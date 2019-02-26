Запрет гражданам Российской Федерации наблюдать в составе международных миссий за украинскими выборами, одобренный Верховной Радой еще 7 февраля, до сих пор не вступил в силу.

По состоянию на 25 февраля закон авторства группы повластных депутатов остается без подписи президента Петра Порошенко, хотя оговоренные Конституцией сроки для его подписания вышли.

Принятый Радой документ по сути завис, и официального объяснения этому нет. Неофициальная версия говорит, что президент продолжает консультации с западными партнерами Украины, которые изначально выступали за допуск российских граждан в качестве международных наблюдателей на ближайшие выборы президента Украины.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Президент отложил ручку

Принятый 7 февраля закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдениям за избирательным процессом в Украине”, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на украинских выборах даже в составе международных миссий, председатель парламента Андрей Парубий подписал на следующий день и передал в Администрацию президента (АП).

Согласно Конституции, у главы государства есть 15 дней на то, чтобы подписать документ и официально его опубликовать, или ветировать по какой-то причине, вернув со своими предложениями в Раду для повторного рассмотрения.

Основной закон также говорит, что если президент в установленный срок не подписал законодательный акт, тот все равно считается одобренным и должен быть подписан и обнародован. Ничего из описанного с законом о российских наблюдателях не произошло.

Возникшую паузу в процедуре подписания в АП не объясняют. Формально Банковая не имеет отношения к закону авторства 13 депутатов. Но шестеро из них - представители пропрезидентской партии “Блок Петра Порошенко” (БПП), в том числе глава ее фракции Артур Герасимов и его заместитель, представитель президента в Раде Ирина Луценко. И остальные авторы лояльны к Администрации президента. Очевидно, что согласие АП на внесение и принятие закона было.

Но после голосования президент взял таймаут, который не вписался в оговоренный Конституцией срок.

В разговоре со “Страной” один из авторов член фракции БПП Александр Бригинец затруднился объяснить затягивание с подписанием закона-запрета. “Я не отслеживаю, почему до сих пор нет президентской подписи под законом. Депутаты свою работу выполнили”, - сказал он изданию, отметив, что невступление закона в силу не несет угрозы безопасности государства.

Намек остался без внимания

Объяснение же здесь может быть только одно: администрации Порошенко пришлось отложить подписание закона из-за критической позиции Запада. “Наши горячие головы так до конца и не согласовали закон с заокеанскими коллегами и теперь пытаются каким-то образом спустить эту историю на тормозах”, - комментирует политолог Кость Бондаренко “Стране”.

Член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук (БПП) также считает, что дело в консультациях с западными партнерами. “Я не знаю деталей, но выглядит правдоподобно, что закон еще не подписан из-за продолжающейся дискуссии с нашими друзьями на Западе. Могу сказать, что к нам в комитет (комитет Рады по иностранным делам - Прим.Ред.) обратились партнеры из разных стран мира с предупреждением, чтобы мы сами себе не создали проблем”, - говорит “Стране” народный депутат Залищук (БПП), которая находитися в оппозиции к руководству своей фракции и не голосовала за закон.

Напомним, перед голосованием 7 февраля спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер написал в своем микроблоге в Твиттере, что Киеву не стоит бояться наблюдателей с российскими паспортами в составе Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они (Киев — Прим.Ред.) придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут усомниться в честности выборов. Нормально, если в составе будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ. Никаких игр", - предостерег дипломат.

В ОБСЕ также выступили категорически против украинского запрета для отдельных наблюдателей, считая его нарушающим принципам организации.

По мнению Костя Бондаренко, Волкер дал четкий сигнал в отношении наблюдателей, который Киев проигнорировал и теперь вынужден выкручиваться.

“Хотя Волкер - неофициальное лицо, и у него нет мандата на решение таких вопросов, он вряд ли занялся отсебятиной. Это представитель американской бюрократии, у которой ни одно слово, ни одна запятая без согласования с директивами не появится”, - объясняет Бондаренко “Стране”.

Замок на границу

В принципе даже без запрета Рады на въезд наблюдателей из России Киев может их не пустить. Во всяком случае, депутат Бригинец (БПП), который входит в состав комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, допускает, что президент Порошенко выполнит обещание отдать приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну российских граждан, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы государства 31 марта.

“Когда мы этот закон писали, было ощущение, что без него не обойтись. А после того, как его внесли, президент заявил, что ни один наблюдатель с российским паспортом не попадет на территорию Украины, ведь последнее слово будет за спецслужбами и пограничниками. Порошенко просто уточнил, что уже есть предохранитель, а закон-де будет еще одним”, - объясняет Бригинец “Стране”.

Но главную проблему это все равно не решает. ОБСЕ по-прежнему настаивает, что позиция Украины противоречит основам деятельности организации и принципу открытости избирательного процесса. А Москва говорит о готовности направить своих наблюдателей и рассчитывает, что украинское руководство их допустит на президентские выборы. Готов ли Киев пойти до конца в этом вопросе, пока неясно. Ведь действия пограничников или спецслужб по сути ничем не отличаются от законодательного запрета.

Как писала “Страна”, при неблагоприятном для себя сценарии Россия может объявить выборы нелегитимными и не признать их результат, особенно в том случае, если и в Украине будут говорить о многочисленных существенных нарушениях.

По состоянию на 22 февраля Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала 357 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на президентских выборах. 109 из них представляют БДИПЧ ОБСЕ. Список вывешен на сайте ЦИК без указания гражданства. По словам источника в аппарате комиссии, среди них нет граждан РФ.

По данным МВД Украины, всего по линии ОБСЕ прибудет около 850 наблюдателей. Вопрос - будут ли среди них российские граждане - остается открытым.