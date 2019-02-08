НАТО теперь еще и в Конституции

Украина теперь идет в Евросоюз и НАТО. Она, правда, и прежде шла туда же, но для тех, кто этого не замечал, сделали специальную запись в Конституции: мол, евро- и евроатлантическая интеграция – наша официальная цель. И теперь она вроде как стала осязаемой.

На самом деле всем понятно, что ничего не изменилось.

Просто Порошенко еще раз показал, что может манипулировать Верховной Радой, в том числе и политическими противниками из постмайдановского лагеря, включая Тимошенко. Так что ближайшие недели предвыборной кампании пройдут под лозунгом "Порошенко ведет Украину в ЕС и НАТО".

Для пущей убедительности в Верховной Раде сразу приняли обращение к НАТО и странам, в него входящим. Но в этом обращении нет просьбы принять в Альянс, есть лишь просьба "одобрить прогрессивное видение развития отношений с Украиной, которое приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, которая составит План действий по членству Украины в НАТО".

Собственно, даже в этом обращении наглядно демонстрируется, что евроатлантический курс – фикция. Парламент не просит даже ПДЧ – он только просит некоего прогрессивного видения.

Можно не сомневаться, что "прогрессивное видение" НАТО продемонстрирует, но ПДЧ не будет. А из "прогрессивного видения" для украинцев опять выкрутят какой-нибудь статус "лаборанта". Впрочем, саммит НАТО будет только в декабре, и тогда это все уже может оказаться неактуальным.

Однако вопрос о том, что делать с упомянутой записью в Конституции, останется. Поскольку Россия против членства Украины в НАТО, а в НАТО не берут страны, имеющие военные конфликты и территориальные споры, то у Кремля возникают серьезные основания заблокировать мирный процесс на Донбассе.

Впрочем, выход есть всегда. Не исключено, что в ближайшие годы Украину ждут уже не изменения в Конституцию, а новая Конституция, и при ее составлении о сегодняшних пиар-правках могут просто забыть.

Днепропетровская область стала чуть-чуть Сечеславской

Еще одно "конституционное" голосование вчера касалось переименования Днепропетровской области. В отличие от Кировоградской, которой, похоже, суждено стать Кропивницкой (Конституционный суд вчера одобрил этот проект) ситуация с родиной Брежнева, Щербицкого, Тимошенко и Зеленского зависла. Вчера ее разрулили, но, похоже, только временно.

Проблема с Днепропетровской областью в том, что для нее придумали два названия – производное от облцентра (Днепровская) и политическое (Сечеславская). Когда вопрос обсуждали в прошлый раз, Банковая предлагала первый вариант, и шансов у него было больше, но не прошли оба.

Теперь ситуация изменилась: вариант "Днепровская" не дотянул и до 150 голосов, зато вариант "Сичеславская" уже набрал 240. Поэтому в Конституционный суд его направили.

Однако 240 – это очень далеко до 300, и найти резервы негде. Характерно, что полным составом за "Сичеславье" голосовали только фракции, в которых практически нет представителей Днепра и области. БПП и "Батькивщина" дали только по половине голосов фракций, и практически нет шансов, что вторая половина этих фракций отдаст свои голоса в следующий раз.

Кстати, днепровец Павелко (глава бюджетного комитета от БПП) голосовал за Днепровскую область, а его землячка Тимошенко – за оба варианта, чтобы ни в чем не обвинили. Так что переименование в "Сичеславье" – вопрос принципиальный, и даже в нынешней Раде он 300 голосов не соберет. А в следующей его даже и поднимать не будут.

ЦИК зарегистрировал Порошенко и его спойлеров

Число кандидатов в президенты тем временем перевалило за 40. Вчера Центризбирком официально зарегистрировал самовыдвиженца Порошенко, который несколько дней назад принес документы в офис ЦИК через задний ход. Впрочем, даже несмотря на такие особенности президентского пиара, никто не сомневался, что его зарегистрируют.

