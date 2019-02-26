В ночь на вторник 26 февраля, Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Накануне утром ему было объявлено о подозрении в совершении государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины).

Как считает следствие, генерал-полковник, который на протяжении двух лет эпохи президентства Виктора Януковича являлся командующим ВСУ, будучи главой Генштаба, вступил в преступный сговор с опальным главой государства.

А его дальнейшие умышленные действия на этом посту способствовали чрезмерному сокращению и разложению украинской армии, потери ею боеспособности, что в конечном счете привело к аннексии Крыма вскоре после событий Евромайдана.

В свою очередь, именно с критикой действий (а точнее, бездействия) пришедших к власти лидеров Майдана на "крымском направлении", а также Донбассе, связывает свое уголовное преследование сам Замана. Все претензии в свой адрес он отвергает и дает понять: его пытаются "назначить" стрелочником, манипулируя фактами пяти- и семилетней давности в отместку за жесткую позицию к нынешнему режиму в Украине.

Как с его историей связаны различные трактовки событий "крымской весны" 2014 года, публичные пикировки генерала с секретарем СНБО Александро Турчиновым и предстоящие выборы, выясняла "Страна".

От спасителя Майдана до предателя Украины. Кто такой Владимир Замана

Прежде чем перейти к обстоятельствам уголовного дела в отношении видного представителя генералитета , который в логике правоохранителей наряду с Януковичем представляется виновным в потере Украиной Крыма, следует напомнить основные вехи его жизненного пути.

Замана - до мозга костей человек военного уклада, посвятивший себя армии. Он начинал свою карьеру в танковых войсках в период СССР: сначала в группе советских войск в Германии, а затем - в Туркестанском военном округе.

В 1993 году Владимир Михайлович вернулся в Украину, где занимал целый ряд руководящих должностей в системе ВСУ. Вершиной его карьеры стало назначение 18 февраля 2012 года на пост начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными силами страны. Спустя полгода после этого Замане было присвоено звание генерал-полковника.

Широкой общественности страны главком стал известен в разгар событий Евромайдана. Как рассказывал позднее под присягой в суде по делу Януковича сам генерал-полковник, во время ожесточенного противостояния на Майдане тогдашние генпрокурор Виктор Пшонка и глава СБУ Аександр Якименко пытались убедить его использовать против протестующих Вооруженные силы.

"Они пытались переубедить меня, что законодательство позволяет это делать (применять войска - Прим. Ред.), поскольку был введен план АТО... В законе об АТО написано, что может делать ВСУ. Я согласился только на перебрасывание вертолетов Ми-8 в Васильков", - вспоминал события начала 2014 года Замана. - У нас разговор был жесткий с Якименко. Где-то час. Они хотели применить ВСУ, убедить меня, что это законно".

Главком отказался внять доводам силовиков. Это подтверждают и видные представители Майдана.

"Я был уполномочен от Олега Тягнибока и Виталия Кличко вести переговоры с Заманой, чтобы армия вопреки Конституции не выступала против народа. У нас было несколько встреч... Замана пообещал, что невзирая на формальную демонстрацию поддержки власти, на самом деле военные не будут выступать против народа", - говорил на этот счет бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша.

По одной из версий, именно из-за этой принципиальности генерал-полковник 19 февраля 2014 года был смещен с должности главнокомандующего ВСУ. А на его место был назначен Юрий Ильин - именно он своим приказом отменил приведение армии в Крыму в полную боевую готовность и начал сотрудничать с Россией.

К тому моменту, когда эти факты стали общеизвестны, Замана, как считалось, уже нашел себя в новой конфигурации постмайдановской эпохи. 22 февраля 2014 года он был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны Украины.

Вот какие характеристики на тот момент выдавал генерал-полковнику и.о. президента Александр Турчинов: "Это боевой генерал, который руководил штабом министерства и готов полностью организовать работу этого очень ответственного ведомства. Владимир Михайлович не только кадровый офицер, генерал, но он занял гражданскую позицию, отказавшись выполнять преступные приказы".

