Комитет избирателей Украины (КИУ) усмотрел в популярном сериале Владимира Зеленского “Слуга народа”, который собираются показать как раз перед выборами, политическую рекламу и призвал кандидата оплатить показ нового сезона из его избирательного фонда. За это КИУ обвинили в предвзятости оценки, но организация все равно обратилась по поводу фильма в органы контроля над выборами и телевидением.

Чем эта ситуация грозит Зеленскому, который, по последним данным, ушел в отрыв от остальных конкурентов и окончательно закрепился на первом месте в рейтинге, и могут ли его вообще снять с предвыборной гонки за сериал, разбиралась “Страна”.

Голобородько только за деньги

Заявление КИУ вызвало серьезный избирательный скандал.

Грантовая организация назвала показ в разгар кампании очередных серий рейтингового сериала “Слуга народа” предвыборной агитацией в пользу артиста и кандидата в президенты Владимира Зеленского, который играет в фильме главного героя Василия Голобородько. Новый - третий - сезон “Слуги народа” должен выйти на телеканале “1+1” в марте, и в КИУ считают, что Зеленскому следует заплатить за эфирное время деньгами из избирательного фонда.

Генеральный директор КИУ Алексей Кошель в комментарии “Стране” ссылается на часть первую статьи 58 закона “О выборах президента Украины”. “Норма закона достаточно четко говорит, что предвыборная агитация может проводиться, в том числе, в форме демонстрации фильмов и телепередач… Сериал подпадает под эту статью. Это несомненно политический сериал, и кандидат играет в нем главную роль, причем, деятельность его героя изображается позитивно. Название фильма совпадает с наименованием партии, которая выдвинула Зеленского на президентские выборы”, - аргументирует Кошель.

Он также говорит о похожем случае в Литве, где политику пришлось взять часть расходов на комплементарный сериал, но уточняет: это вряд ли будет прецедентом для Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК).

Но КИУ все равно намерен обратиться в Центризбирком, а также Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы те оценили с точки зрения избирательного законодательства сериал Зеленского и другую видео- и телепродукцию, где кандидаты в президенты на главных ролях.

В команде Зеленского пока демонстрируют спокойствие. Во всяком случае, директор по развитию студии “Квартал 95”, которая занимается производством “Слуги народа”, Ирина Победоносцева ответила “Стране”, что сериал еще “в работе”. “Поэтому давать оценки, в том числе, по части наличия политической рекламы в нем преждевременно”, - говорит она.

Рука Банковой

Позиция КИУ на самом деле спорная. Например, бывший руководитель этой организации, народный депутат Игорь Попов говорит, что в сериале нет прямых призывов голосовать за кандидата, который фигурирует под своей фамилией только в титрах.

“А значит это только предмет спора, а не однозначных оценок. Ведь можно сказать, что сериалы и концерты у артиста Зеленского - профильная деятельность. А если она способствует тому, чтобы за него хотят голосовать, то в чем его вина?” - комментирует Попов “Стране”.

Что считать профильной деятельностью кандидатов в президенты, дискуссия в Украине идет давно. Наиболее горячо обсуждается вопрос баллотирующихся представителей власти. Их часто обвиняют в использовании на выборах служебного положения. В эту кампанию подобные претензии предъявляются главным образом Петру Порошенко, который пошел на второй президентский срок.

Например, говорят, что глава государства много времени потратил на получение Томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а потом на его рекламный тур по стране, что посчитали предвыборной агитацией. А сейчас Порошенко перерезает ленточки на открытии разных объектов и вместе с главой правительства Владимиром Гройсманом публично обсуждает социально-экономические вопросы (что вообще не в его компетенции).

Конкуренты Порошенко на выборах, конечно, используют это против него. Но гендиректор КИУ Кошель говорит: практически невозможно доказать с точки зрения закона, что глава государства намеренно активизировался в последние месяцы перед днем голосования. "Та же история с кандидатами-депутатами, которые перед выборами начинают фонтанировать проектами законов. Но для избирательного законодательства это не нарушение", - отмечает Кошель.

Впрочем, ряд экспертов видит в действиях Порошенко нарушения.

“Его участие как уже официального кандидата в президенты в форуме “Открытый диалог” на том же президентском сайте освещалось без предупреждения о политической рекламе. А ведь работа сайта оплачивается из госбюджета. Другой пример - эфир на телеканале “Прямой” (опосредованно связан с Порошенко - Прим.ред.). Они транслировали “Открытый диалог” в форме марафона без указания, что это агитация. Право на такое же по протяженности эфирное время и благодатные условия должны иметь и другие кандидаты. Но ничего подобного. И претензий ни к Порошенко, ни к его телеканалу нет”, - говорит экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Вместе с тем, сам КИУ уже успели обвинить в попытке “торпедировать” показ сериала Зеленского по указанию Банковой. Журналист “1+1” Александр Дубинский выложил на своей странице в Фейсбуке материалы, которые связывают бывшего главу КИУ, а ныне депутата от пропрезидентской партии “Блок Петра Порошенко” Александра Черненко с выходом заявления на тему Зеленского. По мнению Дубинского, за Черненко, а следовательно и за заявлением КИУ о сериале стоит команда президента.

