Широко анонсированная "вендетта", обещанная прямо со сцены лидерами Майдана для экс-президента Виктора Януковича, его ближайшего окружения и "пособников", похоже, сыграла злую шутку с представителями новой власти.

За пять лет после смены режима они не смогли привлечь к реальной уголовной ответственности никого из знаковых представителей прежней элиты. Интерпол снял большинство "эксов" с международного розыска, отказался выставлять даже "голубые карты", а целый ряд "экстрадиционных эпопей" завершились для официального Киева откровенными конфузами.

Из-за этого чуть ли не единственным достижением в анналах истории правосудия постмайдановской эпохи остается "чертова дюжина для Януковича" - скандальный приговор опальному главе государства, вынесенный в "заочном режиме".

Изменения законодательства, которые позволили этого добиться, расцениваются адвокатами четвертого главы государства как осуществленные "под конкретное лицо" (к слову, не скрывали данного факта и инициаторы суда над Виктором Федоровичем в верхушке ГПУ). Но гораздо важнее, что проявилось на обратной стороне медали "процесса века" над Януковичем и продолжающихся попыток осудить его "приспешников".

Юристы-международники считают: жертвой "политических телодвижений" новой власти стал существенный подрыв репутации Украины. И как следствие этого - все более ощутимый холодок во взаимоотношениях между нашим государством и международными институтами поддержания правопорядка.

Чем это грозит и как уже сказывается на практике, почему официальному Киеву повально отказывают в розыске/выдаче знаковых фигурантов уголовных дел, а также с помощью каких уловок власти хотят продолжить курс по наказанию представителей "режима Януковича", выясняла "Страна".

Выдают каждого третьего

Чтобы уяснить всю суть проблемы, которая в полный рост встала перед отечественными правоохранителями в их безуспешных попытках привлечь к ответственности бывших VIP-ов (а теперь и не только их), следует обратиться к статистическим данным.

Они гласят: ежегодно украинские правоохранители направляют по полторы сотни обращений к иностранным государствам с просьбами о выдаче подозреваемых/обвиняемых в совершении уголовных правонарушений на территории нашей страны. Согласно базам статистики ГПУ, выполняется 2/3 таких поручений. Собственно экстрадицией, в лучшем случае, заканчивается только каждый третий случай.

По крайней мере, такую арифметику можно вывести, если совместить отчетности Министерства юстиции и Генпрокуратуры.

В ведомстве Павла Петренко подсчитали - за пятилетку после Майдана через документооборот ведомства прошло 252 запроса украинских судов о выдаче подозреваемых в Украину. Итогом чего явилась экстрадиция 76 человек.

У подчиненных Юрия Луценко более оптимистичные "сводки с полей". В ГПУ оперируют данными, что с 2014 по 2018 годы украинским властям передали 250 человек.

Как ни парадоксально, особенно с учетом внешнеполитической ситуации, большинство из них были выданы официальному Киеву Россией. Подтверждал такую тенденцию и заместитель генпрокурора Евгений Енин. По его словам, за последние четыре года "северный сосед" передал Украине свыше 90 правонарушителей.

Это лица, которые привлекаются по статьям за насильственные преступления - убийства, похищения, разбои, а также в делах, связанных с мошенничеством, наркотиками и изнасилованиями. Но никого из представителей эпохи Януковича, да и в целом знаковых персонажей, среди них нет.

Кривое зеркало экстрадиции

Ветераны прокурорского цеха и юристы констатируют падение КПД в экстрадиционных вопросах. И связывают это с приходом на гребне революционных событий 2013-2014 годов новых команд управленцев в компетентные ведомства.

"До событий Майдана экстрадиционная процедура в Украине работала, как часы. Показатели выдачи/невыдачи были замечательные, к "красной карте" со стороны Киева во всем мире относились с полной серьезностью", - вспоминает бывший замначальника Главного управления международно-правового сотрудничества ГПУ Олег Подгайный.

Он говорит, что начиная с 2007 года профильное управление Генпрокуратуры (где тогда, среди прочих, работал и будущий замглавы ГПУ Виталий Касько) сумело заложить основу эффективности работы по международному направлению и сотрудничеству с Интерполом. Которая, во многом по инерции и с рядом шероховатостей, в целом продолжала функционировать практически безотказно вплоть до 2014 года.

"Большинство "косяков" нам удалось свести к нулю, за все это время были единичные случаи отказов в экстрадиции подозреваемых по нашим запросам (разве что Россия многих не выдавала, там присваивали гражданство). По насильственным преступлениям даже и не припомню какого-то яркого резонанса, по так называемым "политическим" делам - Чехия отказалась выдать (экс-министра экономики Богдана - Прим. Ред.) Данилишина, а Италия (на тот момент экс-губернатора Харьковской области, а сегодня главы МВД Украины Арсена - Прим. Ред.) Авакова", - говорит Подгайный "Стране".

