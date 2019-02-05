В понедельник, 4 февраля, прошла неделя с тех пор, как в Украине пропал капитан крымского судна "Норд" Владимир Горбенко. Родственники моряка утверждают, что он убит.

Ни полиция, ни СБУ не проявляют никакого рвения в поисках капитана, который с минувшей весны находится под следствием по громкому делу о задержании сейнера. Хотя до недавнего времени этот процесс был одной их центральных тем в СМИ.

Тему же пропажи Владимира Горбенко украинские спецслужбы вообще не комментируют.

"Страна" узнала, что известно об исчезновении капитана и какова судьба судна "Норд", которое в буквальном смысле гниет в порту Бердянска.

История "Норда"

Командир рыболовецкого сейнера "Норд" пропал 28 января 2019 года.

Это судно, зарегистрированное в Керчи, вместе с экипажем в 10 моряков, было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года возле Обиточной косы Азовского моря.

Именно с этого эпизода начался вялотекущий конфликт в Азовском море: россияне, в ответ на захват "Норда", начали создавать проблемы украинским морякам. И параллельно блокировать украинское судоходство в Керченском проливе.

Кульминацией стал захват украинских военных кораблей российскими пограничниками. И ввод военного положения в Украине.

Из-за этого "морского боя" Украина, по признанию министра транспорта Владимира Омеляна, потеряла уже десять миллиардов долларов. Торговые порты на Азовском море начали работать с перебоями. Объемы перевалки упали.

Но вряд ли задержание "Норда" стоило таких последствий: его морякам не удалось "пришить" ни одной уголовной статьи. А единственный, кому она инкриминировалась - капитан Горбенко - пропал неделю назад.

Как пропал Горбенко

Об исчезновении моряка заявил на своей странице в Facebook украинский адвокат капитана – Максим Могильницкий, который представляет интересы команды "Норда".

Он рассказал, что факту исчезновения его подзащитного полицией открыто уголовное производство. Но по сути - никто никого не ищет.

"Уголовное производство по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство" было зарегистрировано Мелитопольским отделом полиции ГУНП в Запорожской области 28-го января, по заявлению двоюродного брата Владимира.

Что же до наших заявлений, поданных в СБУ и Прокуратуру АРК, то на них пока ни ответа, ни привета. Официальной позиции украинских правоохранителей относительно исчезновения капитана, мы на сегодняшний день также не дождались. О результатах проведения каких-либо поисковых операций силовики не информируют. Нас, по каким-то неведомым причинам, предпочитают держать в неведении", - написал защитник в Facebook.

Это тем более странно, что после задержания капитана и его экипажа силовики проявляли к ним внимание, которое явно противоречило тяжести обвинений.

Претензии украинских властей к крымским рыбакам заключались в следующем - моряков обвинили в неоднократном незаконном пересечении границы между "континентальной" Украиной и аннексированным Крымом.

При этом уголовную статью "натянули" только для капитана. СБУ инкриминировала Горбенко статью 332-1, часть 2 УК Украины – нарушение порядка въезда на временно оккупированную часть Украины, совершенное неоднократно. По ней моряку грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Судебный процесс по нему до сих пор не закончен – "Страна" насчитала в открытом электронном реестре судебных решений несколько десятков определений.

Разбирательство идет крайне вяло, очевидно, что доказательная база подозрений, предъявленных следствием, явно не убедительна. Собственно, после аннексии Крыма вопросом пользования "общим" Азовским морем, определением норм рыбного промысла в нем, а также вопросами судоходства никто не занимался – пока действуют лишь старые договоры Украины и РФ, в том числе от 2004 года. Поэтому сейчас следствие пытается "натянуть сову на глобус".

Вероятно, поэтому еще летом Горбенко выпустили под залог в 35 тысяч гривен.

"С июля 2018 года Владимир Горбенко был освобожден без каких-либо обязательств и имел право перемещаться по Украине свободно. Но его неоднократно незаконно, без всяких оснований – постановлений суда, задерживали сотрудники СБУ, проводили с ним "душеспасительные" беседы, убеждая его в том, что он должен публично признать свою вину. Более того, за ним постоянно велось наружное наблюдение. Он жил в Мелитополе у своего двоюродного брата. Приезжал в Херсон и Киев на заседания суда. И неоднократно говорил, что за ним постоянно почти демонстративно ведется слежка", - рассказал "Стране" Могильницкий.

Адвокат утверждает, что по украинским законам, Горбенко имел полное право с июля 2018 года покинуть Украину в любой момент – подписку о невыезде с него не брали, не было и домашнего ареста. Но в январе он неожиданно пропал, никакой информации о нем нет.

"Нет информации о нем и у его родственников. Он не звонил, не посылал каких-либо сообщений. Так как за ним велось наблюдение сотрудниками СБУ, я предполагаю, что могло произойти очередное незаконное задержание Владимира Горбенко", - предполагает Могильницкий.

