Платежки за отопление и горячую воду за январь, которые сейчас массово рассылают украинцам, стали настоящей "коммунальной бомбой". Хотя о повышении тарифов на газ на 23,5%, а следом и на тепло на 25-40% в зависимости от региона было известно давно, люди шокированы.

У многих жителей многоэтажек цифры в счетах просто неадекватные - по 3,5-5 тыс. грн. за среднестатистическую квартиру в 50-60 кв.м, а некоторые и вовсе "погрелись" на 7-8 тыс. грн. Самое интересное, что платежки за казалось бы одинаковые квартиры в соседних домах могут отличаться вдвое.

Так что вместо котиков, сейчас украинце активно постят в соцсетях фото своих платежек и массово обсуждают у кого и сколько "набежало" и как платить по заоблачным счетам.

"3950.80. Это надо заплатить только за отопление. Без воды, света, вывоза мусора и т.п.", - написала на своей странице в Facebook киевлянка Алена Яхно. "В одном и том же доме в разных подъездах получилось за одну квартиру 66 кв.м 2595 грн., за другую такую же - 3145 грн.", - пишет харьковчанка Мила Милович.

Сами коммунальщики поясняют "космические платежки-2" просто. "В январе месячная температура была на 2 градуса ниже чем средняя расчетная, и затраты теплоносителя выросли. Плюс - повышение тарифов на тепло и горячую воду. Поэтому разница между платежами за декабрь и январь может достигать 40-60%", - пояснил директор СП "Энергосбыт" компании "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин. Это при том, что тариф по Киеву на тепло и горячую воду вырос на 22,3%.

"Страна" разбиралась в ситуации с рекордными платежками.

До 12 тысяч за двушку

Как пояснила исполнительный директор КП "Киевтеплоэнерго" Юлия Орел, тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы выросли по нескольким причинам.

"На 26,2% для нас подрожал газ, на 131% электроэнергия и на 25% вода. Плюс - пересмотр минимальной зарплаты и, соответственно, окладов персонала. В итоге тариф для киевлян повысился в среднем на 22,3%. Отопление в домах со счетчиком стоит 1654 грн./Гкал, без счетчика - 38,5 грн./кв.м) Горячая вода подается по 90,5-97,9 грн./куб.м в зависимости от наличия полотенцесушителя", - говорит Орел.

По Украине разброс в тарифах просто огромный. К примеру, жители Ривного платят по 1493 грн./Гкал (35,5 грн./кв.м), в Запорожье - 1095 грн (26,06 грн./кв.м), в Виннице - 1123 (28,8 грн/кв.м), в Днепре есть районы, которые отапливаются по 502грн./Гкал (14 грн./кв.м), тогда как другие - по 1362 грн. (37,79 грн./кв.м).

"Все зависит от поставщика и как он сумел договориться о тарифе в НКРЭ. На самом деле никто не знает насколько достоверные показатели тепловики "зашивают" в тарифы, государственный контроль в этой сфере абсолютно отсутствует, поэтому каждый поставщик старается заложить в цену для потребителя все свои потери - реальные и воображаемые", - рассказал "Стране" глава Жилищного союза Александр Скубченко.

Отсюда и разница в платежках. К примеру, житель Полтавы Сергей Корниенко заплатит за квартиру 47 кв.м 1,8 тыс. грн., а владелица 41 кв.м на Соломенке в Киеве Екатерина Маслова - 2,9 тыс. грн. За квартиру в Миргороде Полтавской области Виктору Козоризу пришел счет на 2978 грн. (отопление - 2662, остальное - горячая вода).

"Просто покажу эту платежку за отопление в январе. А потом еще покажу платежку за февраль. И если в марте на выборах ничего не поменяется, то в апреле можно остаться без квартиры", - написал он на своей странице в Fcebook. В Смеле Черкасской области, которой отопление включили едва ли не последней в Украине (были проблемы с поставками газа), сейчас насчитывают за отопление до 12 тыс. грн. Об этом сообщают местные жители. "Чудят в Смеле. Там по 12 тыс. некоторым за тепло, у кого нет индивидуального отопления, поразбрасывали, повесив на них плату за тепло в подъездах и подвалах, и это при том, что люди месяц мерзли, когда все города уже отапливались", - отмечает Лариса Соколовская из Черкасской области.

