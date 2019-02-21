Убедил ли Порошенко ООН в наступлении России?

Порошенко вчера прервал предвыборную кампанию ради заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посвященного украинскому вопросу. Впрочем, даже выступление президента в ООН было своеобразной проекцией на внутреннюю ситуацию, поскольку создавалось ощущение, что он хочет всем доказать правильность введения военного положения в декабре прошлого года.

Подтверждал свою правоту Порошенко тезисом о том, что Россия готовится к наступательной войне с Украиной. Именно его, собственно, и использовали для введения военного положения. Правда, значительную часть страны так и не удалось убедить в том, что основания для такого решения были.

К выступлению в ООН украинский президент, естественно, подготовился основательно. Агрессивные намерения Кремля он подтвердил данными о российской военной мощи в регионе. Так, по словам Порошенко, на Донбассе сейчас находятся 35 тысяч боевиков и 2,1 тысячи российских войск, а всего вдоль российско-украинской границы – от Брянской области до Приднестровья – находятся более 87 тысяч военнослужащих армии РФ.

Кстати, подобные цифры из уст президента слышать весьма интересно, поскольку 2 тысячи россиян и 35 тысяч местных сепаратистов на Донбассе несколько контрастируют с официальной трактовкой "российской оккупации" этого региона.

Но главное даже не в этом, а в том, что приведенные Порошенко данные не подтверждают, а опровергают его же тезис о готовящемся наступлении России. 37 тысяч ударной группировки на Донбассе, безусловно, могут впечатлить представителей Эстонии или Кабо-Верде, но мы-то знаем, что украинская группировка в этом регионе составляет 60 тысяч.

Да, есть еще 87 тысяч вдоль украинской границы, но украинская армия – это 200 тысяч. Классическая военная формула успешного наступления подразумевает трехкратное преимущество атакующих, здесь же нет даже равенства сил. Да, Россия при мобилизации может создать троекратный перевес, но наступать в описанной Порошенко ситуации может только сумасшедший.

Поэтому не стоит удивляться, что европейские лидеры, обычно полностью поддерживающие Украину в ее конфликте с Россией, ситуацию с военным положением оценили скептично. В Европе, в отличие от Кабо-Верде, знают всю информацию, а не только ту, которая прозвучала вчера.

Обвинят ли Гриценко в госизмене?

Военная тема вчера громко звучала и внутри страны, но по другому поводу. Генпрокуратура, видимо, решила, что о делах по Майдану больше говорить не нужно, и занялась более прикладными вопросами. Вчера нардеп от БПП Винник сообщил, что ГПУ открыла уголовные производства против бывших министров обороны. Ни много ни мало – по статье "госизмена".

Именно так квалифицировали "факты расхищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства" в 2004-14 годах. При этом осталось неизвестным, кого именно из министров обвиняют в главном антигосударственном преступлении.

И потому остается подозрение, что все это расследование завели аккурат под выборы только ради одного бывшего министра – нынешнего кандидата в президенты Гриценко.

Правда, по данным социологии, Анатолий Степанович уже не является реальным претендентом на выход во второй тур, но, как мы уже писали, электорат Гриценко из всех фаворитов наиболее близок по структуре к электорату Порошенко, а потому дискредитация бывшего министра может обеспечить перетекание голосов в пользу президента. А значит, шансы услышать где-то в марте о "госизмене" Гриценко очень высоки.

Средняя зарплата: 2013-й остается мечтой

Минсоцполитики опубликовал данные о средней зарплате в Украине в 2018 году. Несмотря на декабрьский всплеск, когда она составила почти 9100, в среднем за год зарплата осталась на уровне менее 300 долларов. Если точно – 7810 гривен или 289 долларов по курсу 27, а ведь значительную часть года курс был и вовсе 28.

В свете таких данных можно не удивляться, когда власть предрекает, что уровня жизни поляков украинцы достигнут лишь через 50 лет. А если сравнивать динамику роста украинской и польской экономик, то правильнее будет сказать, что Польшу мы никогда не догоним, потому что ее ВВП растет на 5-6% в год, а наш – на 2-3%.

В этом контексте уместно будет вспомнить, что в конце 2013 года средняя зарплата в Украине составляла 410 долларов, и потому сегодня нужно брать за ориентир не Европу, а свой собственный уровень пятилетней давности. Потому что даже его достижение выглядит при нынешней власти нереальным.

В то время как страны Запада, на которые мы вроде бы равняемся, ставят на первое место экономику, забывая ради нее (как Меркель в ситуации с "Северным потоком-2") даже о собственных политических позициях, украинская власть занимается томосами и курсом на НАТО, а в экономических вопросах проявляет политическую принципиальность.

Точнее, делает вид, что проявляет принципиальность. Потому что российский газ мы все равно покупаем, только через Германию и Словакию, российский уголь мы тоже покупаем, но через Великобританию и Швейцарию. Естественно, что в ситуации, когда важнейшие энергоресурсы закупаются через посредников (которые на этом наваривают), ожидать нормального экономического роста не приходится. Так что не Польшу, а самих себя пятилетней давности догнать бы хоть когда-нибудь.

Новое повышение тарифов: первые цифры

Если реальные зарплаты украинцев никак не могут дотянуть до уровня 2013 года, то коммунальные тарифы уже давно его превысили – даже в долларовом эквиваленте. Почти 12-кратный рост цены газа (с 0,72 до 8,54 грн за кубометр) не объяснишь трехкратным ростом курса доллара. И вообще ничем, если не брать в расчет официальные объяснения власти.

Однако главная беда в том, что нынешние тарифы – еще не предел. Уже сообщалось о том, что весной будет новое подорожание, и вчера впервые были озвучены конкретные цифры.

Так, в Киеве муниципальное КП "Киевтеплоэнерго" планирует поднять тариф на тепло еще на 19% по отношению к нынешней цене. Кроме того, жителей столицы ожидает еще и подорожание электроэнергии почти на треть – на 31,2%.

Подсчитать, сколько это будет в гривнах, сложно, поскольку суммы в платежках у всех разные. Но можно предложить, чтобы к сумме за отопление, которая будет в платежках за февраль, киевляне добавили еще пятую часть, а к счету за электричество – еще третью часть, и тогда можно представить, сколько еще вытянут из вашего кармана.

Жителям регионов же остается только посочувствовать еще сильнее. Потому что, если в Киеве планируют 20-30%-е подорожание, то в глубинке (где нет никакого контроля) оно может стать и 50%-м.

Додавит ли власть предпринимателей?

А тем временем власть не ограничивается тарифными способами выкачивания денег из карманов граждан – она еще и не оставляет в покое налоговые. Одной из главных тем обсуждения в последние дни стала инициатива Минсоцполитики о прикрытии схемы по трудоустройству наемных сотрудников как физлиц-предпринимателей.

Инициатива не нова: попытки ужесточить политику в отношении ФЛП уже делались и в 2011-м, и в 2016-м, однако каждый раз наталкивались на активное сопротивление. Однако было наивно думать, что власть (любая, вне зависимости от политических взглядов) откажется от шанса увеличить поступления в бюджет, не прилагая для этого никаких усилий, кроме фискальных.

Об угрозах для себя уже заявили программисты, которые пользовались этой схемой вполне легально. Еще большее количество людей различных профессий не могут заявить то же, поскольку их схемы являются явным уходом от того, чтобы полноценно трудоустраивать своих сотрудников и, соответственно, платить за них полные налоги и соцвзносы.

Однако ожидать, что новая попытка пройдет без сопротивления, не стоит. И потому остается только наблюдать за тем, кто же сейчас окажется сильнее – власть или предприниматели.