В этом году на Национальный молитвенный завтрак в Вашингтон отправилось, не в пример прошлым годам, крайне мало депутатов Верховной Рады.

При том, что в украинском истеблишменте данное мероприятие всегда считалось престижным и собиралось ежегодно несколько десятков политиков (в том числе первого эшелона) бизнесменов, представителей религиозных организаций.

Зато, по информации “Страны”, в США собирается министр внутренних дел Арсен Аваков, у которого запланировано, в частности, выступление в Институте мира США.

Подробности - в материале “Страны”.

Молись и ешь с Трампом

Национальный молитвенный завтрак (на английском National Prayer Breakfast) в Вашингтоне - ежегодное мероприятие, организованное представителями протестантских кругов в обеих палатах Конгресса США, на котором обязательно присутствует американский президент. По традиции оно проходит в первый четверг февраля, и в этом году 7 февраля это будет уже 67-й по счету молитвенный завтрак.

По официальной задумке организаторов, влиятельные люди из разных христианских конфессий (и даже других вероисповеданий) собираются за завтраком в вашингтонском отеле Хилтон, чтобы помолиться и укрепить через личное общение связи между народами.

В последние годы в нем участвуют несколько тысяч человек. Впрочем, не все руководствуются целями, декларируемыми принимающей стороной.

“Одни едут наладить отношения с авторитетными людьми из США и других стран, вторые - элементарно себя показать. Я и мои единомышленники ездили, чтобы на Родине движения молитвенных завтраков помолиться за Украину и поддержку всего мира для нее, мудрость для наших правителей”, - говорит “Стране” народный депутат Юрий Мирошниченко, который неоднократно посещал молитвенный завтрак.

Народный избранник входит в так называемую "молитвенную группу" внутри Рады. Это депутаты разных фракций в количестве до 20 человек по пленарным четвергам перед заседаниями парламента читают Библию и вместе молятся. А молитвенная группа составляет ядро межфракционной депутатской группы "За духовность, моральность и здоровье Украины", которую возглавляет депутат от “Народного фронта” Павел Унгурян (по вероисповеданию баптист).

Он - один из тех, через кого организовываются поездки на молитвенный завтрак в Вашингтоне из Украины. Но устроители мероприятия сами утверждают и приглашают гостей.

Обычно по линии Унгуряна (“Народный фронт”, НФ) ездят 10-12 украинских парламентариев. А вот, например, у лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко налажены свои каналы. На двух предыдущих молитвенных завтраках Тимошенко присутствовала, но в этом году она пропустит мероприятие, как утверждают в ее окружении, из-за кампании по выборам президента, в которой она участвует.

По неофициальной информации, пока Тимошенко не смогла поломать стену недоверия, которая существует вокруг нее в Вашингтоне, потому и нет смысла совершать этот визит, если нет подтверждения важных встреч, о которых можно было бы рассказать публично. "Но работа над этим ведется и ситуация для Юлии Тимошенко имеет некоторые шансы поменяться в лучшую сторону", - говорит источник, близкий к лоббистским кругам в США.

Отказалась от поездки также постоянная участница завтраков экс-депутат Анна Герман.

Но с депутатом Унгуряном тоже поехало мало коллег. “Из политиков только я и Оксана Билозир (член фракции “Блок Петра Порошенко”, активный участник молитвенной группы и кума президента - Прим.Ред.) Это связано с избирательным процессом, который идет в Украине. Все игроки включились в работу”, - объясняет “Стране” сам Унгурян, для которого этот молитвенный завтрак будет 12-м по счёту.

Кроме того, в его группу вошли некие предприниматели и представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в том числе, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко.

“Была мысль в этом году пригласить митрополита Епифания (глава новосозданной Православной церкви Украины - Прим.Ред.), но в эти дни проходит первое заседание Синода этой церкви. Скорее всего, его пригласят в следующем году”, - говорит депутат Унгурян (НФ) “Стране”.

