Высылка и лишение гражданства: если нет оснований, их можно выдумать

Скандал дня – лишение украинского гражданства и высылка из страны настоятеля Десятинного монастыря Украинской православной церкви Гедеона. Это тот самый монастырь возле фундамента старинной Десятинной церкви в Киеве, который уже не раз атаковали радикалы, требуя его сноса.

Да и сам настоятель уже не первый год был раздражителем для нынешней власти, жестко критикуя церковную политику Порошенко. Кстати, Госпогранслужба и не скрывала, что основные причины репрессий в отношении священнослужителя – его политические взгляды. В ее версии он занимается "антиукраинской пропагандой" и является "активным адептом "Русского мира".

Однако формальный повод для лишения гражданства нашли другой, причем откровенно "липовый". У священнослужителя отобрали украинский паспорт на том основании, что он ранее якобы числился по официальным базам как утерянный. А загранпаспорт отобрали потому, что он выдан на основании внутреннего украинского паспорта.

По большому счету, таким способом можно любого украинца выслать из страны и лишить гражданства. Ведь база "утерянных документов" находится в полном распоряжении власти, и никто не может проконтролировать, что в нее будет внесено.

Припомнили Гедеону и то, что у него якобы есть другое гражданство. Хотя он не является госслужащим – в отличие от американки Супрун, которая держит в своих руках целое министерство.

В своем пренебрежении законом нынешняя власть давно переплюнула всех "попередников". И теперь, чтобы избежать ответственности за преступления, пойдет на любые преступления во время выборов.

Супрун частично вернули министерство

А тем временем в судьбе исполняющей обязанности министра здравоохранения Супрун произошли очередные изменения. Окружной админсуд Киева изменил свое решение о полном запрете исполнять ею эти обязанности – теперь Супрун может подписывать оперативные документы. Но по-прежнему не может участвовать в заседаниях Кабмина и определять стратегическую линию министерства.

Последнее, конечно, никакого значения не имеет, поскольку стратегическая линия уже определена медреформой. И для населения важно не только отстранить Супрун, но и изменить стратегическую линию. Однако этого не произойдет, даже если Супрун будет уволена. По крайней мере, при нынешней власти, для которой и. о. министра здравоохранения – это пропуск в американские кабинеты.

Однако самое печальное в этой ситуации, что многие изменения, введенные медреформой, необратимы. Процесс разрушения здравоохранения в регионах запущен, и вернуть все хотя бы на дореформенный уровень не получится.

Это как с реформой полиции: сейчас многие были бы уже рады просто возвращению прежней милиции, но только многие уже нашли себя в другой жизни и возвращаться не захотят. Но с медициной еще хуже, потому что теряются не только кадры, а и целые медучреждения.

Что касается Супрун, то, безусловно, ее не будет на нынешнем посту – не сейчас, так к концу года точно. Американский паспорт – только повод, основная причина – это уже упомянутое разрушение здравоохранения, сделавшее "дияспорянку" самым ненавидимым персонажем украинской власти наряду с президентом. И даже если Порошенко вдруг победит, он тоже ее уберет, потому что громоотвод больше нужен не будет, а эмиссара из Штатов можно запросить нового.

НАБУ обыскало НКРЭКУ в поисках "Роттердам+"

Вчера напомнило о себе НАБУ, которое провело обыски в офисе Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Повод для обыска – дело о печально известных тарифах "Роттердам+", которое бюро завело еще в 2017 году и результаты которого до сих пор неизвестны.

Впрочем, результаты расследования могут стать известны очень скоро – как только власть в Украине сменится. Это дело обещает стать одним из самых громких, потому что "Роттердам+" является, пожалуй, самым ярким примером коррупции в стране за последние пять лет. Причем коррупции, в результате которой деньги уходили даже не из госбюджета, а непосредственно из карманов украинских граждан.

Прямым бенефициаром "Роттердам+" – схемы продажи на внутреннем рынке украинского угля по европейским ценам – называют владельца ДТЭК и "Метинвеста" Ахметова. Но, поскольку очевидно, что у олигарха не было достаточных рычагов во власти, чтобы продавить этот тариф, то был сделан вполне логичный вывод, что есть и второй бенефициар – Порошенко.

Этого достаточно, чтобы дело заглохло в случае переизбрания нынешнего гаранта. И этого достаточно, чтобы оно стало хитом первых месяцев при новом президенте – хоть при Тимошенко, хоть при Зеленском.

Кстати, вчера появилась очередная социология, которая показала, что во втором туре Порошенко уверенно проигрывает и Тимошенко, и Зеленскому. Настолько уверенно, что даже фальсификации не помогут. А это значит, что дело о "Роттердаме+" ждет большое будущее.

Стоило ли Порошенко ехать в Харьков?

Но пока президент усиленно пытается нарастить свой рейтинг, причем даже там, где ему это делать противопоказано. Вчера он приехал в Харьков, чтобы открыть отремонтированное здание местной филармонии. Реконструировали ее 13 лет, так что участие нынешней власти в процессе не такое уж и значительное, но хоть что-то открыть же надо, чтобы объяснить цель приезда.

Определенные надежды Порошенко, видимо, связывает с тем, что о своей поддержке в адрес действующего гаранта заявил мэр Харькова Кернес. Авторитет Кернеса в городе непоколебим, однако это тот случай, когда харьковчане к мнению мэра не прислушаются.

Об этом, собственно, свидетельствуют и результаты последних социологических исследований КМИС, в которых рейтинг у Порошенко в регионе "Восток" (Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области) составляет 8,7%. Причем, если бы данные были отдельно по Харьковской области, они оказались бы еще ниже.

При этом 66% в том же регионе "Восток" относятся к президенту очень отрицательно или скорее отрицательно. Однако Харьковская область в этом отношении скорее ближе к Донбассу, где этот показатель составляет 80%.

И никакие пиар-акции ничего не изменят. По большому счету, для президента больше толку будет провести торжественное открытие общественного туалета в райценте Львовской области, чем филармонии в Харькове.

Лига Европы: на нервах, но с шансами

Вчера закончился зимний перерыв в футбольных еврокубках. Для украинских клубов это с давних времен самый сложный момент, потому что их соперники из Центральной и Западной Европы к этому времени уже имеют игровую практику, в то время как для наших именно с этого момента сезон и начинается. Поэтому ожидать феерии ни от "Динамо", ни от "Шахтера" не приходилось.

Ее и не было. Оба матча прошли на нервах (особенно харьковский), но завершились с одинаковым результатом 2:2, который сохраняет шансы на выход в 1/8 финала. Конечно, до матчей эти 2:2 рассматривались бы по-разному.

Для "Динамо" результативная ничья на выезде – очень хороший результат, на который можно было бы соглашаться заранее. Для "Шахтера" это считалось бы неудачным результатом – до того момента, когда на 11 минуте матча горняки остались вдесятером. После этого логичным выглядел счет 2:1, установившийся в начале второго тайма, а вот ответный гол Тайсона – это был своего рода подвиг.

Но, повторимся, подвигом было частичное решение проблемы, которую себе создали сами горняки. И даже после этого частичного решения шансы "Динамо" на выход в следующий раунд являются более предпочтительными, поскольку у него выездные 2:2 и ответный матч дома. А у "Шахтера" наоборот.