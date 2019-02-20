Порошенко выносил раненых. Раненые скоро объявятся?

Предвыборная кампания опустилась на уровень ниже. Если раньше политики врали только в обещаниях, то теперь они начали переписывать собственное прошлое. По крайней мере, именно так отреагировали в соцсетях на заявление президента о том, что в феврале 2014 года он лично выносил раненых из Мариинского парка. И подобная реакция украинцев на воспоминания главы государства имеет основания.

Это явная неправда, так как в указанное президентом время (то есть в 9 утра 18 февраля) еще никаких раненных в Киеве не было, так как столкновения еще не начались.

Можно предположить, что Порошенко ошибся либо со временем, либо с датой. Но тогда все равно странно, что в течение пяти лет президент ни разу не вспоминал о такой героической странице биографии. Возможно, все дело в скромности гаранта, который предпочитал не выставлять напоказ свой героизм. Однако в таком случае непонятно, почему скромность отказала Порошенко вчера.

Кроме того, за прошедшие пять лет не появилось ни одного свидетельства волонтерской работы будущего президента. Даже о волонтерстве никому не известной тогда Супрун вспоминали, но при этом никто ни разу не вспомнил, что он рядом с самим Порошенко выносил раненых из парка.

Вполне вероятно, что теперь такие свидетельства появятся. Не исключено даже, что Олешко вспомнит, как именно его выносил из Мариинского парка Петр Алексеевич. Однако все это будет выглядеть запоздалой работой политтехнологов.

Кстати, скорее всего, данное воспоминание появилось у президента не по идее политтехнологов, а спонтанно. Технологи все же понимают, что сначала должен был появиться рассказ условного Олешко, а потом уже – воспоминания их клиента. А так все выглядит шариковщиной.

30 лет назад весь Советский Союз смеялся над Шариковым, который выдавал шрамы от операции за последствия ранения на "колчаковских фронтах". И тогда, в эпоху временного пробуждения гражданского общества, никто не мог подумать, что подобные заявления могут звучать не от сатирического киноперсонажа, а от главы государства.

Впрочем, 30 лет назад никто не мог и представить, что спецслужбы снова начнут искать по всей стране вражеских лазутчиков, а стукачество будет преподноситься как доблесть. Однако мы все живем такой атмосфере уже пятый год и даже почти не замечаем этого.

Туск предупредил Украину об опасности национализма

Порошенко вчера был не единственным, кто вспоминал о трагических событиях пятилетней давности. Верховная Рада даже выделила специальное заседание, которое, правда, почему-то посвятила "пятилетию российской агрессии".

"Почему-то" – так как во всех официальных документах эта же Верховная Рада записала датой начала российской агрессии 20 февраля 2014 года. К тому же, трагические события 18-20 февраля 2014 года больше заслуживают специального заседания Верховной Рады, чем российская агрессия, о которой 20 февраля 2014 года еще никто не слышал.

Но, если не брать во внимание заявленную тему заседания, то оно, безусловно, было проведено успешно. Заполучить на внутриукраинское мероприятие целого президента Евросоюза, который еще и произнес речь в парламенте, – это действительно успех.

Однако Туск не только хвалил Украину. Он предостерег Украину от ее главных современных болезней – радикального национализма и популизма. То, что президент Евросоюза вспомнил об этом, не случайно.

Чуть меньше четырех лет назад в том же зале Верховной Рады выступал другой поляк – президент Польши и ставленник Туска Коморовский. А спустя несколько часов после его выступления украинский парламент проголосовал за закон, прославляющий ОУН-УПА. Это вызвало в Польше скандал, который стал одной из главных причин поражения Коморовского на президентских выборах. Так что во многом благодаря украинскому национализму президент Евросоюза стал оппозиционером в собственной стране.

