Президентская кампания 2019 года оправдала прогноз об огромном количестве участников. На данный момент Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже допустила к выборам 30 кандидатов, побив рекорд 2004 года. А подалось еще в три раза больше.

Что это значит для выборов, разбиралась “Страна”.

Крупный кандидат мелким шрифтом

Мы писали, что Центризбирком уже зарегистрировал 30 кандидатов. Но бюллетень очевидно будет гораздо длиннее: всего документы в Центризбирком подали 89 человек. Генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель не исключает даже 50 имен в избирательном списке. Бывший руководитель КИУ, а ныне народный депутат Игорь Попов прогнозирует, что кандидатов будет 43.

И это станет абсолютным рекордом в истории выборов президента Украины. Больше всего кандидатов участвовало в 2004 году, когда в бюллетень попали 26 претендентов на булаву (правда, двое потом выбыли).

Их нужно уместить на бюллетень, размер которого не может превышать один метр (длиннее документ с необходимым уровнем защиты просто невозможно напечатать). Значит, придется уменьшать шрифт. “А бюллетень с мелким шрифтом непросто читать, и сам подсчет голосов усложняется“, - объясняет бывший руководитель КИУ, народный депутат Александр Черненко (“Блок Петра Порошенко”). В интервью “Стране” экс-глава ЦИК Михаил Охендовский утверждал, что минимальный размер шрифта в бюллетенях на выборах в бытность его руководителем комиссии был седьмым.

В принципе Центризбирком уже сталкивался с аномальным количеством участников выборов - только в парламентские кампании. Так, в декабре 2013 года на повторных выборах в округе №223 (одном из пяти “проблемных” округов, где на очередных выборах в октябре 2012 года не удалось установить результат) участвовало 70 (!) кандидатов в народные депутаты. Все они, конечно, были в бюллетене. А в парламентскую кампанию 2014 года, например, по округу №112 шло 43 кандидата. Тогда разнообразие участников не помешало законно провести выборы и установить результаты.

Но президентские выборы проходят по своим правилам.

Эксперт Черненко напоминает, что каждый кандидат имеет право на эфирное время для агитации, которое предоставляют государственные телеорганизации. Чем больше участников президентской гонки, тем сложнее разделить эфир между ними. И для предвыборных программ нескольких десятков кандидатов еще нужно найти место в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Другой важный момент: каждый кандидат имеет квоту на одного члена участковой и окружной избирательной комиссий. При этом максимально возможное количество членов комиссий на президентских выборах не оговорено. Черненко ожидает, что не все кандидаты закроют свои квоты, и всё же состав части комиссий будет "раздут".

"Вряд ли комиссии по 50 и более человек будут рабочими, в таких ситуациях легче сорвать кворум. Вся надежда, что не найдут людей. Иначе избирательный процесс может пострадать", - полагает эксперт.

Кроме того, как известно, котами в избиркомах более мелкие кандидаты активно продают в пользу более крупных. А некоторых участников вообще запускают на выборы исключительно с целью получить квоту в пользу одного из ведущих кандидатов.

Расходы на агитацию в государственных СМИ и членов комиссий, которым оплачивается работа в день выборов, берет на себя казна.

"В целом на кандидата будет потрачено больше, чем два с половиной миллиона гривен залога, который он заплатил при регистрации", - утверждает экс-глава КИУ Черненко.

Европа реагирует нервно

Кандидатское изобилие обусловлено несколькими причинами. По мнению гендиректора КИУ Кошеля, сыграло свою роль близость президентской кампании к парламентской. Часть кандидатов даже не надеются выиграть выборы президента, но для них это возможность сформировать и проверить в условиях, “максимально приближенных к боевым”, избирательные штабы и начать агитационную работу. “Президентская кампания для некоторых участников оказалась фальстартом парламентской”, - говорит Кошель.

Другие задачи для кандидатов на эти выборы - скрыться от открытых против них уголовных дел в политику, создать себе имидж на будущее (можно скандальный), скрыто работать на фаворитов гонки. “Победить на этих выборах может только первая пятерка рейтинга. Но если бы общее количество кандидатов означало качество общенациональной дискуссии. Но не все хотят вести ее в содержательном плане. Например, один из тезисов кампании Олега Ляшко и еще нескольких кандидатов - это возвращение смертной казни. Даром что такие такие призывы бьют по репутации Украины в европейском сообществе. Европейцы не понимают, почему это тема “всплывает”, ведь исключительная мера наказания противоречит принципам Совета Европы, в который входит и Украина. Наши выборы пройдут, а “осадок” в Европе останется”, - комментирует эксперт Кошель.

О времена, о нравы

Эти выборы по части числа кандидатов уже вошли в историю. И уже звучат предложения изменить законодательство, чтобы ситуация не повторилась. Бывший руководитель КИУ, народный депутат Игорь Попов предлагает пересмотреть требования к выдвижению.

“Как оказалось, сумма 2 с половиной миллиона гривен - слишком мала, но повышать ее невозможно. Вариант сбора подписей избирателей отпадает: уже пробовали - проверить даже 100 тысяч подписей за 40 кандидатов в течение недели просто невозможно. Всё равно будут фальсификации. Как вариант можно рассмотреть идеи подписей действующих депутатов Верховной Рады и местных советов в поддержку кандидата. Например, 20 депутатов парламента и 500 - местных советов. Если кандидат солидный, то он будет иметь или поддержку развитой партийной структуры или сможет сагитировать в свою поддержку 520 политически грамотных людей”, - предлагает Попов.

Но политтехнолог Андрей Золотарев считает, что это не сработает. “Думали, что 90 тысяч долларов отсечет технических кандидатов от участия, и ошиблись. Точно также будет и с введением депутатских подписей или повышением суммы залога, скажем, до эквивалента 200 тысяч долларов. Обойдут и эту препону. На мой взгляд, надеяться нужно только на качественное обновление политического класса, который будет сторониться грязной игры на выборах”, - резюмирует политтехнолог в беседе со “Страной”.