Ищут ли капитана Горбенко?

Поиски капитана "Норда" - сейчас ключевой момент дела. Которое очевидно в двух шагах от развала. И пропажа Горбенко объективно играет на руку спецслужб, которые откровенно "слили" резонансный политический процесс. А вот если фигурант исчезает, то никто ни за что не будет отвечать. "Нету тела - нету дела".

Возможно, этим и объясняется некая инертность и полиции, и "конторы" в поисках Владимира Горбенко.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, информации о местонахождении капитана в ведомстве нет.

"Поиски Горбенко должна осуществлять полиция" - ответила Елена Гитлянская "Стране".

Глава национальной полиции Сергей Князев в свою очередь на наш вопрос , ведутся ли поиски пропавшего Владимир Горбенко, порекомендовал обратиться в НПУ с официальным запросом. Впрочем, по информации источников "Страны" в полиции, информации о нем в ведомстве нет. А поиски еще не начаты.

В СБУ правда, неофициально предполагают, что капитан "Норда" Владимир Горбенко может находиться на территории посольства РФ в Киеве или даже уехать обратно в Крым.

Однако официального подтверждения этой информации нет.

Адвокат Могильникий же в это не верит, полагая, что в таком случае Горбенко обязательно вышел бы на связь с родственниками.

Что с остальными моряками "Норда"?

Остальным девяти членам экипажа в течении года удалось выехать из Украины. Правда, не с первой попытки. По словам Могильницкого, рыбаков неоднократно разворачивали украинские пограничники.

"На моряков после задержания судна были составлены административные протоколы. Наши адвокаты закрыли все протоколы, штрафы были уплачены. Но выехать на родину морякам не удавалось – у пограничников были выставлены так называемые "флажки" на пересечение ими границы. Сотрудники СБУ утверждали, что моряки – украинцы, и должны иметь при себе украинские паспорта. А их российские паспорта, якобы незаконно выданы в оккупированной республике Крым, а следовательно – недействительны. Но паспорта морякам были выданы вообще не в Крыму. А в континентальной России", - говорит адвокат.

В итоге, двоим морякам удалось рано утром вылететь из Жулян в Белоруссию, пока высокое начальство СБУ спало. Обычные пограничники не нашли оснований, чтобы запретить морякам пересечение границы. Остальным удалось покинуть Украину при посредничестве омбудсмена Карпачевой. Остался лишь Владимир Горбенко, в отношении которого открыто уголовное производство.

Интересно, что в вину керченским морякам ставится "браконьерство" в Азовском море – якобы рыбаки незаконно выловили более пяти тонн тюльки. Однако уже после задержания украинские эксперты признали, что лов тюльки не являлся браконьерством, эта рыба разрешена к вылову. Более того, лов осуществлялся в так называемом "общем" море – в полном соответствии с соглашением между РФ и Украиной о свободном пользовании для промысла рыбы и судоходства Азовского моря от 2004 года.

Сумеет ли Украина продать "Норд"?

Само судно было выставлено на аукцион еще в ноябре 2018 года по предварительной цене в полтора миллиона гривен. Впрочем, желающих купить судно пока не нашлось. Цена на рабочий сейнер – небольшая. Но даже небольшая стартовая цена аукциона "почему-то" не привлекает очереди желающих выкупить судно.

Скорее всего, вероятных покупателей отпугивает несколько обстоятельств. Главое – то, что российская сторона продолжает считать задержание судна "Норд" пиратскими действиями украинских пограничников.

Дело в том, что сейнер был задержан вне территориальных вод Украины, которые по международным нормам исчисляются 12 милями от берега. Это подтверждается бортовым журналом сейнера и зафиксированными погранслужбой Украины координатами задержания.

Так как судно находится на "приколе" в порту Бердянска, то новый собственник в случае покупки сейнера, сможет ловить на нем рыбу лишь в Азовском море. Из этого следует почти 100-процентная вероятность, что сейнер в любой момент могут отобрать обратно российские пограничники.

К слову, по мнению Могильницкого, продажа сейнера "Норд" украинскими властями – также незаконна.

"Собственником сейнера является керченский совхоз. То есть, это коллективная собственность членов этого совхоза. Судно не является государственной собственностью РФ. У простых работяг попросту отобрали их коллективную собственность вне территориальных вод Украины и выставили на продажу" - пояснил адвокат.

Во-вторых, в трюме судна сгнил улов российских рыбаков - более 5 тонн тюльки. Разгрузить сейнер от улова никто из портовых властей не догадался. Избавиться от чудовищного запаха возможно лишь с помощью специальной техники – находиться на его борту попросту невозможно.

Многие "соседи" арестованного судна по причалу в порту Бердянска жалуются на невыносимое "амбре", которое разносится во все стороны с сейнера. То есть новому собственнику придется еще провести дезинфекцию судна от гниющих остатков рыбы.