Президентские выборы: второй тур известен?

Вчера под утро завершился срок подачи документов кандидатами в президенты. Итоговое количество их неизвестно, потому что документы подали почти 90 человек, а зарегистрировали лишь 30 из них. Зато уже точно известно, кого на этих выборах не будет: из потенциально ожидавшихся претендентов это Кличко, Вакарчук и Яценюк.

Впрочем, последние результаты социологических опросов окончательно подтвердили, что из всех, кто подал документы, на приличный результат (более 10 процентов) могут рассчитывать только четверо – Зеленский, Тимошенко, Порошенко и Бойко. Еще более 5 процентов имеют шансы взять Анатолий Гриценко и Олег Ляшко. Остальные будут либо спойлерами, либо статистами.

Главный же результат опубликованного вчера соцопроса сразу трех компаний – подтверждение лидерства Зеленского. Который – впервые среди всех кандидатов в этой кампании – преодолел отметку популярности в 20%.

Поначалу бешенный рост рейтинга лидера "95 квартала" вызвал шквал издевок "порохоботов" над "юлеботами". Однако, если исходить из вчерашней социологии, то посыпать голову пеплом нужно не только и не столько Тимошенко, сколько президенту, поскольку появление двух явных лидеров делает почти нулевыми шансы на попадание в него действующего гаранта.

Для Порошенко куда лучше все-таки была ситуация, когда явно лидировала Тимошенко, а за ней шли сразу четыре конкурента с приблизительно одинаковыми рейтингами. В такой ситуации сравнительно небольших фальсификаций было достаточно, чтобы вывести президента во второй тур.

Однако дополнительные 2-3%, которые Порошенко получил с помощью томос-темы, были сведены на нет дополнительными 10%, которые Зеленский получил без всякого томоса.

И теперь есть только один вариант (не считая, конечно, массовых фальсификаций в пользу президента), который может изменить финальную пару Зеленский – Тимошенко: если в пользу Бойко снимутся Мураев и Вилкул. Однако пока со стороны двух последних не видно желания пожертвовать личными амбициями ради общего "юго-восточного" дела.

Переломная сессия парламента?

Сегодня стартует предпоследняя сессия нынешнего парламента, которая фактически станет последней (всерьез осенью все равно уже никто заседать не будет) и – возможно – переломной. Эта сессия начинается в разгар предвыборной кампании, а закончится летом, когда, вполне вероятно, у страны будет новый президент. Который, кстати, и будет приносить присягу именно на этой сессии.

Но пока имя победителя выборов неизвестно, невозможно предсказать и конфигурацию, в которой закончит парламент весенне-летнюю сессию. Возможно, все останется как есть, возможно, главной фракцией станет "Батькивщина", а может даже – скромное "Видродження", в которой сильны позиции Коломойского (к которому, в свою очередь, считается близким Зеленский). Или вообще БПП с "Батькивщиной" и другими фракциями войдут в союз, чтобы срочно сделать Украину парламентской республикой, а главной фигурой до осени временно окажется Гройсман.

Такое множество вариантов не может не сказаться на работе Верховной Рады. Но, пока не прошел хотя бы первый тур, парламенту суждено стать пиар-площадкой президента и одновременно инструментом раскола общества.

Уже заявлена главная тема февраля – внесение в Конституцию курса на Евросоюз и НАТО. И если первый курс (в ЕС), не имея всеобщей поддержки, все же не вызывает отторжения у большинства, то курс на НАТО однозначно вызовет негативную реакцию значительной части общества.

Но еще хуже последующие планы парламента – принять закон о госязыке. Уже его версия в первом чтении делает этнических неукраинцев гражданами второго сорта, а что примут в итоге – после предвыборного соревнования в украинскости – даже предположить страшно.

Тем не менее, и курс на НАТО, и закон о госзяыке будут приняты. Все пять фракций первой послемайдановской коалиции находятся в предвыборной ловушке, из которой они не могут выбраться. И потому даже Тимошенко будет вынуждена голосовать за инициативы президента, понимая, что этим бьет по собственным шансам на успех.

"Нарик" под запретом

Упомянутая выше история с томосом получила и еще одно неожиданное продолжение. Связано оно с тем, что сама история получения этого документа была неразрывно связана с колоритным персонажем из Днепра Петровским, который преследовал Порошенко в этих поездках как отец Федор инженера Брунса.

Впрочем, проблема даже не в самом преследовании, а в том, что СМИ "опознали" в Петровском днепровского криминального авторитета по прозвищу "Нарик". Естественно, постоянное упоминание такого прозвища в контексте важного религиозного документа делало и всю историю с его получением несколько двусмысленной. Впрочем, Банковой вряд ли стоит кого-то винить в этом, ведь очевидно, что списки томос-делегаций утверждались на высшем уровне, и все репутационные риски там просчитывались.