В целом члены группы проведут в США три-четыре дня. По словам Унгуряна, планируется несколько важных встреч, например, с представителем Государственного департамента США по свободе вероисповедания, бывшим конгрессменом и сенатором Сэмом Браунбэком. “Мы хотим поднять вопрос свободы вероисповедания, в частности, для протестантов, греко-католиков в Крыму и Донбассе”, - рассказывает депутат Унгурян “Стране”.

“Изюминкой” же поездки, помимо самого молитвенного завтрака, он называет совместную конференцию делегаций из Украины и представителей последней волны украинской же диаспоры в США.

На тему расходов участники молитвенного завтрака говорят неохотно. По традиции участие подтверждается щедрыми пожертвованиями. Участники разных лет убеждали “Страну”, что взносы составляют от 10 тысяч до полумиллиона долларов, хотя украинцы обычно жертвуют до 25 тысяч долларов. Впрочем, принимающая сторона может принять и за свой счет.

“Я получал приглашение по линии нашей молитвенной группы. Никогда не сталкивался с тем, чтобы платить за право присутствовать на завтраке”, - говорит Юрий Мирошниченко.

Вход на завтрак открывают в 7.00 по местному времени, хотя сам он начинается через час. В огромном зале приема, который находится под землей, участников ждут круглые столы, за которыми рассаживаются по 8-10 человек из разных стран. В их числе обязательно американский сенатор или конгрессмен. Завтрак традиционно скромен и включает обычные чай-кофе, сэндвичи, пирожные. На сцене сидят двое соведующих из числа американских парламентариев, президент США и другие приглашенные ораторы.

Длится мероприятие порядка двух часов, после чего можно свободно фотографироваться и общаться.

А на следующий день в том же “Хилтоне” проходит украинский молитвенный завтрак, организованный диаспорой. Он объединяет до ста человек. “Выступают гости из Украины и друзья нашей страны. Эта беседа - взгляд на те вызовы, что стоят перед Украиной через призму христианских ценностей”, - поясняет Мирошниченко.

Аваков по своей программе

А вот министр внутренних дел Арсен Аваков, который является одним из центров влияния в партии Народный Фронт (входит в правящую коалицию в Раде), едет в Америку самостоятельно.

Его визит состоится в десятых числах февраля.

Сам глава МВД говорил, что планирует, помимо прочего, участие в дискуссии в американском институте Мира (по-английски United States Institute of Peace) 12 февраля. Он готов презентовать "программу деоккупации" Донбасса. На ней, как ожидается, будет присутствовать спецпредставитель по Украине Курт Волкер и ряд других людей из Госдепа.

Судя по всему, Аваков снова вернется к своему так называемому плану “мелких шагов”. Идея состоит в том, чтобы неподконтрольная официальному Киеву территория по кускам переходила под контроль миротворческих сил, переходящим в контроль украинской власти. Проводятся выборы по законам Украины, а дальше туда официально приходит Киев с украинскими полицейскими силами.

Принимается закон об амнистии, который не распространяется на тех, кто воевал и “участвовал в репрессиях против мирного населения”, а также закон "о коллаборантах", который определит статус каждого человека, живущего в непризнанных “республиках”. Предполагается, что население будет поражено в правах в отношении выборов в центральные органы власти Украины – парламента, президента и так далее в течение 5-10 лет (подробнее об этом плане можно прочитать здесь).

Также у министра запланированы, по нашей информации, встречи по профильной линии. Отдельные переговоры будут посвящены вопросу поставок в Украину определенных видов боеприпасов, вооружений и оборудования. Якобы намерен Аваков обсуждать и политическую ситуацию, в том числе роль МВД в предстоящих президентских выборах в Украине.

"Аваков пытается удержать свои позиции, свое влияние и свою должность в период после президентских выборов. А потому и стремится показать американцам, что не он не какой-то политикан, связанный с радикальными группировками, как говорят о нем его противники, а серьезный государственный деятель с перспективным мышлением. Это и есть главная цель его поездки и презентации", - говорит источник в лоббистских кругах в Вашингтоне.

Личный пресс-секретарь Авакова Наталья Стативко подтвердила "Стране", что рабочий визит главы МВД за океан и встреча в Институте мира остаются в его расписании.