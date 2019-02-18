Задержание членов ультраправой организации С-14 в Подольском отделе полиции, заявление министра МВД Украины Авакова, заявившего о том, что полиция будет пресекать подкуп избирателей, а также расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в ходе которого прозвучали заявления Мангера о причастности СБУ к преступлению, обозначили вектор отношения силовых ведомств Украины к будущим выборам, а также к радикальным организациям.

"Страна" выяснила, как силовики готовятся к беспокойному марту 2019 года.

Слуги двух господ

Прежде всего стоит понять, что реально может делать полиция на деле, а не только на словах.

Широко разрекламированные реформы в Национальной полиции нанесли серьезной дезорганизующий удар по главной силовой структуре Украины.

"Новая" патрульная полиция оказалась не способной реализовать свою основную задачу – снизить уровень уличной преступности и количество ДТП. В свою очередь, "новая-старая" полиция, прежде всего региональные подразделения ГУНП, не смогла до сих пор начать работу в полную силу из-за кадрового голода – за последние четыре года из ведомства уволилось огромное количество профессиональных сотрудников. То есть, по сути, профессионального преемника вместо разрушенной старой милиции в лице "новой" полиции создать не удалось.

Это нужно в первую очередь учитывать, обсуждая перспективы и возможности МВД по контролю за избирательным процессом.

С другой стороны, Арсену Авакову и главе ГУНП Сергею Князеву за последние два года удалось сформировать если и не слишком эффективно работающую, то вполне лояльную структуру руководства региональных управлений полиции. Судя по кадровым назначениям двух последних лет, почти все областные управления полиции Украины возглавили офицеры и генералы, карьера которых состоялась при Авакове и Князеве. До 2014 года почти все новые главы регионов занимали должности среднего, а то и низшего уровня в МВД.

В тоже время, многие главы областных управлений Нацполиции (или просто ключевые там люди) являются "слугами двух господ". Они связаны многими нитями с местными элитами и финансово-промышленными группами (в ряде случаев, должности покупались как раз за деньги этих групп со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Даже если глава УВД и пришлый, никак формально не связанный ранее с регионом, для того, чтобы осуществлять коррупционную практику "кормления с земли" (то есть крышевание различных нелегальных промыслов - типа проституции, наркотиков, торговли оружием, нелегальной добычи песка, янтаря и или вырубки леса) он должен выстроить "рабочие" отношения с влиятельными в данной области людьми.

Поэтому, несмотря на создание главой МВД и руководителем ГУНП в целом лояльной структуры руководства региональными подразделениями полиции, всегда есть вероятность "тихого" саботажа приказов министра руководством областных управлений полиции под влиянием местных бизнес-групп. Тем более, что часть из них ориентируется на Петра Порошенко и будет помогать ему выиграть выборы, в том числе, и путем незаконных действий.

По данным "Страны", именно противодействию вероятному саботажу и "договорнякам" глав областных ГУНП, были посвящены несколько совещаний в МВД в конце 2018 и начале 2019 года, куда были вызваны все начальники областных управлений полиции.

"На совещаниях Аваков прямо заявил, что любые договоры как с местными людьми, так и, через его голову, с Киевом, будут караться беспощадно. Вплоть до увольнения. Всем собравшимся было ясно, что речь идет о попытках "ручного" управления полицией со стороны Петра Порошенко – такие случаи уже были. И такие наставления от министра действуют. Типичный пример - случай с уголовным делом, которое СБУ пыталась руками полиции сфабриковать против журналиста "Страны" Селезнева, но после того как глава столичной полиции Крищенко его изучил и пришел к выводу, что это липа, дело поставили на "стоп". То есть полиция в данном случае четко показала, что не собирается помогать СБУ и Банковой участвовать в фабрикации явно политического дела. С другой стороны, "дружбу" с местными элитами тоже никто не отменял. Это более материально. Это квартиры, участки земли, это деньги - доли в большом бизнесе для родственников начальников облГУНП. Поэтому не факт, что все начальники областных управлений будут следовать приказам Авакова. Некоторые начальники областных ГУНП умудряются договариваться со всеми местечковыми олигархами, вне зависимости от их политической ориентации. Поэтому "договорняки" и саботаж все равно возможны. Также на совещаниях была обозначена позиция руководства полиции к "активистам". Была озвучена информация о том, что многие радикальные организации будут использованы на выборах в качестве "титушек" - для провокаций и организации массовых беспорядков. Аваков предписал жестко эти проявления подавлять", - рассказал "Стране" один из старших офицеров полиции.

Впрочем, и без этих наставлений украинские "копы" никакой любви к радикалам различных мастей не испытывают.

Во многом такая позиция следует из событий 2014 года, когда милиция находилась по другую сторону баррикад от участников Майдана.

Но есть и другие поводы для вражды.

