Часть депутатов-еврооптимистов, которые не нашли себя в существующих партиях майданной оппозиции, создали общественно-политическое движение “Действуй с нами” (#Дійзнами).

В их числе - вхожие в западные посольства народные депутаты Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук (все “Блок Петра Порошенко”, БПП), которые находятся в оппозиции к руководству своей фракции.

Ранее также сообщалось, что "группа единомышленников", куда входят первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, депутат Киевского горсовета, известный ресторатор Сергей Гусовский, председатель Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук, стала общественной платформой "Люди важны" ("Люди важливі"). Несмотря на то, что обе команды говорят о приверженности к либеральным ценностям, а некоторые участники даже хорошо знакомы друг с другом, общий проект пока не получается.

Более того, на этом идеологическом участке могут возникнуть новые объединения. Что получится из этого броуновского движения, разбиралась “Страна”.

Нужно больше новых

Судя по информации на сайте движения “Действуй с нами”, его ядро составили, помимо Найема, Лещенко и Залищук, их коллега по фракции Алексей Мушак, член фракции “Народного фронта” Наталья Кацер-Бучковская, экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев, бывший заместитель главы патрульной полиции Сергей Блажевич и еще четыре человека.

“Наша главная задача - добиться, чтобы после парламентских и местных выборов новых людей в политике и на всех уровнях власти стало больше. Мы же видим, что силы, близкие нам, идут разными колоннами, и шансов у них пройти во власть все меньше. А новым проектам, которые появляются, нужен еще больший ресурс. Поэтому мы будем призывать всех близких по духу политиков к объединению, чтобы это была консолидированная колонна с понятными людьми, целями и программой”, - объясняет Найем “Стране”.

По его словам, расходы на запуск “Действуй с нами” взяли на себя участники команды. “Я не знаю, в какой пропорции вложились члены команды. Но достаточно большие деньги вложили Алексей Мушак, Станислав Людкевич, Мария Барабаш. О деньгах, кстати, спрашивают чаще всего, поэтому мы сделаем финансирование максимально прозрачным…. Мы договорились с банком об открытом банкинге, чтобы был виден жертвователь и адреса трат. А вообще я говорю, что нужно обращаться к нетоксичному бизнесу. Мы не можем “воевать” за изменения в стране без средств”, - уточняет Найем.

Первыми тратами были аренда офиса, съемка рекламных видеороликов, далее деньги будут уходить и на поездки по стране.

Отметим, нардеп Мушак - это двоюродный брат владельца агрохолдинга “Кернел” Андрея Веревского и принадлежит к аграрному лобби в Раде. Барабаш - инвестиционный банкир, Людкевич - выходец из финансового сектора.

Когда дело - сторона

Но разве появление “Действуй с нами” не усугубляет хорошое известное дробление майданной оппозиции?

Сами Найем, Лещенко, Залищук и Кацер-Бучковская, которая также входит в межфракционное объединение “Еврооптимисты” в Раде, присутствовали на съезде партии экс-министра обороны Анатолия Гриценко “Гражданская позиция”, на котором его выдвинули в президенты. Причем они сидели в одном ряду с кандидатом, а Найем даже взял слово, призвав Гриценко, а также лидера партии “Самопомощь”, мэра Львова Андрея Садового и поп-певца Святослава Вакарчука к “объединению вокруг единого кандидата” от майданной оппозиции.

Многие ожидали, что после съезда эта часть еврооптимистов присоединится к команде Гриценко или хотя бы поддержит его на выборах, и, по информации “Страны”, переговоры с ними на этот счет велись. В принципе их появление на съезде в избирательном штабе кандидата расценили как первый шаг. Найем в выступлении вторил Гриценко, который не теряет надежды добиться от Садового снятия в его пользу как более популярного кандидата.

В итоге только Залищук стала заместителем руководителя штаба Гриценко по международным вопросам. И все равно она присоединилась к движению “Действуй с нами”. Найем объясняет “Стране”, что договариваться о сотрудничестве с Гриценко и вообще с любым приемлемым для них кандидатом в президенты в данный момент “нечестно, неконструктивно и некрасиво”.

