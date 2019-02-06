Украинцев пугают очередным энергетическим ЧП. Запасы газа, угля и мазута на отечественных электростанциях и теплоэнергоцентралях стремительно тают.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 4 февраля на складах предприятий было порядка 1 млн.т угля, что почти на 38% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы мазута ниже прошлогодних на 43,7% - всего 30,8 тыс.т. Газа в подземных хранилищах 11,1 млрд. кубов, что меньше показателей 2018 года на 10,5%.

А ведь до конца отопительного сезона еще два с половиной месяца, причем, синоптики уже предупредили, что февраль и начало марта могут оказаться морозными, а значит, потребности в энергоресурсах резко вырастут.

"Минус 15 и каждый дополнительный градус мороза - это "лишний" 1 млн. кВт/ч электроэнергии. Так что есть угроза массовых отключений света", - пояснил "Стране" председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что украинцы могут остаться и без тепла.

"Как минимум, готовимся к новой акции от "Нефтегаза" #Прикрути. Она, собственно, уже на подходе, нас спасло только нынешнее потепление", - отмечает эксперт.

Кстати, в "Нафтогазе" сокращение запасов газа в хранилищах не только признали, но и проиллюстрировали красочными графиками. При этом заявили - газа все равно достаточно "для стабильного прохождения отопительного сезона". Эксперты же не исключают, что если морозы в феврале будут сильными (а синоптики обещают до минус 20), одним #Прикрути, то есть, снижением температуры в квартирах, не обойдется.

"Без тепла рискуют остаться целые города. Тем более, что никакой ответственности за отключения для поставщиков услуги нашим законодательством не предусмотрено", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Страна" разбиралась почему вдруг посреди зимы закончились газ, уголь и мазут и чем это грозит рядовым украинцам.

Сколько той зимы

Дмитрий Марунич поясняет мизерные запасы на складах электростанций повышенным расходом ресурсов в начале зимы.

"Начало отопительного сезона было более холодным, чем в минувшем году, поэтому использовали больше угля и газа. Кроме того, увеличились потребности промышленности - по газу, к примеру, на 2%", - отмечает он.

Впрочем, это только одна из причин. Геннадий Рябцев говорит, что Кабмин снизил рекомендованные объемы запасов угля, газа и мазута. "Ранее считалось, что для нормального прохождения отопительного сезона стране нужно 21,5 млрд. кубов газа, 4 млн.т угля и 1 млн. т мазута в качестве резервного топлива (его используют на ТЭЦ для производства тепла, если возникают перебои с газом - Прим. Ред.). Теперь же нормы "ужали". Газа, по мнению правительства, достаточно только 14 млрд. кубометров, угля - 1 млн.т, а о мазуте чиновники вообще "забыли". При этом потребности страны остались прежними", - пояснил Рябцев "Стране".

Но и эти урезанные нормы "стратегического запаса" энергетики не выполняют. "Даже на государственных предприятиях их никто не придерживается. Ссылаются на нехватку оборотных средств", - говорит Волынец.

Уголь и смотрящие

По углю ситуацию обострило снижение добычи на отечественных шахтах. "Сокращение - до минус 17% за прошлый год. Обещанных государством денег на модернизацию шахты так не получили, большинство погрязло в долгах - даже за электроэнергию нечем заплатить, уже были примеры отключений на "Селидовугле", - рассказывает он.

По словам Волынца, ранее резерв в размере 4 млн.т обеспечивали за счет поставок антрацита из России, но сейчас РФ нам его не продает. Заграничный уголь, поставляемый по формуле "Роттердам+" тоже подвел энергетиков.

"В тариф заложили цену 82 доллара за тонну, а котировки на биржах неожиданного подскочили до 110 долларов, так что компании его старались закупать по-минимуму", - добавил Дмитрий Марунич.

Электростанции еще в прошлом году начали массово переходить на газовые угли отечественного производства, что спровоцировало их дефицит.

"Ситуацию усугубляет обилие "смотрящих" за этой отраслью. Подконтрольные им компании все чаще поставляют на электростанции некачественный уголь, так называемый шлам. А Минэнерго никак на это не реагирует", - пояснил "Стране" Волынец.

Представитель комитета кредиторов "Центрэнерго" (в ее состав входят Трипольская, Углегорская и Змеевская ТЭС) Дмитрий Крючков сообщил "Стране", что в январе компании не согласовали ни одного контракта по покупке угля.

Главная причина - попытка провести явно схемные контракты (к примеру, фирма-прокладка закупает на государственных шахтах уголь без НДС, а на "Центрэнерго" продает его уже с НДС, на 20% дороже).

