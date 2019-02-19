Подводные камни окружных избиркомов

Главное – не как голосуют, а как считают. Вчера Центризбирком сформировал 199 окружных избирательных комиссии из положенных 225. 26 отсутствующих – это Крым и Донбасс. И, глядя на эти отсутствующие комиссии, становится понятным, почему Порошенко заблокировал выполнение Минских соглашений – ведь если бы их, как было запланировано, начали выполнять еще в 2015-м, сегодня отсутствовали бы только округа аннексированного Крыма. Так что 14 отсутствующих округов Донбасса – овчинка, которая стоила для президента выделки в виде затягивания войны.

Но и с существующими 199 округами ситуация не лучше. ЦИК только частично опубликовал данные о том, кто же в окружные комиссии будет входить, но и из них становится понятным масштаб аферы с 44 кандидатами в президенты.

Из сообщения Центризбиркома стало известно, что своих представителей в окружкомы не подал только один кандидат – нардеп от БПП Корнацкий. И уже из этого стало ясно, что идет он на выборы вовсе не по наводке Банковой. Правда, неясно, зачем он вообще на них идет. Можно предположить, что нардеп пытался продать свою квоту в избиркомах одному из кандидатов (например, в обмен на место в списке на парламентских выборах), но договориться не удалось.

Про остальных известно, что меньше всех своих кандидатур внес бывший журналист Гнап – 11. Но интересен не он сам, а то, что означает его число в отношении остальных кандидатов. А оно означает, что все остальные внесли больше 11 кандидатур.

Остальные – это, к примеру, бывшая журналистка Прямого канала Литвиненко и нардеп-клон Юрий Владимирович Тимошенко. В этом контексте становится понятным и поход на президентские выборы находящегося под следствием экс-главы Госфискальной службы Насирова: скорее всего, он купил квоту, чтобы отдать ее президенту и этим рассчитаться за собственную свободу.

Уже только трех названных фамилий достаточно, чтобы понять, какое преимущество будет иметь в избиркомах Порошенко над остальными реальными кандидатами. А ведь мы еще не знаем о том, зачем идут еще три десятка малоизвестных кандидатов.

Поскольку число мест в окружкомах лимитировано, то в некоторых из них вообще могут оказаться только явные и тайные представители Банковой. И тогда уж точно будет неважно, кто и как голосует.

Разгадка томос-тура

А сам президент вчера вдруг возобновил свой томос-тур. Это стало неожиданностью, поскольку после последнего паломничества Порошенко с заветной стамбульской бумагой и Епифанием за спиной прошел почти месяц.

Правда, в течение этого месяца были и объективные причины – вроде форума в Давосе и Мюнхенской конференции по безопасности, куда томос не было смысла везти. Однако было ведь и не только это.

Был, к примеру, Харьков, куда стамбульскую бумагу еще не возили, но куда за этот месяц ездил президент. Однако в Первую столицу он томос почему-то не привез, ограничившись открытием филармонии. И тогда-то как раз возникла мысль, что томос-тур окончен. К тому же, в течение этого же месяца Порошенко добивался освящения стамбульской бумаги Иерусалимским патриархом, однако тот проигнорировал украинского президента вместе с документом.

Однако мысль о скоропостижном окончании томос-тура оказалась ошибочной: вчера Порошенко и Епифаний привезли его в Ивано-Франковск. И этим президент окончательно показал, что его поездки имеют исключительно политически-пиарную цель.

Напомним: в Харьков, где большинство населения – православные, томос не привезли. А в Ивано-Франковск, где большинство исповедует греко-католицизм, – привезли. То есть с точки зрения религии логики в таком туре нет.

Она есть с точки зрения социологии: Ивано-Франковская область входит в тройку лидеров по популярности Порошенко, а Харьковская – в тройку аутсайдеров. И вера тут не причем.

Почему СБУ не ловит российских диверсантов?

А по стране тем временем прокатился другой "тур" – массовые погромы храмов Украинской православной церкви, которые устраивают радикалы. Сама УПЦ в связи с погромами и захватами церквей обратилась в ООН, Евросоюз и ОБСЕ.

