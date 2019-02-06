Чем ближе к выборам - тем больше сюрпризов на Кабмине. К правительственному заседанию в среду, 6 февраля, был подготовлен обширный список проектов - от ремонта дорог и лечения туберкулеза в тюрьмах до стратегии по наркотикам, денег на доставку пенсий для "Укрпочты" и создания госслужбы по свободе совести.

Краткий итог правительственного дня - неожиданная отставка министра агрополитики Максима Мартынюка (который, кстати, только недавно был утвержден на эту должность), окончательное "да" монетизации субсидий, проект "электронный малыш" (об упрощении получения документов на новорожденного ребенка) и анонсирование круглосуточной работы ЗАГСов на День влюбленных 14 февраля (с призывом воспользоваться услугой "Брак за час", которая, к слову, стоит до 10 тысяч гривен).

Показательно, что прямая трансляция заседания длилась всего час и общественности показали лишь самые выгодные для правительства обсуждения (по дорогам и социалке).

"Остальное обсудили на правительственном комитете еще до заседания Кабмина, часть документов приняли без обсуждения, некоторые сняли или отправили на доработку", - пояснил "Стране" глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Страна" разбиралась что значат последние решения Кабмина.

Отстранение Супрун. День второй

Показательно, что премьер-министр Владимир Гройсман открыл заседание Кабмина спичем об Ульяне Супрун (которую накануне Окружной административный суд Киева временно отстранил от должности).

Если коротко - Гройсман ее поддержал и пообещал бороться за и.о министра здравоохранения до последнего.

Кстати, в соцсетях уже активно распространяется информация, что работа Минздрава с сегодняшнего дня практически заблокирована.

"Лекарства для детской онкологии, гепатитов, СПИДа, вакцины заблокированы на накладах и не могут ехать в больницы, потому что кто-то решил, что в Украине теперь не будет министра здравоохранения. 44 человека, которые имеют право лечиться за границей, не могут туда поехать, потому что кто-то решил, что в Украине теперь нет министра здравоохранения. Сегодня первый день, когда ни один документ не может быть подписан", - написала на своей странице в Facebook замминистра Ольга Стефанишина.

Сама Супрун на своей странице в Facebook написала, что на складах предприятий "Укрвакцина" и "Укрмедпостач" готовятся к развозке по регионам препараты по 33 программам, в том числе, вакцины против кори, которая сейчас бушует в Украине. И, якобы, без ее подписи эти поставки могут застопориться, как и закупки новых препаратов.

На самом деле в Украине сейчас есть порядка 800 тыс. доз вакцины против кори, но рассредоточены они по больницам действительно неравномерно. В некоторых клиниках их нет, а частные предлагают прививки по 700-800 грн.

Вместе в тем, заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый говорит, что ажиотаж, который пытаются создать вокруг этой темы - явно надуманный.

"У Супрун есть первый заместитель - Павел Ковтонюк. Он имеет право по законодательству временно выполнять функции и.о министра. В том числе подписывать и любые бумаги по вакцинам. Я не исключаю, что сейчас намеренно начнут блокировать доставку вакцин. Сейчас такая эпидемиологическая ситуация, что на этом легко сделать пиар-акцию. Все это еще раз подтверждает, что тема с отстранением Супрун- хорошо спланированная предвыборная кампания с целью обелить Супрун и Порошенко, как ее покровителя", - пояснил Надутый.

Сегодня на правительственном комитете был одобрен проект, распоряжения, подготовленный Супрун - "Об утверждении плана мероприятий на 2019-2020 годы по реализации государственной стратегии по наркотикам".

Впрочем, о марихуане, легализацию которой Ульяна Супрун недавно анонсировала украинцам, в документе - ни слова. Скорее, наоборот. Проект содержит перечень мероприятий по борьбе с распространением наркотиков.

В списке, в частности, информационная кампания в СМИ о вреде наркотиков, соотвествующие курсы для педагогов, разработка курса для школьников о здоровом образе жизни и прочее. Понятно, что "отучить" украинцев от "дури" все это вряд ли поможет, но зато выглядит весьма перспективно в деле привлечения донорских денег.

Как указано в пояснительной записке, все мероприятия будут проводиться за счет государственного и местных бюджетов, а также за счет "других источников, не запрещенных законодательством". Какая именно сумма может понадобится, в проекте не уточняется.

"Хлебное министерство" вернули Кличко

Но если Супрун была героем дня, то ее коллеге - министру аграрного министерства Максиму Мартынюку повезло меньше. Его отстранили с занимаемой должности, что стало главной сенсацией правительственного заседания. Руководить ведомством пока будет заместитель Мартынюка Ольга Трофимцева.

"Это большой сюрприз. Еще вчера Матынюк проводил совещания и строил длительные планы с общественностью. Похоже на подготовку к выборам. Мартынюк был и есть близким к Гройсману. Сейчас ситуация непонятна", - пояснил "Стране" глава Украинского сообщества экономических свобод Марьян Заблоцкий.

