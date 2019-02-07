Монетизация субсидий начнется перед выборами

Озвученное в январе намерение правительства монетизировать субсидии через раздачу наличных вчера стало официальным документом. Начиная с марта, малообеспеченные украинские граждане будут получать компенсацию за высокие коммунальные тарифы деньгами на руки и сами смогут решать, куда ее направить.

То, что выглядит как халява, на самом деле является ловушкой. Поскольку всего два месяца задолженности по "коммуналке" - и субсидию давать перестанут. Однако на период больше двух месяцев никто и не рассчитывает.

Уже только намерение начать монетизацию именно с марта абсолютно все, кто не зависит от власти, назвали взяткой избирателям перед выборами, которая может иметь серьезные последствия для экономики.

На данный момент долги населения за услуги ЖКХ составляют уже почти 50 миллиардов гривен, причем существенный прирост произошел в конце прошлого года, когда власть сознательно затягивала вопрос о выделении субсидий, чтобы дотянуть до начала действия бюджета-2019.

Но если всем, кому полагаются субсидии, дать их живыми деньгами, то многие не оплатят коммуналку в первый же месяц. Не потому, что несознательные, а потому, что их доходов не хватает на самое необходимое. И в такой ситуации долги за жилкомуслуги начнут расти десятками миллиардов гривен в месяц - а это путь к быстрому коллапсу всей жилищно-коммунальной сферы. Поэтому, если осенью вдруг окажется, что тепло в квартиры никто подавать не собирается, стоит вспомнить, что одна из причин - эксперимент с монетизацией субсидий. Точнее - предвыборная взятка от власти.

В убытке ли "Нафтогаз"?

На фоне ситуации с тарифами и субсидиями циничным анекдотом вчера прозвучала жалоба от "Нафтогаза" о том, что он ушел в убыток в прошлом году. Еще в 2017-м его руководство гордо отчитывалось о прибыли, а тут опять ушли в минус.

Конечно, можно вспомнить о том, что именно в 2018-м руководство "Нафтогаза" выписало себе многомиллионные премии. Но это, по его мнению, обывательская точка зрения. Поскольку в самом НАКе считают, что главная причина убытков - то, что население платит за газ (и производные от него отопление с горячей водой) только 80% рыночной цены.

Если считать рыночной ту цену, которую платит "Нафтогаз" за импортный газ, то, возможно, Коболев и его компания не врут. Но кто сказал, что именно ее надо считать рыночной?

В России, которую сейчас не принято вспоминать в сравнении, средние зарплаты раза в два-три выше украинских, но газ для населения стоит в четыре раза ниже - в среднем чуть больше пяти рублей за кубометр (или чуть больше двух гривен). Тут могут возразить - мол, у россиян же свой газ, на который можно ставить любую цену. Но ведь и у нас есть свой газ - его не так много, но достаточно, чтобы покрыть потребности населения. Так почему нужно считать рыночной ценой 13 гривен за куб (как "Нафтогаз" продает промышленности), а не две гривны с копейками?

Если исходить из себестоимости украинского газа (даже со всеми накрутками вроде НДС), то наши граждане еще и переплачивают минимум в два раза. Вопрос только в том, куда девается то, что мы переплачиваем.

Почему наезжают на Гриценко

Когда-то они возглавляли два силовых министерства в одном правительстве. Сегодня Луценко и Гриценко неожиданно стали едва ли не главными антагонистами в украинской политике. Поводом для этого послужило неосторожное заявление Гриценко о том, что сын генпрокурора не служил в зоне АТО. Но "ответка" от Луценко и его семьи явно превышает значимость слов главы "Гражданской позиции", за которые он, к тому же, кое-как извинился.

Вчера "женщина третьего тысячелетия", представитель президента в парламенте и по совместительству жена генпрокурора подала в суд иск на Гриценко как раз за эти слова - о том, что Луценко-младший не был в зоне боевых действий. Моральный ущерб от высказывания бывшего союзника она оценила в 2,5 млн гривен - то есть ровно в ту сумму, которую Гриценко внес как кандидат в президенты.

