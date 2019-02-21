Артист Владимир Зеленский, который остается лидером президентской гонки, в своей кампании в регионах опирается по большей части на старые знакомства по творческой линии. Но любопытно, что в руководство областных штабов взяли и выдвиженцев местных кланов.

Среди них есть даже люди, связанные с властью или ее политическими сателлитами. В их случае сотрудничество с Зеленским - это либо страховка, если проиграет их основной кандидат Петр Порошенко, либо желание получить квоту на выборах в парламент.

Чем Зеленскому поможет разнокалиберная команда - в материале "Страны".

Проверенные шоу-бизнесом

Руководителей своих региональных штабов Зеленский представил еще 5 февраля. Судя по списку, часть областей кандидат предпочел отдать людям из близкой ему сферы шоу-бизнеса. Таким было, например, назначение в Луганскую область, где ответственным за кампанию стал руководитель компании по организации гастролей “Квартал-Концерт” и концертный директор Тины Кароль Максим Ткаченко (родом из Луганска).

Штаб в Донецкой области возглавил переселенец из Донецка Владимир Воронов. В своем городе он занимался рекламными услугами, раскруткой и сопровождением брендов. Сегодня у него собственное брендинговое агентство Voronovagency, партнером которого является как раз “Квартал-Концерт”. Это неудивительно, учитывая, что Воронова и Ткаченко связывают дружба.

В Одесской области начальником штаба стал известный ведущий программы “Что? Где? Когда?” на украинских телеканалах Александр Андросов, который имеет отношение также к отечественному аналогу КВН “Лига смеха”. Агитационная работа в Харьковской области поручена кинопродюсеру Павлу Сушко. До недавнего времени все эти люди не проявляли себя в публичной политике.

Интерес у местных

Но в руководстве штабами есть и группа с политическими связями. С Зеленским у них общая творческая нива, но, как оказалось, они могут быть связаны и с влиятельными кланами в родных краях. Некоторые успели проявить себя в политике на местном уровне.

Например, глава Волынского штаба Валерий Стернийчук возглавляет студенческую “Лигу смеха Волыни” и занимается организацией массово-развлекательных мероприятий в Луцке. Местные СМИ пишут о его общественной активности и участие в выборах в Луцкий горсовет по списку партии УКРОП, который в области контролирует близкий соратник бизнесмена Игоря Коломойского глава Волынского облсовета Игорь Палица. Впрочем, депутатом Стернийчук так и не стал.

В Луцкой ячейке УКРОП не смогли уточнить “Стране”, в каких отношениях с партией сейчас Стернийчук, хотя о его новом назначении слышали.

А вот руководитель штаба кандидата "Зе" в Черниговской области Павел Халимон еще недавно был активистом местной ячейки партии "Наш край" (НК). В этом статусе он фигурирует на партийном сайте. По данным "Страны", этот партийный проект в целом курирует первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук, а в Черниговской области - депутат-мажоритарщик Валерий Давыденко, который в Раде входит во фракцию "Блока Петра Порошенко" (БПП), при том что баллотировался от малоизвестной партии "Заступ". Официально Давыденко не признает связь с НК, хотя примеров, ее подтверждающих, достаточно.

В окружении Давиденко нам сказали, что он не имеет никакого отношения к Зеленскому и его предвыборной кампании.

В Сумской области свою кампанию Зеленский поручил 24-летнему Михаилу Ананченко. Тот работает штатным помощником мэра Сум, выдвиженца “Батькивщины” Александра Лысенко, но данный факт не смутил команду Зеленского. Сам Ананченко в комментарии “Стране” уточнил, что официально он руководит не штабом Зеленского, а общественным движением в поддержку кандидата в области. Он отрицает связь с партией Тимошенко и говорит, что разделяет “принципы и цели” своего кандидата.

“Мне платит деньги городской бюджет, а у мэра заместители - члены политических сил “Свобода” и “Самопомощь”. Членом партии “Батькивщина” и ее молодежной организации никогда не был. Вообще не состою ни в какой партии, хотя и посещал мероприятия разных политических сил. Кандидат Зеленский - мой выбор, как говорится, сознательный и бесповоротный”, - объясняет Ананченко “Стране”.

Один собеседник издания в политических кругах Сум также отрицает влияние на выбор Ананченко мэра или “Батькивщины”, видя здесь желание молодого человека войти в политику. “Однако с Зеленским лично знаком депутат, член фракции “Батькивщины” в Верховной Раде Владислав Бухарев, избранный по округу в Сумской области. Раньше артист раз в год выступал по приглашению Бухарева у него в округе. Верхушку сумской “Батькивщины” Зеленский хорошо знает”, - говорит другой сумской политик, также попросивший об анонимности.

По словам Ананченко, его и соратников отобрали в штабисты по анкетам на сайте кандидата-шоумена.

