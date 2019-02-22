"Петина тысяча" за госсчет

Слухи о создании штабом президента огромной сети подкупа избирателей конкретизировались. Если раньше отдельно ходил слух о "петиной тысяче", которую собираются давать непосредственно за голос, а отдельно – о непонятной тысяче гривен соцпомощи, которую в регионах дают всем желающим, то теперь картина стала более менее целостной. И крайне циничной.

Выдача соцпомощи избранным, которые прошли отбор через соцопросы как потенциальные избиратели Порошенко, выглядела бы как креативный ход, если бы не одно "но": соцпомощь будет выплачиваться за счет государства.

Раньше власть поступала проще – перед выборами повышала пенсии и соцвыплаты. Всем, вне зависимости от политических предпочтений. Порошенко сделать так не может, потому что над ним висит контроль МВФ.

Но само требование МВФ не повышать соцвыплаты обусловлено тем, что экономика Украины практически не растет, а потому существенного роста доходов бюджета нет. Так что, в конечном итоге, пенсии и соцвыплаты не повышают потому, что нынешняя власть ничего не сделала для восстановления экономики.

И в результате государственные деньги получат только избранные – те, кто, несмотря на социальную катастрофу последних пяти лет и собственные мизерные доходы, все же высказал при опросе желание голосовать за Порошенко. Удивительно, но такие в Украине еще есть в немалом количестве.

Впрочем, эта схема небезгрешна. История с массовым наплывом желающих получить соцпомощь в Днепре показала, что ее можно легко сломать. Причем людей даже не нужно будет уговаривать, нужно только сказать, где и как дают соцпомощь.

СБУ раскрыла "пирамиду Тимошенко"

А СБУ тем временем, не замечая полулегальной схемы подкупа бюджетными деньгам избирателей в пользу президента, раскрыла "избирательную пирамиду" Тимошенко. Десятки обысков, десятки тысяч изъятых долларов – обо всем этом вчера спецслужба доложила подробно. И даже назвала организатора схемы – нардепа от "Батькивщины" Богдана – и трех его помощников.

Кстати, то, что назван только один организатор центрального уровня, означает, что полной информации о "пирамиде" у СБУ нет. Иначе было бы названо куда больше фамилий, чтобы дискредитировать Тимошенко как можно сильнее.

Но, если не брать во внимание эту "мелочь", то вполне можно предположить, что в этот раз СБУ не придумало дело, а все же накопало что-то реальное. Однако возникает вопрос: а почему этим занималась спецслужба, задачей которой является защита национальной безопасности страны?

Если подкуп избирателей – вопрос национальной безопасности, то почему СБУ занимается штабами только одного кандидата в президенты, причем вовсе не того, который в состоянии провести масштабную аферу?

Подкуп избирателей всегда был прерогативой власти. Тимошенко, кстати, этим тоже активно занималась, когда вела предвыборную кампанию-2010. Но сегодня ее действия – лишь ответ на беспрецедентную кампанию подкупа со стороны штаба Порошенко. И если обеспечивать национальную безопасность через честные выборы, то начинать надо именно с этой пирамиды.

Но события последних лет показывают, что у нас нет службы безопасности Украины – есть лишь служба безопасности президента.

Белорусский уголь, которого нет

Как бы ни скрывала украинская официальная статистика неудобную для власти информацию, она все равно оказывается известной – из зарубежных источников. Вчера из белорусских СМИ стало известно, что наша северная соседка за один 2018 год увеличил экспорт угля в Украину в 980 раз – с 0,6 тысячи до 588,5 тысяч тонн. Скромнее – в 340 раз – увеличился экспорт антрацита: с 0,3 тысячи до 102,2 тысяч тонн.

Мы уже привыкли к белорусскому бензину, к поездкам в Москву и Питер через Белоруссию и даже к белорусской красной рыбе. Поэтому сам факт того, что не имеющая больших угольных месторождений северная соседка за год нарастила экспорт в сотни раз, не удивляет.

