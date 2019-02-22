Кошелек президента Петра Порошенко за последние несколько месяцев сильно раздулся за счет кэша.

Только за неполные два месяца этого года гарант уже восемь раз вносил изменения в свою декларацию, сообщая о "существенных изменениях в имущественном состоянии".

С начала года его благосостояние, если верить официальным декларациям, улучшилось на 1,7 млрд. грн. Примечательно, что в прошлом году президент "светил" деньги намного реже - изменения в декларации появлялись один-два раза в месяц, да и суммы были совсем не те, что сейчас. А начиная с ноября, деньги просто пошли косяком.

Столь странная активизация финансовых потоков может иметь простое объяснение - конец и начало года как раз время для выплат дивидендов, процентов и прочих бизнес-отчислений. Однако в аналогичный период прошлого года ничего подобного не было.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна" предположили: не исключено, что все дело в приближающихся выборах. Причем, вовсе не факт, что речь идет исключительно о финансировании кампании из собственного кармана кандидата Порошенко - слишком уж большие суммы. Особенно в свете того, что, как уже писала "Страна", в предвыборной кампании, наоборот, идут упор на использование бюджетного финансирования.

Вполне может быть, что речь идет о том, что президент "уходит в кэш", готовясь к трудным временам и, возможно, даже эмиграции, в случае поражения на выборах.

"Страна" разбиралась зачем Петр Порошенко "светит" огромные деньги и на что он их может потратить.

Больше миллиарда в месяц

В этом месяце Петр Порошенко вносил изменения в свою декларацию особенно активно.

Последнее обновление совсем свежее и датировано 20 февраля. Судя по данным, размещенным в Едином государственном реестре деклараций, буквально на днях Петр Алексеевич получил 15 млн. грн. в качестве дивидендов от инвестфонда "Прайм Эссетс Кэпитал". За пять дней до этого - 15 февраля - эта же компания перечислила ему еще 60 млн. грн. дивидендов, а 8 февраля - 11 млн. грн. Плюс в феврале Порошенко задекларировал 27,8 млн. грн. поступлений от ОВГЗ и 1,1 млрд. процентов от принадлежащего ему банка МИБ и очередной порции дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал". Всего порядка 1,1 млрд. грн за этот месяц.

С начала года президент "засветил" 1,7 млрд. грн, то есть, в январе его доходы были куда скромнее, чем в феврале - всего чуть больше 576 млн. грн. (основная часть - дивиденды от "Ротшильд Траст" почти в 549 млн., плюс все те же дивиденды от "Прайм Эссетс Кэпитал" и проценты от МИБа).

Примечательно, что финансовые потоки президента заметно активизировались только в последние месяцы. До этого он вносил изменения в декларации реже. К примеру, в апреле, мае и июне прошлого года - всего по разу, в июле - трижды и т.п. Да и суммы там фигурировали - не чета нынешним. Скажем, в мае гарант получил "сущие копейки" - всего чуть больше 958 млн. грн. в качестве процентов от МИБ, в июне - 987,5 млн. грн. из того же источника и т.п.

С осени дела Порошенко пошли вверх. В октябре он задекларировал рекордную сумму - порядка 4,1 млрд. грн (дивиденды от "Прайм Эссетс Кэпитал" и проценты от МИБ). В ноябре поступило еще порядка 1,4 млрд. из тех же источников, в декабре - около 1,9 млрд. грн. Если суммировать - получается больше 9 млрд. грн. или порядка 337 млн. долларов по текущему курсу.

Президентская бухгалтерия

Для сравнения: с января по октябрь прошлого года Порошенко задекларировал 125,3 млн гривен. А за весь 2017 год - 16,3 млн гривен. Почему сейчас он светит такие огромные деньги?

Экономист Алексей Кущ пояснил "Стране", что прямо связывать реальные доходы президента и суммы, указанные в декларации вряд ли стоит. "На самом деле, когда обыватели рассматривают кривую роста доходности Порошенко (да и другого любого публичного лица), они оценивают лишь "официальную статистику". Полную бухгалтерию никто не видит. На самом деле суммы, которые декларируются, это своего рода "карманные расходы", которые нужны, чтобы легально покрыть текущие расходы", - говорит Кущ.

Возможно, до недавнего времени так оно и было. Но, как указано в декларации Порошенко, которую он подал в качестве кандидата в президенты 1 февраля этого года, в пошлом году он потратил на жизнь (коммунальные расходы, содержание недвижимости, плата за обучение, транспорт, туризм и пр.) 21,2 млн гривен. В позапрошлом году сумма была приблизительно такой же. Вряд ли семья президента вдруг начала проматывать огромные суммы.

"Вполне можно содержать среднестатистический украинский райцентр", - шутит Алексей Кущ.

