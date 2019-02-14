Решение Окружной административного суда Киева, вынесенное 14 февраля в отношении первого заместителя министра здравоохранения (она же и.о. министра) Ульяны Супрун, против которой судится народный депутат Игорь Мосийчук (Радикальная партия, РП), стороны записали себе в актив.

Но обе считают его недостаточным и готовы продолжать борьбу в суде и за его стенами.

Впрочем, Супрун это не помешает дальше работать неназначенным главой МОЗ, а Петр Порошенко получил возможность эксплуатировать образ "защитника реформатора". Не исключено, что вся эта история с "увольнением" Супрун была совместной игрой Ляшко и Банковой.

В нюансах процесса разбиралась "Страна".

Суд передумал

Столичный окружной админсуд вернул Супрун право исполнять обязанности главы Минздрава, отменив свое же решение от 5 февраля. При этом судебный орган сослался на распоряжение правительства от 13 февраля, в котором Кабинет министров “исправил значительную часть обстоятельств, которые стали основанием для обеспечения этого иска (Мосийчука - Прим.Ред.)”.

Фактически Кабмин признал озвученные судебным органом уточнения к решению, что Супрун, не будучи полноценным министром, не имеет права определять стратегию работы министерства и голосовать за решения на заседаниях правительства.

А вот, например, подписывать документы по линии своего ведомства она может.

Иск же Мосийчука против Супрун основывается на обвинениях, что у нее двойное гражданство - американское и украинское, запрещенное на государственной службе, и она превысила допустимый срок пребывания в статусе и.о.

Как сообщала “Страна”, 5 февраля Окружной админсуд Киева вынес по иску народного депутата Мосийчука запрет Супрун исполнять обязанности главы ведомства, чем вызвал бурю негодования среди ее лоббистов.

Выступая перед журналистами после судебного заседания 14 февраля, Мосийчук заявил, что продолжит добиваться через суд увольнения Супрун и на заседании 15 февраля, когда состоится слушание по сути иска, он подаст дополнения к исковым требованиям.

“Суд вынес аргументированное решение, и оно свидетельствует, что премьер-министр должен безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на пост министра здравоохранения. В противоположном случае Кабмин будет и дальше нарушать права украинцев и парламента”, - заявил Мосийчук.

В свою очередь, Супрун на брифинге у здания суда поблагодарила свою группу поддержки и правительство. “Хочу вас заверить, что мы не остановимся. Мы идем вперед. Медицинская реформа происходит”, - заявила она.

Судя по всему, ее линией защиты останется реформистская риторика и заявления о борьбе с “медмафией”, которая-де сопротивляется реформаторам, в том числе, и в судах.

По сценарию Банковой

Но в целом ситуация развивается, как и предсказывала “Страна”, по безопасному для Супрун сценарию. Напомним, мы писали, что судебная суматоха - это результат договоренностей фракции радикалов с властью. Партия Олега Ляшко перед выборами создаст себе имидж "главного борца" с Супрун (хотя в свое время радикалы голосовали за ее медреформу), а президент Петр Порошенко получит очки как главный лоббист реформ и защитник “возмутителя спокойствия” в здравоохранении Супрун.

Кроме того, по информации "Страны", счастливое разрешение ситуации Супрун должна была стать одним из поводом для Порошенко договорится о встрече с президентом США Дональдом Трампом накануне выборов. Впрочем, по нашим сведениям, на этом фронте у гаранта пока без перемен. Вашингтон подтвердил лишь встречу на Мюнхенской конференции по безопасности с вице-президентом Майком Пенсом.

Фактически мы видим, как после того, как и.о. министра поддержали обе партии власти - “Блок Петра Порошенко” и “Народный фронт”, включая президента, премьера Владимира Гройсмана и других министров, спикера Андрея Парубия, депутатов, суд сдал назад, разрешив Супрун вернуться к руководству ведомством в прежнем статусе. Вносить ее кандидатуру в сессионный зал и искать под нее голоса никто не собирается, во всяком случае, пока.

Миграционная служба вопрос гражданства Супрун также не комментирует.

“Мне кажется, суд затянется минимум до президентских выборов. Проводить назначение Супрун через Раду, как и положено по закону, никто не будет… Почему? Потому что сколько бы не говорили “халва”, во рту сладко не будет. Сколько бы не звучало сегодня “реформа”, речь идет не о реформировании, а о выполнении всего одного законопроекта №6327 о смене системы финансирования в учреждениях здравоохранения. А это не реформа. Мы не имеем концепции развития национальной медицинской системы и стратегии ее внедрения”, - прогнозирует “Стране” член комитета по вопросам здравоохранения Игорь Шурма (“Оппозиционный блок”), который входит в число оппонентов Супрун.

Политолог Петр Олещук также полагает, что попыток назначить Супрун не будет, но власть будет демонстрировать ее всяческую поддержку.

”Супрун будет в “обойме”, потому что ее уход означает для власти отказ от ключевого тезиса об успешной реформе здравоохранения и проблемы с западными партнерами. Поэтому Ульяна останется в роли и.о. или частично и.о.” - комментирует “Стране” эксперт.

К слову, на брифинге у здания суда Мосийчук сообщил, что 15 февраля иск против Супрун внесет его коллега по фракции Андрей Лозовой. На просьбу “Страны” сообщить предмет иска, он ответил отказом. Но таким образом тяжба радикалов с Супрун рискует превратиться в целый сериал без конца и края.