Консенсус с новой властью не продлился и полугода: в июне 2014 года Замана был уволен с занимаемого поста. Как давал понять журналистам сам Владимир Михайлович, на отведенной ему должности де-факто его использовали как "свадебного генерала" без полномочий. И хотя он предлагал свою кандидатуру в качестве министра обороны, а также озвучивал предложения о готовности к началу проведения войсковой операции в Крыму, данные инициативы были отметены.

"Турчинов подумал и сказал: "Нет, наши западные партнеры советуют не делать резких движений". Я ответил ему, что будет поздно. А он решил не вводить войска", - вспоминал подоплеку событий февраля-марта 2014 года генерал-полковник.

Как считается, именно постфактум данных заявлений экс-главы Генштаба, который неоднократно опровергал распространяемый официальной пропагандой миф о якобы недееспособности украинской армии образца начала 2014 года, между Заманой и Турчиновым (а также прочими представителями властного Олимпа) пробежала "черная кошка". Следствием чего якобы стал сбор компромата на генерала. По крайней мере, как говорят на правах анонимности собеседники "Страны" в системе ГПУ, еще в 2015 году встал вопрос об отсутствии в личном деле экс-главкома листа с текстом присяги на верность украинскому народу. Но тогда этим материалам не дали ход в процессуальном поле, и положили под сукно, наряду с прочими наработками.

Все изменилось в канун пятой годовщины аннексии Крым. Аккурат накануне этой позорной даты в украинской истории, Замане вспомнили как присягу, так и выдвинули более серьезные обвинения в осуществлении государственной измены.

В новой трактовке, генерал-полковник уже не представляется "спасителем Майдана", его рядят в тогу предателя Родины.

Лишил Украину ПВО и в сговоре с Януковичем подорвал боеспособность армии

Как следует из публичных заявлений зама главы ГПУ - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, а также текста "пидозры" генерал-полковнику, озвученной накануне в Печерском суде, основные претензии к Замане строятся на "четырех китах".

Прокуроры рисуют картину его преступных действий так. Якобы вскоре после избрания Януковича на пост президента он основал собственную ОПГ, одной из задач которой-де являлись действия по снижению боеготовности украинской армии, готовность поступиться суверенитетом Украины в пользу России и подрывная деятельность на этом направлении. К реализации своей интриги Виктор Федорович подключил Заману, еще одним участником их сговора объявлен экс-министр обороны Дмитрий Саламатин. После чего начальник Генштаба планомерно на протяжении двух лет разваливал украинскую армию.

Во-первых, экс-начальнику Генштаба ставится в вину существенное сокращение армии до менее чем 200 тысяч человек и расформирование основных боеспособных сил страны – ракетных войск и Воздушных сил в целом. В интерпретации следствия, тем самым Замана оставил страну без ПВО и авиации.

Как заявил в суде представитель гособвинения, по состоянию на конец 2012 года Генеральным штабом планировалось сократить численность армии до 179 тысяч человек (из них – 131 тысяча военнослужащих по назначению и несению военной службы). Но Замана подписал серию директив, согласно которым в ВСУ "урезали" на почти 5 тысяч военнослужащих больше - их прокуроры называют "боеспособными частями". В том числе - дав добро на расформирование ракетно-зенитных дивизионов, на вооружении которых состояли комплексы С-300В, в дальнейшем переданные на утилизацию.

Во-вторых, следствие инкриминирует Замане отказ привести украинскую армию в феврале 2014 года в боеготовность и попытаться отразить возможную атаку российских войск. Мол, к тому моменту генерал обладал сведениями о том, что Россия готовится к военному вторжению в Украину, но бездействовал. И даже более того - с его подачи якобы уничтожили систему учета военкоматами военнослужащих запаса по военно-учетным специальностям.

Речь идет о начале введения в Украине "электронного учета" призывников, который к моменту аннексии Крыма де-факто так и не заработал. Но параллельно, как уверяют в "военке", бумажные документы уже начали утилизировать. А параллельно - 3 тысячи сотрудников военкоматов были сокращены.

