В ближайший четверг на рассмотрение парламента будет вынесен вопрос об окончательном утверждении в Конституции Украины пути в Европейский союз и НАТО. Рассмотрение этих изменений накануне анонсировал спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время Согласительного совета. Чтобы зафиксировать такие изменения в Основном законе, во втором чтении за них должны проголосовать минимум 300 народных депутатов.

Найдут ли эти новации широкую поддержку в Верховной Раде, и что означает желание власти безотлагательно протащить эти изменения к Конституции, анализирует "Страна".

Предвыборный курс в НАТО

Внесение изменений в Конституцию относительно закрепления курса Украины в Евросоюз и НАТО стало предвыборной фишкой президента Украины Петра Порошенко еще задолго до старта избирательной компании.

Прошлым летом на Банковой обсуждались разные варианты, как оседлать эту тему - от принятия "декларативного" закона до вынесения этого вопроса на референдум. Впрочем, было решено пойти путем внесения изменений в Конституцию, заодно посадив на растяжку главных конкурентов Петра Порошенко по "патриотическому" электорату - партию "Батькивщина" и ее лидера Юлию Тимошенко, поставив их перед необходимостью определяться - поддержать инициативы президента или получить обвинения в зраде.

Уже на старте предыдущего политического сезона внесение изменений в Конституцию оказалось на повестке дня. Президент подал в Раду проект, который предполагал в статье 85 Конституции определить, что к полномочиям Верховной Рады относится "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статью 102 было предложено дополнить положением, что "президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статья 116 дополняется новым пунктом, согласно которому Кабинет Министров "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

А затем нардепы начали дорогу из 4 шагов - в сентябре проголосовали за направление проекта в Конституционный суд (321 голос), дождались вердикта КС, а затем уже в конце ноября вынесли документ на первое чтение, собрав 311 голосов. Теперь же, уже на новой сессии, требуется окончательное голосование и снова минимум 300 голосов, чтобы решение было принято окончательно.

"Это решение, я уверен, в четверг будет иметь гораздо больше, чем 300 голосов. Мы продемонстрируем всему миру реализацию целеустремленного курса Украины на закрепление членства в НАТО", - вещал на Согласительном совете глава фракции БПП Артур Герасимов.

Но учитывая то, что нынче страна вошла в разгар избирательной кампании, собрать эти 300 голосов будет вовсе не просто - теперь в политических кругах ясно понимают, что принятие этого решения станет предвыборным знаменем действующего президента, и помогать ему водружать это знамя не особо спешат.

Как будут собирать голоса

22 ноября в первом чтении за данное решение проголосовали 311 народных депутатов. От БПП "за" проголосовали 124 депутата, от НФ - 73, от Радикальной партии - 19, от "Батькивщины" - 18, от "Самопомощи" - 17, от группы "Воля народа" - 14 депутатов, от группы "Видродження" - 13. "Против" голосовали внефракционные депутаты Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, а также 18 нардепов из "Оппоблока".

Численное преимущество всего в 11 голосов нельзя считать уверенной победой. По сути, отсутствие в зале всего 2 человек из каждой из вышеперечисленных групп и фракций - и уже необходимого минимума не наберется.

О поддержке этого решения пока что уверенно заявляют в 4 фракциях - в БПП, "Народном фронте", "Самопомощи" и "Батькивщине". При чем, в последней - признают, что тема - исключительно популистская и выгодная действующему президенту.

"В 2014 году, по инициативе Юлии Тимошенко, "Батькивщина" собрала более 3 млн подписей по Украине с требованием к Порошенко назначить референдум о членстве Украины в НАТО. Но тогда президент заявил, что проводить его не надо, потому что это раскалывает общество... А сейчас, когда ему нечем отчитываться перед людьми, он поднял тему НАТО и тему церкви. И начал делить людей на патриотов и "руку Кремля": из Порошенко - патриоты, остальные - Путин", - говорит народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько. - Для Порошенко тема вступления в НАТО стала исключительно предвыборным лозунгом. Что было сделано в этом направлении за эти годы? А почти ничего".

