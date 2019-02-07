Украинцы кинулись массово "играть" с валютой. Как уже писала "Страна", с 7 февраля вступили в силу новые правила обмена валют. Список нововведений достаточно широк и касаются они как физлиц, так и бизнеса. Но пока предприниматели только изучают плюсы и минусы новых правил, рядовые граждане решили протестировать их на практике.

Главная новинка, которая заинтересовала людей - возможность купить и продать доллары и евро онлайн - через личные электронные кабинеты или интернет-приложения. Уже в ночь с 6 на 7 февраля пошли первые сделки. Утром, 7 февраля, банкиры уже начали подавать кассу.

"За ночь, до 9 утра клиенты успели попробовать продажу валюты 1500 раз на сумму около 170 тыс. долларов. Понеслось! Ура!", - написал на своей странице в Facebook сооснователь monobank Олег Гороховский. В Приватбанке, по состоянию на 11 часов утра продали 240 тыс. долларов и 55 тыс. евро. "В пиковые моменты система проводила 20 операций в секунду", - подсчитали в банке.

По итогу дня - в 18.00 - он сообщил "Стране", что у них "скупилось" почти 5,4 тыс. украинцев. Порядка 4,2 тыс. сделок прошло по доллару (на 590 тыс. долларов) и 1,2 тыс. - по евро (на 110 тыс. евро).

"Думаю, в дальнейшем будут такие же цифры или немного ниже, сегодня многие пробовали. Но все равно - это супер результат", - говорит Гороховский. Нацбанк пока не предоставил общей статистика онлайн-продаж валюты. Эксперты оценили итог первого дня в 1-1,5 млн. долларов.

"Страна" разбиралась будут ли украинцы и дальше скупать доллары и евро онлайн и как это скажется на курсе.

Купили по двадцатке

Как уже писала "Страна", в интернет- банкинге можно будет проводить операции на сумму не более 150 тыс грн в сутки, та это 5,5 тыс. долларов или 4,75 тыс. евро в одни руки по текущему курсу. Но, чтобы менять валюту онлайн, нужно иметь два счета - гривневый и валютный. К слову, валютную карту банки сразу же предлагают оформить в электронной форме - бесплатно. Покупать "виртуальную" валюту можно будет по текущему курсу банка, а вот за обналичку нужно платить комиссию - до 1% суммы (то есть, по доллару с кажд сотни).

На 7 февраля валюту онлайн анонсировали несколько украинских банков: Приватбанк, виртуальный Monobank, Альфа-Банк. Вскоре к ним подтянутся другие, в частности, на низком старте Ощадбанк.

Тестировали онлайн-обмен валюты все - и сами финансисты, и рядовые граждане. Социальные сети переполнены отзывами.

"Для вас опробовала. За 40 секунд уложилась от открытия виртуальной валютной карты до зачисления 20 долларов на счёт", - рассказала экс-корпоративный секретарь Приватбанка Виктория Страхова, к которой "Страна" обратилась с просьбой оценить потенциальный спрос на эту услугу. При этом ажиотажа в дальнейшем она не прогнозирует.

"Здесь вопрос есть ли у вас средства, чтобы купить валюту. То, что разрешили покупать за счет кредитных средств - отлично. Ведь покупать валюту можно на протяжении grace period - выбирая, когда курс поменьше", - пояснила она.

Рядовые пользователи управлялись с обменом валют не так быстро, но особых жалоб на саму роботу системы не было. Правда, меняли люди мелочь - по 10-50 долларов, то есть, многие просто экспериментировали. Вопрос в том - продлится ли бум? И, если да, то как это изменит валютный рынок?

Вице-президент, глава управления электронного бизнеса "Альфа-Банка Украина" Илья Боровов рассказал "Стране", что они ожидают перехода на онлайн - покупку валюты значительной части своих клиентов - за счет удобства сервиса.

"Но в среднесрочной перспективе наличный обмен через кассы банков и обменные пункты все равно будет востребован клиентами, привыкшими оперировать наличкой. К тому же снятие иностранной валюты в банкоматах пока не разрешено, поэтому кассы банка являются единственным местом получения наличной валюты", - пояснил он.