“Мы же не шнурки какие-то, чтобы быть с кем-то. Пусть большие дяди договорятся (о едином кандидате - Прим.Ред.), но мы поддерживаем идеи Гриценко”, - говорит нардеп.

На своей странице в Фейсбуке он уточняет: “Сейчас мы все ждем результата президентских выборов и надеемся на объединение разумных людей. Но жизнь не заканчивается 31 марта”.

По версии собеседника издания в штабе Гриценко, эта часть еврооптимистов, отказавшись от похода с их кандидатом, “придает себе и своей аудитории в Фейсбуке слишком большое значение, выгадывает, где надежнее будущее”.

“Но рискуют сами себя перехитрить”, - говорит источник на правах анонимности.

Полна моя коробушка

Ставка на политическую обособленность действительно может не сыграть.

Ведь на прослойку, именуемую "прогрессивной общественностью" и "креативным классом", претендуют достаточно много игроков, и не только устоявшиеся партии типа “Гражданской позиции” или “Самопомощи”. В конце декабря стало известно о старте общественной платформы “Люди важны” (Люди важливі, ЛВ), к которому причастны первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, депутат Киевского горсовета и известный ресторатор Сергей Гусовский, председатель Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук и, по некоторым сведениям, народный депутат Антон Геращенко (“Народный фронт”, НФ), близкий к министру внутренних дел и одному из центров влияния в НФ Арсену Авакову.

В разговоре со “Страной” Найем называет ЛВ единомышленниками.

“Я в контакте с теми, кто возглавляет это объединение и кто в их штабе. Они знают все, что делаем мы. Более того, те люди, которые в сентябре начинали с нами, сейчас работают с ними”, - говорит он.

Тем не менее, у групп “разное видение того, как реализовывать декларируемые ценности”.

“Мы согласны с нашими коллегами, что нужно создавать диктатуру процедур и добиваться качественных изменений. Но реальность доказывает, что все это нужно защищать. Посмотрите, что происходит с Супрун (и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун - Прим.Ред.), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - Прим.Ред.). Простое создание неких правил внутри системы не означает, что они защищены политически… Мы в парламенте знаем, как могут против этого бороться”, - говорит Найем.

Впрочем, об объединении сейчас никто не говорит. Вариант создания собственной партии группа “Действуй с нами” тоже рассматривает. “Если будут разброд и шатание, нам придется это делать”, - уточняет Найем.

На вопросы “Страны” ответственный за коммуникацию с прессой в группе “Люди важны” Владимир Анфимов ответил, что планы ЛВ на будущее хотят уточнить на новой большой встрече, которая планируется на понедельник, 18 февраля.

Политолог Анатолий Октисюк не прогнозирует объединений в описываемом политическом сегменте до президентских выборов. По его мнению, майданные оппозиционеры “в легком весе” выжидают, кто из кандидатов на каком месте окажется после голосования и, отталкиваясь от этого, вести переговоры о местах в избирательных списках.

Не исключено, что это может быть даже Владимир Зеленский, который в последнее время укрепился на верхней строчке рейтинга кандидатов. Октисюк напоминает, что один из учредителей “Действуй с нами” Сергей Лещенко вместе с известным антикоррупционером Виталием Шабуниным встречался с Зеленским. “Это вполне может быть зондированием почвы, хотя и не факт, что для совместного участия в выборах”, - размышляет Октисюк.

“Проблемой для всех политиков либерального толка, что их поле перенасыщено. Лидеров мнений и так полно. И вполне может быть, что развернется охота не за теми, у кого есть политический шлейф, а, напротив, теми, кто чистое лицо в политике или имеет выдающиеся организаторские способности, человеческий ли, финансовый капиталы, которые пригодятся на выборах”, - резюмирует эксперт.

В разговоре со “Страной” Найем уточнил, что встреча Лещенко с Зеленским было его частной историей, а не инициативой их группы.