Служба безопасности Украины заявила о разоблачении группы, якобы занимавшейся построением так называемых предвыборных пирамид на президентских выборах.

Это случилось на следующий день после публикации расследования “Страны” о создании избирательным штабом действующего главы государства Петра Порошенко глобальной системы вербовки и подкупа электората (так называемой #Сетки).

Эксперты “Страны” считают действия спецслужбы реакцией на разоблачительные материалы. Правда, эта была своеобразная реакция: СБУ не занялась фактами, вскрытыми журналистами, а представила собственное дело о “механизме подкупа избирателей и влияния России” на выборы, фактически привязав к нему партию “Батькивщина”, которую возглавляет один из главных соперников Порошенко - Юлия Тимошенко.

В тоже время, МВД открыто продемонстрировало отличную от СБУ позицию и вчера задержала в Сумах скупщиков голосов за Порошенко. На выручку последним оперативно пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

К чему приведет такое противостояние вокруг "сеток" выясняла "Страна".

Скупка, да не та

Согласно заявлению СБУ, в интересах неназванного кандидата в президенты якобы строились так называемые “пирамиды” для масштабного подкупа избирателей. Одна такая пирамида, по версии спецслужбы, включала руководителя сектора, “старшего” избирательного участка, “десятки”, “двадцатки”.

В качестве доказательств использовались в том числе и запись разговора, на которой члены "пирамиды" обсуждают суммы выплат, схему работы, меры безопасности и прочее. Переговоры на пленке ведут якобы политтехнолог "Батькивщины" Владислав Ковалевский, представитель этой же политсилы Валентин Ходулин и разные неизвестные лица.

Правда, если вслушаться в опубликованный фрагмент телефонных переговоров, то речь там идет о плате агитаторам. Да, возможно, из неких теневых средств. Но интерпретировать сказанные в записи слова как подкуп конкретно избирателей – довольно сложно.

Так, например, Ковалевский инструктировал, как следует вести себя, если вдруг будет допрос, советовал изучить определенные статьи Конституции, которые позволяют не свидетельствовать против родственников, и настойчиво просил "уничтожить, закопать в лесу всю документацию", которая может быть "неправильно интерпретирована".

Не совсем понятно, что именно из этого свидетельствует о подкупе избирателей. И кто конкретно был уже подкуплен.

СБУ утверждает, что руководителями “полевых штабов” кандидата были как украинцы, так и граждане других стран, в том числе Российской Федерации, в которой некоторые из них работали на выборах в пользу провластных кандидатов и партий. Этого было достаточно, чтобы объявить о российской следе в деле.

Но все-таки главный тезис СБУ, что система “завязана” на некоего народного депутата, который в кампании своего кандидата отвечал за создание тех самых “полевых штабов”. Спецслужба не назвала его фамилию и фракцию, но среди обнародованных документах есть сумма расходов на агитационную сеть, в которой фигурирует Руслан Дмитриевич Богдан.

Такое же ФИО у депутата от партии “Батькивщина” Руслана Богдана, избранного по мажоритарному округу в Полтавской области. Эта политическая сила выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко в президенты, которая сегодня - одна из главных конкурентов Петра Порошенко, который также баллотируется.

К вечеру официальных заявлений “Батькивщины” не последовало. Сам Богдан в комментарии “Вестям” отрицал обвинения в организации подкупа избирателей, назвав подоплекой “грязные политтехнологии”, направленные против кандидата Тимошенко. “Все это абсолютно понятная технология, которая используется только на период предвыборной агитации и предвыборный период для того, чтобы залить грязью кандидата”, - заявил Богдан изданию.

Вместе с тем, на пятницу, 22 февраля, планируется пресс-конференция самой Тимошенко на неназванную тему.

Тем временем, близкие к АП комментаторы и блогеры уже привязали к этой истории главу “Батькивщины” и уже традиционно обвинили ее в связях с Россией.

Совпадение?

Самое интересно, что накануне, в среду, 20 февраля, “Страна” тоже обнародовала материалы о системе скупки голосов только совершенно другим штабом - Петра Порошенко.

Ее этой системы - создание базы потенциальных сторонников президента (через проведение масштабного "опроса" силами платных агитаторов) с последующей выплатой им денег из бюджета под видом социальной помощи.

