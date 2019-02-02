Шоумен Владимир Зеленский, неожиданно возглавивший президентскую гонку, столкнулся с серьезной проблемой нехватки структур на местах, которые работали бы опорными пунктами его избирательной кампании.

По информации “Страны”, на помощь Зеленскому может прийти партия бизнесмена Игоря Коломойского УКРОП при том что поддержку олигарха кандидат “Зе” отрицает.

Кроме того, у кандидата возникла проблема в коммуникациях с западными структурами. Подробности - в материале "Страны".

Зе-кандидату нужна структура

Последние социологические исследования отдают первое место в рейтинге кандидатов на президентский пост популярному артисту Владимиру Зеленскому.

По данным социологической группы “Рейтинг”, за кандидата “Зе” готовы проголосовать более 19% респондентов (от определившихся с выбором). А вот опрос центра "Социс", проведенный совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Центром Разумкова, показал уровень поддержки Зеленского 23%.

Но избирателя еще нужно привести на участки для голосования. А потом кандидату предстоит то, что в Украине называется, защита результата, то есть борьба с подтасовками в пользу конкурентов, давлением на комиссии и прочим вмешательством в избирательный процесс.

“Сейчас главная задача для Зеленского - обзавестись избирательной структурой от столицы до регионов, которая бы работала на его результат, помимо активного присутствия в СМИ”, - говорит политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

Как писала “Страна”, Зеленский сам фактически возглавляет собственный штаб. При этом, по словам источника в "Квартале 95", в принятии решений артист опирается на четырех ключевых людей в штабе - участника "Квартала" и соавтора сценариев его шоу и фильмов Юрия Костюка (производство контента и повестка дня), известного специалиста по подготовке телешоу и производству видеоконтента Кирилла Тимошенко (медиа), официального главу партии "Слуга народа" и давнего соратника Зеленского Ивана Баканова (оргвопросы), а также адвоката Игоря Коломойского Андрея Богдана (по юридическим и общим вопросам).

Как уверяет источник, основные усилия штаб Зеленского приложит к делу мобилизации электората. Главным риском для него остается тот вариант развития событий, при котором многие его сторонники, которые сейчас отвечают на вопросы социологов, наращивая рейтинг артиста, просто не придут на избирательные участки. Прежде всего, это касается молодежи и вообще деполитизированной публики, где, как считается, особенно много приверженцев Зеленского.

Вместе с тем, соцопросы показали также неравномерную поддержку по территории страны. Виден перекос в сторону юго-востока (особенно в южных областях). А вот на западе показатели Зеленского ниже, чем у ближайших конкурентов лидера партии “Батькивщина,” Юлии Тимошенко и президента Петра Порошенко - максимум 9%.

УКРОП спешит на помощь

Впрочем, у Зеленского может появиться возможность переломить отношение к себе минимум в двух западных областях. По данным издания, партийные структуры партии УКРОП в Волынской и Ивано-Франковской областях могут переориентироваться на поддержку артиста. “В других областях на западе страны у УКРОП нет сильных ячеек”, - отметил источник в партии. Примечательно, что именно в Ивано-Франковской области наиболее влиятелен кандидат от этой политической силы народный депутат Александр Шевченко (внефракционный), избранный по одному из местных мажоритарных округов.

Отметим: согласно исследованию “Рейтинга”, уровень поддержки Шевченко - всего лишь 2,2%, а среди регионов более всего ему доверяет Галичина - 6%. Это несмотря на раскручивание кандидата Шевченко в СМИ, подконтрольных олигарху Коломойскому - прежде всего, на телеканале “1+1”. Собственно в низком показателе Шевченко, как утверждает источник в УКРОП, кроется причина переноса внимания Коломойского на более рейтингового Зеленского.

В качестве доказательства, что УКРОП выпал из фавора олигарха, источник указывает на призыв помочь кандидату от партии на добровольных началах в участковых избирательных комиссиях или в качестве его официальных наблюдателей. “На самом деле это означает, что финансирование на избирательные штабы УКРОП не выделяется вообще”, - убеждает источник. По его мнению, если бы политсила действительно хотела бы побороться за результат своего кандидата, то представителям партии в избиркомах доплачивали бы к выплатам, положенным им от государства.

Как и раньше, особняком держится Днепропетровская областная парторганизация, подконтрольная бизнесмену и основателю УКРОП Геннадию Корбану. Фактически она не работает в интересах кандидата Шевченко. “На президентских выборах она действует согласно своим планам и инструкциям”, - утверждает источник в аппарате ячейки.

Если не брать во внимание партийный клич идти в волонтеры, по кампании Шевченко не видно, что она снижает обороты. Об этом говорят и в областных штабах, впрочем, подтверждая, что платить за помощь на выборах не планируется.

Так, глава избирательного штаба кандидата в Запорожской области (и глава областной партячейки) Ярослав Гришин сообщил “Стране”, что 27 февраля Шевченко проведет встречи в регионе. “У нас много членов партии, которые фактически являются волонтерами. Мы не будем платить, потому что это принципиальная позиция: на выборах не нужно зарабатывать. Но ведь государство платит [членам комиссий]” - объясняет Гришин.

Он также, как член президиума политсовета партии, отрицает возможность поддержки других кандидатов в президенты, кроме Александра Шевченко.

"Послы спросили у Зеленского - не боится ли он, что его сожгут"

В целом, рейтинги вселяют в Зеленского оптимизм. Но кампания полна и неприятных сюрпризов. По информации издания, 23 января в представительстве Европейского союза в Украине Зеленский встречался с послами западных стран по их инициативе.

“И это был холодный душ для него, как рассказывают сами дипломаты. “Зе” вообще не был готов к предметной дискуссии, сильно нервничал. Особо на него “наседала” посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Неопределенными ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили - не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы?”, - рассказывает источник в дипломатических кругах.

Любопытно, что вскоре после этого события Зеленский провел встречу с нардепом-еврооптимистом Сергеем Лещенко и известным антикоррупционером-активистом Виталием Шабуниным. Как сообщили в штабе кандидата, на этой встречи обсуждалась борьба с коррупцией и работа антикоррупционных органов (которые Зеленский поддержал).

При этом стоит отметить, что и Лещенко, и Шабунин имеют тесные контакты с западными посольствами.