Правда, компания, в которой Порошенко попал на регистрацию, выглядит нелепо. Все серьезные кандидаты уже зарегистрировались, потому президент оказался в очереди между фриками и спойлерами. Причем последних, в основном, плодит он сам.

Так, среди последних зарегистрированных – народный депутат Юрий Владимирович Тимошенко, который, по понятным причинам, призван отбирать у своей однофамилицы голоса самых невнимательных избирателей.

Сложнее понять мотивы выдвижения бывшей телеведущей "Прямого" Литвиненко – поскольку очевидно, что 2,5 млн залога заплачены явно не из доходов на телеканале, пусть даже и высоких.

Частичный ответ дают ее предвыборные плакаты, оформленные в виде вопросов к главным кандидатам в президенты – Тимошенко, Порошенко, Зеленскому, Бойко и Гриценко. При этом только вопросы к Порошенко поставлены таким образом, чтобы не вызвать негативной реакции у его избирателя.

Однако главной задачей телеведущей, видимо, будут теледебаты, на которых, благодаря профессиональной подготовке, она сможет победить большинство кандидатов и даже на равных противостоять Зеленскому.

В общем, судя по разнообразию технических кандидатов от президента, выборы он ведет по-богатому. Поскольку 5 миллионов за однофамильца и спарринг-партнера на теледебаты еще никто не выкладывал.

Киев отказал "вашингтонскому обкому"

Вчера украинская власть вдруг решила пойти наперекор воле "вашингтонского обкома". С утра пораньше куратор Украины от Госдепа Волкер написал в "Твиттере", что на украинских выборах должны присутствовать российские наблюдатели. И даже объяснил, что в противном случае результаты выборов могут быть поставлены под сомнение. А уже к обеду его мнение проигнорировали все, кто мог.

Первым это сделал МИД, который разъяснил непонятливому куратору, что остальные наблюдатели и без россиян отлично справятся с контролем за самыми демократичными выборами в мире. А потом и парламент со второй попытки принял закон, которым запретил присутствие на выборах российских наблюдателей.

Причем создалось ощущение, что депутаты спешили принять этот закон, пока неожиданный для всех твит Волкера не конвертировался во что-то более существенное – вроде заявления Госдепа. Теперь же весь расчет на то, что Штаты не станут давить из-за уже принятого закона. Хотя, конечно, осадок у Волкера все равно останется.

Кабмин придумал способ, как отбирать субсидии

Параллельно с Радой не менее знаменательные решения принимал и Кабмин. Так, одним из своих постановлений он ввел еще одну драконовскую норму против граждан, претендующих на субсидии. Если раньше субсидии переставали давать в ситуации, когда семья имеет задолженность по оплате коммуналки не менее двух месяцев, то теперь этот срок сократили до одного месяца.

При этом блокирующей в этом случае является сумма всего-навсего в 340 гривен. То есть, можно не вовремя заплатить за воду или электричество, но если вдруг на месяц просрочил оплату отопления, то субсидию не получишь. Между тем, как показывает статистика от Госстата, основную часть задолженности населения по услугам ЖКХ составляют как раз отопление в разных его видах – то ли частное газовое (через долги за газ), то ли общественное в многоквартирных домах.

Скорее всего, эту норму ввели на упреждение эксперимента с монетизацией субсидий – мол, деньги-то мы дадим (один или два раза), но попробуй только потратить их на одежду для ребенка или на лекарства – тут же останешься без субсидии.

Однако ударит эта норма не только по тем, кто намерен монетизированные субсидии использовать нецелевым образом. Куда больнее она ударит осенью – когда власть в очередной раз станет оттягивать решение по субсидии из-за того, что выделенные в бюджете суммы закончатся.

Как и в ноябре-декабре, значительной части получателей субсидий придется платить полную стоимость за газ или отопление – если есть чем заплатить. А если нечем, то первый же месяц просрочки – и нет субсидии. И семья в вечных должниках.

Конечно, есть шанс, что осенью уже будет другая власть, которая уменьшит тарифы и отменит драконовские нормы получения субсидии. Но тут уже самим гражданам нужно решить, чего они хотят.