По данным "Страны" в штабе действующего президента рассчитывают, что за счет такой скупки он получит дополнительно 10 процентов голосов и сможет выйти во второй тур.

Однако СБУ представленные факты, как мы видим, не заинтересовали.

И все-равно реакция спецслужбы, подконтрольной Администрации президента, показательна. По мнению политтехнолога Андрея Золотарева, заявление СБУ на следующий день должно было “сбить” широкий общественный резонанс, вызванный журналистскими разоблачениями. “После того, как “Страна” поведала, как команда Порошенко натягивает “сетку” на Украину, там в ответ решили при помощи СБУ нахлобучить на Тимошенко “пирамиду”, - комментирует Золотарев “Стране”. Его мнение разделяет и политолог Кость Бондаренко: “Это (заявление СБУ - Прим.ред.) вполне может быть ответом на публикацию “Страны”. Это тот случай, когда громче всех “держи вора” кричит власть”, - полагает эксперт.

СБУ и Банковая дали и другой важный сигнал. По мнению эксперта Золотарева, фактически это была демонстрация министру внутренних дел Арсену Авакову, что у полиции нет монополии в вопросе контроля выборов. А Аваков в последнее время много говорит о честности избирательного процесса и готовности полиции пресекать нарушения. При признаках готовящегося массового подкупа в интересах Порошенко истеблишменте воспринял слова Авакова как намек на поддержку президентского конкурента Тимошенко.

Как считает эксперт Золотарев, СБУ еще показала, что будет контриграть. “Чем закончится такое соцсоревнование силовиков, куда и как далеко оно может зайти, пожалуй только одному Аллаху ведомо”, - комментирует политтехнолог.

Начало войны за #Сетку

Тем временем вчера поздно вечером пришла важная информация из Сум. Там, по сообщениям полиции, были задержаны несколько человек, которые занимались скупкой голосов за одного из кандидатов. По словам журналиста Юрия Бутусова, этим кандидатом был Петр Порошенко.

При этом, на помощь к задержанным тут же пришла СБУ.

"Сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ, - написал в ФБ близкий к Авакову нардеп Антон Герашенко. - В настоящий момент прокуратурой города Сум начато уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции, задержавших лиц, возможно осуществлявших подкуп избирателей. В эти минуты сотрудниками СБУ и прокуратуры Сум проводится неотложный обыск (без решения суда) в кабинетах сотрудников уголовного розыска города Сумы".

Таким образом, ситуация с #Сеткой становится все интереснее. На наших глазах разыгрывается драма в трех (пока еще) действиях с возможным продолжением.

Действие первое - публикация расследования "Страны" о подкупе избирателей со стороны Петра Порошенко.

Действие второе - заявления СБУ о вскрытии "пирамиды" по скупке голосов от Тимошенко, как попытка перебить информационный резонанс от публикации "Страны".

Действие третье - задержание полицией "сеткарей" от Порошенко, как ответ на удар СБУ по Тимошенко (как писала "Страна", у Авакова уже сложился альянс с Леди Ю) и, в целом, демонстрация серьезности намерений главы МВД поломать #Сетку Порошенко.

Вероятно, это далеко не конец этой драмы. На сегодня помимо пресс-конференции Тимошенко также анонсирован еще и брифинг одного из ключевых политтехнологов Порошенко Олега Медведева.

И, возможно, нынешние задержания полицией агитаторов штаба президента будут далеко не последними.

Пока лишь отметим, что сам по себе шум вокруг системы скупки голосов может серьезно затруднить этот процесс. #Сетка любит тишину, а привлеченное к ней внимание только мешает ее работе.

Тем более, что в основе схемы Порошенко лежит раздача бюджетных денег под видом соцпомощи только участникам #Сетки, хотя по закону ее может получить кто угодно.

И если об этом узнают широкие слои населения, то они массово понесут заявления на получения помощи, тем самым, нивелировав саму задумку.

Именно так произошло в Днепре (о чем "Страна" подробно писала). Там о раздаче соцпомощи узнал весь город, на ее получение записалось 90 тысяч человек (то есть 10 процентов населения мегаполиса) и программу горсовет был вынужден отменить.

Другими словами, чем больше будет шума вокруг #Сетки, тем больше вероятность того, что ее на выборах запустить не удастся.