За пятилетку после событий Майдана в полный рост проявилась обратная тенденция. Сегодня знаковых "возвращенцев" в Украину, которые привлекаются к уголовной ответственности, можно пересчитать на пальцах одной руки.

Из тех историй, которые на слуху - добровольная экстрадиция из Панамы экс-руководителя Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива, выдача россиянами бывшего начальника ГАИ Киева Николая Макаренко и "камбэк" из Швейцарии экс-главы совета директоров агрохолдинга "Мрия" Николая Гуты. Что характерно, ни по одному из этих дел в Украине вплоть до настоящего времени так и не были вынесены приговоры.

Гораздо более "представителен" список тех лиц, которых отказались выдавать отечественным властям за последние годы. Его возглавляет опальный экс-президент Виктор Янукович, в экстрадиции которого по меньшей мере шесть раз отказали в РФ.

Но проблемы возникли не только с "московским направлением", если говорить о знаковых личностях. Так, Испания отказалась выдавать Украине бывшего министра финансов Юрия Колобова, Германия - банкира Бориса Тимонькина, Италия - экс-нардепа Игоря Маркова, а Великобритания - бывшего гендиректора "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука. Вплоть до настоящего времени продолжаются бюрократические поползновения с попытками добиться выдачи от испанцев нардепа Александра Онищенко и экс-главы ВХСУ Виктора Татькова - из Австрии.

В розыске не значатся

Казусы с экстрадицией VIP-ов - лишь вершина айсберга тревожных тенденций. Изнанку процесса позволяет фиксировать другая деталь. Это повальное снятие с международного розыска фигурантов уголовных дел и отказ Интерпола выставлять на них "красные" карточки. На сайте ведомства на сегодняшний день наличествуют четыре десятка подозреваемых лиц, которые разыскиваются по запросу из Украины для последующей выдачи. Но известных для политической тусовки фамилий в нем нет.

Хотя еще в августе 2014 года президент Петр Порошенко заявлял: в базе Международной организации уголовной полиции состоят 27 бывших украинских топ-чиновников. В этом перечне находились беглый глава государства Виктор Янукович и его старший сын Александр, экс-премьер Николай Азаров, экс-глава президентской администрации Андрей Клюев, бывшие министры Эдуард Ставицкий, Раиса Богатырева, Сергей Арбузов, Юрий Колобов и Александр Клименко, опальные бизнесмены и депутаты - Сергей Курченко, Сергей Клюев, Юрий Иванющенко.

К весне 2015 года "красные карточки" остались в отношении лишь дюжины опальных VIP-ов. В настоящее время никого из них Интерпол уже не ищет. Почему же так произошло?

В чем была ценность "красных карточек"

Опрошенные автором этих строк юристы говорят: поворотными стали два события образца 2014 года.

"Во-первых, бомба замедленного действия была заложена с момента введения европейских санкций в отношении представителей прежней власти, - считает замминистра юстиции в 2007-2011 годах, руководитель адвокатского объединения "Богатырь и партнеры" Владимир Богатырь. - Затем обнажились факты подлога и фальсификаций при их назначении, а также очевидная политическая целесообразность решений".

Со ссылкой на ряд вынесенных позднее судебных решений на территории ЕС он констатирует: санкции против Януковича и Ко вводились на основании не юридических доказательств, а на основе субъективного решения отечественных чиновников и правоохранителей, которым "подмахнули" европейцы. Последовавшее вслед за этим объявление в международный розыск этих топов по сути представляло собой политическое преследование.

На эту деталь обращает внимание и старший партнер адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Алексей Калинников. Параллельно юрист дает понять - вслед за международными санкциями против бывших топ-чиновников последовали попытки перекроить отечественное законодательство. Главной целью чего стало стремление "хоть чучелом, хоть тушкой", но осудить представителей бывшей власти. Калинников объясняет, как в это впутали международные процедуры и почему так важны были на тот момент "красные карточки" Интерпола.

"В октябре 2014 года в УПК были внесены изменения, касающиеся заочного осуждения лиц. Одним из условий осуществления такой процедуры стало наличие фигуранта в базах международного розыска. А поскольку наше законодательство не отвечает на вопрос, что подразумевается под этим понятием, вышло так, что поставили знак равенства между понятиями "международный розыск" и "розыск Интерпола", - говорит "Стране" юрист.

Таким образом под базу заочного осуждения начали готовить целую пачку уголовных дел в отношении представителей прежней власти.