О чем промолчал Горбатюк

И еще одним человеком, вспомнившим вчера о трагических событиях февраля 2014 года, был руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Горбатюк. Собственно, его брифинг в эти дни совсем не удивителен, поскольку именно от Генпрокуратуры все прошедшие годы результатов расследования по убийствам 18-20 февраля.

Однако Горбатюк собрал брифинг для того, чтобы сообщить об отсутствии окончательных результатов расследования. И о тех, кто все эти годы мешал его проводить.

По словам главы управления спецрасследований, речь идет об СБУ и СВД, которые не только не помогали в большинстве случаев, но и порой вмешивались в процесс расследования.

Больше того, он утверждает, что 36 сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в преступлениях против Майдана, до сих пор работают в правоохранительных органах, причем 10 из них занимают руководящие должности.

Однако о главной причине отсутствия результатов расследования спустя пять лет Горбатюк не сказал и сказать не мог, поскольку это означало бы выступление не только против отдельных структур нынешней власти, но и в целом против нее.

Главная причина того, что дело Майдана до сих пор не расследовано – это фактический запрет на проведение следствия в отношении участников Майдана. Действия прошлой власти и тогдашней оппозиции были настолько переплетены, что невозможно найти виновных в одном лагере, не произведя следствия в отношении ряда персонажей из другого лагеря. А поскольку тогдашняя оппозиция – это сегодняшняя власть, то ожидать результатов расследования при ней не приходится.

Случайна ли свастика на проспекте Бандеры?

А израильские СМИ в последние дни писали о тех, кого украинская власть никак не может найти в собственной стране, – о нацистах. Поводом для публикаций стало электронное изображение свастики на LED-лестнице, появившееся в субботу в столичном ТРЦ "Городок".

В самом ТРЦ говорят о хакерской атаке. Официальные же украинские органы эту тему до сих пор никак не прокомментировали. Да и что, собственно, комментировать? Несмотря на формальный запрет, нацистская символика является непременным атрибутом всевозможных факельных шествий и даже вооруженных подразделений.

Нельзя сказать, что украинская власть поддерживает подобные явления. Но она поддерживает националистические формирования, для которых символика нацистской Германии является атрибутом героической романтики.

Правда, можно не сомневаться, что СБУ, оперативно расследовав свастику из ТРЦ, найдет "российский след". Но израильские СМИ считают иначе – что свастика на проспекте Бандеры вполне закономерна.

Как президент отреагирует на "неудовлетворенность реформами"?

Еще одна тема, связанная с Порошенко, вызвала в Украине меньше ажиотажа, хотя стала бы скандалом дня в любой европейской стране. Речь идет о звонке президента главе Нацкомиссии по ценным бумагам Хромаеву, аудиозапись которого попала в интернет.

Порошенко вообще не везет с записью телефонных разговоров – начиная с 2003 года, когда, казалось, никого, кроме Кучмы, не прослушивали. И разговор с Хромаевым не выпадает из общей канвы: президент обвиняет и угрожает.

Причем повод для разговора весьма мелкий: Порошенко всего-навсего не понравился пост главы Нацкомиссии по ценным бумагам, в котором тот, говоря словами президента, "высказывает свою точку зрения на реформы, которые делал президент и Гонтарева в банковском секторе". Причем точку зрения о том, что реформы еще и не начинались.

В принципе, все это могло выглядеть как обыкновенная обида политика, который вовсю старается ради реформ, а их не ценят. Могло бы – если бы не одна фраза: "Я думаю, что найду возможность, как отреагировать на вашу неудовлетворенность реформами президента".

Именно эта фраза вызвала бы скандал в любом демократическом обществе, поскольку звучит она как угроза. Кстати, именно из-за невнятных угроз, высказанных в свое время Кучмой в адрес Гонгадзе, второго президента Украины в свое время привязали к делу об убийстве журналиста. Так что теперь пятому президенту нужно сделать все, чтобы с головы Хромаева не упал ни один волос. Потому что в этом случае причинно-следственную связь найдут быстро.