В частных домах (где платят по счетчику за газ) платежки вообще сбивают с ног. "Частный дом. Только по газу за январь заплатил 24 000 (двадцать четыре тысячи). Продать или сдать в аренду просто не реально. Рынок стоит!", - говорит известный автоюрист из Харькова Владимир Караваев.

Но самое удивительное - платежки за аналогичные квартиры, расположенные в соседних домах, а иногда даже в соседних квартирах, также приходят разные. "В одном и том же доме в разных подъездах получилось за одну квартиру 66 кв.м 2595 грн., за другую такую же - 3145 грн.", - пишет в Facebook харьковчанка Мила Милович.

Формула для разогрева

По словам Константина Лопатина, для начислений за тепло, а именно оно сейчас больше всего тревожит людей, есть два алгоритма.

Первый применяется в домах без счетчиков (таких в Киеве 12%) по следующей формуле: нормативный тариф умножается на так называемый температурный коэффициент.

"Дело в том, что утвержденные НКРЭ тарифы справедливы для базовой температуры, а таковой является среднемесячная температура минус 0,14 градусов. В январе было минус 4,5 градуса. Следовательно, применялся тариф 1,24, то есть, киевляне платили не по 38,5 грн., а по 47,85 грн./кв.м", - пояснил Лопатин.

Другой алгоритм в домах со счетчиками - там показатели общедомового прибора учета делят на всех жильцов пропорционально отапливаемой площади. Владелец квартирных счетчиков тепла (а они есть в основном в новостройках) платят по ним.

Но во всех случаях на жильцов делят еще и затраты на отопление мест общего пользования (подъезды) - пропорционально площади квартир.

"Поэтому даже если у вас в квартире есть индивидуальный счетчик, вы перекрыли отопление и уехали на месяц, все равно придет счет за отопление мест общего пользования", - рассказал Лопатин.

Если дом частично оборудован счетчиками, применяется сложная индивидуальная формула. Причем, за тех, кто вовремя не передал показания счетчика, в итоге заплатят соседи.

"Так как формулы сложные и запутанные, счетчики не всегда показывают правильно, а реальной площади отапливаемых помещений не знают даже сами коммунальщики, время от времени случаются "сюрпризы". У нас было немало жалоб по поводу отличающихся вдвое платежек на одинаковые квартиры в соседних домах", - рассказал "Стране" руководитель адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Эксперты говорят, что коммунальщики намерено "накручивают" счетчики, пытаясь таким образом компенсировать свои потери. Ведь для компаний газ подорожал еще с ноября и по -сути два месяца они субсидировали потребителей. Но, конечно же, и о своем интересе они не забывают, - уверен Скубченко. К примеру, некоторые горожане жалуются, что им явно "перетапливают" - подают тепла больше, чем нужно для комфортной температуры в квартире. В итоге люди сидят с открытыми окнами, в потом вынуждены платить рекордные суммы за тепло. "На мою квартиру потратили 2,5 единиц измерения. температур в квартире 74 кв.м была 26 градусов. Открывали все окна и имеем к оплате 4366 грн. Непонятно почему отапливали улицу. Наверное, газ лишний", - пишет в Facebook Наталия Надутик.

И рассчитывать на уменьшение цифр в платежках вряд ли стоит. Небольшую скидку можно будет получить разве что на "погодный фактор", ведь по состоянию на середину февраля особых морозов в Украине не было. Но даже при этом температурный коэффициент все равно будет больше 1, ведь ноль градусов, от которых отталкивались тепловики, формируя тарифы, для наших зим, скорее исключение, чем норма. А в последующем стоит готовится к "космическим платежам -3".

Как известно, согласно договоренностям с МВФ, украинцев ждет еще два этапа повышения цен на газ - с мая и с начала отопительного сезона.