Тревожный звонок прозвучал не только для них. Оказалось, что сразу после продавленного через парламент законодательного пируэта с внедрением "заочки", адвокаты начали фиксировать лавинообразный рост количества направленных запросов по линии Интерпола. Но не только в отношении сбежавших из страны небожителей, а целого ряда бизнесменов и чиновников.

Косвенным подтверждением этого является всплеск возбуждения уголовных дел по "экономическим" статьям, которые в конечном не привели ни к какому итогу. Что наводит адвокатов на мысль о том - не вносились ли в ЕРДР сведения правоохранителями с целью "срубить денег" или "раздоить" коммерсантов?

"Вся международная деятельность, начиная с прихода в Генпрокуратуру представителей "Майдана" по сути представляла собой люмпенонаправленные лозунги: "Все отнять и поделить". К этому подключили пропаганду о "сепаратистах-террористах", и с помощью такого иезуитства получили "ерш". С каждым следующим новым генпрокурором коррупционная составляющая только увеличивалась, с нынешним руководителем - пиковая точка, хуже еще не было никогда", - характеризует итоги работы международного направления Генпрокуратуры последних лет Богатырь.

В доказательство он приводит два примера экстрадиционных эпопей, связанных с украинскими гражданами. Которые, как считается, окончательно подорвали доверие к отечественным правоохранителям со стороны европейцев.

Первая - это дело бизнесмена Василия К., которому инкриминировалось мошенничество на сумму в $12 млн. В 2015 году мужчину экстрадировали в Украину из Швейцарии, и поместили под стражу.

"Хотя его выдачи настойчиво добивалась ГПУ, за два месяца, которые он провел в киевском СИЗО, с ним не провели ни одного следственного действия. Единственный, кто посещал его - представитель посольства Швейцарии. Затем его выпустили и... забыли продлить меру пресечения. Человек спокойно уехал на Кипр, куда опять заслали экстрадиционный запрос. Это форменный бред", - говорит Богатырь.

Другой прецедентный случай связан с бывшим замначальника управления внутренней политики Днепропетровского горсовета Станиславом Палей. Чиновнику на Родине инкриминировали разгон "евромайдановцев" в Днепре.

"Он более двух лет находится под экстрадиционным арестом на Кипре, его выставили в розыск Интерпола. Но когда у ГПУ запросили доказательства, подтверждающие обоснованность подозрений, в Украине заявили что не могут их предоставить, а определение суда об аресте в Днепре - отменено ", - рассказывает адвокат Богатырь.

Изменение тактики прокуроров и резолюция ПАСЕ

Насколько эти прецеденты повлияли на степень восприятия позиции украинской стороны европейскими правоохранителями - вопрос дискуссионный.

Статистика же показывает следующее: с 2015 года берет свое начало тенденция по исключению из системы розыска Интерпола практически всех знаковых фигур времен президентства Януковича. Сначала - по так называемым "делам Майдана". Отказы по большинству происходили в связи признанием соответствующих уголовных дел преследованиями по политическим мотивам.

В Генпрокуратуре называют другую причину снятия Януковича и Ко с розыска Интерпола. В частности, руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк связывает это с несовершенством украинского законодательства в части избрания меры пресечения в отношении подозреваемых.

Речь идет о том, что согласно правилам Интерпола, в международный розыск могут объявить лицо, которое суд постановил взять под стражу - в качестве меры пресечения. А если суд разрешил только задержать лицо, - чтобы решить, брать ли его под стражу, - Интерпол его разыскивать не может. Именно такие решения и выносились в отношении практически всех VIP-ов, для которых власти готовили процедуру заочного осуждения. Суды же повально отказывались принимать решения о содержании под стражей без участия в заседаниях подозреваемого.

Прочие обстоятельства указывают, что в ГПУ представляют ситуацию в выгодном ей свете. Ведь после того, как Интерпол начал аннулировать "красные карточки", украинская сторона пыталась добиваться выставления хотя бы "голубых". Они предполагают сбор сведений о лице, его местонахождении в интересах уголовного производства. Но и эта тема "не взлетела".

Адвокат Богатырь объясняет почему это произошло: "В одном из интервью Горбатюк прямо указывал, что будет манипулировать "голубой картой" с целью установления местонахождения подозреваемых, так как осознает политический мотив по делам, расследуемым его Департаментом. Мы незамедлительно проинформировали комиссию по контролю за файлам и секретариат Интерпола о такой инициативе Сергея Викторовича".

Как бы там ни было, но к началу 2017 года механизм повального объявления в международный розыск украинских беглецов окончательно канул в лету. По одной из версий, этому способствовала Парламентская ассамблея Совета Европы. Она приняла резолюцию под названием "Злоупотребления в использовании системы Интерпола: необходимость получения больших правовых гарантий".

