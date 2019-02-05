Над главой Минздрава Уляной Супрун снова сгущаются тучи. Как уже писала "Страна", 5 февраля Окружной суд Киева отстранил чиновницу от управления ведомством. Суд рассматривает это дело по иску народного депутата радикала Игоря Мосийчука.

Примечательно, что в свое время глава Радикальной партии Олег Ляшко как раз поддерживал медреформу Супрун.

В Окружном суде пояснили свое решение тем, что Супрун уже давно "пересидела" в статусе исполняющей обязанности (она и.о - больше двух лет, тогда как по законодательству разрешено не больше месяца). Дополнительным аргументом для служителей Фемиды стал тот факт, что Супрун до сих пор является гражданкой США (собственно, там она, по данным "Страны", сейчас и находится).

Сразу оговоримся, что решение об отстранении Супрун - временное. "На 15 февраля назначено судебное заседание по этому делу. Данное решение принято для того, чтобы Супрун не могла использовать админресурс для влияния на министерство и процесс в целом", - пояснил глава общественной организации "Национальный интерес Украины" Василий Апасов.

Но даже это "половинчатое решение" уже наделало много шума. В Минздраве заявили, что "консультируются с юристами", а в Кабмине сообщили, что намерены подавать отстаивать Супрун.

"Данное решение суда будет обжаловано в установленном порядке и, при наличии оснований, будет подана жалоба в Высший совет правосудия", - сказал министр Кабинета министров Александр Саенко.

И сразу же выдал главный аргумент в пользу и.о Минздрава: "В течение последних двух лет Ульяна Супрун при поддержке премьер-министра Владимира Гройсмана начала ряд реформ, которые уже привели к глобальным качественным переменам в системе здравоохранения".

Кстати, "глобальные изменения" в сфере здравоохранения заметили и в Счетной палате. По странному стечению обстоятельств, как раз 5 февраля профильный комитет Верховной Рады заслушал разгромный отчет о работе Минздрава.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", разошлись в оценках. Одни считают, что это решение может свидетельствовать о том, что достигнуты кулуарные договоренности о новом кандидате на должность министра здравоохранения.

Другие - что это просто предвыборный пиар главы Радикальной партии Олега Ляшко. Который, кстати, отчасти на руку и президенту Петру Порошенко, который уже выступил на защиту "министра-реформатора".

"Гройсман может найти для Супрун другую работу"

В своем решении служители Фемиды зацепились в общем-то за технические нюансы. Ранее Супрун пытались сместить за ее, якобы, "непрофессионализм" - были вопросы к диплому, программе закупок гослекарств, медреформе и прочее.

В апреле прошлого года в парламенте был зарегистрирован проект об отставке Супрун, уволить ее не раз требовал также профильный парламентский комитет. В октябре прошлого года требование уволить Супрун и ее заместителя Александра Линчевского за "несоответствие занимаемым должностям" подавала в парламент общественная организация "Национальный интерес Украины".

И каждый раз Супрун удавалось удержаться в кресле, хотя эксперты уже даже называли имена ее возможных преемников и уверяли, что "в этот раз ее точно уволят".

Но в этот раз главный аргумент был банальным - нарушение сроков в должности исполняющего обязанности. И он сработал.

"В отечественном законодательстве нет такого понятия как и.о министра при отсутствии самого министра. Исполняющий обязанности может назначаться, если министр ушел на больничный, в отпуск или уехал в командировку. Это временно. Но никак не на два года. Кабмин явно превысил свои полномочия. Такой иск давно уже надо было подать. И не только из-за личности самой Супрун, но и, чтобы навести наконец-то порядок в сфере государственного управления. Я сам хотел, да руки не дошли", - пояснил "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Некоторые юристы считают, что нынешнее решение суда - о временном отстранении Супрун - скорее, пиар-ход для Радикальной партии, чем реальная угроза для и.о министра. Ведь оно может быть обжаловано, что, собственно, и подтвердил Кабмин.

Но, по словам Кравца, согласно действующему законодательству, решение суда о временном отстранении Супрун вступает в силу сразу же после принятия вне зависимости от того, было оно обжаловано или нет. Точно так же апелляция, которой грозится Кабмин, не повлияет на дальнейшее рассмотрение дела. "Само дело и апелляция, если она поступит, будут рассматриваться отдельно", - говорит Кравец.

Фактически уже с 5 февраля Супрун официально не имеет права принимать решения в качестве главы Минздрава (визировать приказы и распоряжения министерства, курировать госзакупки, распределять финансирование и пр.).

"Но Гройсман может придумать для нее другую работу", - шутит Кравец. В Окружном суде уточнили, что "Уляна Супрун законно может осуществлять полномочия заместителя министра здравоохранения", но, понятно, что они заметно уже, чем у и.о министра. Решить эту коллизию можно лишь узаконив Супрун в статусе министра, для чего потребуется большинство голосов в Верховной Раде, а это попросту нереально.

"Уже после положительное решение суда по этому делу в целом, на Супрун можно заводить и уголовное дело - за превышение полномочий. Ведь она в статусе и.о фактически была министром", - считает Ростислав Кравец.

