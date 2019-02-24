В национальном отборе на Евровидение 2019 победила певица MARUV (Анна Корсун). И хотя букмекеры изначально делали ставку на MARUV, для некоторых в Украине ее победа стала неожиданностью. Причем не очень приятной.

Всему виной - концерты в России. Которые певица давала до нацотбора и планирует давать после. Так, 6 апреля у нее состоится первый сольный концерт - в Москве. А 12 апреля - выступление в Санкт-Петербурге.

Гастроли в РФ поставили в вину MARUV прямо в финале отбора. Но это не помешало ей победить. Скорее даже наоборот.

Почему - разбиралась "Страна".

Достала политика

Так вышло, что артистка, вокруг которой активно разгоняли "зраду" по поводу выступлений в РФ, обошла всех остальных, "удобных" с политической точки зрения конкурсантов. Включая безобидный коллектив Freedom Jazz, который не был уличен в связях с Россией, и на который в этом году сделало ставку жюри.

MARUV победила вопреки политической конъюнктуре. И это - настоящий прецедент в мире современного украинского шоу-бизнеса.

Напомним, что в 2016 году именно гастроли в России стоили победы в нацотборе группе Sunsay (основанной вокалистом группы 5'nizza, Андреем Запорожцем). Причем скандал вокруг артиста раздули в прямом эфире сами члены жюри.

В этом году они попытались сделать то же самое с MARUV. Но добились обратного эффекта.

Артистка взяла максимум баллов от зрителей. И это очень показательный момент.

Идет слом тенденции. Еще три года назад никто не мог предположить, что народ проголосует за артиста, который во время войны дает концерты в России. Связи певца с РФ автоматически равнялись "нерукопожатности", "зашкварности" и "сепаратизму".

В этом году сразу трое участников нацотбора (Maruv, Yuko Bahroma) регулярно выступали в РФ. Но, в отличие от SunSay, MARUV концерты в Москве не помешали выиграть.

Песенный конкурс настолько заполитизировали, что лозунги стали важнее вокала. Каждого второго конкурсанта ведущий и члены жюри, как на комсомольском собрании, допрашивали - чей Крым и почему они ездят в Россию. Возможно, именно эта запредельная политизированность нацотбора и сподвигла людей проголосовать за MARUV.

Вчерашнюю волю зрителей можно расценивать как своеобразный общественный протест. Голосование показало: все устали от политики. Украинцам надоел показушный ура-патриотизм и травля за любые намеки на связи с Россией. Так что зрители, вопреки мнению жюри, проголосовали не за политическую позицию артиста, а за крутую песню, которая им просто понравилась.

Правда, на такой исход украинские власти не рассчитывали. А потому сразу после победы MARUV вице-премьер по культуре Вячеслав Кириленко дал понять: певицу могут не пустить на Евровидение от Украины. По правилам Евровидения, кандидатуру победителя нацотбора еще должен утвердить общественный вещатель. В Украине это - Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ, или UA:Суспільне), который подчиняется Кабинету министров.

"Имеет ли право участник, который гастролирует в России, представлять Украину? Нет закона, который это прямо запрещает. Есть ваше голосование, которое не отрицает такой возможности. НО. В контракте от Общественного есть требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление [на сутки]. Мы ждем. Общественное также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину, принимает именно Общественное", - объяснила пиар-менеджер Общественного Виктория Сидоренко.

НОТУ взяла на размышление двое суток: отправлять на конкурс в Тель-Авив MARUV, или вместо нее поедет кто-то другой.

Но тогда это будет настоящий скандал, и уже международный. Когда артист, который победил в нацотборе по итогу зрительского голосования, не поедет на Евровидение из-за неудобной политической позиции.

Как отметила на своей странице в Фейсбук медиаэксперт Татьяна Попова, если Maruv сейчас правительственным решением заблокируют, "это будет не просто выстрел в ногу, это будет PR-disaster, который россияне раздуют так, что никому мало не покажется".

Мощь мирового лейбла

Победа MARUV на нацотборе - это еще и заслуга умелой раскрутки, которую певице организовали в мейджор-лейбле Warner Music, с которым у певицы контракт.

Это одна из ведущих мировых звукозаписывающих компаний, на которых в совокупности приходится львиная доля рынка музыки.

А концерты в России - одно из условий сотрудничества с Warner Music. То есть, гастролировать в РФ певицу MARUV обязывает контракт. Другими словами, концерты в РФ как раз и открыли дорогу к раскрутке певицы через империю Warner Music.

Глава музыкального пиар-агентства "Много Воды" Саша Вареница в своем телеграмм-канале детально анализирует этот вопрос.

По его словам, в понимании международных лейблов Украина и Россия на сегодняшний момент стратегически один регион - CIS countries с центром в Москве. В Украине на сегодня не ведет активной деятельности ни один мировой мейджор-лейбл. И уж тем более речи не идет об открытии представительства в Киеве. Для этого, по словам Вареницы, Украина пока мелковата.

Поэтому артистам, которые сотрудничают с мейджор-лейблами, нужно принимать их правила игры.

"Всю вообще украинскую сцену налегке обошла певица, которой написали трек за пару дней. Ее аудитория оказалась самой активной и многочисленной. Откуда она - эта аудитория вообще взялась? Ведь до ЕВ Maruv толком не давала интервью в Украине, не снималась для местного глянца, не появлялась в украинских ток-шоу, не звучала на многих радиостанциях (квоты). Как же так? Друзья, это мощь мейджор-лейблов. Они умеют работать напрямую с аудиторией, они умеют делать массовый продукт, который универсален. И пока они лишь аккуратно дергают за ниточки, откуда-то издалека. Если еще точнее, то это мощь мейджора Warner Music с филиалом в Москве. На главной странице сайта лейбла – Siren Song. К сожалению, стоит признать - пока ситуация такова. И да, американский мейджор-лейбл подписывает артиста через офис в Москве с одним условием – последующие выступления в России. Потому что емкости одного украинского рынка мало, что отбить расходы на все те мощные промо-инструменты, которыми благодаря Warner располагает Maruv. И которые сегодня "сделали разницу" вопреки мнению жюри и острому, болезненному политическому контексту", - объясняет Саша Вареница.

MARUV с помощью Warner Music не делает ставку только на украинскую или только российскую аудиторию. Ее слушатель - весь мир. И с точки зрения популярности артиста для Warner Music - это единственно верная стратегия: не локализация, а глобализация.

То же самое утверждает и Татьяна Попова: "Когда я увидела Maruv, я людям, присутствующим на той встрече, отправила ее клип и предупреждение, что Warner Music у нас всех талантов так скупит. Поэтому всем, кто пишет "Ах, она выступала в Москве!", мне хочется ответить, что вообще-то она через пару лет будет выступать в Лондоне и Берлине, как минимум. И при этом она может быть либо суперпопулярный украинской певицей, либо быть "певицей, которую украинский вице-премьер по культуре отказался отправлять на Евровидение".