30 января, на следующий день после объявления о выдвижении действующего президента Украины Петра Порошенко на второй срок каденции, руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей пришел в эфир Украинского радио. И в эфире передачи "Персона грата" заявил о сенсационной информации.

В беседе с журналистом начальник ведомства, которое отвечает за безопасность первых лиц государства, среди прочего сказал: "в 2018 году было предупреждено около 11 покушений только на президента Украины Петра Порошенко".

Громкое, но обтекаемое (чего стоит хотя бы фраза "около одиннадцати") высказывание, прозвучавшее из уст высокопоставленного силовика, обнародовали ведущие СМИ.

И с учетом его потенциальной значимости для Украины ситуация оставила массу дополнительных вопросов. Где главный - это недопонимание, действительно ли за прошлый год количество покушений на главу государства выросло более чем в пять раз (в 2017 году в производстве СБУ находилось только два дела)? И наконец, как так вышло, что практически ни об одном из таких эксцессов ни широкая, ни узкоспециализированная общественность оказались не в курсе.

"Страна" разбиралась, были ли на самом деле факты покушений на жизнь президента, о которых говорит Гелетей, или же это очередная предвыборная "байка", не имеющая отношение к действительности.

В реестрах не значатся

Для начала следует остановиться на статистических выкладках и сведениях судебного реестра. Сразу же уточним: подтверждения словам Гелетея здесь найти не удалось. Но присутствуют другие интересные сведения.

Так, отчет Генпрокуратуры красноречиво свидетельствует - за весь 2018 год в ЕРДР были внесены сведения по пяти уголовным производствам, которые касаются посягательств на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.112 УК Украины).

Опрошенные "Страной" юристы и правоохранители однозначны - именно эта статья является "железобетонной" в случаях, если на первых лиц государства действительно готовилось покушение и наличествуют подозрения на состав преступления. Но таких дел оказалось не "около одиннадцати", как насчитал Гелетей, а всего пять.

К тому же, есть еще один знаковый нюанс. Гарантии, что все эти производства касаются исключительно Порошенко, нет. Эти дела могли возбуждаться вследствие планировавшихся покушений как на президента, так и министров, представителей АП, депутатов, политиков или общественников-антикоррупционеров.

Но даже если допустить, что в ЕРДР вносились материалы только в части "замахов" на гаранта Конституции, то говорить об их раскрытии более чем преждевременно. Дело в том, что судебный реестр гласит - за последние два года в Украине не было вынесено ни одного обвинительного приговора по ст.112 УК Украины. А прокурорская статистика свидетельствует: в пяти производствах, которые касались покушений на первых лиц государства, датированных 2018 годом, по четырем вообще не вынесено никаких процессуальных решений. То есть, большинство дел до сих пор являются "фактовыми" - с неустановленными участниками, мотивами, обстоятельствами и т.п.

Об этом говорит и другая особенность. Так, в розыске в настоящее время пребывает только один человек, которого считают причастным к попыткам совершения "замахов" на представителей власти или публичных персон. А о подозрении за прошлый год объявили всего двум фигурантам. Причем эта история давно на слуху, но расценивается неоднозначно, в том числе и как провокация.

Речь идет о теперь уже обвиняемых в попытке осуществления вооруженного переворота и силового захвата власти нардепе Надежде Савченко и руководителей "Офицерского корпуса" Владимире Рубане.

Абсурд из Голливуда. Юристы разводят руками

Адвокат Валентин Рыбин, который представляет их интересы в скандальном деле о террористах, якобы хотевших расстрелять здание парламента (где должен был находиться президент) с баржи, говорит "Стране" - о существовании каких-либо еще уголовных производств, связанных с попытками покушений на жизнь Порошенко ему не известно.

"Я поспрашивал у коллег: ни они, ни их друзья, ни друзья друзей ничего не слышали. Если бы что-то такое в действительности было, то с учетом общественной значимости в юридическом сообществе об этом давно бы знали", - отмечает Рыбин.

Другой адвокат, Евгений Солодко солидарен с таким мнением. "Если бы покушение на главу государства готовилось или хотя бы частично было реализовано, это стало бы известно. Такие детали как взрыв, обнаружение схрона боеприпасов, подготовка к нападению, инкриминирование подозрения трудно скрыть от общественности", - поясняет он.

Не спешат брать на веру заявление Гелетея об 11 упрежденных покушениях и правоохранители со стажей. Так, заслуженный ветеран системы МВД Михаил Корниенко, комментируя эти сведения в соцсети, ограничился кратким посылом: "Сплошной абсурд".

Более расширенно, но также с сомнением в правдоподобности слов начальника УГО, свою трактовку событий представил и адвокат, бывший высокопоставленный сотрудник системы военной прокуратуры Анатолий Маркевич.

"Не было слышно ни об одном человеке, который бы подозревается в подготовке покушения. Все одиннадцать готовили "неустановленные лица"? Что-то здесь не так", - отметил юрист. А в другой ветке обсуждения дополнил свою мысль: "Вот это спецы у Гелетея! Покушения готовили "неустановленные лица" в неустановленное время в неизвестном месте, никто не был задержан, но силовики умудрились эти преступления предупредить".