Удивляет другое: в украинской статистике импорта угля из Белоруссии не было. 700 тысяч тонн пересекли белорусско-российскую границу и исчезли. Точнее, превратились в уголь из какой-то другой страны. Причем, если исходить из украинской официальной статистики, белорусский уголь не стал российским, поскольку российский поставлялся по 165 долларов за тонну, а белорусский (по их статистике) – по 87.

Но любопытнее всего то, что, по украинским данным, уголь по 87 долларов в нашу страну вообще не поступал. Самыми лучшими назывались цены закупки в Великобритании и Швейцарии – по 100-102 доллара. Что это значит?

Это значит, что некая компания закупила уголь (скорее всего, у сепаратистов) по 50-70 долларов, привезла его в Белоруссию по 87, а потом в Украину по 100. Причем, поскольку все это покрывается официальными органами, то компания может быть только связанная с украинской властью.

Но на словах, конечно, никаких переговоров с террористами…

День забытой победы

Вчера, незаметно для страны, прошла пятая годовщина победы Майдана. Удивительно: пятая годовщина начала Майдана была отмечена массовым вече, пятую годовщину расстрелов вспомнила Генпрокуратура, пятую годовщину российской агрессии Верховная Рада отметила специальным заседанием, а самую главную дату не вспомнил никто.

Между тем, именно 21 февраля – это аналог 7 ноября, торжественно отмечавшегося в Союзе 74 года. 21 февраля Янукович подписал фактическую капитуляцию под видом соглашения с оппозицией, и уже спустя несколько часов был вынужден бежать в Харьков. В тот же день произошел мирный переворот в парламенте, в результате которого к власти пришел Турчинов.

Все последующие события стали последствиями этого дня. Однако ни одно официальное лицо, пришедшее к власти в результате победы Майдана, о знаменательной дате не вспомнило. Кстати, и зарубежные лидеры о ней не вспомнили, хотя четыре года назад Украина получила поздравление от госсекретаря США Керри.

Но в Штатах, понятно, власть сменилась, и Помпео вполне может не знать, что там происходило в Украине 21 февраля 2014 года. Однако почему не праздновали победу Майдана его комендант Парубий, волонтер Порошенко и просто Гройсман?

Ответа на этот вопрос нет. Зато есть ответ на другой вопрос – почему не праздновала вся страна. Потому что праздновать нечего. Более 60% украинцев, согласно социологии, не гордятся Майданом как событием. И это еще мало, потому что в результате победы "революции достоинства" достоинство потеряло куда больше наших граждан.

Лига Европы: дальше – только "Динамо"

Несмотря на вылет "Шахтера", можно сказать, что еврокубковая неделя для Украины завершилась хорошо. Прошли те времена, когда в четвертьфинал Лиги Европы (тогда еще Кубка УЕФА) проходили сразу три наши команды. На сегодняшний день и одна команда в 1/8 финала – это уже неплохо.

Хацкевичу нужно отдать должное: команда выглядела не ярко, но прагматично. Правда, даже при этой прагматичности у ворот "Динамо" хватало опасных моментов, но Бойко был в ударе, так что план на игру удалось выполнить.

При Лобановском тоже случалось, что периоды, когда команда не в форме, она играла именно в такой прагматичный футбол. Но потом "Динамо" набирало форму и показывало тот результат, который и сделал Лобановского легендой. А вот сможет ли произойти такое превращение с нынешней киевской командой, это, конечно, большой вопрос. Но если этого и не произойдет, то вина в этом будет не команды и даже не тренера, а тех смутных времен, которые украинский футбол переживает вместе со всей страной.

По "Шахтеру", конечно, разница между тем и этим футболом заметнее. Горняки до сих пор живут багажом, запасенным при Луческу, но от того состава остается все меньше и меньше. И с каждым потерянным футболистом ушедших времен команда становится все слабее.

"Шахтер" впервые за последние десять лет оказался в еврокубках хуже "Динамо". В чемпионате это пока незаметно, но сегодняшний чемпионат Украины – не тот турнир, по которому можно кого-то оценивать.