"С мая газ подорожает еще на 18%, а это значит, что тариф на топление и воду вырастет не менее чем на 15%,. Плюс - в сентябре новое подорожание газа и ожидаемый пересмотр тарифов на электроэнергию ( поставщики заявляют, что экономически обоснованный тариф должен быть вдвое выше нынешнего). С какими тарифами мы в итоге войдем в следующий отопительный сезон сейчас можно только гадать", - отмечает соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Не удивлюсь, если следующей зимой за отопление среднестатистической хрущевки придется платить по 5 тысяч гривен в месяц", - говорит Скубченко.

Заберут квартиру за долги?

Для многих украинцев суммы в платежках - явно неподъемные. Даже для тех, кто получает субсидию.

"Средний размер субсидии по разным регионам отличается. Больше всего получают жители Волынской и Тернопольской областей - до 900 грн. в месяц. Меньше всего - в Одесской и Херсонской обл. - до 500 грн. Остальное люди доплачивают сами. То есть, если пришел счет в 3 тыс. грн. за отопление, большую часть нужно заплатить со своего кармана. Даже если дадут 1,5 тыс. грн. монетизированной субсидии, все равно половину нужно доложить. А если вовремя не заплатишь - попросту лишат субсидии", - говорит Александр Скубченко.

Напомним, что недавно Кабмин в очередной раз пересмотрел условия получение субсидий и уменьшил сроки "разрешенной" задолженности с двух месяцев до месяца. То есть, просрочив "космическую платежку" всего на месяц, вы рискуете вообще вылететь из списка субсидиантов.

"Зачистки" уже и так идут полным ходом. "На фоне роста тарифов на природный газ, количество семей, получающих субсидии уменьшилось почти в 2 раза (с 6,9 млн в декабре 2017 до 3,9 млн в декабре 2018), а долг населения за жилищно-коммунальные услуги увеличился почти в 2 раза (с 32,3 млрд грн на начало 2018 до 55,6 млрд грн на начало 2019). Факт стремительного накопления долгов населения за ЖКУ говорит о том, что не все украинские семьи, нуждающиеся в субсидиях, их получают", - написал на своей странице в Facebook экономит Виктор Скаршевский.

Стоит ли говорить, что украинцам, не имеющим субсидий, и вовсе придется выбирать - накормить детей или заплатить за отопление.

"Однозначно, долги населения по коммуналке, которые и так рекордные - почти 55 млрд. грн. - будут нарастать как снежный ком. По сути, это уже как коммунальный налог: качество услуг только падает, а платежки растут. Некоторые не платят сознательно, а у многих попросту нет денег", - говорит Скубченко.

По словам Ростислава Кравца, нынешний тарифы на тепло и горячую воду - явно неадекватные и их можно обжаловать в суде. "К примеру, недавно суд уже признал неправомерность киевских тарифов за придомовую территорию. А ведь пока они действовали коммунальщики положили себе в карман больше 2 млрд. грн. Точно так же и с теплом и горячей водой", - говорит он. При этом юрист не советует людям судиться сами. "Лучше дождаться пока тепловики подадут на вас в суд за неуплату, а затем поднять вопрос о правомочности тарифа и попросить их раскрыть все составляющие и их обоснованность", - говорит Кравец.

"Удивляет, почему правительство не занимается этой проблемой и почему до сих пор нет ни одного уголовного дела по тарифному вопросу, ведь зацепиться там есть за что. Мы идем к тому, что в итоге взаимоотношения в коммунальной сфере будут определять суды - есть постановление - человек заплатит, а нет - платить не станет. Понятно, что это чревато нарастанием долгов по коммуналке", - добавил он.

Согласно законодательству, поставщики услуг (кроме электроэнергии) не могут отключить потребителя от воды и тепла, в частности, зимой. Но зато при наличии долга в 20 минимальных зарплат (порядка 80 тыс. грн.) коммунальщики могут обратиться в суд и претендовать на квартиру должника. "Есть масса ограничений по выселению, но только если это единственное жилье семьи. Если есть варианты - могут выселить", - говорит Кравец. Впрочем, он допускает, что коммунальщики могут пролоббировать внесение изменений в законодательство. "Думаю, власти останавливает разве что угроза социального взрыва. если начнут выселять из квартир за долги, будет коммунальный майдан, - подытожим Кравец.