"На полную мощность сейчас работает только Углегорская ТЭС, на Змеевской работает 1 блок. Загрузка всех станций - 17%", — рассказал Крючков "Стране".

Собственно, энергетики начали бить тревогу еще в конце ноября прошлого года. Тогда аналитики Всеукраинской энергетической ассамблеи заявили о тревожных перекосах в работе украинской энергосистемы.

Во-первых, из-за проблем с началом отопительного сезона в ряде небольших городов, которые не могли договориться о поставках газа с "Нафтогазом" (яркий пример - Смела Черкасской области), местное население "село на розетку", то есть, люди начали отапливать квартиры электрообогревателями.

"В итоге, потребление электроэнергии увеличилось на 1,5-2ГВт или на 10%, по сравнению со средними показателями предыдущего года. Увеличилась нагрузка генерирующих мощностей и электросетей. Производители на грани возможностей справились с искусственно спровоцированным ростом спроса, но некоторые электросети, к примеру, в Луганской области оказались неготовыми принять локальные перегрузки - начали выгорать квартиры, внутридомовые сети, трансформаторы. Луганское энергетическое объединение, Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго еще задолго до зимы публично предупреждали, что не смогут подготовить сети. Так, собственно, и случилось", - констатировали в ВЭУ.

Во-вторых, эксперты ВЭУ предупредили, что возникла реальная угроза срыва отопительной сезона в ряде регионов (прежде всего, на востоке Украины) из-за прекращения поставок из РФ угля марки АШ. От него критично зависит, в частности, Луганская ТЭС. Закупать и импортный уголь энергетики не могут, так как им снизили тариф на тепловую генерацию на 16% (это при том, что для населения он, как известно, наоборот, вырос). Попросту говоря - у станций нет денег на закупки импортного угля.

"Ситуацию мог бы решить кредит от Ощадбанка на 372 млн. грн. "Но и тут "окно возможностей неожиданно закрылось - Совет Оптового рынка электроэнергии на заседании 23 октября не поддержал это решение безо всяких объяснений", - заявили во Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Тогда же эксперты прогнозировали, что Славянская, Луганская, Змеевская, Приднепровская ТЭС, работающие на угле антрацитовой группы, могут работать на минимуме, а то и вовсе остановится. Рябцев говорит, что сейчас многие электростанции работают всего на одном котле.

"Если к этому добавиться ЧП на одном из атомных блоков, а аварийные отключения там происходят часто, система попросту не выдержит нагрузки. Будут не то, что веерный отключения - блэкаут. Без электроэнергии рискуют остаться целые регионы", - считает Марунич.

Куда пропал газ?

По газу ситуация не менее напряженная. Формально там разрыв с прошлогодними запасами меньше, чем по углю - всего 10,5%. Но, во-первых, запасы газа в 2018 году, мягко говоря, не эталон. Минувшей зимой проблемы тоже были. Собственно, это и заставило "Нафтогаз" скреативить и запустить нашумевшую компанию по экономии газа #Прикрути.

Во-вторых, есть все основания полагать, что Россия снизит давление в транзитной трубе (как раз сейчас идет публичная перепалка наших чиновников из Минэнерго, "Нафтогаза" и "Газпрома" относительно того, как российский газовый монополист должен выполнять условия транзита, что, по мнению экспертов, может лишь обострить ситуацию).

"Впечатление такое, что наши политики сами подталкивают "Газпром" закрутить вентиль. Но нужно понимать, что снижение транзита обозначает, что поддерживать давление в магистральных сетях нужно будет другими способами, в частности, закачивая газ из подземных хранилищ, то есть, своего рода, реверсом. А как его обеспечить - если хранилища полупустые? Другими способами обеспечить поставку газа, скажем, в восточные области страны, будет непросто. Если давление в трубе упадет до 20%, нас ждет повторение событий газовой войны 2009 года. Но тогда у нас было больше газа в хранилищах, что позволяло организовать реверс. Теперь это невозможно", - пояснил Рябцев.

Что это значит на практике? Как минимум, батареи в квартирах будут едва теплыми, а в худшем случае украинцы и вовсе рискуют остаться без отопления.

"Может случится все, что угодно. Тем более, что никакой отвественности за отключения тепла для поставщиков нет", - говорит Рябцев.

Собственно, для таких ЧП с газом и предусмотрен резервный запас мазута. Он позволяет перекрыть перебои на несколько дней. Но в данный момент его на складах крайне мало.

"У нас запретили мазут с содержанием серы более 1%, а именно такой производят в Украине и соседней Белоруси. Закупать более качественный мазут в Европе нашим энергетикам не по карману", - подытожил Рябцев.