В Украину поступает все больше денег из-за границы. Согласно последнему отчету Нацбанка, в топ-5 стран, исправно снабжающих наших граждан валютой, по итогам прошлого года попали США (17%), Израиль (13%), Россия, Италия (8%), Польша (7%).

На первый взгляд, это список выглядит, как минимум, странно. Ведь принято считать, что больше всего денег в Украину перечисляют заробитчане. А США и Израиль вряд ли можно причислить к излюбленным направлениям наших трудовых мигрантов. В то же время Польша, где действительно работает много украинцев, в топовой пятерке заняла последнее место и только 7% в общем объеме денежных переводов.

"Страна" разбиралась по каким схемам в Украину поступают деньги и кто их пересылает.

"Шифруются" и возят деньги "бусиками"

Главный эксперт Нацбанка экономист Андрей Блинов пояснил "Стране" что в последней статистике регулятора учтен далеко не весь денежный поток. Это только те средства, которые перечислены через системы денежных переводов. В 2018 году через этот канал украинцы получили из-за границы 2,301 млрд. долларов.

"В целом НБУ оценивает поступления средств из-за рубежа от частных лиц порядка 11 млрд долларов", - говорит Блинов.

Но, по мнению экономиста Алексея Куща, тут не все так просто.

"Отечественные чиновники постоянно радуются, что растут денежные переводы из-за границы. В прошлом году, якобы, было 11 млрд. долларов, а в этом ожидается уже 12 млрд. И эти средства принято считать деньгами заробитчан. Но на самом деле это не так. Трудовые мигранты пересылают на родину не больше 5-6 млрд. грн. В этом несложно убедиться, если проанализировать данные платежного баланса и консолидировать показатели поступлений по статье "от лиц, находящихся за границей меньше года" и "больше года",- говорит Кущ.

При этом украинцы, пребывающие за границей больше года (в том числе мигранты) особой щедростью не отличаются. За год 3 млн. че перечислило не родину порядка 1 млрд. долларов, то есть, по 300 долларов с каждого.

А доля заробитчанских денег, отправленных в Украину черед системы переводов вообще мизерна. Ранее системами денежных переводов пользовались, в основном, украинцы, работающие в России. Но в последние годы этот канал оказался практически заблокированным. Международные системы попали под запрет в России, а российские - в Украине.

Самой громкой, пожалуй, оказалась прошлогодняя блокировка в нашей стране системы WebMoney, которой активно пользовались заробитчане и фрилансеры. Тогда зависли деньги в их электронных 4 млн. пользователей. Компания обещала вернуть, но не сразу, а до 2021 года, через свои филиалы в других странах.

Сейчас найти способ перечислить деньги через платежную систему из РФ можно, но он подходит далеко не всем. К примеру, Pay Send, которая работает с Украиной благодаря британской юрисдикции (помимо Москвы, имеет офис в Лондоне), требует от клиентов пройти идентификацию. Для этого нужно предоставить копию паспорта (заграничного или национального) либо действующих водительских прав, а также вида на жительство, либо разрешения на въезд (что, понятно дело, есть далеко не у всех наших гастрабайтеров в России). Плюс - нужно подтвердить фактический адрес проживания (скажем, предоставить коммунальные счета, документы об уплате налогов или о доходах) и прочее.

Не удивительно, что процент переводов из РФ через денежные системы постоянно падает. "В прошлом году поступило 207 млн. долларов, тогда как в 2017г - 445 млн., в 2016 - 812, а в 2015 - 1,1 млрд. долларов", - говорит Скаршевский.

По словам Алексея Куща, едва ли не единственным "легальным окном" для работающих в России украинцев являются банковские переводы через украинские "дочки" российских финучреждений ("Сбербанк", "Альфабанк"). Но и там не все так просто, так как тоже нужна идентификация личности, что подходит далеко не всем гастрабайтерам.

"В итоге если в 2017г году через банковские переводы из России к нам зашло 58 млн. долларов, то в прошлом - 48 млн", - говорит Скаршевский. "Часто используют банковские карты. К примеру, у вас счет в Сбербанке, но можно сделать две карты и одну оставить семье. С этой карты можно снимать деньги в наших банкоматах, хотя и в гривне. Там другой учет, поэтому в общей статистике такие транзакции незаметны", - говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

При этом всего из России к нам за три квартала прошлого года зашло 3,8 млрд. долларов. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2017г, но все равно достаточно внушительная сумма. И только чуть больше 250 млн. долларов перечислены через платежные системы и банки. Остальное, скорее всего, гастрабайтеры перевезли наличкой или же передали "бусиками", - говорит Скаршевский.

Впрочем, оценка общих заработков гастрабайтеров весьма условна. Нацбанк заявляет, что использует различные непрямые методы оценки, но там могут быть погрешности.

Заробитчане, которые трудятся в ЕС, "шифруются" меньше. Системы переводов они, правда, тоже не очень любят. Но зато активно пользуются переводами банковскими. Если анализировать общие поступления денег из-за границы, то Польша тут - явный лидер, на нее приходится 33%. Хотя много ходит и налички - все также везут в карманах и передают бусиками, - говорят эксперты.

"Нашим гражданам проще привезти деньги, чем их переводить", - говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

IT, биткоины и "черные" доллары

По мнению Алексея Куща, до 5 млрд. грн. заграничных поступлений - не заробитчанские. Их Украина получает от граждан, которые, собственно, никуда и не уезжали.

"У нас 150-200 тысяч айтишников, которые работают на зарубежных заказчиков и, соответственно, получают зарплату из-за границы. Самые большие заказы проходят как раз через США и Израиль. Часто применяется следующая схема - украинские айтишники регистрируют фирму в одной из этих стран, открывают фронт-офис и счет в банке, и ищут клиентов. В Украине создается бек -офис: некий ко-воркинг со штатным рекрутером, который ищет людей. Плата за работу им поступает как ФОПам или частным лицам. Таким образом, 70% заработанного оседает за границей, а 30% возвращается в Украину. Получается, своего рода, экспорт цифрового "сырья", - рассказывает Кущ.

Растет также доля украинских стартапов, предлагающих на международных электронных торговых площадках свою продукцию (деньги им, как правило, также платят через системы переводов).

"Никуда не делать и схема поставок доллара на черный валютный рынок. Часть переводов также идет на частных лиц либо по фиктивным контрактам на работы или услуги", - добавил Кущ. "Возможно, дополнительную долю дает также торговля биткойнами и Форекс", - говорит эксперт финансового рынка Евгений Березовский.

Такая "путаница" в денежных переводах, открывает широкие возможности для политических манипуляций этими цифрами, - считает Кущ.

"Показательным можно считать следующий пример: в 2017 году, когда стало понятно, что ВВП вырос лишь на 2%, Нацбанк оперативно "нашел" еще 2 млрд. долларов заграничных трансфертов (а использование так называемых косвенных методов оценки позволяет это делать). Это, в свою очередь, позволило Госстату заявить о росте ВВП уже не на 2% а на 2,5%. Таким образом за счет денежных поступлений из-за границы можно накручивать рост ВВП на 0,5-1%. То есть, если эта схема применялась в прошлом году, то рост отечественной экономики в реальности мог быть вовсе не таким рекордным, как отчитались власти - 2,5% вместо заявленных 3,5%. И чем больше доля "заробитчанских денег", тем проще этим показателем манипулировать", - подытожил Алексей Кущ.