В ближайшие дни Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) должна передать в Высший совет правосудия (ВСП) рейтинг кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд (ВАС).

Как ожидают эксперты "Страны", в марте ВСП внесет президенту Петру Порошенко представление на назначение. Высока вероятность, что о запуске суда новой юрисдикции будет заявлено до первого тура президентских выборов. И команда Порошенко, которого в свое время обвиняли в саботаже создания ВАС, постарается выставить его правофланговым в деле борьбы с коррупцией.

Экспертное сито

Как писала “Страна", в ВККС планируют предоставить Высшему совету правосудия материалы о кандидатах в районе 20 февраля. Юрист Центра противодействия коррупции (ЦПК) Анастасия Красносельская, которая наблюдает за набором в ВАС, дает срок до конца февраля. На 27 судейских должностей в суде новой юрисдикции претендуют 52 кандидата, а на 12 мест в его апелляционной палате - 19 претендентов.

Но, возможно, сперва не все вакансии будут заполнены. Как прогнозировал глава ВККС Сергей Козьяков, комиссия намерена рекомендовать только 25 кандидатов в основной состав антикоррупционного суда и 10-ть - в апелляционные судьи. Впрочем, этого количества достаточно для запуска ВАС.

Изначально к конкурсу допустили 270 человек. Часть отсеялась на этапе экзамена и еще часть (конкретнее - 42 кандидата) была исключена по совместному решению ВККС и Общественного совета международных экспертов. Юрист Красносельская выделяет роль именно экспертного совета из шести западных юристов, задача которых - давать независимую характеристику кандидатам, отсекая сомнительных с точки зрения борьбы с коррупцией.

“Пригласить международных экспертов была однозначно хорошая идея. Без них ВККС не смогла бы так подчистить список, - говорит эксперт “Стране”.

Высокую оценку экспертному совету поставил и член парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Сергей Лещенко ("Блок Петра Порошенко", БПП). "Международники" отсеяли недобросовестных судей, и это как раз то, чего мы (лоббисты антикоррупционного суда - Прим.Ред.) добивались и что так долго блокировал президент Порошенко”, - говорит “Стране” депутат Лещенко (БПП), который находится в оппозиции к руководству своей фракции.

По наблюдениям Красносельской, “черную метку” от экспертного совета получили две категории кандидатов в “антикоррупционные” судьи. Во-первых, это так называемые судьи Евромайдана, выносившие решения касательно участников протестов. Во-вторых, это кандидаты, которые не могут объяснить происхождение имущества, записанного на них или членов их семей. Причем некоторые претенденты не прошли по обоим критериям.

Однако получившийся список нельзя назвать идеальным. “В конкурсе еще остаются кандидаты, которых можно было заблокировать по признаку политической ангажированности. Но такая задача не стояла перед экспертным советом. Это должна сделать ВККС или даже Высший совет правосудия, чего требует прямая норма закона о ВСП”, - говорит юрист Красносельская “Стране”.

Она предлагает дождаться обнародования перечня фамилий, который отправится в Высший совет правосудия.

“Но я слабо верю, что совет проведет чистку кандидатов, - отмечает юрист. - Впрочем, список небезнадежен, и есть шанс на плюс-минус нормальный состав антикоррсуда”.

В тоже время источник "Страны" в судейских кругах говорит, что среди претендентов было много внешне "чистых" фигур, которые, однако, прямо связаны с Банковой. "Нельзя забывать, что все-таки основной отбор ведет ВККС. А это орган полностью подконтрольный Администрации президента и, частично, "Народному фронту". Экспертный совет отсеивает уже предложенные ВККС кандидатуры чисто по формальным признакам - декларации, публичная или как-то задокументированная информация о залетах в прошлом. Но в любом случае они работают с теми кандидатами, которых им преподнес Козьяков и Ко. А среди них, уж поверьте, ничейных людей нет. Поэтому новый состав суда в принципе будет лоялен президенту. Хотя если Порошенко проиграет выборы, то на этом лояльность, конечно, тут же и закончится", - говорит источник.

Пиар по-антикоррупционному

Развязка в долгой и шумной истории антикоррупционного суда может наступить в середине марта, когда ВСП по идее должен передать президенту на подпись окончательный список кандидатов в судьи ВАС. И Порошенко вряд ли будет оттягивать официальное объявление о завершении формирования нового суда. “Изначально было понятно, что Порошенко перед первым туром президентских выборов захочет это (заявить о создании суда - Прим.Ред.) сделать. Он же любит подгадывать к красивым датам”, - говорит юрист Красносельская.

Таким образом глава государства, который баллотируется на второй срок, хочет усилиться по ходу избирательной кампании. “Банковая хочет по крайней мере официально запустить суд, ведь это серьезный повод для пиара Порошенко”, - полагает “Стране” заместитель главы “антикоррупционного” комитета Виктор Чумак (внефракционный), который не верит, что суд сходу полноценно заработает.

Политолог Анатолий Октисюк считает, что президент захочет на примере суда показать, что “за ним стоят реальные дела, а не пустые обещания” (один из предвыборных лозунгов Порошенко). “На самом деле этот трюк рассчитан исключительно на западную аудиторию, например, на послов в Украине, которые давно ждут антикоррупционный суд. Обществу он малоинтересен, там вообще подумают о новой бесполезной структуре. Либеральная общественность, которая требовала создания, в массе своей враждебна Порошенко, и она не простит ему прежний саботаж”, - говорит “Стране” эксперт.

Напомним, администрация Порошенко долго сопротивлялась воплощению идеи Высшего антикоррупционного суда в Украине, однако в силу западного давления пошла на попятную, вместе с тем затянув процесс формирования и запуска по меньшей степени до президентских выборов.