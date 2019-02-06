Почему Раду разбил паралич

Новая сессия Верховной Рады началась с паралича. Предвыборная кампания и недовольство отдельных фракций и групп привели к тому, что неформальное большинство, составлявшее обычно около 230 депутатов, рассыпалось. Поэтому в повестке дня оставили исключительно неконфликтные вопросы, но даже они собирали нужные 226 голосов далеко не всегда.

Больше того, Радикальная партия вообще заблокировала на какое-то время трибуну, но вскоре выяснилось, что блокирование было чисто декларативным. Работа парламента возобновилась, но работоспособнее он не стал.

Без сомнения, основной причиной паралича парламента стало намеченное на четверг голосование по внесению в Конституцию курса на Евросоюз и НАТО. Найти 300 голосов за него Банковая в состоянии (голосование в первом чтении дало 311), однако далеко не все эти голоса готовы отдаться бесплатно.

В авангарде "саботажников", как это часто бывает, выступил Ляшко, обосновав нежелание фракции голосовать высокими ценами на газ. Велика вероятность, что в итоге его фракция, как это часто бывает, проголосует "за", но лидер радикалов, как всегда, под это голосование что-то вытребует для себя или для своего спонсора Ахметова. А потом объяснит, что ради евроинтеграции и НАТО решил сделать исключение из правил.

"Исключение из правил" при голосовании за ЕС и НАТО готовы сделать и депутаты из групп "Видродження" и "Воля народа", но и у них своя цена – деньги для округов, которые в виде откатов частично возвращаются в депутатские карманы. С перераспределением бюджета у власти, конечно, есть проблемы, но если Порошенко хочет попиариться на евроинтеграции, придется раскошелиться.

Праздник Украины: один день без Супрун

Помимо торгов, Ляшко вчера занимался и чистым пиаром. Окружной административный суд города Киева на основании иска его соратника Мосийчука запретил исполняющей обязанности министра здравоохранения Супрун собственно эти обязанности исполнять.

Кстати, решение суда абсолютно законное, поскольку Супрун на своей должности действительно нарушает два пункта отечественного законодательства – об ограничении временного пребывания в должности двумя месяцами и о запрете двойного гражданства.

Другое дело, что оба пункта уже не раз успешно обходились. Что касается двойного гражданства, то примеры Саакашвили, Абромавичуса и всей остальной компании легионеров призыва 2015 года показывают, что, приходя на госдолжности в Украину, никто из них от старого гражданства не отказывается. Однако, если когда-то начинать исполнять закон, то почему бы не начать с Супрун, которая в рейтинге ненавидимых Украиной политиков обходит даже Порошенко с Омеляном?

Но решение суда вдруг продемонстрировало, что у Супрун в Украине есть и сторонники. Даже целый флешмоб в "Фейсбуке" прошел – видимо, состоящий из тех, кому не приходится сталкиваться с отечественной медициной.

И, само собой, в защиту Супрун уже выступил Кабмин, который собирается срочно обжаловать решение суда. Однако, зачем заниматься апелляциями, если можно просто выполнить закон? Верховная Рада как раз собралась, и Гройсману ничто не мешает внести кандидатуру Супрун на утверждение.

Но все понимают, что 226 ее фанатов в парламенте не найдется, и это будет означать, что нужно искать нового "и. о.". А Супрун, как видим, очень важна для Запада – вчера за нее даже вступилось посольство Великобритании. Видимо, "Брексит" для Лондона не так важен, как украинская "реформа здравоохранения".

За что Луценко преследует Медведчука

Луценко вышел из череды отпусков и вновь занялся политическим пиаром на уголовных делах. Вчера Генпрокуратура завела дело на одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, обвинив его сразу и в госизмене, и в посягательстве на территориальную целостность страны.

Нельзя исключать, что на генпрокурора повлияло недавнее обращение съезда "Народного фронта", который призвал "освободить страну от Медведчука". Но такое проявление политической целесообразности привело к явному абсурду.

Дело в том, что все обвинение строится на речи Медведчука во время съезда "Оппозиционной платформы – За жизнь", где политик сказал о необходимости "создания на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе".

Уже, собственно, приведенная цитата свидетельствует, что никакого "посягательства на территориальную целостность страны" у Медведчука не было – ведь там прямо сказано "в составе Украины".

Что касается слов об автономии, то они не тянут вообще ни на одно из обвинений. Отстаивая закрепленную в Конституции унитарность страны, Генпрокуратура пытается представить дело так, будто Конституция – это библия, текст которой изменениям не подлежит. Но на самом деле ее уже трижды – в 2004, 2010 и 2014 – меняли сомнительными способами, и пропагандировать новые изменения – отнюдь не преступление, если речь не идет о действиях, запрещенных Уголовным кодексом.

Однако самое смешное в том, что Медведчук в своем выступлении просто назвал своими словами то, под чем подписался Порошенко в Минске и за что проголосовала Верховная Рада в законе об особом статусе Донбасса. И если все это было "госизменой", то обвинение нужно предъявлять также президенту и старому составу парламента.

Почему Freedom House опустил Украину

Преследование оппозиции в Украине и другие тоталитарные замашки власти не могли бесконечно оставаться незамеченными. И потому никого не удивило, что в опубликованном вчера рейтинге уровня свобод от Freedom House Украина снова опустилась – на этот раз на два пункта.

Нынешний рейтинг Украины позволяет ей находиться в числе "частично свободных" стран, однако не стоит забывать, что сам Freedom House не так уж свободен от определенных влияний. Иначе сложно объяснить, почему полностью свободной страной считается Латвия, которая отказывает значительной части жителей страны в гражданстве.

Но даже в таком рейтинге к Украине высказывается все больше претензий. Помимо ставших уже привычными при нынешней власти атак на независимые СМИ и насилия со стороны радикалов, эксперты припомнили и нападения на активистов, и до сих пор не проданный президентом 5 канал, и даже насильственную украинизацию, которую назвали формой давления на СМИ. Наконец, в перечень угроз свободам было внесено военное положение, введенное властью в конце прошлого года.

По большому счету, перечень грехов нынешней власти давно превысил все, что происходило при предыдущих режимах. И Украина давно могла бы переместиться в разряд "несвободных стран", если бы Freedom House не ставил ей высокие оценки за политические свободы. Однако, если бы сами политические свободы рассматривались не только с точки зрения свобод для постмайдановских политиков, то и эта оценка оказалась бы такой же низкой, как и все остальные.

Заведут ли дело на Турчинова?

Одним из маркеров политических свобод может оказаться решение Госбюро расследований по обращению адвокатов Януковича, которые потребовали открыть уголовное производство по фактам незаконного захвата власти и сдачи Крыма против Турчинова, Яценюка и Авакова.

Конечно, подобное обращение выглядит двузначно именно со стороны команды Януковича, бездействие которого, по мнению значительной части страны, и привело ко всем этим событиям. Однако сам факт незаконного отстранения от власти действующего президента, как и факт сдачи Крыма, сомнению не подлежит.

И потому, если Украина считается хотя бы частично демократическим государством, проведение такого расследования является обязанностью правоохранителей – вне зависимости от должностей, занимаемых подозреваемыми. Ведь расследовало же МВД дело об убийстве Гонгадзе, несмотря на то, что обвинения касались действующего в то время президента Кучмы.

15 лет назад Кучму называли "диктатором", пять лет назад такой же ярлык клеили Януковичу. Но те нарушения Конституции, которые происходили при них, меркнут по сравнению с событиями последних пяти лет. И если мы хотим хоть когда-то увидеть Украину демократической и правовой, то начинать надо с расследования этих событий.