Как и предполагала "Страна" еще несколько недель назад, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отказался от участия в президентских выборах. На съезде партии в НСК "Олимпийском" в субботу, 2 февраля, дважды экс-премьер только анонсировал участие своей политсилы в парламентских выборах, намеченных на октябрь, отметив, что отказ от участия в президентской гонке стал для него непростым решением.

Что же означает отказ Яценюка от борьбы за президентский пост и кого поддержат "фронтовики", анализирует "Страна".

"Нет достаточной высоты"

"Я знаю позицию партии о необходимости принимать участие в очередных выборах президента. Я долго думал об этом, это непростое решение. В результате массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали каждому из вас, когда врали всему украинскому народу, нет достаточной высоты, чтобы победить на выборах президента в 2019 году. Я реалист. И будет безответственным, чтобы в таких условиях вносить разобщенность и неопределенность для проукраинской национальной части людей, которые хотят изменений в стране".

Такими словами лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на съезде партии пояснял однопартийцам свой отказ от баллотирования в президенты Украины.

С первого ряда бывшему премьеру рукоплескали глава СНБО Александр Турчинов, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, глава парламентской фракции "Народного фронта" Максим Бурбак. Во втором ряду, чем проход от этой троицы сосредоточенно всматривался в сцену один из главных спонсоров НФ Николай Мартыненко. Рядом с ним находился еще один спонсор политсилы Андрей Иванчук. Этого выступления Яценюка не дождался действующий премьер Владимир Гройсман. Заметно похудевший, он присутствовал в самом начале съезда, выступил с короткой речью, и тотчас поспешил по своим делам.

Буквально за двое суток до проведения съезда крупная социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, в котором о своей готовности голосовать за Яценюка на президентских выборах заявило всего 0,3% опрошенных. В тот же день вышел еще один соцопрос, который совместно провели близкий к президенту центр Социс, КМИС и Центр Разумкова, в котором Яценюка вообще не оказалось в списке претендентов, набравших минимум 0,1% процента поддержки избирателей.

Несмотря на отказ от президентской кампании, Яценюк пообещал сконцентрировать все силы для борьбы за место в следующем парламенте - 27 октября в Украине должны пройти очередные выборы в Верховную Раду, и от участия в них его партия отказываться не собирается.

"Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду Украины, за победу на парламентских выборах и формирование нового правительства", - заявил бывший премьер-министр.

Стимул для прохождения партии Яценюка в парламент - немалый. Помимо возможности формировать государственную политику и заполучить портфели в лакомых ведомствах, на кону стоит и государственное финансирование политической деятельности.

Например, за 2,5 года, с момента начала госфинансирования партий, преодолевших проходной барьер, "Народный фронт" заполучил и благополучно истратил более 220 млн гривен из государственного бюджета.

Десятки раз в своем выступлении Яценюк повторил местоимение "мы".

"Мы - сильная команда, мы - профессиональная команда, мы победили, мы выстояли, мы смогли..." Он долго перечислял успехи своего правительства и парламентской фракции. Выступлению Яценюка вторили глава фракции НФ Максим Бурбак и спикер Рады Андрей Парубий, которые также описывали свои достижения и хвалили себя и друг друга.

"Можно было представить раньше в новейшей украинской истории, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а парламентская фракция возглавляемой им политической партии остается в коалиции, продолжает работать и, более того, является цементирующим фундаментом этой коалиции?", - вопрошал у присутствующих Парубий.

"Народный фронт" сегодня - опора парламентаризма и главная государственная сила в Украине", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Все развешивают борды - и НФ развешивает борды. Все проводят съезды - и НФ проводит съезд. Все выводят на сцену ветеранов - и НФ выводит на сцену ветеранов. Но никуда никого не выдвигают. Как дед, который в 90 лет еще бегает за девушками, но уже не помнит зачем. Только в Украине партия, на прошлых выборах набрала больше всего голосов на парламентских выборах, может вообще не участвовать в президентских", - иронично отозвался на лейтмотив съезда политолог Петр Олещук.

Поле для маневра

Съезд "Народного фронта" должен был развеять одну из главных интриг нового политического сезона - поддержит ли вопреки постоянным разногласиям в парламенте "Народный фронт" Петра Порошенко.

"Мы будем совместно работать в коалиции с действующим правительством... Мы идём к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства!", заявил Яценюк. Но конкретную фамилию кандидата в президенты, которого поддержит партия, экс-премьер так и не произнес.