Третья часть "пидозры" касается реформы объединенного оперативного командования. Согласно ее тексту, с подачи Заманы армейские корпуса были переформатированы в управления оперативного командования "Юг", "Север", а Командование Военно-Морских сил получило в распоряжение Крым. Что якобы сказалось на боеспособности частей на полуострове.

"Подчинение непрофессионалу в части руководства другими родами войск, командующему ВМС Украины Ильину (которому также предъявили обвинение в госизмене и дезертирстве и, кстати, назначенному по ходатайству Заманы) всех родов войск в Крыму лишило кого бы то ни было возможности приказывать о приведении войск в АРК в боеготовность. Также территория сформированного и согласованного Заманой оперативного командования "Юг" была взята за основу РФ для дальнейшего создания т.н. "Новороссии", - сказал Матиос.

Вишенкой на торте стали утверждения главного военного прокурора о том, что генерал-полковник Замана на самом деле не слагал текст присяги на верность украинскому народу. Отсутствие соответствующего листа в его личном деле, как упоминалось выше, установили еще четыре года назад.

"В личном деле... не было его воинской присяги, вместо чего значилась лишь короткая запись: "Присягу народу Украины сложил 20 июня 1993 года. Но контрразведка установила, что три дня спустя, 23 числа, Замана все еще был в Москве, получив диплом об окончании Академии Генштаба РФ. И только 28 числа прибыл в Одессу", - пояснял главный военный прокурор. Впрочем, де-юре отсутствие присяги не инкриминируется Замане сегодня. А скорее используется для создания ему имиджа "вражеского диверсанта" и пособника России. Тем более, что "свидетелем" данного факта Матиос озвучил ныне покойного кадровика ВСУ (показаний этот человек при жизни не давал).

Источник видео: youtube.com/Генеральна прокуратура України

Версия Заманы

В отношении противоправных действий генерал-полковника дали показания ряд бывших военных. Также на состав преступления в его действиях, по версии ГПУ, указывают данные назначенной экспертизы. Но сам Замана уверяет, что эти доказательства притянуты за уши и имеет место оговор со стороны его бывших подчиненных, с которыми он конфликтовал.

"Были привлечены для этого должностные лица, которые в свое время были уволены мной из Вооруженных сил за состояние в подчиненных им органах", - сказал он в интервью "Стране".

Аналогичным образом опровергает он и претензии в части отсутствия текста его присяги. "У меня много доброжелателей" — противников курса реформирования Вооруженных сил, который мы проводили. Сразу после Майдана эти люди залегли на дно, затем начали поднимать головы, кляузничать. В итоге нашли личное дело, перелистали его раз 10 и почему-то не нашли лист с моей присягой. Хотя за четверть века в ВСУ я прошел службу от командира батальона до начальника Генштаба, - говорил ранее генерал журналистам. - Я вам больше скажу: мне не только как комбату, но и как начальнику Генерального штаба Служба безопасности Украины неоднократно оформляла допуск к гостайне. Можете представить, что начальнику Генштаба, допущенному к сведениям особой важности, оформили высший уровень допуска к гостайне и СБУ сделала это без наличия сведений о принятии мною воинской присяги на верность народу Украины? Поверьте, если бы за мной было хоть что-то серьезное - давно бы раскопали и зацепились".

Выступая в суде по сути предъявленного ему подозрения Замана сообщил - сокращение армии, в период его руководства Генштабом, по сути представляло собой выполнение ранее принятого прочими органами власти политического решения.

"Я закрывал все то, что не нужно Вооруженным силам - у нас был оркестр Вооруженных сил, оркестр Сухопутных войск, оркестр Противовоздушных сил... я понимаю, что оно красиво ходит (звучит - Прим. Ред.), но это все средства", - отметил Замана.

По его словам, подписанное им каждая директива, которая предусматривала сокращение военнослужащих и военных подразделений, разрабатывалась коллективно на выполнение соответствующей государственной программы.



"Я их подписывал, потому что был руководителем, но сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично. Есть государственная программа реформирования Вооруженных Сил, в которой определены численность Вооруженных Сил", - добавил Замана.