"У полицейских есть несколько причин негативного отношения к националистам. У рядового состава негатив потому, что именно им больше всего достается от них во время массовых беспорядков или каких-либо акций. Радикалам плевать, даже если ты воевал в АТО и у тебя есть награды. Для них ты все равно – "пес Авакова" и кирпич прилетит в твою голову, сколько бы у этой головы ни было заслуг перед Родиной. У оперов и следаков – другие причины. Очень много активистов и всяких псевдо-патриотов после Майдана подалось в гражданские организации, которые заменили собой "бригады" времен 90-х. То есть занялись настоящим бандитизмом. И вот у тебя есть "терпила" (потерпевший – Прим.Ред.) с заявлением о похищении, пытках и грабеже, есть вещдоки. Открыто уголовное производство, доказательная база есть – гопник из бандитствующей "патриотической" организации на 100 процентов должен сесть. Но на суд приходит толпа его дружков – "патриотов", и судьи его отпускают. То есть ты раскручивал дело в течении нескольких месяцев, был уверен в успехе и все это теперь тупо слито. "Терпиле" нужно прятаться от "активистов" – помочь ты ему ничем не сможешь. А тебе еще и по шапке может дать начальство. Из соображений – "как бы чего не вышло" и желания прогнуться перед псевдо-патриотами", - рассказывает "Стране" майор полиции Артур Б.

СБУ курирует и "садит на крючок"

В отличие от МВД, в другом силовом ведомстве – СБУ, явно решили идти "своим" путем.

А именно – путем прикармливания и крышевания радикальных группировок в интересах Петра Порошенко.

Собственно, самая известная из "карманных" организаций СБУ – С-14, представители которой неоднократно устраивали скандальные акции и открыто противостояли полиции. Связи С-14 с "конторой" никогда особо не скрывались. Но С-14 – лишь одна из сотен подобных организаций.

Они, в свою очередь, ведут борьбу против конкурирующих радикальных движений. В обычное, межвыборное, время это борьба за "хлебные места". В каждом регионе они разные. Например, в Херсонской и Николаевской областях это "санитарная вырубка" сгоревшего леса и браконьерство, в Одессе, Киеве, Днепре и Харькове – крышевание игровых залов, "массажных" салонов, наркоточек, оптовых рынков и заказные "наезды" на конкурентов бизнесменов, предоставление услуг рейдерам, приемка металла, и махинации с криптовалютой.

Во Львовской области и Закарпатье – такая же "санитарная вырубка", крышевание подпольных нарколабораторий и организаторов нелегальной миграции, контрабанда. Виды "хлебных промыслов" варьируются в зависимости от особенностей региона – как показали прошедшие четыре года, представители большинства радикальных организаций не брезгуют ничем, вплоть до организации заказных покушений, похищений и откровенных грабежей бизнесменов.

Соответственно, СБУ оказывает посильную помощь своим подопечным, получая за это "долю малую". Очень часто "контора" просто отмазывает их от уголовной ответственности.

К таким примерам относится дело одесского активиста Сергея Стерненко, убившего в ночь с 24 на 25 мая 2018 года Ивана Кузнецова. Напомним, что Стерненко после первой стычки с Кузнецовым и его товарищем – Александром Исайкулом, в ходе которой он ранил обоих, догнал убегавшего Ивана и нанес ему еще несколько ножевых ранений.

Полицией в отношении Стерненко было открыто уголовное производство по ст.115 – умышленное убийство, и ч.2 ст.121 – умышленное тяжкое телесное повреждение, приведшее к смерти. Впрочем, вскоре уголовное производство было переведено в следствие ГУНП Киева, а еще через некоторое время его забрало следственное управление СБУ.

Службу безопасности Украины не смутило то, что статьи УК, по которым было объявлено подозрение Сергею Стерненко – сугубо уголовные и являются подследственными полиции. После передачи уголовного производства в СБУ, оно было явно заморожено. Сам он гуляет на свободе и даже несколько раз выезжал за границу. По информации источников Страны в Службе, следствию поставлена задача переквалифицировать уголовное производство в отношении Стерненко на менее тяжкую ст.119 УК - убийство по неосторожности.

"Подобными "переквалификациями" или просто заморозив дело по явной "уголовке", у нас садят активистов "на крючок". Почти на каждого лидера радикальных организаций в конторе есть по чемодану компромата – у них за последние пять лет накопилась куча дел, за которые запросто можно на долгие годы "упаковаться" на зону. В результате подопечные становятся послушным исполнителем любых заданий СБУ. Конечно, на выборах "подсевшие на крючок" активисты еще будут востребованы" - признался "Стране" один из офицеров СБУ.

К слову, мы опросили многих участников АТО, которые сейчас находятся за решеткой в СИЗО под следствием. Судя по ответам, к большинству из них сотрудники СБУ совершали "подходы" с попытками уговорить на сотрудничество. Взамен на вербовку обещали максимально смягчить меру наказания. Те, кто так и не согласился "дружить", продолжают сидеть.

Какую роль сыграют подконтрольные СБУ радикальные организации в грядущих выборах можно особо не гадать. Это уже было хорошо видно по событиям с С-14, которые пытались организовать провокацию против Юлии Тимошенко в Киеве, а после того как их повязала полиция, организовали штурм райуправления.

Вскоре все задержанные нападавшие были отпущены на свободу, а подконтрольная Петру Порошенко Генпрокуратура возбудило дело против защищавших РОВД спецназовцев.

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Подробнее о событиях с С-14 и их политической подоплеке можно посмотреть в блоге "Ясно.Понятно" Олеси Медведевой: