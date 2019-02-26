В четверг, 28 февраля, Верховная Рада начнет рассматривать скандальный законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

После принятия проекта в первом чтении, к нему было подано более 2 тысяч поправок, голосовать в сессионном зале будут по каждой из них, поэтому рассмотрение документа может затянуться на несколько недель, а голосование по нему состоится аккурат перед первым туром президентских выборов.

Председатель профильного комитета Николай Княжицкий ("Народный фронт") уже отметил, что новый языковой закон "изменит ситуацию в Украине и станет революционным".

Впрочем, у рассмотрения этого законопроекта именно сейчас может быть и более практический мотив - попытка увести внимание общественности от скандала с хищениями в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Порошенко.

"В ближайшее время Порошенко начнет проталкивать закон о языках во втором чтении. Языковой вопрос - это традиционно "универсальная таблетка" от всех проблем. Тема вызывает грандиозные ссоры по всей стране. В общих криках должна потухнуть тема воровства на армии и представить Порошенко главным патриотом Украины", - написал нардеп Сергей Лещенко.

Поэтому следите за руками президента - уже скоро весь фокус внимания он попробует переключить на тему языка.

"Страна" уже неоднократно анализировала принципиальные новации данного законопроекта, который называют также законом о тотальной украинизации. Однако ко второму чтению он претерпел целый ряд принципиальных изменений и в случае принятия значительно ужесточит языковую политику в различных сферах жизни.

Какие новации предлагают депутаты



1. Украинский язык предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в младшей школе и садиках допускается параллельно обучаться на языках нацменьшинств (путем создания отдельных классов или групп), а в ВУЗах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС - разумеется, русский язык в этот перечень не входит. Коренным народам Украины (исчерпывающий перечень таких народов в законопроекте отсутствует, но отдельно упоминаются крымские татары) гарантируется обучение на родном языке. При этом предлагается отсрочить полный переход внешнего независимого тестирования на украинский язык до 2025 года.



Отметим, что образовательные нормы этого законопроекта уже давно критикуются соседями Украины. Принятый Украиной в 2017 году закон об образовании, откуда дочиста списали пункт о языке образования в данный законопроект, стал причиной затяжного политического конфликта Украины с Венгрией.

Власть обещала сделать некоторые исключения в законе специально для венгерского языка в Закарпатье. Но, как заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, в Украине слово не сдержали.

2. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке (примечательно, что как именно технически это сделать - выходить с плакатами на сцену или делать синхронный перевод реплик артистов, в документе не поясняется).





Также язык публичных мероприятий (симпозиумов, круглых столов и т.д.) может быть только украинским, либо английский.

3. Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров.

4. Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках должны дублироваться на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке.

К слову, самое принципиальное изменение в законопроекте с момента первого чтения как раз касается статьи о применении украинского языка на телевидении и в радиовещании в общенациональных СМИ. Теперь предлагается установить квоту в 90% украинского языка на общенациональных каналах, в то время как перед первым чтением квота составляла 75% (и именно эта квота действует и сейчас). Для региональных СМИ допускается 20% суточного вещания на других языках (ранее предлагалось 40%). Опять дается поблажка крымским татарам - телерадиорганизации, которые вещают на крымскотатарском языке, должны не менее 40% вещания вести на украинском.

Новации прямым образом бьют по интернет-СМИ. Депутаты предлагают обязать каждое электронное СМИ иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию. А "зеркало" на другом языке, например, на русском, будет только опционально - если это захочет СМИ. На перевод веб-сайтов на украинский язык дается 18 месяцев со дня вступления закона в силу.

Информационные агентства оставляют за собой право "распространять свою продукцию на государственном, а также других языках, придерживаясь общепринятых этических и моральных норм словоупотребления".



Что касается переходного периода для печатных СМИ, то он составит 2-2,5 года. По его окончании все украинские газеты, кроме тех, кто выходит на английском языке и других языках ЕС, а также на крымско-татарском языке.

По сути это будет означать конец русскоязычной прессы в Украине. Газеты и так сейчас еле сводят концы с концами, а если им еще придется печатать дополнительно и украинский тираж, это окончательно их убьет. Украинские издатели уже неоднократно поднимали этот вопрос, но депутаты их не услушали.

Наконец, вишенка на торте - страницы СМИ во всех социальных медиа (без указания их перечня) также должны быть на украинском языке. Тоже самое касается мобильных приложений медиа.

5. Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке.

6. В сфере обслуживания (магазины, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, автомойки и прочее) для персонала также является обязательным использование украинского языка.



Обязательное использование украинского языка в медицинской сфере. Впрочем, по сравнению с 1 чтением, было решено отказаться от требования, чтобы медработники проходили сертификацию на знание языка, теперь они могут это подтвердить обычным сертификатом о среднем образовании. В любом случае в законопроекте прописано, что медицинские услуги должны предоставляться на украинском языке.

7. Депутаты хотят обязать чиновников проходить сертификацию на знание языка. Для этого создается специальный орган - Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которая будет определять необходимый уровень владения им для занятия определенных постов и должностей. Например, кандидаты в президенты должны будут подавать сертификат на знание украинского языка, выданный этой комиссией. Требования по уровню знания украинского языка распространяются на госслужащих, дипломатов, судей, адвокатов, нотариусов, работников образовательных и медицинских учреждений, сотрудников государственных и коммунальных предприятий. Также создается такой орган, как Уполномоченный по защите государственного языка, который будет контролировать соблюдение языковой политики. То есть, грубо говоря, следить и пресекать использование русского и других языков нацменьшинств там, где предписано использовать украинский.

Другими словами, ко второму чтению депутаты решили возродить под другим названием скандальный институт "мовных инспекторов", которых после поднятой шумихи исключили из законопроекта еще перед первым чтением.



Интересно, что получение гражданства Украины возможно только при знании украинского языка. Но в случае "наличия особых заслуг перед Украиной", им может быть предоставлено гражданство, если они не знают украинский язык. Правда, в таком случае они должны выучить мову в течение года. Требование знать украинский не распространяется на слепых, глухих и немых просителей гражданства, которые попросту не смогут пройти экзаменацию в специальном Центре украинского языка.

Сдача экзаменов кандидатами на должности вводится через 2 года после вступления закона в силу.



8. В сфере электронной коммерции предусмотрена обязательная маркировка товаров на украинском языке, за невыполнение нормы - деятельность такого субъекта хозяйствования может быть временно прекращена. Сайты по продаже товаров и договора о продажах также должны быть на украинском языке.



9. В именах собственных и географических названиях должно сохраняться оригинальное звучание. При этом граждане имеют право на транскрибированную запись ФИО в соответствии со своими национальными традициями. Однако, географические названия и объекты топонимики не переводятся и должны подаваться "при помощи букв соответствующего алфавита в соответствии со звучанием на государственном языке. По сути, это требование означает, что после принятия закона по-русски необходимо будет писать "Кыйив" вместо "Киева" или "Украйына" вместо "Украины". Придется забыть и о написании названия речки "Днепр" - теперь только "Днипро".

10. Невыполнение требований языкового законодательства будет наказываться штрафами, которые будут устанавливать специально созданные институции по защите языковых прав. Например, чиновникам, которые не используют украинский язык, грозит штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов (3400-6800 грн). То есть, если чиновник перейдет на любой язык, кроме украинского, во время заседания в органах госвласти или местного самоуправления, максимальный штраф составит до 6800 грн. В гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт и т.д.) - нарушение языковой политики может обернуться штрафом от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов (3400-5100 грн). Если газета будет напечатана без тиража на государственном языке - штраф 6800-8500 грн. В сфере обслуживания за нарушение языкового законодательства сначала объявляется предупреждение и дается 30 дней для устранения нарушения. При еще одном нарушении в течение года - штраф 5100-6800 грн. Повторное админнарушение в течение года - штраф 8500-11 900 грн.

Попытки ввести двуязычие или многоязычие в Украине (или предоставить официальный статус любому другому языку во всей стране или в отдельном регионе) приравнивается к свержению конституционного строя. За это предполагается до 10 лет тюрьмы согласно статье 109 Уголовного кодекса.

Именем предвыборной рациональности

В первом чтении законопроект набрал 261 голос в поддержку. Тогда не голосовали за него только депутаты от "Оппозиционного блока" и группы "Видродження". Впрочем, опрошенные "Страной" политики и эксперты говорят о том, что шансы на принятие закона в целом довольно высокие, ведь фракции, которые ориентированы на националистический электорат, просто побоятся накануне выборов голосовать по-другому.



Хотя, драконовские нормы закона вызвали брожение даже внутри БПП. Если глава фракции Артур Герасимов в разговоре со "Страной" высказал уверенность, что законопроект будет принят, то нардеп из Одессы Алексей Гончаренко не уверен, что отдаст за него свой голос.

"Там неясно, в каком конечном виде выйдет этот законопроект. Там одна правка противоречит другой. Нам точно не надо вводить какие-то репрессии по языковому признаку", - говорит Гончаренко.



В свою очередь, член "Народного фронта" Сергей Высоцкий сообщил журналистам, что его политсила будет голосовать за этот проект: "Это не вопрос техники, не вопрос обучения, не вопрос экзаменов для чиновников или узкополитических интересов... Это цивилизационный барьер, который сделает украинский мир шире и позволит эффективнее противостоять российской экспансии".



Депутатская фракция "Батькивщина" также поддержит этот документ, о чем журналистам уже сообщила лидер фракции Юлия Тимошенко.

Обещают поддержку проекту и в "Самопомощи, чей член Ирина Подоляк выступила одним из авторов законопроекта.

Против будут голосовать депутаты от "Оппозиционной платформы-За життя" и "Оппозиционного блока".

Кроме того, не очень хочется голосовать за скандальный законопроект и многим депутатам-"мажоритарщикам" из юго-восточных регионов. Особенно с учетом приближения выборов в Верховную Раду.



"Представь, вот приеду я к себе в Одессу и что мне избиратели скажут об этом законе? "Дякую аж підскакую"? Нет, они мне скажут: "Ты с*ка и выродок, за что ты голосуешь", - пояснил "Стране" свою позицию мажоритарщик из Одессы. - Или ему (махнул рукой в сторону коллеги. - Прим.Авт.) что в Харькове скажут? В Николаеве? Там никогда не поймут, почему мы законы о языке принимаем, а не об улучшении их жизни".



О том, что парламентскому большинству будет непросто собрать голоса, говорит "Стране" и политолог Руслан Бортник.



"Нет единства в коалиции в отношении этого вопроса, часть фракций прямо говорят, что это пиар президента. Мажоритарщики с южных и восточных областей не спешат голосовать за эти нормы. К законопроекту подано 2000 поправок, то есть явно это все затянется не на один день, - говорит Руслан Бортник". А чем ближе к выборам - тем меньше будет энтузиазм у депутатов, которые сегодня готовы голосовать. Дело в том, что выборы набирают обороты. И на палубе Петра Порошенко всем места не хватает. Общество относится к языковому вопросу как к яблоку раздора. И это понимают все здравомыслящие депутаты. Никто не хочет, чтобы его голос использовали как бесплатный ресурс".