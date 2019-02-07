Украинцам придется платить за коммуналку еще больше. В конце прошлого месяца вступила в силу "Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг".

Если говорить проще - Минрегион придумал как заставить жильцов многоэтажек платить за так называемый "небаланс", то есть, "лишние" воду и тепло, которые ушли на дом, но не зафиксированы квартирными счетчиками. Это могут быть, к примеру, потери воды через дырявые трубы в подъезде или тепло, которое уходит на обогрев "улицы".

Новая методика - часть нормативки к закону "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", принятому парламентом в 2017г.

Поставщики услуг отреагировали на новые возможности молниеносно. "Киеводоканал", к примеру, уже предупредил жителей столицы, что с февраля меняются принципы начисления за воду и водоотвод. Общая схема будет выглядеть так: компания высчитает разницу между показаниями общедомового и квартирных счетчиков. И эту разницу поделят на всех жильцов. Если квартирные счетчики есть у всех - то "лишнее" разбросают пропорционально объему потребления (чем больше основной счет на воду, тем выше и плата за излишки). Тем, у кого счетчиков нет, начислят из расчета на каждого проживающего.

"Другими словами, нас теперь интересует только домовой счетчик. По нему должно быть уплачено, а если показания домового и квартирных счетчиков не совпадают - разницу платят жильцы", - пояснил "Стране" глава "Житомирводоканала" Андрей Никитин.

Это же правило взяли на вооружение и тепловики. В итоге, как подсчитал соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, платежки на воду и тепло могут вырасти до 20-25%. "Но там очень много нюансов", - предупредил Марунич.

"Страна" разбиралась как украинцы будут платить за "лишние" воду и тепло.

Домовой тариф

Новая Методика - это объемный талмуд, нашпигованный трехэтажными формулами. Но все их можно уложить в несколько несложных схем, которые, в принципе, уже прописали в "Киевводоканале".

Во-первых, теперь поставщики имеют право получить деньги за весь дом, и их, собственно, не интересует, какой объем воды или тепла ушел в квартиры, а какой - потерялся по дороге.

Во-вторых, "лишние" воду и тепло (разница между показателям домового и квартирных счетчиков) будут делить на всех жильцов. Если дом полностью оборудован квартирными приборами учета, то поделят по формуле: кто больше потребил по своему счетчику, тот больше оплачивает и излишков. Для тех, у кого счетчиков нет, формула другая - начислят на каждого, кто пользуется услугой. Стоит отметить, что речь идет не о воде на уборку лестничной площадки или отоплении подъезда. За них украинцы уже и так платят - в тарифе за коммунальное обслуживание дома и придовомой территории.

Доплачивать придется за потери, которые могут взяться откуда угодно.

"По воде самые распространенные потери - это утечка через трубы (что особенно актуально для старых домов) и "эксперименты" с квартирными счетчиками, когда жильцы ставят на них магниты, чтобы уменьшись показания по своей квартире. Но в домовом учете образовывается "ничейный" излишек", - пояснил Никитин.

По его словам, чем больше квартир оборудовано квартирными счетчиками, тем ниже общедомовые потери.

"Если 100% квартир с приборами учета, потери - 1-5% в месяц. Если только 75% - то могут доходить до 20-30%. Поэтому людям сейчас выгоднее ставить счетчики за свои деньги, чем переплачивать. Ведь в среднем человек потребляет по счетчику 4 куба, а без счетчика ему могут начислить и за 60 кубов", - рассказал Никитин.

То есть, если взять среднестатистический дом на 100 квартир, где счетчики есть не у всех, получается, что среднее потребление воды в месяц будет порядка 1600 кубов (по 16 кубов на семью из 4 человек). 30% потерь - это 480 кубов. В Киеве куб холодной воды стоит порядка 16,7 грн., всего выходит чуть больше 8 тыс. грн. или по 80 грн. с квартиры.

По теплу и горячей воде потери могут быть еще больше - до 50%. Ведь большинство украинских многоэтажек, мягко говоря, не энергоэффективны. Картинки с тепловизоров, на которых буквально светятся окна в подъездах и стены домов - это норма для львиной доли старого жилого фонда. И теперь оплачивать все это украинцам придется со своего кармана. Если сейчас людям приходят платежки за отопление среднестатистической двушки по 2-3 тыс. грн. в месяц, то с февраля может быть еще на 600-1000 грн. больше.

По задумке властей, "Новые правила будут стимулировать людей создавать ОСМД, сбрасываться и за свой счет ремонтировать прохудившиеся трубы, утеплять дома, в общем, повышать энергоэффективность. Только так они смогут минимизировать потери, другого способа нет", - говорит Дмитрий Марунич.

"В старой версии закона об ОСМД было предусмотрено, что государство участвует в последнем капитальном ремонте, перед тем, как передать дом на баланс жильцам. Но в последнем варианте эту норму убрали. Действительно жильцам придется латать дыры за свой счет, а это колоссальные деньги, или же переплачивать за воду и тепло с каждым годом все больше и больше, ведь жилой фонд изнашивается", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Придется самим ставить счетчики и латать трубы

Впрочем, формулы в новой методике не убедили экспертов. У них возникла масса вопросов к распределению "лишних" воды и тепла.

"Во-первых, как быть с субсидиантами. За них "лишнее" заплатит государство или они сами, из своего кармана. Во-вторых, как быть с тарифами. Ведь в них уже заложены потери поставщика, и украинцы уже их оплачивают. Причем, это немалая сумма. К примеру, в тарифе по теплу на потери могут закладывать до 18% (в зависимости от поставщика). По идее, если платить за потери нужно отдельно, то их должны убрать из тарифа. Но будет ли это сделано - вопрос", - говорит Дмитрий Марунич.

Глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что налицо попытка властей заставить потребителей заплатить дважды. И это может стать основанием для оспаривания этой методике в суде. "Мы в ближайшее время через суд попытаемся сначала приостановить действие этого документа, а затем - вовсе го отменить. Налицо - грубейшие нарушения законодательства. Документ был принят без общественного обсуждения и соответствующих экспертных выводов, неоправданно возлагает расходы монополистов на потребителей и пр.", - говорит Кравец.

Отдельный вопрос - сами домовые счетчики. Ими оборудованы далеко не все многоэтажки. К примеру, по воде средний показатель по Украине - 35% (в Киеве - около 100%, в некоторых городах - до 10%), по теплу - около 50% (в Киеве - до 90%). Как быть с остальными домами - пока неясно.

"Жильцы могут ставить счетчики за свои средства, потом эти затраты разбиваются на пять лет и закладываются в тариф. Или же эти программы финансируют местные власти", - говорит Никитин. Общедовомой счетчик стоит в среднем 20-50 тыс. грн. То есть, в многоэтажке на 100 квартир каждой семье придется сброситься по 200-500 грн. Если поставить счетчик еще и на тепло, то нужно будет сдавать уже до 1 тыс. грн. А с учетом работ по энергоффективности, ремонта труб и пр. общая сумма с каждой квартиры может вырасти до 10 тыс. грн. и больше. Понятно, что такие деньги найдут далеко не все жильцы.

Плюс - в методике указано, что если нет счетчика, то начисления идут на каждого проживающего в квартире. "И тут возникает вопрос - на зарегистрированного или проживающего? Кто это будет контролировать? Как быть с квартирами, где зарегистрирован один человек, а функционирует хостел с потоком постояльцев. За них будут платить соседи?", - недоумевает Ростислав Кравец.

Все это может спровоцировать массовые домовые "разборки" и соседские войны.