Он также отметил, что хотел бы, чтобы численность ВСУ составляла 200 тысяч военнослужащих, но на тот момент был бюджет, в котором оговаривался иной кадровый состав - 165 тысяч. Под который и выделялись средства.

Источник видео: facebook.com/alina.kondratenko.184

Опальный главком дает понять - наоборот, всячески содействовал повышению обороноспособности украинской армии. По его словам, до его прихода на пост в 2012 году налет на одного летчика составлял 7-10 часов, тогда как Замана увеличил этот показатель до 50-60 часов, хотя средства, которые выделялись на армию в тот период, не позволяли обновлять оружие и повышать стандарты ВСУ, а зарплата военнослужащих была мизерной.

По его мнению, сейчас украинской власти выгодно найти "козла отпущения", поскольку он активно критиковал ее за трусость в условиях аннексии Крыма, а также за измену идеалам Майдана.

Также он подчеркнул, что за последние пять лет никто не интересовался его персоной, хотя он не прятался и не собирается бежать из страны. "Пришли домой, сделали обыск. Предложили проехать. Так я оказался здесь", - сказал Замана в суде.

Политический подтекст скандала

Для чего же в таком случае понадобилась организация шумихи вокруг персоны опального начальника Генштаба? На этот счет существует противоположные версии. И все они контрастируют с позицией гособвинения.

Так, одним собеседники автора этих строк в системе ГПУ утверждают: Заману "прихватили", чтобы он умерил свои проявившиеся политические амбиции, а параллельно - дал "нужные" для Банковой показания против бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Ранее мы писали, что личностью этого кандидата в президенты не так давно заинтересовались, причем в контексте вероятного осуществления госизмены, силовики.

Но это далеко не единственная трактовка скандала.

"Дело связано с избирательной кампанией - Заману тронули, потому что он связан с периодом Януковича и не является политической фигурой, - считает ветеран органов военной прокуратуры Анатолий Маркевич. - Тем более, что начальник Генштаба это серьезная фигура, идеальный козел отпущения» ради отвлечения внимания от реальных проблем и показательной борьбы с "предателями".

Иную трактовку озвучивает и сам подозреваемый в госизмене генерал. "Им сейчас нужно пустить дымовую завесу и прикрыть свою беспомощность и провал. Для этого им нужны вот такие фейки. Вы смотрите, у нас то премьер-министра вынесут из-за трибуны, то другое что-то придумают. А сейчас подходит годовщина аннексии Крыма, годовщина начала войны на Донбассе, годовщина Иловайска, и так далее. И выборы впереди. Им же надо людям головы задурманить. Накануне годовщины анексии Крыма нужна очередная жертва. В прошлом году была Савченко, а сейчас Замана", - характеризует суть его уголовного преследования Замана.

В юридическом сообществе, в целом, скептически отнеслись к предъявленным ему подозрениям. Но кто устроил такую "подлянку" генерал-полковнику - пока вопрос.

По одной из версий, идеологом прессинга Заманы мог выступать секретарь СНБО Турчинов. Особенно - в свете ранее происходившей между военными мужами пикировок. Где они выясняли, кто на самом деле больше испугался появления "зеленых человечков" в Крыму пять лет назад.

Так, Александр Валентинович, ранее сыпавший комплиментами в адрес Заманы, после критики последнего в сторону и.о. главы государства в период майдановской эйфории, резко поменял свое мнение.

"Будучи главой ВСУ при Януковиче, он (Замана - Прим. Ред.) несет ответственность за развал ВСУ. Говорит, что о чем-то мне рассказывал... С мокрыми штанами сидел, боялся тогда (в 2014 году - Прим. Ред.) рот раскрыть!", - утверждал Турчинов во время допроса в суде над Януковичем.

Генерал в ответ предложил оппоненту "мужскую встречу" для выяснения отношений. Но по данным "Страны", такого рандеву так и не состоялось. Спустя год Заману арестовали.

Его вероятный спарринг с Турчиновым, по крайней мере до времени истечения определенного Печерским судом ареста на месяц, пока откладывается.