По слухам, Мартынюк курировал все аграрные схемы, а это, в первую очередь, огромные дотации и контактировал с лобби крупных агрохолдингов. Якобы, чтобы поставить его на эту должность, в свое время "ушли" прежнего министра Тараса Кутового - ставленника партии "Удар" Виталия Кличко. И одна из версий нынешней отставки Мартынюка - твердая позиция Кличко по возврату ему "хлебного ведомства". Не исключено, что это одно из условия поддержки Кличко президента на грядущих выборах. Но есть и другие версии. "Мартынюк сам подал заявление. Он остается человеком Гройсмана, и, скорее всего, для него появилась другая работа - будет задействован в подготовке к выборам", - говорит Андрей Забловский.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не исключает, что все дело в желании пролоббировать кресло главы МинАПК для Ольги Трофимцевой. Это может быть интересно крупным агроходингам - получателям государственных субсидий. Другие источники считают, что против Мартынка сыграл главный получатель госдотации (порядка 1 млрд грн. в 2018г) глава "Мироновского хлебопродукта" и человек из ближайшего окружения президента Петра Порошенко Юрий Косюк.

В выбивании финансирования ему, якобы, надоело быть в качестве просителя у людей Гройсмана.

Субсидии живыми деньгами

Кабмин рассмотрел и достаточно большой блок социальных проектов. Первый в популистской рейтинге, безусловно, проект по монетизации субсидий. Как и анонсировал ранее министр соцполитики Андрей Рева, старт выплат субсидии наличкой намечен на март, то есть, в аккурат перед выборами.

Подсчитано, что на выплаты понадобиться порядка 6 млрд. в месяц и каждому получателю достанется порядка 1,5 тыс. грн. При этом эксперты, с которыми ранее общалась "Стране" уверены, что дольше месяца кампания не продлится и является чисто пиар-мероприятием действующего президента (подробнее об этом можно прочитать здесь). Пенсионеры будут получать деньги по субсидиям вместе с пенсиями - на банковский счет или через "Укрпочту" наличкой.

Тем, кто пенсий не получает, станут перечислять средства либо на персональные счета в "Ощадбанке" или через систему быстрых денежных переводов этого же банка "Швидка копійка". Минсоцполитики будет перечислять деньги на субсидии Пенсионном фонду до 27 числа, а "Ощадбанку" до 11 числа месяца, за который производится оплата.

500 млн. для "Укрпочты"

Следом Кабмин утвердил порядок использования госсредств на доставку пенсий "Укрпочтой" (очевидно, чтобы в последний момент почтовики не преподнесли сюрприз, одним махом отказавшись доставлять и пенсии и субсидии).

Ранее в бюджет на 2019 год для "Укрпочты" уже было заложено 500 млн. грн. Как указано в пояснительной записке, ежемесячные затраты "Укрпочты" на доставку пенсий составляют порядка 248 млн. грн. А доход от этого направления - 121 млн. грн. То есть, нужны ежемесячные дотации в размере 127,3 млн. грн. Получается, что 500 млн. из бюджета почтовика хватит на 4 месяца. Деньги будет платить Пенсионный фонд по факту исполненных работ.

"Электронный малыш" и круглосуточные ЗАГСы

В перечне социальных решений Кабмина также проект закона о "создании благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка". Он предусматривает возможность оформления документов на ребенка (свидетельство о рождении, внесение в справку о составе семьи и пр.) в электронном виде, минуя чиновничьи кабинеты и очереди, и даже прямо в стенах роддомов.

По словам министра юстиции Павла Петренко, это решение - очередной пункт в проекте Минюста "е-малюк" и в программе по поддержке семей с детьми, где уже есть бэби-боксы и муниципальные няни. Впрочем, для того, чтобы украинцы могли оформлять детей в электронном кабинете, проект еще должен утвердить парламент.

Тем не менее, зацепившись за детскую тему, в правительстве начали острить: "Кохайтеся, а про документи подбає Мінюст". Петренко также анонсировал круглосуточную работу ЗАГСов всей страны на день влюбленных 14 февраля и пригласил украинцев воспользоваться услугой "Брак за час" (ее стоимость может доходить до 10 тысяч гривен).

Главные по туберкулезу

Между тем другой, не менее социально важный проект, прошел мимо внимания общественности - на Кабмине он даже не обсуждался, был принят по итогам заседания парламентского комитета. Речь идет о лечении от туберкулеза узников украинских тюрем. Как известно, в местах не столь отдаленных сейчас бушует настоящая эпидемия туберкулеза, причем в реальности особой помощи больным не оказывают - многие заключенные так и выходят на волю с опасной инфекцией.

Суть в том, что теперь этих больных будет курировать новая структура - "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы", решение о создании которой было принято еще в 2017 году. А, учитывая опасность болезни, можно не сомневаться, что новой госслужбе выделят немалое бюджетное финансирование. Вот только врачи сильно сомневаются, что лечить туберкулез в тюрьмах станд лучше.

Свобода совести - не ко времени

Министру культуры Евгению Нищуку в этот раз повезло меньше - его проект о создании новой государственной службы по этнополитике и свободе совести вернули на доработку. А эта самая служба должна была заняться важным делом - улаживать религиозные конфликты, которые, как сказано в пояснительной записке, "в последнее время заметно усилились".

Нищук подсчитал, что помирить верующих вполне реально за 25 млн. грн. из бюджета (только на этот год). Из них почти 15 млн. должно пойти на зарплаты 57 чиновников (около 22 тыс. грн. в месяц каждому).

"Правительство посчитало, что это лишние расходы. Но, понятно, что вопрос - политический. Пока нет единого мнения по поводу такого комитета", - пояснил "Стране" Забловский.

Дороги - за местные деньги

В рамках бюджетной экономии Кабмин также решил окончательно передать дороги местного значения местным бюджетам.

"Я прошу, нет я приказываю местным руководителям выехать на места и разобраться с состоянием дорог", - заявил Гройсман. На местах, дескать, виднее, где нужно латать. Правда, за какие деньги это нужно делать премьер не уточнил.