По информации Апасова, "Супрун сейчас находится в США и там идут консультации, что делать в сложившейся ситуации".

Потратила деньги на кейтеринг и отели и съездила с Порошенко в Брюссель

Резонансное решение суда по Супрун странным образом совпало с выступлением на профильном парламентском комитете с отчетом о работе Минздрава главы Счетной палаты Андрея Майснера. И там для главы здравоохранительного ведомства тоже не было ничего утешительного.

"В Счетной палате, в частности, обнародовали следующие факты: почти 4 года назад Мировой банк дал на выгодных условиях Украине 215 млн долларов США. Эти деньги должны были быть использованы на 2 программы: по сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии. Но в регионы было отправлено лишь 52,8 млн долларов. Из них использовано только 45,5 млн. 70% средств было использовано исключительно на семинары, тренинги и организационные процедуры (поездки, отели, кейтеринг, зарплаты активистов при Минздраве и даже листовки поздравления с Днём медика). За 4 года, программы так и не смогли выйти из состояния пилотного проекта. Также говорилось о неоднократных фактах нарушений при распоряжении деньгами со стороны чиновников. Уголовные производства уже начаты. Там и воровство, и подлог, и пр. Плюс - из-за некомпетентности чиновников Минздрава Украина оплачивается штраф Мировому банку за несвоевременное использование средств. Уже выплачено 2,9 млн долларов", - рассказал Василий Апасов.

Разгон кампании против Супрун заставляет заподозрить, что сейчас идет серьезная подготовка к замене команды Минздрава. Причем - по всем фронтам: через суд, парламент, общественность. Собственно, торги по продвижению на место Супрун нового кандидата ведутся уже давно.

Еще осенью исполнительный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко рассказывал "Стране", что "сейчас договариваются с представителями разных политических фракций и прикидывают - хватит ли голосов, чтобы "утопить" Супрун. Тогда "операция" оказалась неудачной.

Как сообщили "Стране" собственные источники, в ситуацию вмешался лично президент Петро Порошенко, который Уляну Супрун до сих пор поддерживает.

"Он прекрасно знает, что происходит в Минздраве, и все те факты, которые привела Счетная палата для него давно не тайна. давно полно материалов для уголовного дела. Но даже уже после того, как был иск в Окружной суд, Порошенко съездил с Супрун в Брюссель. Это его личная ответственность и его договоренности, и он сделает все, чтобы она продержалась в Минздраве, как минимум, до выборов", - считает заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый.

Новый министр или баллы перед выборами?

Тем не менее, эксперты все же обсуждают возможность замены Супрун. Кандидатов на ее место называют несколько. Фактически этот старый список претендентов, который озвучивался уже не раз, и с которого попросту стряхнули пыль. В нем - руководитель Института сердца МОЗ и хирург-кардиолог Борис Тодуров, экс-руководитель Кировоградского онкоцентра и народный депутат от БПП и член профильного парламентского комитета Константин Ярыныч (именно его кандидатуру осенью прошлого года, якобы, лоббировал глава президентской фракции в парламенте Сергей Березенко), совладелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий, экс-ректор Национального педуниверситета им. Богомольца, недавно окончательно изгнанная Супрун их стен этого учебного заведения, Екатерина Амосова.

Активное участие в кампании против Супрун Радикальной партии добавляет в эту акцию дополнительную интригу. С одной стороны глава радикалов Олег Ляшко давно дружен с той же Амосовой. С другой, в его команде есть член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Алексей Кириченко, так что не исключено, что его также могут внести в список претендентов.

Впрочем, Константин Надутый считает, что участие в этом деле Олега Ляшко объясняется намного проще. "Он зарабатывает баллы перед выборами и собирает сельский электорат. В селах Супрун проклинают за массовое закрытие фельдшерско- акушерских пунктов. Люди фактически остались без медицинской помощи. А те несколько "потемкинских" сельских амбулаторий, которые открыли на камеры, ситуацию не спасут", - подытожил Константин Надутый.

В целом же в ходу несколько версий.

Первая - власти (и президент лично, несмотря на его публичную поддержку Супрун) хочет чужими руками убрать Супрун и поставить на ее место другого человека, сохранив при этом перед западными партнерами "хорошую мину". На это указывает и тот факт, что судья, который вынес этот вердикт ранее уже засветился в ряде сомнительный решений в пользу команды Порошенко - восстановил в должности Романа Насирова и отклонил иск против Луценко относительно его незаконной агитации.

Вторая - это самодеятельность Ляшко, который взял деньги у кого-либо из многочисленных врагов Супрун.

Третья - это договорняк Ляшко и власти. Ляшко получает пиар как "победитель Супрун" (и избиратели тогда могут и забыть, что он когда-то голосовал за ее медреформу), а Порошенко - имидж "защитника реформ", который пришел на помощь Супрун. В таком случае в ближайшее время пари Ульяна будет оперативно восстановлена в своей должности и история сойдет на нет.