"Народному фронту" просто надо было провести съезд, чтобы показать, что они в игре. Если бы Яценюк пошел на выборы, то 1 процент его поддержки стал бы осиновым колом для всей политсилы. Отказ от участия в выборах - это сохранение возможностей для торга в межвыборное время. Этот проект движется к своему политическому концу, но партийцы все еще хотят угоститься шоколадом на десерт", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Такая недосказанность со стороны экс-премьера легко поясняется тем, что в партии нет единства на счет того, какого кандидата поддерживать на выборах. Часть НФ, ориентирующаяся на спикера Рады Андрея Парубия, тяготеет к кандидатуре действующего президента. Арсен Аваков и Николай Мартыненко делают ставку на Юлию Тимошенко. До недавних пор к ней тяготел и Арсений Яценюк, но в последнее время к нему стали поступать предложения и с Банковой (но об этом ниже).

"В "Народном фронте" понимают, что никакого рейтинга у них нет, поэтому начали искать, под кого лечь, - отмечает на этот счет еврооптимист, народный депутат Сергей Лещенко. - Они ищут, кому продать свой ресурс, который они аккумулировали при власти. Гарантом поддержки Тимошенко стал Арсен Аваков, который контролирует МВД. Он отказался играть на стороне Порошенко и намекнул ему, что не будет покрывать схемы по скупке голосов, которые строят в БПП Березенко, Кононенко и Вадим Столар".

Примечательно, что во время съезда "Народного фронта" глава МВД Арсен Аваков еще раз публично повторил свой тезис о том, что правоохранительные органы будут стоять на страже честного волеизъявления граждан. "Этот год - год двух выборов - президентских и парламентских. Мы не должны быть статистами и записными участниками выборов. Мы должны обеспечить, чтобы эти выборы были честными и прозрачными, такими, за какие мы тогда стояли на Майдане", - под громкие аплодисменты заявил Аваков.

"Дело в том, что Тимошенко пообещала Авакову то, что она не пообещала Яценюку. Должность", - пояснил "Стране" двусмысленность звучавших на съезде заявлений один из членов НФ, которого тоже заочно вписывают в лобби Тимошенко.

Политолог Вадим Карасев, который в свое время назвал союз "Народного фронта" и БПП заговором обреченных, считает, что со своим фаворитом президентской гонки в партии будут определяться ближе к выборам, когда будет ясно, у кого большие шансы на победу.

"Я бы сказал, что это условная поддержка Порошенко со стороны Яценюка, но не такая она и искренняя. Все-таки в НФ есть часть, которая ориентируется на Парубия и Турчинова, они за Порошенко, есть часть, которая ориентируется на Авакова, они за Тимошенко, остальные будут определяться на финише избирательной кампании. Сам Яценюк тоже постарается пропетлять до самых президентских выборов", - говорит Карасев "Стране".

Но и поход "Народного фронта" на парламентские выборы отдельной колонной - тоже под вопросом. Дело в том, что перед Новым годом заметно потеплели отношения премьер-министра Владимира Гройсмана с Петром Порошенко и его окружением. По информации "Страны", стороны предварительно (хотя, и не в первый раз) договорились о том, что если Порошенко выиграет президентские выборы, то на парламентские они пойдут общей колонной. В эту команду Банковая завлекает и лидеров "Народного фронта" - Турчинова, Яценюка и Парубия.

Интересно, что один из собеседников "Страны" в БПП утверждает, что несмотря на такие предварительные договоренности, Владимир Гройсман не получил от Порошенко гарантий по сохранению своего поста.

Таким образом, не исключено, обещание премьерского кресла как раз может стать лакомым куском для Арсения Яценюка, которому есть что предложить потенциальным кандидатам в президенты, несмотря на свой минимальный рейтинг.

Во-первых, это голоса трех членов Центральной избирательной комиссии - НФ провел в ЦИК Наталью Бернацкую (до замужества Севастьянова, экс-первый зам министра юстиции), Ирину Ефремову (экс-депутат партии "Народный фронт") и Леонтия Шипилова (доцент кафедры международного права и специальных правовых дисциплин "Киево-Могилянской академии"). Во-вторых, это 400 местных ячеек по всей стране, а, соответственно, и кадровый потенциал для формирования окружных комиссий.

"На данном этапе они не договорились. Сегодня есть проблемы в целеполаганиях, но так может статься, что у БПП в следующем политическом цикле, после президентских выборов, вообще не останется других вариантов, с кем еще договариваться, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Не стоит забывать, что у Яценюка есть большое влияние на базовые регионы, есть свои мэры, есть депутаты-мажоритарщики, которые на него ориентируются. Может так случиться, что эти команды будут вынуждены объединиться, чтобы хоть как-то сохраниться после смены власти".