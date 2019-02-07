Как сообщала "Страна", 5 февраля состоялось первое заседание синода Поместной церкви Украины (ПЦУ). Прошло мероприятие в Митрополичьем доме на территории Национального заповедника "София Киевская", подчиненного Минкульту. Таким образом, несмотря на заверения Порошенко о том, что ПЦУ не будет государственной церковью, первое заседание данной организации состоялось на территории государственного объекта.

София Киевская. Фото www.pomisna.info

Это указывает на то, что "Почетный патриарх ПЦУ" не собирается отдавать в "общецерковное пользование" свою резиденцию на ул. Пушкинской, 36 в Киеве. Ее он занимает с 1966 года, когда был назначен украинским экзархом Русской православной церкви.

По источникам "Страны", именно позиция Филарета стала причиной двухдневной отсрочки заседания, хотя первоначально оно намечалось на 3 февраля – сразу после фуршета в честь интронизации предстоятеля ПЦУ Епифания. На этом настаивал и глава делегации Константинопольского патриархата на интронизации Эммануил Галльский. Планировалось его присутствие на синоде с тем, чтобы не допустить контроль над заседанием со стороны Филарета, а обеспечить реальное председательство Епифания.

Однако тяжелая болезнь Филарета "скосила" его не только на время интронизации предстоятеля ПЦУ (его участие в совместной службе с представителями Фанара в патриаршем куколе последние не допускали, а сам он считал для себя невозможным появление в обычном епископском головном уборе). Недуг не отпускал Филарета до тех пор, пока не получил подтверждение того, что Эммануил покинул Украину (по данным "Страны", 4 февраля вечером). А без Филарета проведение заседания было невозможным, поскольку по уставу ПЦУ "на переходный период в состав… синода постоянными членами включаются три бывших главы объединяющихся церковных групп".

Опасения Эммануила Галльского оправдались. В его отсутствие Филарет провел ряд выгодных ему решений. Последний оставил за собой руководство столичной епархией, ныне действующими приходами и монастырями Киева, хотя в практике поместных церквей правящим архиереем столичной епархии, как правило, является предстоятель церкви.

Круглая форма стола не давала возможности определить, кто главный – Филарет или Епифаний. Фото www.pomisna.info

Как сообщает источник "Страны", против того, чтобы Киевская епархия оставалась за Филаретом, активно возражали представители других конфессий, вошедших в ПЦУ: бывший митрополит Винницкий УПЦ (МП) Симеон, бывший предстоятель УАПЦ Макарий и его же митрополит Герман. Но их "подавили" участники от бывшей УПЦ КП, чье явное большинство (10 человек) Филарет обеспечил заранее. Отмалчивался разве что давно обиженный на Филарета митрополит Львовский Рудюк, который сам рассчитывал на должность еще местоблюстителя предстоятеля УПЦ КП до того, этот статус неожиданно для всех обрел "выскочка" Епифаний.

Рудюк (слева) отмалчивается во время бурных обсуждений, несмотря на пристальный взгляд Филарета. Фото www.pomisna.info

В итоге за Епифанием был оставлен лишь Михайловский монастырь (чтобы у того была бы хоть какая-то резиденция в Киеве).

Если не считать назначение бывшего митрополита Винницкого УПЦ (МП) Симеона секретарем синода (что обещалось ему как минимальная должность в качестве бонуса за переход в ПЦУ), все определенные синодом посты руководителей синодальных управлений заняли "люди Филарета". Один самых преданных из них – наместник вышеупомянутого Михайловского монастыря Агапит (присматривающий за "гостящим" в монастыре Епифанием) – возведен до правящего архиерея, хотя монастырь-новодел никак не может быть приравнен к епархии ни по численности, ни по статусу.

Епифанию удалось заполучить по совместительству и важнейший пост главы Управления внешних церковных связей. Как сказано в коммюнике по итогам синода – "учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей".

И действительно, непризнание остальными поместными церквами – самая злободневная проблема для ПЦУ. Потому и удалось все же на синоде выбить стул из-под главы ОВЦС "Киевского патриархата", филаретовского протеже Илариона Процика, что тот не обеспечил присутствие даже просто представителей поместных церквей (не говоря уже о предстоятелях) на интронизации Епифания.

На данную должность мог претендовать бывший глава ОВЦС УПЦ (МП) Драбинко. Однако поскольку он привел в ПЦУ только один приход, то даже не вошел в состав синода.

Бывший предстоятель УАПЦ Макарий, несмотря на то, что отдал под ставропигию Константинополя кафедральные соборы Андреевский в Киеве и Успенский во Львове, также ничего взамен не получил.

Битва за портфели длилась весь день до позднего вечера, но так и не удалось решить вопросы перераспределения полномочий на "низовом уровне". В итоге "был установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются – в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея".

А "религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018 (день проведения Объединительного собора ПЦУ – "Страна"), остаются в составе соответствующей епархии". Это означает, что если на одной и той же территории до объединения действовало две епархии – от УПЦ КП и УАПЦ, то тот же порядок остается и теперь. То есть на каждой территории действует по два епископа (что является вопиющим нарушением канонов православной Церкви). Подразумевается, что только после того, как тот или иной епископ естественным образом "отойдет" от управления, его конкурент заполучит всю территорию в управление.

Отдельно "был рассмотрен организационный вопрос Винницкой епархии. Действительно, в Виннице и окрестностях теперь действуют даже не два, а три епископа ПЦУ. Бывший канонический архиерей Симеон, очевидно, не желает и далее попирать каноны. На это указывают и жалобы его коллег по ПЦУ – бывшего митрополита Винницкого УАПЦ Романа и бывшего архиепископа Винницкого УПЦ КП Михаила. Симеон не допускает их к сослужению во взятом им под контроль кафедральном соборе и к тому же сам служит там не на украинском, а на церковнославянском языке.

Однако решение по данному "организационному вопросу" пока не вынесено. Возможно, оно появится в журналах заседания синода, публикация которых была обещана вскоре после его окончания, однако пока задерживается более чем на сутки, что также не характерно для таких мероприятий.