Сразу поясним особенности бухгалтерии украинских политиков и высокопоставленных чиновников. Многие сидят на различных схемах и миллиардных потоках, так что в общем-то, проблем с деньгами нет. Но есть проблема с их легализацией. "Опыт Януковича показывает, что черная бухгалтерия очень опасна - рано или поздно она становится достоянием общественности, что чревато последствиями. Намного надежнее обзавестись легальными источниками дохода и декларировать средства", - говорит Кущ.

"Страна" уже подробно описывала одну из таких схем под условным названием "кошелек, костяк и мясо". Речь идет о покупке ОВГЗ.

"Ее суть проста. Представьте - вам загнали деньги (из офшоров, к примеру), но вы - высокопоставленный чиновник, и вам нужно как-то объяснить происхождение этих денег. Тогда запускается следующая цепочка: вам якобы чисто случайно дают деньги в долг на день, вы точно так же случайно в тот же день покупаете облигации, и - вершина везения - буквально на днях по ним платят проценты. По законодательству, эти доходы налогами не облагаются и их смело можно декларировать - они вполне законны. В декларациях многих отечественных чиновников есть данные о так называемом "инвестиционном доходе". Так вот - это та же схема в действии", - рассказал "Стране" глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

У Порошенко особых сложностей с поиском легальных источников дохода нет. Как известно, он является владельцев обширной бизнес-империи. И по его декларации можно проследить связь с теми источниками поступления средств, которые он указывает в последних обновлениях - МИБ, "Прайм Эссетс Кэпитал", "Ротшильд Траст".

Согласно кандидатской декларации Порошенко от 1 февраля этого года, он имеет счет в МИБ, где хранит 25,5 млн. долларов. Плюс - ему принадлежит 9 тыс. акций этого банка номинальной стоимостью чуть больше 20 млн. грн. Также Порошенко задекларировал акции в "Прайм Эссетс Кэпитал" на 8,2 млн. и в "Ротшильд Траст" (Конфекшенери инвестментс Лимитед, Никосия, Кипр) на 571 тыс.

Порошенко интересуется и ОВГЗ. В декларации президента за октябрь указан доход от погашения гособлигаций Министерства финансов - 28,8 млн грн. Причем, куплены ценные бумаги были у "своего" банка - МИБ. И, как подозревали тогда эксперты, не совсем для выгодно для самого финучреждения.

Примечательно, что в этом году в декларации Порошенко зафиксирована еще одна операция с ОВГЗ. В обновлениях за 7 февраля указано получение 27,5 млн. грн в качестве "возврата Минфином стоимости покупки ОВГЗ" и 308,7 тыс. - "инвестиционная прибыль от ОВГЗ". Причем, в поданой неделей ранее декларации кандидата в президенты Порошенко ОВГЗ в перечне принадлежащий ему ценных бумаг не значились. "Из чего можно предположить, что, помимо заявленных источников поступления средств, возникла необходимость в дополнительном - чтобы задекларировать всю нужную сумму", - рассказал "Стране" банкир, попросивший не называть его имени.

Кампания или чемоданное настроение?

Главная интрига - зачем Порошенко понадобилось декларировать такую огромную сумму.

Алексей Кущ допускает, что речь может идти о финансировании предвыборной компании. "По закону это не запрещено, если указаны легальные источники доходов", - говорит он.

Впрочем, бюджет выглядит неправдоподобно большим. "Кампания кандидата - "середнячка" на президентских выборах стоит порядка 50 млн долларов, а если говорить о победной кампании - то цена растёт соизмеримо ситуации", - пояснил "Стране" политтехнолог Олег Постернак.

Другие эксперты говорят, что та самая "победная кампания" может стоить вдвое дороже. "Цена победы на этих выборах - не меньше 100 млн. долларов или 2,7 млрд. грн. по текущему курсу", - считает Алексей Кущ. Но, во-первых, Порошенко "засветил" в разы больше этой суммы, а во-вторых, финансирование кампании идет и из других источников, в том числе, госбюджета.

Наконец, значительная часть кампании кандидатов финансируются из "черного нала" и для этого светить

Есть и другая версия. "Возможно, боится проигрыша на выборах, что после этого будут аресты счетов и не успеет забрать деньги", - допускает экс-корпоративный секретарь Приватбанка, финансовый эксперт Виктория Страхова. По просьбе "Страны" она проанализировала отчетность МИБ и сделала интересный вывод.

"Видно, что на 1 января 2019 года идет большая, по сравнению со всем предыдущим годом, концентрация средств "по требованию". То есть, в любой момент их можно перечислить. Фактически, разница месяц к месяцу (декабрь к ноябрю 2018) - больше миллиарда. За январь данных пока нет", - говорит она.

"Кто-то на что-то готовит деньги - может на кампанию, а может для срочного вывода. Без динамики февраля-марта пока нельзя точно сказать", - добавила Страхова.