"Сегодня и в ближайшие дни вероятен всплеск операций купли-продажи валюты онлайн. Просто потому что люди, активно пользующие системы 24/7, ностальгируют по этому инструменту и его сегодня-завтра, вероятно, протестят. Конечно, это очень удобно. И с точки зрения безопасности тоже. Ведь ходить с банковскими пачками на 150 тысяч гривен по обменникам не очень безопасно", - говорит экономист, главный эксперт НБУ Андрей Блинов.

Боятся виртуальных денег и не хотят светить доходы

Впрочем, некоторые отнеслись к валютному ноу-хау с опаской. "С одной стороны, у человека появляется возможность быстро конвертировать свои сбережения в доллар. Это явно пойдет, особенно, если курс начнет прыгать. Но с другой - пока нет инфраструктуры. Если я хочу обналичить свою "виртуальную" валюту - куда мне бежать? В ту же кассу банка. А если там валюты вдруг не будет (а это, кстати, не редкость. Если у меня на руках гривна, я в поисках валюты могу обойти несколько банков и обменников, а если только виртуальная карточка конкретного банка, то вариантов намного меньше", - говорит он.

Некоторые банки, в частности, Приват, заявили о возможности обналичивать валюту в своих терминалах. Но в целом по рынку обмен снять доллары и евро с банковских карт действительно может быть проблематично, плюс - придется платить комиссию.

"Есть еще один нюанс - с большими деньгами никто в онлайн-покупку не пойдет, это инструмент для покупки пары сотен - максимум тысячи долларов. Люди меняют большие суммы у "своих" банкиров, которым они доверяют, даже если курс у них немного выше рыночного. Я и сам так делаю", - рассказал "Стране" глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Экономист Алексей Кущ считает, что нововведение будет пользоваться всего пару процентов населения. Да и то- если дело касается сравнительно небольших сумм. Даже со 150 тыс. в онлайн-покупку не пойдут - люди опасаются финмониторинга и не захотят светить деньги. У нас сейчас 400 млрд. грн. наличных ходит вне банковской системы и до 70% объемов валюты проходит через черный рынок. Не думаю, что онлайн-продажа что-то кардинально изменит. Даже кредиты на покупку валюты. Ведь банки в любом случае не дадут вам больше 3-4 месячных зарплат, то есть, при средней зарплате в стране 10 тыс. грн. даже на пару тысяч долларов не хватит. Это не валютная реформа, а какой-то реформаторский дым, очередная предвыборная акция", - считает Алексей Кущ.

Что будет с курсом

Опрошенные "Страной" эксперты говорят, что валюта-онлайн вряд ли скажется на курсе. Хотя некоторые банкиры все же опасались небольшого увеличения спроса, а как итог - роста курса. Но пока этого не произошло.

"Покупки физлицами на курсе точно не скажутся. Больше могут повлиять нововведения для компания - сокращения доли валютной выручки к обязательной продажи (с 50% до 30%), и увеличение сроков по обязательному возврату валютной выручки со 180 дней до 360 дней. Но пока у нас риски для курса - только политические", - считает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"В целом на рынке сегодня тенденция к укреплению гривны, что связано с невысокими объемами импорта в последние два месяца и всплеском интересов иностранных инвесторов к украинским гособлигациям, на которых можно заработать свыше 20% годовой доходности в долларах. Предполагаю, что в силу тенденции будут больше продавать, чем покупать. Что касается объемов, то свыше 90% объема валютного рынка дают операции субъектов ВЭД, и прирост рынка пусть даже на миллион-другой долларов принципиально не изменит ситуацию на нём", - пояснил Андрей Блинов.

С ним согласна и Виктория Страхова: "Погоду на валютном рынке пока делает не население, а выплачивающие дивиденды компании, экспортеры и нерезиденты (хотя они уже завели валюту и вложились в бумаги)", - добавила она.

Хотя, если доллар начнет штормить, а такую возможность эксперты все же не исключают, традиционный ажиотаж и скупка населением валюты все же могут сделать свое дело. Особенно, если доллары можно будет купить не вставая с дивана и при этом еще и в кредит.

Правда, по словам Алексея Куща, на этот случай Нацбанк предусмотрел план "Б". "Дело в том, что в законе о валютной либерализации прописаны полномочия НБУ самостоятельно вводить чрезвычайное положение на валютном рынке. И приостанавливать или даже отменять все послабления", - подытожил Кущ.