Тем не менее, фракция "Батькивщина" как раз оказывается в самом невыгодном положении - у Тимошенко и Порошенко один электорат на двоих, и этот электорат как раз поддерживает тему вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Мы будем голосовать за эти изменения всей фракцией", - говорит Крулько.

Свои голоса в поддержку этого решения готовы дать и в "Самопомощи", тем не менее, признавая, что курс на ЕС и НАТО власть декларирует только на словах.

"На словах декларируя курс на вступление в НАТО, своими действиями украинская власть только отдаляет страну от стандартов организации. Хищение оборонного бюджета - это очень далеко от стандартов НАТО. И за почти пять лет войны не принято ни одного решения для контроля за оборонным бюджетом, которое бы приближало нас к стандартам НАТО. Более того, за почти пять лет войны Украина не заказала и не произвела ни одной новой единицы бронированной техники на украинских бронетанковых предприятиях", - накануне заявила вице-спикер, член "Самопомощи" Оксана Сыроид.

"С одной стороны, элемент саботажа в полной мере исключать не стоит. С другой стороны, сегодня для всех партий "прооранжевого" крыла важно продемонстрировать лояльность западным структурам", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Сопротивление принятию этого закона собираются оказать в "Оппозиционной платформе" и "Оппоблоке".

"Это популистский закон, который является элементом предвыборной борьбы Порошенко. Ни в одной стране мира нет в Конституции закрепления курса на ЕС и НАТО. Даже у членов НАТО не указаны такие декларации. 40% украинцев не поддерживает курс на НАТО, а с такими новациями достичь мира и вовсе будет невозможно", - говорит "Стране" глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Еще ранее категорически против вступления в НАТО высказались на съезде "Оппозиционной платформы За життя".

Но провал инициатив Порошенко может прийти оттуда, откуда его не ждали - из групп "Воля народа" и "Видродження", состоящих из мажоритарников.

Дело в том, что в день голосования в первом чтении за эти изменения к Конституции, принимался еще и проект Госбюджета на 2019 год, в котором депутатов, избранных по мажоритарным округам, попросту обманули с выделением субвенций на их округа. Так, накануне мажоритарщики договаривались с премьером, что поддержат все ключевые законопроекты при условии выделения на их округа необходимых субвенций.

Речь шла о 10-20 миллионах гривен каждому. В итоге, оказалось, что мажоритарщики получили по 2-3 миллиона гривен на округ. И по сей день они пытаются исправить эту проблему.

"Будем встречаться и разговаривать. На сухую больше за НАТО голосовать не будем", - сообщил "Стране" один из депутатов от "Видродження" в ответ на просьбу прокомментировать, будет ли группа голосовать во втором чтении за изменения к Конституции.

В предыдущий раз группа дала 13 голосов. Если в четверг депутаты "Видродження" не станут голосовать за этот вопрос, парламент 300 голосов набрать не сможет.

Ну и наконец неприятный сюрприз для власти подготовили в Радикальной партии. Депутаты от Ляшко во вторник, 5 февраля, с самого утра заблокировали парламентскую трибуну, требуя снижения цен на газ.

Лидер радикалов заявил, что его фракция не станет голосовать, пока не будут выполнены ключевые требования - отставка руководства "Нафтогаза" и изменение порядка начисления субсидий на коммуналку. Демарш Ляшко означает, что за вопрос изменений к Конституции парламент может не досчитаться голосов и этой фракции.

Впрочем у власти есть еще две ночи, чтобы найти для демаршистов нужные аргументы, и все-таки убедить окончательно закрепить в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Будет ли достаточно увесистыми эти аргументы (а точнее - сколько в них будет нолей) - увидим по итогам четверга.

О том, к каким последствиям для Украины может привести внесение изменений в Конституцию смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".