Гораздо интереснее ситуация в Житомирской области. Региональный штаб Зеленского возглавил местный медиа-менеджер Евгений Яремчук. “Этот близкий партнер мэра Житомира Сергея Сухомлина”, - объясняет источник среди парламентариев, знакомый с раскладами в Житомире.

До июня 2016 года Сухомлин возглавлял областную ячейку БПП. А сменил его Александр Рабинович, друг Сухомлина. Сегодня он занимается кампанией Порошенко в области. В эту же группу влияния входит вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, который получил портфель по квоте БПП. В 2012 год он прошел в Раду по мажоритарному округу № 62 в Житомирской области.

“Получается, что одна и та же компания работает на конкурирующих кандидатов. И вот вопрос: они зашли в команду Зеленского, чтобы помочь Порошенко победить, или играют на перспективу? Группа умеет быть на шаг впереди политической массы. В свое время из "Нашей Украины" они вовремя перешли в “Фронт змин”, оттуда - в “Батькивщину”, а потом в БПП. Пока другие боролись за проект сегодняшний, они уже заходили за завтрашний. Аналитик у них - Сухомлин. Вице-премьер Зубко сейчас обременен властью, ему не до того. А житомирский мэр умеет анализировать информацию и делать прогнозы”, - говорит собеседник издания в Раде.

Немаловажная деталь: штаб Зеленского непосредственно в Житомире, по информации “Страны”, отдан экс-заместителю мэра Сухомлина и партнеру Яремчука Матвею Хренову. Это двоюродный брат фигуранта громкого “янтарного” скандала, народного депутата Борислава Розенблата (внефракционный).

При этом у Розенблата, по словам собеседников “Страны”, якобы сейчас существуют трения с Зубко из-за округа №62, по которому первый был избран в Раду нынешнего созыва. “Идет борьба за агитационную сеть, которая в свое время помогла обоим избраться”, - утверждает источник.

Сам Яремчук на вопросы “Страны” о закулисной стороне кампании предложил журналисту “сменить собеседников”.

В свою очередь, депутат Розенблат не подтвердил информацию о своем родственнике. “А с Геннадием Зубко у меня нет никакого общения. Если он хочет идти по округу, это его проблемы и его право. Я не слышал об этом. Никаких трений у нас нет. Пойду ли я сам по округу в следующий раз? Во всяком случае я делаю все для этого”, - говорит Розенблат “Стране”.

Кадры решают

Почему же Зеленский обратился к таким кадрам? Собеседники издания среди политтехнологов полагают, что дело в цейтноте, в которой оказался его штаб. Никто не ожидал стремительного роста рейтинга комика. К кампании его команда особо не готовилась, в том числе, в кадровом плане. Собственная партия “Слуга народа” существует только на бумаге. Поэтому они предпочли работать со знакомыми людьми и с теми, кто сам вызвался. И, как говорит политолог Вадим Карасев, это не самый плохой выбор.

"Люди, причастные к шоу-бизнесу, пригодятся артисту в деле организации концертных выступлений - одной из "фишек" его избирательной кампании. А там, где есть сотрудничество с местными кланами, ему помогут с избирательными комиссиями", - полагает эксперт.

По наблюдениям представителей Комитета избирателей Украины (КИУ) в областях, с которыми поговорила “Страна”, внешней рекламы кандидата Зеленского меньше, чем у главных соперников Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, лидера "Батькивщины". Он также обходится без агитационных палаток и газет - привычных атрибутов выборов.

“Потому что Зеленский ведет ее кино-медийным способом. И это ему приносит успех. А старые методы агитации при отсутствии развитой структуры на местах - пустая трата денег. Зачем ему палатка, когда перевербует избирателей, собрав их в местном ДК?” - говорит политолог Карасев.

И это не говоря уже о сериале "Слуга народа", который покажут накануне выборов и который уже сейчас сильно будоражит умы конкурентов.

Но получится ли у Зеленского защитить свой результат, каким бы он ни был, будет, конечно, занимательной интригой этих выборов. Тем более, что, как уже писала "Страна", среди его членов избирательных комиссий очень мало людей, которые имеют соответствующий опыт работы на предыдущих выборах.

Впрочем, один из политтехнологов кандидата Дмитрий Разумков уверен, что как раз с задачей защиты кадры Зеленского справятся. “Избирательных штабов в их классическом понимании у нас нет. Задача отстроить структуру с агитаторами, “сеткой”, схемами перед нашими людьми не стоит... Вопрос вообще ставится не о защите результата Зеленского, а чистоты и честности выборов. Ждать, что эта кампания будет чистой и честной, мягко говоря, не приходится. Соответствующую подготовку мы организуем. Тем более в работе наблюдателем нет ничего “военного”. Для этого не нужно заканчивать вуз. Должно быть желание. А оно у них есть”, - резюмирует собеседник в беседе со "Страной".