"В последние годы некоторые государства-члены Интерпола злоупотребляли системой "красных карточек" для достижения собственных политических целей и для того, чтобы подавить свободу слова или чтобы преследовать членов политической оппозиции за пределами страны", - говорится в тексте документа.

И хотя конкретные названия держав в официальном коммюнике названы не были, юристы дают понять - это был "звоночек" для Украины в ее потугах "загнать" неугодных экс-чиновников и бизнесменов с помощью европейцев.

"Комиссия по файлам констатировала, что из Украины и России приходит наибольшее количество немотивированных запросов, где уголовные дела имеют явные элементы политического преследования или того хуже - носят цель отбор бизнеса. Нами был подготовлен отчет по этому поводу. Он был переведен и сегодня используется в качестве доказательства системной коррупции и массовых спекуляций в украинской правоохранительной системе", - утверждает Владимир Богатырь. Его юридическая команда и далее информировать комиссию по контролю за файлами и секретариат Интерпола о нарушениях украинских правоохранителей.

"Заочка" по новым правилам

Впрочем, к моменту появления разгромной резолюции ПАСЕ тема массового выставления "красных карточек" по запросам из Украины уже не была актуальной. Генпрокуратуру в ее попытках добиваться заочного осуждения для уехавших после Майдана из Украины топ-чиновников, "подстраховал" парламент.

Весной 2016 года в пакете документов, которые утверждали нардепы для того, чтобы открыть путь к креслу главы ГПУ человеку без юридического образования (по факту - Юрию Луценко), они проголосовали ряд дополнительных новелл.

"Внесли изменения в Переходные положения УПК, по которым расширился перечень оснований для применения процедуры заочного осуждения. Необходимость обращаться в Интерпол отпала, факт нахождения лица за пределами Украины или на временно оккупированной территории признали достаточным основанием для привлечения лица по специальной процедуре", объясняет Алексей Калинников.

Эта норма действовала вплоть до начала работы Государственного бюро расследований, и с ноября 2018 года - утратила свою силу. Заполнить возникшую брешь в законодательстве и найти новые основания для осуществления правосудия в отношении своих оппонентов по спецпроцедуре власти намереваются принятием законопроекта №9353.

Документ был зарегистрирован осенью прошлого года нардепом из БПП Сергеем Алексеевым. 6 февраля он прошел согласование в парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. А вот в адвокатском сообществе был встречен в штыки.

Вот как характеризует эти "очередные демократические правки в УПК, чтобы судить Виктора Януковича" его адвокат Виталий Сердюк: "Учитывая, что Интерпол отказывает в оглашении Клиента в международный розыск из-за политических мотивов его преследования депутатам предлагается:

убрать из УПК наличие розыска лица Интерполом как основания для начала заочной процедуры;

основанием для "заочки" сделать постановление следователя о розыска (о котором лицо не уведомляется и которое не обжалуется);

запретить суду отказывать прокурору в начале заочной процедуры".

Бьет в набат, анализируя законодательную инициативу нардепа Алексеева и другой адвокат, Инна Рафальская. "Теперь в розыск будут объявлять через "как хочу" постановлением и в заочку. Молодые не помнят, а те кто постарше уже насмотрелись на таких "разыскиваемых", спокойно проживающих дома и ничего об этом розыске не знающих", - написала юрист в Facebook.

На брифинге генпрокурор Юрий Луценко уже заявил - нововведения в УПК готовятся, в первую, чтобы направить в суд очередное уголовное дело в отношении Януковича.

Кроме того, по аналогичной стезе прокуроры намерены провести "несколько тысяч подозреваемых в терроризме, таких как Игорь Стрелков, Игорь Безлер, террористы в погонах вооруженных сил РФ, российские политики и граждане Украины, которые скрываются от правосудия на временно оккупированных территориях".

Юристы, в свою очередь, указывают: законопроект №9353 прямо нарушает права человека, анонсируя подачу жалоб в случае его применения на практике в ЕСПЧ. И считают, что эти и прочие "ноу-хау", внедряемые на практике украинскими власть имущими окончательно подорвут и без того не самый благовидный имидж государства на международной арене.

"Одних только выступлений Луценко, где он до приговора называет людей преступниками и обещает, что они будут сидеть в тюрьме - более чем достаточно адвокатам для обоснования нарушений их права на защиту и ангажированности правоохранителей, - объясняет последствия экс-прокурор Олег Подгайный. - Глава ГПУ, по моему убеждению, полностью убил доверие иностранных партнеров к национальным праовохранительной и судебной системам. И продолжает чудить со своими публичными телевизионными "казнями" (хотя и помощников у него хватает). Я неоднократно говорил, что в таком случае это закончится тем, что скоро Украине будут отказывать в экстрадиции за обычное бытовое убийство".