Кроме того, в обнародованном Дубинским аудиофайле человек с голосом, похожим на Черненко, признается, что консультируется насчет оценок сериала с заместителем главы ЦИК (и бывшим сотрудником КИУ) Евгением Радченко, делегированном в комиссию партией "Самопомощь", а также некими общественными юристами. "Я думаю, что мы натравим общественность на этот сериал, когда он выйдет. Они не могут реагировать на планы. Им нужен факт", - говорит голос на аудиозаписи.

Сам парламентарий заявил, что стал жертвой прослушки и сфабрикованных доказательств. Хотя сериал “Слуга народа” он тоже считает предвыборной агитацией Зеленского, а его самого - “петрушкой” влиятельного бизнесмена Игоря Коломойского. Напомним, последнему принадлежит телеканал “1+1”, на котором выходит “Слуга народа”.

скрин "Страны"

Слабое место - "Плюсы"

Маловероятно, что из-за скандала команда Зеленского откажется от показа “Слуги народа”. “Сериал имеет ключевое значение. Кампания Зеленского строится на концертном туре и этом фильме. Поездками и съемками они оправдывают редкие появления кандидата перед избирателями и отсутствие общения с журналистами”, - объясняет политтехнолог, народный депутат Игорь Попов.

По той же причине для Порошенко (равно как и для других конкурентов Зеленского) важно, чтоб сериал не вышел. “Устойчивый рейтинг Зеленского и даже его рост стал неожиданностью. Понятно, что выход нового сезона “Слуги…” в разгар еще более подстегнет его популярность”, - говорит один из политтехнологов Банковой.

Попов сомневается, что штаб Зеленского и телеканал “1+1” заключат договор о демонстрации сериала на правах предвыборной рекламы. “Во-первых, после такого скандала придется сам документ предъявить общественности. Во-вторых, фонд кандидата должен покрывать цены “Плюсов” в период кампании, тем более в прайм-тайм”, - говорит Попов.

А Центризбирком, по его прогнозу, ограничится разве что предупреждением. При этом он исключил вероятно, что Зеленского могут снять с выборов, если сериал "Слуга народа" посчитают предвыборной агитацией, а его все равно покажут на ТВ.

“В свое время закон о выборах президента составили так, чтобы сложно было снять оппозиционных кандидатов. ЦИК может объявить предупреждение, но нет такого, что вот второе предупреждение - и кандидата снимают. А информационно скандал будет даже выгоден Зеленскому и его сериалу”, - говорит Попов “Стране”.

Эту точку зрения разделяет и бывший член ЦИК.

“Оснований для отмены регистрации кандидатом в президенты за подобные вещи не существует. Максимум - предупреждение”, - объясняет он на правах анонимности.

В то же время, он ожидает, что проблемы могут появиться у “1+1”, которому придется иметь дело с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания. А этот орган, как писала “Страна”, находится под влиянием Администрации президента.

Правда, и здесь все не так безнадежно для телеканала Коломойского. Во-первых, лишение лицензии - это очень долгая судебная процедура, которая если и будет запущена то до выборов никак не закончится.

Во-вторых, как показала летняя ситуация с блокированием работы Нацсовета, когда встал вопрос о возможном непродлении действия лицензий 1+1, у Коломойского есть свои рычаги воздействия и на этот орган. Которые он вполне может задействовать и на этот раз.

Ситуацию "Стране" прокомментировал и известный юрист Андрей Портнов: "Ни авторам сериала, ни кандидату в президенты (Владимиру Зеленскому - Прим. Ред.), ни самому сериалу, как и телекомпании, которая его транслирует, ничего не грозит. Для того, чтобы это понять, достаточно открыть Уголовный кодекс, проанализировать положения законов "О выборах президента Украины", "О кинематографии", "О телевидении и радиовещании", "О Национальном совете по телевидению и радиовещанию", а также "О Центральной избирательной комиссии". На основании этих законодательных актов очевидно, что снять кандидата (Зеленского - Прим. Ред.) по выдвигаемым к нему претензиям нельзя. А любая жалоба на эту тему максимум может привести только к вынесению ему предупреждения, что по сути ничего не означает, а вдобавок - подлежит судебному контролю. У ЦИК нет полномочий запретить фильм, предписывать что-либо на этот счет телеканалу они не могут, как и влиять. Не может ничего и Нацсовет по телевидению и радиовещанию, кроме разве что утопичной попытки аннулировать через суд лицензию "1+1". Хотелось бы на эту комедию посмотреть... тем более, что эта процедура сама по себе длительная, и к моменту ее завершения выборы давно пройдут. Есть еще Госкино, которое вполне может попытаться что-то "намудрить" с прокатным удостоверением на контент (сериал "Слуга народа" - Прим. Ред.). Но для этого нужно отыскать в кинопродукте "язык вражды", призывы к поддержке оккупационных властей, террористов и т.п. То есть, суммарно ни у Госкино, ни у Нацкомиссии по ТВ и радиовещанию, ни у ЦИК нет вариантов остановить процесс показа сериала. А если даже они и попытаются это сделать, у юристов найдутся десятки вариантов, как этому воспрепятствовать и защититься. В целом считаю, что на Банковой блефуют и имеет место одноходовая комбинация, основанная на низком интеллекутальном развитии, обреченная на неудачу".