Однако у Службы безопасности Украины другая информация по этой теме. Вчера ее председатель Грицак сообщил, что "нападения на культовые сооружения Московского патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса".

Больше того, у Грицака есть "подтвержденные данные, что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовывались с ФСБ РФ по Ростовской области".

И здесь возникает закономерный вопрос: если у СБУ есть такая всеобъемлющая и подтвержденная информация, почему эти погромы происходят? Ведь спецслужба совсем недавно прославилась умением играть на опережение, предотвратив покушение на Бабченко и несколько десятков других видных деятелей украинского интернета. А здесь есть подтвержденная информация, но ее никак не используют.

Впрочем, можно, конечно, допустить, что погромы и захваты церквей произошли до того, как у СБУ появилась подтвержденная информация. Однако теперь-то есть все основания разоблачить сеть российских агентов, которые совершали противоправные действия.

В частности, известны российские агенты, которые захватывали храмы УПЦ в Песках и Озерянах Волынской области, в ряде других регионов. Однако Грицак почему-то не заявил о привлечении диверсантов к уголовной ответственности.

И пока преступники будут ходить на свободе, а храмы будут находиться под властью захватчиков, заявление главы СБУ о "российском следе" в терроризировании УПЦ можно легко подвергать сомнению. Потому что, если поверить, что все это творят диверсанты по указке ФСБ, а СБУ закрывает глаза на их диверсии, то не является ли она сама подразделением ФСБ?

Имеет ли Шевченко право быть современным?

Скандал столичного масштаба: винницкий националист Хорт публично уничтожил висевшие в киевском метрополитене постеры с портретами поэта Шевченко. Правда, сам националист объяснил, что это не портреты классика украинской литературы, а официальное надругательство над ним. Однако факт уничтожения имущества был – и полиция должна была открыть уголовное производство. Однако полиция ничего не открыла, зато организаторы выставки – галерея "Дукат" – ее закрыли.

И это стало еще одним поражением цивилизации в современной Украине. Портреты из галереи "Дукат" могут нравиться или не нравиться – однако это тема для художественных критиков, и дискуссия должна вестись словами, а не ножами.

Однако поражение цивилизации не только в этом. Весь мир сегодня пытается популяризировать классическое наследие через современные или просто нестандартные формы – иначе оно просто не интересно большинству граждан. Даже в России, которую порой справедливо обвиняют в дремучести "русского мира", все же снимают далеко не канонические сериалы о Есенине, Евтушенко и Ахмадулиной, делая их близкими для современного зрителя.

Канонизация Шевченко в рамках 150-летней давности, уничтожение картин и даже убийство Олеся Бузины за попытки отойти от канонов и сделать поэта современным – все это ведет к деградации страны в целом. Архаичный "садок вишневий коло хати" просто не имеет шансов выжить в окружении мегаполисов.

ЕС принял новые виртуальные санкции против России

Совет министров Евросоюза все-таки согласовал новый пакет санкций против России – за захват украинских моряков в Керченском проливе. Это можно назвать успехом нынешней украинской власти, которая ради такого пакета даже устроила военное положение в десяти областях – чтобы добавить трагизма керченскому инциденту.

Однако, помимо пропагандистского успеха, никаких достижений в этом пакете санкций нет. Еще месяц назад было известно, что минимум пять стран Евросоюза блокируют любые попытки усилить экономические санкции против России. И еще десяток стран отмалчиваются, однако по факту тоже не горят желанием наносить новый экономический ущерб России и себе.

Поэтому все, на чем смогли сговориться лидеры европейских государств, – это меры по частичному ужесточению визового режима. Что, безусловно, неприятно для части россиян, однако никак не скажется на экономике РФ.

Кроме того, пропагандистский эффект от всей этой ситуации оказался существенно снижен тем, что керченский инцидент оказался первой ситуацией за время украинско-российского конфликта, когда Евросоюз в своих заявлениях фактически обвинил обе стороны в его разжигании. И с точки зрения внешнеполитической перспективы этот факт намного важнее, чем новые виртуальные санкции.