv стало бы самым успешным для Украины в последние три года. Но, увы. Теперь это создаст дополнительное давление на участника, который отправится на конкурс вместо Maruv. Будь-то Freedom Jazz или KAZKA, я им сейчас не завидую. Если они займут место ниже второго (а так, скорее всего и будет), найдутся те, кто скажет: была бы Maruv, выступила бы лучше”.

Что делать?

Эксперты говорят, что в такой ситуации единственная возможность сохранить лицо для нашей страны - отказаться от участия в Евровидении.

А еще - сменить организаторов нацотбора. Владимир Бебешко, например, считает, что они не справляются со своей работой.

“Молодой артист уже не пойдет на нацотбор, потому что просто не доверяет организаторам. Они себя дискредитировали. К тому же, именно потому что судьи некачественно проводили отбор, в последние два года Украина занимала последние места на Евровидении. И никто за это ответственности не нес. Поэтому в этом году надо взять паузу, поменять организаторов, поменять судей, прописать четкие правила для участников, и в следующем году с новым силами рваться в бой”, - полагает Владимир Бебешко.

Продюсер иронизирует: теперь, видимо, каждый артист для участия в Евровидении должен будет заполнять анкету:

“Первый вопрос - гражданство какой страны имеешь? Второй - Чей Крым? Они так часто артистам задают этот вопрос, как будто сами не знают и сомневаются. Третий - гастролируешь ли в России? Четвертый пункт - справка от психиатра и анализы. Пятый - изменял ли ты сексуальную ориентацию за последние пять лет? И шестое - проходил ли собеседование перед Евровидением в СБУ?”.

Можно, конечно, пофантазировать о том, что другие финалисты нацотбора в знак протеста сами откажутся ехать от Украины на конкурс, проявив солидарность и выступив против политизации песенного шоу. Но это утопия.

Впрочем, не исключено, что за вопиющую политизацию нацотбора нашу страну может отстранить от конкурса Европейский вещательный союз (EBU).

По словам собеседника “Страны” в европейских музыкальных кругах, решение НОТУ противоречит правилам EBU - национальный вещатель не может переигрывать результаты отбора.

“Страна” обратилась за официальным комментарием в EBU, но там переложили всю ответственность за выбор конкурсанта на НОТУ. Мол, они ждут решения Украины. Вопрос о возможной дисквалификации в EBU оставили без ответа.

Продюсер Михаил Ясинский также не исключает, что Украину могут дисквалифицировать.

“Но не это главное. Главное - общественное мнение молодежи, которое приведет к протестному восприятию всей культурной политики, которая идет вразрез с социальными и культурными запросами общества. Она не способна не только управлять этими запросами, но и формировать их и просто сосуществовать”, - считает он. В этом смысле недопуск MARUV к участию в Евровидении - очень серьезный симптом.