Пару дней без Супрун - и вся отечественная медицина начала рушиться. По крайней мере, в этом украинцев пытается убедить Минздрав.

Заместитель и.о министра Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook написала, что из-за отсутствия Ульяны Супрун на рабочем месте срывается развозка лекарств и вакцин по регионам, а несколько десятков сложных пациентов не могут выехать на лечение за границу. Вслед за ней новую порцию зрады выдал первый зам Супрун Павел Ковтонюк.

"Национальная служба здоровья оплатила всем учреждениям услуги за январь. Но не все можно решить на операционном уровне. Завтра мы планировали подать на согласование проекты постановлений о переходе "Доступных лекарств к Нацслужбе здоровья и запуске электродного билета, а также о пилотировании третьего этапа реформы в Полтавской области. Но не можем. Из-за судебного решения под угрозой подача трехлетней бюджетной декларации на 2020-2022 годы", - написал Ковтонюк на своей странице в Facebook.

Напомним, что 5 февраля Окружной административный суд Киева временно отстранил Ульяну Супрун по иску нардепа - радикала Игоря Мосийчука.

Оспаривать это решение Минюст будет 11 февраля. И, по логике Минздрава, если Супрун проиграет процесс, медреформа в Украине окончательно застопорится.

Но главный вопрос в другом - а вообще есть ли что-то хорошее от этой реформы, ради чего нужно переживать и за ее судьбу и судьбу Супрун?

"Страна" выделила топ-10 последствий медреформы для пациентов, врачей и фармацевтов.

1. Многие остались без своего врача

Одно из главных нововведений медреформы - выбор семейного врача. В идеале каждый украинец должен подписать декларацию со своим доктором (норма для одного врача - 1,8-2 тысячи пациентов).

Нацслужба здоровья за каждую декларацию платит 370 гривен в год плюс увеличивающие коэффициенты для пенсионеров, детей и прочее. Максимальная сумма - порядка 1,4 тысяч гривен, которые платят на детей.

На данный момент декларации подписало порядка 25 млн украинцев. На остальных сейчас платят по так называемому "красному списку" (порядка 240 гривен в год). Но с 1 июля "красный список" перестанут финансировать.

"Даже с учетом того, что нас уже не 42 млн, многие выехали на заработки и т.д, без медицинской помощи рискует остаться 10-14 млн. украинцев. По Киеву, скажем, декларации заключило меньше половины фактически живущих в городе. Теоретически им должны оказывать, как минимум, бесплатную неотложную помощь. Но, к примеру, вакцинация, обследование на туберкулез, лечение гипертонии и др. к таковой не относятся. Это значит, что лечиться они смогут только за деньги", - говорит Константин Надутый.

Многие украинцы упорно не хотят подписывать декларации, так как нет никаких гарантий сохранности и конфиденциальности медицинской информации.

Плюс - многие по-настоящему высококлассные врачи "перебирают" пациентами и отказываются от самых "неперспективных" - в плане денег и здоровья. "В итоге пенсионеры остаются без участкового, а ездить врачу на другой конец города им не с руки", - рассказала "Стране" генеральный директор "Альянс 4М", глава правления Экспертного совета общественных исследований и проектов в сфере национальной здоровья и социальной защиты Инна Березюк.

2. Снизилось качество медпомощи

На заре реформы Минздрав определился с квотами для врачей - 1,8-2 тысяч пациентов на каждого. Позже разрешили брать еще больше, правда за "лишних" платят по сниженному коэффициенту.

"Но 2 тысячи пациентов - это очень много. Ведь нужно учитывать, что записались к врачу люди, которые беспокоятся о своем здоровье и будут ходить часто. В итоге нагрузка на врачей увеличилась, что сказывается на качестве. В поликлиниках сейчас очередь больше, чем раньше, семейный врач на дом приезжает по своему усмотрению. В Испании, например, уже поняли, что при 1,5 тысячи пациентов на семейного врача он перегружен и не может обеспечить пациентам должное внимание, и снизили норматив до 1,2 тысяч. Но у нас при таком нормативе врачей на всех не хватит. Значит качество страдает заведомо", - отмечает Константин Надутый.