Но это не все. Пару дней назад генпрокурор и по совместительству муж "женщины третьего тысячелетия" объявил о начале полномасштабной проверки Министерства обороны. Уголовные дела он пообещал бывшим министрам времен Януковича, но вот факты распродажи военной техники за бесценок приводил преимущественно из периода деятельности министра Гриценко.

Неужели и это тоже связано с одним неосторожным высказыванием? При всей значимости личного фактора в украинской политике это было бы слишком мелко. Логичнее все же предположить, что это - элементы кампании против кандидата в президенты Гриценко. Но почему против него? Ведь Зеленский, Тимошенко и Бойко для Порошенко гораздо опаснее…

Ответ на этот вопрос можно найти в последних социологических опросах. Как оказалось, из первой пятерки кандидатов электорат Гриценко наиболее похож на электорат Порошенко - в частности, среди этих групп избирателей намного больше (в сравнении с электоратом Бойко, Зеленского и даже Тимошенко) тех, кто хочет решения проблемы Донбасса военным путем. А поскольку это ключевой вопрос нынешних выборов, то именно удары по Гриценко могут привести к перетеканию электората в пользу президента. Больше ему перетекать неоткуда.

Ботинки и перчатки Януковича

Ньюсмейкером дня вчера был Янукович. Правда, несмотря на обещанные сенсации, никаких собственно новостей экс-президент на своей пресс-конференции не сообщил. В значительной степени потому, что главную тему - иск против украинской власти за незаконное отстранение Януковича и сдачу Крыма - накануне уже проанонсировали его адвокаты. Но в отсутствие новостей Виктор Федорович вновь порадовал зрителей фразами, из которых рождаются мемы.

"Кинули как лоха", "здрасьте-здрасьте", "одевать хорошие ботинки и перчатки, чтобы руки не попачкать" - все это стало скорее напоминанием о "старых добрых временах", когда еще не было войны, президент был смешным и тарифы еще можно было оплачивать без риска умереть с голоду.

Что касается серьезного, то Янукович, в принципе, сказал много правильных вещей, вот только тот факт, что они сказаны именно Януковичем, скорее не повышает, а снижает ценность высказанных мыслей. Поскольку на украинское общественное мнение он не может повлиять ни как бывший политический лидер, ни как моральный авторитет, которым он никогда не был.

Макрон вводит "диктаторский закон"

Хотя акции "желтых жилетов" в последние недели далеко не так активны, как в декабре, они все еще беспокоят французскую власть. Особенно в свете предстоящей всеобщей забастовки, которая может привести к новому всплеску протестных настроений.

Поэтому парламент Франции, где у президента Макрона сейчас большинство, принял закон, направленный против акций.

В частности, этим законом разрешается административным органам власти запрещать акции против власти. До него, как и в Украине, митинги и другие формы гражданской активности мог запретить только суд.

Если бы подобный закон был принят парламентом Януковича в январе 2014 года, он вошел бы в перечень "диктаторских". Впрочем, большинство законов из того пакета были даже более мягкий, чем нынешний макроновский. И в самой Франции он вызвал шквал возмущений.

Однако за пределами Франции не возмутился никто. Даже украинский посол, который должен быть (как представитель постмайдановской власти) особо чуток к любым диктаторским замашкам, не высказал озабоченности и не призвал Париж к исключительно мирному диалогу с протестующими. Промолчали и посольства США, Германии и Нидерландов.

Между тем, всплеск протестных акций во Франции является одним из последствий того, что Запад в течение десятилетий поощрял всевозможные "цветные революции". Когда обывателю раз за разом показывают штурм правительственных зданий и объясняют, что это хорошо, рано или поздно у него возникнет вопрос: а почему нам нельзя?

Так что, если Макрон решил стать Януковичем образца января 2014 года, ему стоит вспомнить о том, что за январем последовал февраль.