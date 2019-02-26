Политическое Евровидение: Maruv побеждает и уходит

Последние дни были богатыми на скандалы, но самым громким из них стал, пожалуй, скандал с национальным отбором на Евровидение, который вчера уже выплеснулся на международный уровень.

Массированная атака на победительницу национального отбора Maruv за гастроли в России, ее допрос во время самого отборочного тура, а до этого – истерия, устроенная вокруг крымского дуэта Anna Maria, показала, что значительная часть украинской элиты больна. Или, скорее, запугана политическими трендами последних лет и прикрывается от них псевдопатриотизмом.

Впрочем, та же самая история показала, что значительная часть общества более здорова, чем его элита, а потому оно и проголосовало за Maruv, наплевав на ее концерты в России. Не исключено даже, что именно допрос, устроенный певице ведущими Притулой и Джамалой по поводу этих концертов, стал аргументом в ее пользу.

Однако вчера стало известно, что "общественное" телевидение предложило Maruv такой контракт, на который невозможно было согласиться. "Ура-патриоты" создали ситуацию, при которой победительница отбора сама отказалась от участия в Евровидении.

Таким способом они хотят избежать международного скандала – ведь руководство конкурса уже обратило внимание на украинскую ситуацию и выдало комментарий фактически в поддержку Maruv. Однако скандал все равно неизбежен. И, поскольку это уже второй скандал международного уровня, связанный с Евровидением (учитывая прошлогодний запрет на въезд представительнице России), то украинской власти будет поставлен окончательный диагноз о невменяемости.

Впрочем, самый лучший диагноз поставил Данилко, назвавший истерику от Притулы и Джамалы "комсомольским собранием". Все эти псевдопатриоты во главе с вице-премьером Кириленко – это именно комсомольцы 80-х, провозглашающие лозунги, но сами в них не верящие.

Та же Джамала уже после Иловайского котла в 2014 году гастролировала в России (по сравнению с чем предстоящие гастроли там же Maruv – это как выхлоп автомобиля по сравнению с Чернобылем). И сейчас просто пытается выглядеть святее Папы Римского, чтобы никто не напомнил.

А духовный покровитель всего этого "комсомольского" движения Кириленко – всего лишь мелкий коррупционер, которого оттерли от потоков и который (как стало известно из комментария пресс-секретаря генпрокурора) просто хочет хоть немного заработать на лоббировании Kazka. Зато гимн поет регулярно.

И все это "комсомольское движение" было создано для того, чтобы сломить общественное мнение и навязать ему собственный выбор. Фактически это – проекция предстоящих выборов. Но удастся ли президенту и его опричникам сломить общественное мнение в масштабе всей страны – вопрос пока открытый.

Аваков бросает перчатку Порошенко

Министр внутренних дел Аваков открыто вступил на тропу войны с президентом. Вчера МВД объявило о двух уголовных производствах, открытых в отношении нардепа от БПП Березенко, которого называют организатором предвыборной "сетки" Порошенко.

Но это объявление – лишь первое действие в рамках антипрезидентской программы, которую Аваков озвучил на выходных – в интервью "Зеркалу недели". Причем в течение всего интервью министр уверял, что лично против Порошенко ничего не имеет, но все остальное прозвучало как пощечина и вызов президенту.

Аваков подробно рассказал о том, как организована президентская "сетка", и о том, как он собирается с ней бороться. Он публично признал, что – вместе с Яценюком – был против прихода президента на съезд "Народного фронта". И даже объяснил почему – из-за медиакампании, которую Порошенко вел против Яценюка в 2015-16 годах.

Открытый вызов означает, что после президентских выборов одного из двух – Порошенко или Авакова – во власти не будет. Но еще он и означает, что у этих выборов есть шанс не стать самыми грязными в истории. Конкуренция МВД и СБУ может этому помочь.

Порошенко – пенсионерам: я украл, я отдам

А Порошенко тем временем взялся за более классические схемы подкупа. Вчера правительство сообщило о запланированном на начало весны перерасчете пенсий, в результате которого произойдет прибавка в размере от 100 до 1000 гривен для тех, у кого сегодня маленькие пенсии.