3. Перестала приезжать "Скорая помощь"

Реформа "Скорой" - одна из самых "свежих". Она стартовала только с осени прошлого года и на первом этапе украинцы вообще не должны были почувствовать никаких последствий.

Планировалось создать систему диспетчеризации, привести в соответствие с мировыми стандартами протоколы неотложной помощи, обучить персонал и пр. Но параллельно врачам начали поступать указания не ездить "по мелочам" - на высокую температуру, давление и пр. В итоге украинцы остались сам на сам с болезнями. Глава Минздрава Ульяна Супрун посоветовала: даже если вы заболели, сбейте жар и идите в поликлинику, вместо того, чтобы звонить в "Скорую".

"В разгар эпидемии кори и гриппа такие советы - просто издевательство. Люди начнут болеть вдвое чаще", - подытожили врачи. А глава общественной организации "Национальный интерес Украины" Василий Апасов говорит, что тем самым людей переориентируют на платную медицину.

"Если у ребенка жар, а у семьи есть хоть какие-то сбережения, будут вызывать частную "Скорую" или частного врача", - пояснил он "Стране".

4. Узкие специалисты - за деньги

Пока Минздрав отреформировал только первичную медпомощь. За вторичку, а это узкие специалисты, диагностика, стационар и пр. власти хотят взяться с июля этого года.

В министерстве уже обнародовали список расценок, по которым Нацслужба готова закупать услуги у клиник.

За рентген, к примеру, предлагают порядка 80 гривен, анализ крови - 50-150 гривен, эндоскопические обследования по 600-800 гривен и прочее.

"Многие расценки - ниже себестоимости. Если не увеличат - мы подписывать договор на вторичку не будем", - пояснил совладелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий (при этом они работают с НСЗУ по первичной помощи).

"Денег в бюджете явно мало, добавлять не хотят. Если ничего не изменится, уже к октябрю вторичка может остаться даже без зарплат. Для пациентов это значит, что, как и прежде, придется все покупать за свой счет (лекарства, обследования и прочее)", - говорит Надутый.

5. Недоступные "Доступные лекарства"

По программе "Доступные лекарства" украинцам должны компенсировать стоимость препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы. Но на этот год на программу из госбюджета выделили всего 1 млрд. грн. Этих денег на всех явно не хватит.

"Только гипертоникам нужно около 5-6 млрд гривен", - подсчитал Константин Надутый.

Аптекари массово жалуются, что им отпускать "доступные лекарства" невыгодно - приходится вести дополнительный учет, а деньги приходят нерегулярно. Многие фармацевты сетуют, что их принуждают участвовать в программе местные власти, и, по возможности, выходят из него. Во многих селах получить такие "доступные лекарства" просто негде.

6. Срыв госзакупок лекарств

Еще до прихода Супрун в Минздрав, ее предшественник, тогдашний министр здравоохранения Квиташвили передал госзакупки иностранным организация - ЮНИСЕФ, ООН и Crown Agency.

Это считалось первым шагом медреформы и было сделано, якобы, для борьбы с фармацевтической мафией. Эти структуры закупают для Украины лекарства за бюджетные средства до сих пор. Но, как рассказал Василий Апасов, график закупок постоянно срывается.

"К примеру, до сих пор не выполнена программа за 2016 год. "По иммунопрофилактике - недовыполнено на 4,15%, по СПИДу - на 5,8%, по онкологии - на 0,6%, по детской онкологии и онкогематологии - на 0,75%, по туберкулезу - на 20,3%. За каждым даже маленьким процентом стоит нуждающийся в этих лекарствах гражданин. К слову, ситуация по 2017г еще хуже", - отмечает Апасов.

