Киев разошелся во мнении с Вашингтоном насчет присутствия на выборах президента Украины наблюдателей с российскими паспортами из международных миссий.

Вопреки благосклонной к гражданам России американской позиции, Верховная Рада с благословения Администрации президента одобрила закон, запрещающий россиянам участвовать наблюдении за избирательным процессом в Украине.

По мнению экспертов "Страны", это чревато проблемами с признанием результатов голосования как за рубежом - прежде всего Москвой, так и внутри страны.

Наблюдателям нет

Законопроект № 9524 о запрете гражданам России наблюдать в составе международных миссий за украинскими выборами 4 февраля внесла группа депутатов во главе с председателем парламента Андреем Парубием. Через три дня Верховная Рада проголосовала за внесение его в повестку дня и практически сразу по сокращенной процедуре приняла за основу и в целом. Это решение поддержали 232 народных избранника.

Рассмотрение началось с фальстарта. Оконфузилась соавтор законопроекта заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Ирина Луценко, которая, ко всему, представляет президента в парламенте. Когда была очередь представлять проект о переименовании Днепропетровской области, она принялась зачитывать пояснение именно к законопроекту о наблюдателях. Поняв ошибку, она непроизвольно выругалась и ее реакция стала хитом в соцсетях…

Представляя потом проект закона Луценко сообщила, что его авторы предлагают внести изменения в закон о выборах президента, что официальными наблюдателями на выборах в Украине не могут быть лица с гражданством страны, признанной Радой агрессором (то есть Россией), или граждане других государств, которые были предложены такой страной в состав наблюдательных миссий.

"По информации Службы внешней разведки Украины, Российская федерация готовит беспрецедентное вмешательство в выборы Украины, предусмотрев на это 350 млн дол США. Ее цель - любой ценой остановить европейскую интеграцию Украины. Это подтверждается и масштабным отчетом, представленным директором Национальной разведки США Дэном Коутсом, в котором констатируется, что Россия предпринимает шаги для влияния на украинские президентские и парламентские выборы, которые привели бы к власти менее антироссийский парламент. Примерами такого влияния являются кибератаки на Центральную избирательную комиссию… Международные наблюдатели Российской Федерации, которая организовала незаконные выборы в оккупированном Крыму и на Донбассе, как и те же кибератаки, могут стать для России еще одним инструментом достижения поставленных целей", - заявила с парламентской трибуны депутат Луценко (БПП).

Эту позицию нужно воспринимать как общую для Верховной Рады, правительства и Министерства иностранных дел, Администрации президента и лично главы государства, подчеркнула в своем выступлении глава "иностранного" комитета Анна Гопко (внефракционная). Кроме фракций власти, за проект проголосовали "Самопомощь", "Батькивщина" и радикалы Олега Ляшко, а также ряд внефракционных депутатов, в сумме набрав 232 голоса.

Дядя Сэм предостерегает

Судя по всему, на этом история не закончится. Дело в том, что Киев с этим голосованием пошел наперекор мнению стратегического партнера Вашингтона.

Позицию последнего накануне четко артикулировал спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер. В своем микроблоге в Твиттере он написал, что Украине не стоит бояться наблюдателей с российскими паспортами в составе Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они (Киев — Прим.Ред.) придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут усомниться в честности выборов. Нормально, если в составе будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ. Никаких игр", - предостерег дипломат.

В ОБСЕ подтвердили: украинская инициатива противоречит принципам организации.

Но предостережения не сработали, хотя их услышали.

Еще перед голосованием за законопроект заместитель главы пропрезидентской фракции БПП Алексей Гончаренко заявил "Стране": "Если сюда приедут российские наблюдатели, мы все понимаем, кто это будет на самом деле. Я уважаю каждого человека и Курта Волкера тоже, но свою позицию я вам сказал".

По мнению нардепа Анны Гопко, действия Киева соответствуют положениям пункту 8 Копенгагенского документа ОБСЕ относительно необходимости соблюдения национальных законов в вопросах международного наблюдения за выборами, а также принципам суверенитета страны. "Мы должны действовать в соответствии с нашим законодательством, согласно которому Россия - это страна-агрессор. [Европейцы] пусть лучше санкции примут. А от американцев мы ждали, что они заблокируют "Северный поток-2"! - эмоционально говорила Гопко "Стране".

Москва может вспомнить о Венесуэле

Следует пояснить, что наблюдатели БДИПЧ будут действовать не самостоятельно, а в составе миссии, совместной с наблюдателями Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента. Как говорит экс-спикер МИД Олег Волошин, отчет о ходе выборов и их оценка тоже будет общей.

"Как правило, этот отчет пишется, в первую очередь, под диктовку Вашингтона", - объясняет Волошин.

Поэтому так важно предупреждение спецпредставителя Волкера.

По мнению Волошина, американцы понимают, что Россия может не признать результаты выборов в Украине на том основании, что ее граждан в составе международных миссий не пустили в страну.

"Российские граждане приедут не из России, а от демократических институтов, по правилам которым они будут работать, как и остальные наблюдатели… Раз их не пустили, скажет Москва, мы признаем эти выборы незаконными. Особенно, если будут сообщения о нарушениях. А они, судя по сигналам, будут. А называя нового президента нелегитимным Москва фактически откажется от переговоров по любым вопросам, в том числе, Донбассу. Мирному процессу конец", - прогнозирует экс-спикер МИД.

На руку России играет случай Венесуэлы, где США и большинство стран ЕС не признают законность избрания президента Николаса Мадуро, говоря о нарушениях.

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктор Медведчук говорит, что если честность и прозрачность избирательного процесса в Украине будет под сомнением, то оппозиция может не признать результаты выборов. Правда, при этом он добавил, что, в данном случае, будет важна и позиция других стран.

"Важно, чтобы в других странах, в том числе в России... понимали суть и содержание того, что сейчас происходит в Украине - любой ценой захватить власть", - заявил он в эфире российского "Первого канала".

Однако эксперт в международных отношениях Николай Капитоненко полагает, что Россия не пойдет по этому пути.

"Потому что непризнание ею результатов президентских выборов в Украине не повлияет на признание их другими странами и самой ОБСЕ, если они будут соответствовать ее стандартам. Даже в 2014 году Москва согласилась с избранием нового президента, и так, скорее всего, будет на этот раз. Ей же нужно вести с кем-то диалог", - комментирует "Стране" Капитоненко.

С другой стороны, многое будет зависеть от хода выборов и от их итогов. Например, сейчас активно обсуждается вопрос о грядущей массовой скупке голосов в пользу действующего президента. Если эти факты найдут свое подтверждение, а сам Порошенко будет объявлен победителем выборов, то реакция на это как внутри страны, так и за ее пределами может быть отнюдь не мягкой.