Но виновными в итоге решили сделать СМИ. Вчера стало известно о судебных процессах против интернет-изданий и генпрокурора Луценко (который в свое время тоже называл Петровского "Нариком"). По итогам судебных процессов СМИ запретили называть этого авторитетного человека из Днепра нехорошим прозвищем. И пример всем подал президентский "Прямой", который называет Петровского "меценатом".

Однако запретами ничего не изменишь. Последняя история с избиением священника и прихожан канонической УПЦ в Тернопольской области стала доказательством того, что весь проект "поместной церкви" замешан на криминале.

Начнет ли Трамп интервенцию в Венесуэлу?

Ситуация вокруг Венесуэлы продолжает накаляться. Началось все с заявления Трампа о том, что вопрос военной интервенции в эту страну "находится в повестке дня". Правда, даже такое жесткое признание вовсе не означает, что сам президент США уже сделал выбор в пользу вторжения.

Безусловно, такой выбор несет слишком большие риски для Трампа в преддверии 2020 года. Во-первых, эта война может оказаться далеко не увеселительной прогулкой, поскольку очевидно, что, во-первых, часть населения Венесуэлы настроена антиамерикански и поддерживает президента Мадуро, во-вторых, Россия и Китай не преминут воспользоваться ситуацией и сделают все, чтобы Штаты как можно сильнее завязли в новой горячей точке.

А самое главное – крайне сомнительно, что эта война будет популярна среди избирателей Трампа. Одна из идей кампании-2016, поддержанной ими, – изоляционизм, то есть невмешательство в зарубежные конфликты. И цинковые гробы, которые начнут прибывать на родину из-за очередной войны "во имя демократии", ударят по рейтингу президента сильнее, чем все обвинения в "российском заговоре".

Потому вполне вероятно, что Трамп блефует. И на фоне его слов пока все ограничивается усилением дипломатического давления – впрочем, далеко не единодушного. Так, общеевропейская декларация о признании Гуайдо "временным легитимным президентом" сорвалась из-за отказа Италии сделать такое признание.

Свою позицию вчера высказала и Украина – как и ранее, половинчатую. То есть Гуайдо признан как руководитель единственного легитимного органа власти в Венесуэле – парламента, – но не как временный президент. Хотя в этой позиции уже заложено противоречие: если руководитель единственного легитимного органа власти принял нелегитимное решение провозгласить себя президентом, то легитимен ли он?

Столетие конца соборности

Всего две недели назад страна торжественно отметила столетие "Злуки" Украинской и Западноукраинской народных республик, которое не менее торжественно прошло в январе 1919 года. А уже сегодня – столетний юбилей другой даты, которая, собственно, завершила полноценное существование и "злуки", и самой УНР.

События "Белой гвардии" Булгакова происходят, в основном, в декабре 1918 года, когда отряды "головного атамана" Петлюры свергли гетмана Скоропадского. Однако последняя глава начинается 2 февраля 1919 года, когда на Киев уже шли отряды Красной армии.

"Сегодня ночью, не позже, свершится, не будет больше Пэтурры", – написал Булгаков об этом дне. Но предсказание не сбылось – Таращанский и Богунский полки во главе со Щорсом и Боженко вступили в Киев на два дня позже. "И тотчас синяя гайдамацкая дивизия тронулась с моста и побежала в Город, через Город и навеки вон", – резюмировал писатель.

Кстати, на тот момент формальным главой Директории УНР еще оставался Винниченко – Петлюра сменит его спустя неделю, 13 февраля 1919 года. Однако уже спустя месяц под его правлением из всех крупных городов Украины остались только Житомир и Винница.

Между прочим, Директория перенесла столицу из Киева в Винницу еще 28 января 1919 года, то есть за неделю до взятия города большевиками. В Виннице она продержалась два месяца, после чего столицей были поочередно Ровно, Проскуров (Хмельницкий), Житомир, Сарны, Староконстантинов, село Чертория и – дольше всего – Каменец-Подольский. Правда, в августе 1919-го армии УНР удалось войти в Киев, но всего на один день (тут же пришлось ретироваться из-за входа в город Белой армии генерала Деникина), поэтому столица не успела вернуться туда.

Естественно, в таком состоянии Директория не могла считаться властью для всей Украины, да и тем остаткам территорий, которые были под ее властью, ничего не могла дать. Поэтому неудивительно, что Галицкая армия уже летом начала переговоры о союзе с армией Деникина, а Петлюра, наоборот, – о перемирии с поляками.

Так что полноценная "соборная" Украинская народная республика в "злуке" с ЗУНР фактически просуществовала всего две недели и исчезла ровно сто лет назад. Но об этом, естественно, никто не вспомнит.