Получается, что Минздрав перечисляет бюджетные деньги подрядчикам на годы вперед. "Но еще хуже, то, что закупают препараты на грани сроков годности. Некоторые производители обычно отдают их очень дешево, почти дарят, так как утилизация обходится дорого, особенно вакцин. Поэтому победные рапорты о снижении цен при такой закупке – это фикция", - добавил Константин Надутый.

Эксперты также отмечают нарастающий дефицит бесплатных лекарств в больницах. По онкологии лечат за государственный счет только трех из 10 пациентов, а по детской онкологии - половину.

7. Неработающие госпрограммы

Традиционно в Украине было несколько стратегических программ, которые финансировать за госсчет. Они охватывали различные направление медицины- онкологию, туберкулез, сердечно-сосудистые болезни и пр. Но в медреформе для них места не нашлось.

Формально такие программы не отменяли, но по факту они работают крайне слабо. Почти за все пациентам приходится платить со своего кармана. Причем, Минздрав постоянно ищет что же еще можно порезать. Скажем, на полном серьезе рассуждают о возможности лечить больных туберкулезом на дому, а не в закрытых стационарах. Якобы, так делается в Европе.

8. "Лишняя" стоматология

По стоматологии государство полностью снимет финансирование уже с 1 июля этого года. Стоматологические клиники, в которых сейчас бесплатно обслуживают детей, пенсионеров и инвалидов, а для остальных действуют сравнительно невысокие тарифы за счет бюджетных дотаций, будут вынуждены либо перейти на содержание местных властей, либо стать полностью коммерческими. Но частная стоматология в Украине - дорогая и по карману далеко не всем гражданам, а местные бюджеты также не горят желанием оплачивать пломбы и импланты соотечественников.

Минздрав может порезать и другие бюджетные программы. Скажем, так на полном серьезе рассуждают о возможности лечить больных туберкулезом на дому, а не в закрытых стационарах. Якобы, так делается в Европе.

9. Ликвидация сельской медицины

Комментируя остранение Супрун, медики говорили "Стране": это Ляшко зарабатывает баллы перед выборами, склоняя на свою сторону сельский электорат. В селах, якобы, Супрун особенно не любят, ведь она, по сути, лишила их медпомощи. Фельдшерско-акушерские пункты были признаны новой командой Минздрава "пережитком прошлого" и сняты в госфинансирования.

Часть за свои деньги поддерживают местные власти, но большинство попросту закрылось. Взамен должны были построить сельские амбулатории, на что из бюджета выделили 5 млрд. грн. Но таковых появились единицы. Телемедицина, которую обещали селянам, и вовсе перенеслась на неопределенное время.

"При нашем бездорожье и с таким транспортным обеспечением ликвидировать ФАПы было категорически нельзя, это лишает элементарной медпомощи миллионы украинцев", - говорит Надутый.

10. Дефицит врачей

Формально врачи должны были выиграть от медреформы. Им обещали рост зарплат в несколько раз. И уже после первой волны подписания деклараций, Минздрав отчитался, что успешные доктора начали получать по 20 тыс. грн. вместо прежних 6 тыс.

"Такие случаи действительно есть, но они не массовые. В некоторых клиниках решили пустить полученное финансирование на проедание. И только у самых передовых получилось и увеличить зарплаты персоналу, и вложить деньги в развитие. Но большинство врачей не ощутило изменений", - говорит Константин Надутый.

У многих оклады так и сохранились на уровне минимальных, зато нагрузка выросла. Ведь медперсонал массово уходит из профессии. К примеру, только по Киеву дефицит врачей и медсестер - 30%.

Очевидно, их нехватку Минздрав планирует компенсировать регулярными советами Супрун по здоровому образу жизни и лечению. Чего стоит хотя бы развенчивание мифов о вреде сидения на холодном и о том, что манту мочить нельзя, и рекомендация украинцам перейти с черной икры на красную.