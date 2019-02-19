В Украине готовится очередная атака на физлиц-предпринимателей. В Минсоцполитики хотят прикрыть схему, которой сейчас активно пользуется бизнес, когда сотрудников оформляют как ФЛП (или как их чаще называют - ФОП), чтобы сэкономить на налогах, Физлицо-предприниматель перечисляет в бюджет 5% дохода и 900 грн. ЕСВ в месяц, а штатный работник - 22% единого социального взноса, 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

То есть, со среднестатистический столичной зарплаты в 16 тысяч гривен работник в статусе ФЛП заплатит 1,7 тысяч гривен, а штатный сотрудник - 3,1 тысяч гривен. Плюс еще 3,5 тысяч ЕСВ за него внесет в бюджет работодатель. Огромная экономия заставляет компании переводить на ФЛП все большее число сотрудников. И это откровенно не нравится властям.

На официальном сайте Минсоцполитики выставлен на общественное обсуждение проект закона, который предусматривает внесение ряда изменений в трудовой кодекс. Ключевое нововведение - фактический запрет предприятиям работать с ФЛП.

Предложен ряд критериев, по которым инспектора Гоструда смогут вычислять такие схемы, а также установлены штрафы - по 125 тысяч гривен за каждый выявленный случай. Если учесть, что компания средней руки имеет не менее десятка сотрудников на ФЛП, речь может идти о рекордных суммах - от 1 млн гривен и больше. В пояснительной записке к проекту указано, что таким образом власти хотят заставить работодателей легализировать наемных рабочих. Ведь сегодня работники - "предприниматели" зачастую лишены элементарных гарантий - больничных, оплачиваемого отпуска и пр. Впрочем, эксперты считают, что чиновниками двигают совсем другие цели.

"Страна" разбиралась как проверяющие будут охотиться на работников - предпринимателей и чем это закончится

Игра в три совпадения

На самом деле в предложенном Минсоцполитики проекте есть целый ряд нововведений - начиная с терминов и определений (что такое трудовое соглашение, трудовые взаимоотношения и пр.) и заканчивая особенностями работы на вредных производствах и гарантиями при увольнении.

В пояснительной записке к документу указано, что все корректировки проводятся в рамках адаптации украинского трудового законодательства к европейскому.

"На самом деле наш действующий Трудовой кодекс - еще советского пошиба, он давно устарел и меня его однозначно нужно. Тем более, что Украина обязалась это сделать, подписывая договор об ассоциации с ЕС. Но в данном случае в правильные европейские нормы чиновники "зашили" и выгодные для них формулировки, в частности по физлицам- предпринимателям. И это может стать настоящей "бомбой" для рынка труда и бизнеса", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В проекте выделено семь критериев, по которым инспектора смогут тестировать предприятия. Если совпадет хотя бы три из них - проверяющие смогут потребовать у работодателя трудовой договор с сотрудником. А если его не окажется - предъявить обвинение в использовании нелегального труда и выписать штраф.

Критерии следующие:

периодически (два и больше раз) выдается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, исполненную в интересах другого лица То есть, попросту говоря - если вам - по документам физлицу- предпринимателю - кто-то регулярно перечисляет зарплату;

работа выполнена в интересах и под контролем определенного лица (работодателя);

вознаграждение за определенную работу является единственным источником дохода и составляет 75% и более дохода работника за последние 6 месяцев. То есть, если другие "заказчики" к вам не обращаются, что в общем-то действительно странно для реального ФЛП;

работа выполняется на конкретном рабочем месте, предоставленном лицом, в интересах которого трудится специалист, и по внутреннему трудовому распорядку предприятия;

выполняется работа, идентичная той, которой заняты штатные сотрудники;

организация условий труда (предоставление оборудования, инструментов и пр.) обеспечивается лицом, заинтересованным в выполнении работы;

протяженность рабочего дня и перерыв на обед устанавливаются лицом, в интересах которого выполняется работа.

Стоит отметить, что проверки на предмет наличия не оформленных рабочих Гоструда проводит уже несколько лет. Но особых результатов они не дают. Как признали недавно в этом ведомстве, реально в бюджет поступает не более 5% выписанных штрафов. А все остальные суммы предприниматели отсуживают и не платят.

"Сейчас инспекторы могут лишь собирать доказательную базу и передавать ее в суды. И уже суды решают есть ли факт незаконных трудовых отношений. А доказать его не так просто, тем более, что якобы "обманутые" работники играют на стороне работодателей. Но с внедрением этих критериев ничего доказывать уже будет не нужно. Никакого суда - инспектор сам сможет принимать решения и выписывать штрафы. А с учетом того, что критерии достаточно размытые, всегда можно будет найти три совпадения", - пояснил "Стране" глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Они также рассказал, что сейчас поднимаются предпринимательские ассоциации по всей Украине.

"Будем добиваться, чтобы Госрегуляторная служба ни в коем случае не согласовывала этот документ. Его принятие убьет бизнес, особенно высокотехнологичные отрасли, где фонд заработной платы достигает 80% от доходов компании (в частности, IT) и спровоцирует еще больший рост трудовой миграции", - говорит Сергей Доротич.

В штат - с понижением в зарплате

Получается, что в случае принятия скандального законопроекта, работникам, которые сейчас оформлены как ФЛП, придется заключать с компанией трудовой договор с указанной в нем зарплатой (которая должна быть не ниже минималки в 4,2 тыс. грн. в месяц). И, соответственно, с этой суммы нужно будет платить налоги, начиная от ЕСВ и заканчивая налогом с доходов физлиц и военным сбором. То есть, теоретически, если перевести работника с ФЛП (и реальной зарплаты в 16 тыс. грн.) на трудовой договор и минималку в 4,2 тыс. грн., налоговые отчисления особо не поменяются. В первом случае они составляют 1,7 тыс. грн., а во втором - 1743 грн. Но далеко не всем работодателям такий вариант подойдет, так как, во-первых, появляется больше бумажной волокиты и работы для бухгалтера, а во-вторых, всегда есть риск, что поймают на зарплате в конверте, которую придется доплачивать сотруднику. Как вариант - вместо трех ФЛП в штат могут взять одного или двух сотрудников, а третьего сократить как "лишнего".

Рядовым украинцам, которые сейчас трудятся как ФЛП, нововведение невыгодно еще и тем, что работодатель, переводя их на трудовые договора, наверняка захочет переложить на их кошельки и часть своих затрат. То есть, и без того невысокие зарплаты станут еще меньше.

Но это только вершина айсберга. "Этот проект ставит крест на аутсорсинг персонала. Если мне как мелкому предпринимателю не нужен штатный бухгалтер, но я нуждаюсь в его услугах периодически, как это оформить документально - составить трудовой договор и платить за этого бухгалтера налоги", - удивляется Доротич.

Экономист Алексей Кущ говорит, что под угрозой "конгломераты" ФЛП и среднего бизнеса, которые в последние годы хорошо "сработались".

"К примеру, в ювелирном бизнесе за одним раскрученным брэндом, который воспринимается потребителями как продукт крупной компании, может стоять 3-4 ФЛП. По новому законопроекту у такой модели нет будущего. А работать по другому бизнес может и не захотеть, ведь он ориентируется, прежде всего, на норму прибыльности, сохранить которую вряд ли удастся. Поэтому возможны два варианта - уход в тень или уход с рынка", - считает Кущ.

Больше всего инициатива властей ударит по отраслям, которые сейчас наиболее активно эксплуатируют схемы с ФЛП - IT, сфера услуг, аграрный бизнес, строительство и пр. Не исключено, что им придется повышать цены на свои услуги, так как себестоимость вырастет, - прогнозируют эксперты. Плюс - начнут резать зарплаты и увольнять работников, что спровоцирует очередную волну трудовой миграции.

Спасают Пенсионный фонд перед выборами

По словам Доротича, в предпринимательской среде муссируются слухи, что на самом деле "отбеливать" трудовые отношения никто не собирается. "Реальная цель правительства - быстро собрать деньги на штрафах, потому что совсем катастрофа с Пенсионным фондом", - поделился со "Страной" эксперт.

Экономист Виктор Скаршевский уверен, что так оно и есть. "По прогнозам, дыра в Пенсионном фонде в этом году достигнет рекордных 20 млрд. грн. А ведь на март запланирована еще и индексация пенсий на 17,5%. При этом Пенсионный фонд регулярно недовыполните планы по ЕСВ. В прошлом году из запланированных 208 млрд. грн. недобрали 12 млрд. - налоговая база - число штатных сотрудников и их зарплаты - выросли не так существенно, как того хотелось бы чиновникам. На этот год заложено около 230 млрд. Но велик риск, что и их не получат", - пояснил Скаршевский.

"В такой ситуации велик риск, что повторится прошлогодняя история, когда на счетах Госказначейства останутся копейки и пенсии попросту не из чего будет платить. Поянтно, что накануне выборов для властей это катастрофа", - говорит Кущ.

Примечательно, что в пояснительной записке к проекту нет абсолютно никаких расчетов. То есть, авторы даже приблизительно не прикинули, сколько же денег удастся собрать, заставив работодателей оформлять трудовые договора с сотрудниками "лже- предпринимателями". Это может значить, сценарий легализации персонала действительно никто не рассчитывает.

Главное для властей - разослать рейды проверяющих по всей стране и быстро собрать максимальную сумму на штрафах. Элементарные подсчеты показывают, что для решения проблемы с пенсиями, нужно выловить всего лишь 160 тыс. "левых" сотрудников.