А тем, кому прибавки не будет, президент пообещал в марте-апреле выплатить по 2400 гривен в качестве компенсации за не выданную ранее индексацию. Таким образом Банковая хочет охватить всех пенсионеров, чтобы в течение двух месяцев выборов каждому что-то перепало.

Надо отметить, что, в отличие от "сетки", это все-таки сравнительно честный способ подкупа избирателей – потому что прибавки не будут зависеть от политических пристрастий пенсионеров.

Однако и довольно глупый. Во-первых, потому, что из-за запутанности схем кто-то получит прибавку в 800 грн, а кто-то – в 2400. И, естественно, такая "социальная несправедливость" лишь обозлит часть пенсионеров.

А самое главное во всех этих схемах – обоснование. Раздать по 2400 гривен как компенсацию того, что людям недодали в 2015-16 годам и публично заявить об этом – все равно, что признаться, что когда-то украл, а сегодня решил вернуть. Причем меньше – потому что, во-первых, цены 2015-16 годов никто не вернет, во-вторых, реальная индексация за всю инфляцию последних пяти лет должна составлять намного больше.

Чтобы индексация была справедливой, доходы пенсионеров конца 2013 года нужно умножить в 3,5 раза – то есть на уровень девальвации гривны. Соответственно, минимальная пенсия декабря 2013 года (949 грн), умноженная на этот коэффициент, сейчас должна составлять 3321 гривну, а не 1669 гривен, как сейчас. И потому компенсация в 2400 – это не за два года, а фактически за полтора месяца. А остальные украдены и никогда не будут возвращены.

ГПУ начала посадку военных

В "деле министров обороны", анонсированного Генпрокуратурой, появилась первая жертва. Правда, не министр обороны, а бывший начальник Генштаба – генерал Замана. Которому шьют обычное по нынешним временам обвинение – государственную измену.

Измена Заманы, по утверждению военной прокуратуры, состоит в решениях, которые он принимал во главе Генштаба в 2012-14 годах – о сокращении численного состава вооруженных сил и о фактическом уничтожении системы противовоздушной обороны страны через ее перепрофилирование.

Правда, в последнем случае госизмена выглядит странно: если начальник Генштаба уничтожил ПВО страны по заданию иностранного государства, то непонятно, почему это иностранное государство не воспользовалось отсутствием у Украины системы ПВО.

Впрочем, более понятным выглядит задержание Заманы в связи с его критическими высказываниями в адрес руководства страны – Порошенко и Турчинова. А также его нежелания поддерживать версию нынешней власти о том, что Крым был сдан из-за отсутствия боеспособных вооруженных сил.

Однако пока не ясно, является ли Замана действительно главной фигурой уголовного производства по делу о "военном заговоре" или он является первой ласточкой, за которой последуют другие. Это станет ясно в течение ближайшего месяца, в течение которого экс-министру обороны Гриценко, вполне возможно, придется ждать такой же черной метки от генпрокурора, которую уже получил Замана.

Молдавия: конец прозападного курса

Плохие времена для президента Молдавии Додона закончились. Правда, и хорошие еще не начались, однако ситуация в стране склоняется в его сторону. В Молдавии прошли парламентские выборы, по результатам которого высший законодательный орган будет разделен на три части, причем шансы создать коалицию из двух частей против третьей невелики.

Партия президента – социалисты – получила первое место. Правда, как уже сказано, эта победа является условной, но в сравнении с нынешним парламентом даже блокирующий пакет в новом – уже огромный успех.

Тот парламент, который сейчас доживает последние месяцы, находился в постоянном конфликте с Додоном. Причем, по нормам Конституции, преимущество было за депутатами, которые несколько раз временно отстраняли президента от должности – как правило, для введения в жизнь антироссийских решений.

Теперь эта ситуация становится невозможной. В новом парламенте либо социалисты Додона сформируют новую коалицию, либо (что более вероятно) вообще коалиции не будет, и страну ждут новые выборы. Но и в том, и в другом варианте отстранение президента уже будет невозможно.

Кроме того, в условиях неработающего парламента и условно-легитимного правительства, избранного еще старым парламентом, президент становится единственной полноправной политической фигурой в стране. А значит, он получит все возможности для повышения своего рейтинга и рейтинга своей партии к потенциальным перевыборам.

Так что Молдавия прозападная закончилась. А Молдавия пророссийская еще не началась. Однако похоже, что перспектива именно за ней.