Юрист-криминолог Анна Маляр на своей странице в Facebook допускает два варианта "происхождения" заявления о почти дюжине попыток обезглавить украинское государство.

"Если это правда, то с большой долей вероятности можно допустить, что покушения готовили непрофессионалы и, тем более, не спецслужбы других государств. Ведь когда "профи" получают задание ликвидировать высшее должностное лицо, шансов спасти политика у любой службы охраны крайне мало. Более того, зачастую руками охраны это и делается, - отмечает Маляр. - Что же касается покушений со стороны аматоров, то среди известных и знаменитых самый высокий риск у лиц с властными полномочиями. Ведь именно с ними отдельные неуравновешенные члены общества связывают свои жизненные неурядицы".

При этом, Маляр оставляет вероятность того, что высказывания Гелетея могли быть откровенной ложью. "В украинских реалиях есть своя, непонятная иностранцам, специфика... В Украине правоохранители пытаются доказать свою "нужность" высшим должностным лицам. И бывает, что происходит разное... Есть такие покушения, что Голливуд обзавидуется", - резюмировала юрист.

Из Козина в "лежки". Начальник госохраны сделал вторую попытку...

Возможно, понимая неловкость положения, в которое начальник УГО своей фразой о покушениях на Порошенко поставил как себя, так и главу государства, 31 января Гелетей повторно вышел на связь со СМИ. И рассказал ряд новых деталей.

Сначала он уточнил, что в первые годы каденции Петра Алексеевича основная опасность гаранту Конституции якобы грозила на Банковой и в Козине. "В 2014-2016 годах основная нагрузка для Управления государственной охраны по отношению к обеспечению безопасности высшим должностным лицам, и в первую очередь, президенту государства, это было место работы президента, его место жительства, маршруты движения, нахождения в общественных местах", - пояснил начальник УГО в эфире телеканала "Прямой".

Судя по контексту, он имел в виду историю о покушении "ведра с болтами", о которой в том числе писала "Страна" ранее.

Источник видео: youtube.com/Телеканал Прямий

Но в дальнейшем, как утверждает Гелетей, недоброжелатели Порошенко-де сменили тактику.

Руководитель УГО отметил новую тенденцию, которая проявилась в 2017-2018 годах. Он уверяет, что тогда основная опасность поджидала президента уже не в столице, а на территории Луганской и Донецкой областей. А особенно - в зоне проведения операции Объединенных сил (ранее - АТО), "куда часто приезжает Петр Порошенко". И только благодаря усилиям и слаженной работе всех силовых структур охране удалось упредить и эти "замахи".

В то же время, настаивая на цифре в 11 выявленных покушений на президента в прошлом году, Гелетей не дал четкого ответа, имеют ли все эти инциденты дальнейшую судебную перспективу.

"Я хотел бы, чтобы вы поняли, что это количество - это предупреждение покушений на президента, когда наши сотрудники-военнослужащие контрснайперской службы увидели на территории, неконтролируемой нами, так называемые снайперские пары, которые работали в формате готовности к совершению террористического акта. Понимаете, что хороший профессиональный снайпер, работая с профессиональной контрснайперской системой, может попасть с расстояния до 3 километров. То есть,.. мы считаем, что это было покушение на жизнь и здоровье президента. Понятно, что мы меняем маршруты, меняем места пребывания. Так же мы изымаем по месту, когда Президент проезжает или накануне визита, или во время визита, так называемые "лежки" - то есть готовность к совершению террористического акта. Изымается и оружие, и взрывчатка", - заявил начальник УГО.

И затем добавил, что "вопрос безопасности - это не вопрос только задержания кого-то".

"Задержание или предотвращение, когда происходит взрыв или выстрел - это уже брак в работе Управления государственной охраны. Поэтому мы работаем на опережение и понимаем, что для нас главное - исключить любые покушения на жизнь и здоровье верховного главнокомандующего", - пояснил Гелетей.

Почему и эта версия трещит по швам

Адвокат Солодко в комментарии "Стране" допускает, что гипотетически спецслужбы действительно могут упреждать таким образом совершение преступлений. Но указывает на другую знаковую деталь.

"В теории может быть, что были предотвращены покушения оперативным путем. То есть, сотрудники УГО заранее знали или от информаторов узнали, что они готовятся, но их упредили. Официального оформления (внесения материалов в ЕРДР - Прим. Ред.) это не влечет, но такая информация является закрытой, она не подается в эфир и не подлежит разглашению", - поясняет защитник.

В его интерпретации, в истории с "около одиннадцатью" покушениями на Порошенко начальник Управления госохраны либо с самого начала говорил для красного словца (то есть, откровенно привирал), либо разгласил так называемую "грифованную статистику". А именно - данные для служебного пользования.

Были ли соблюдены при этом нормы законодательства Украины - вопрос дискуссионный. Как и свежий (он же единственный из озвученных) пример якобы изобличенной попытки покушения на жизнь Порошенко, приведенный руководителем УГО.

Валерий Гелетей заявил, что 14 декабря "в ожидании приезда президента был задержан человек, житель Северодонецка, уроженец Ялты, у которого изъяли 3 РПГ, так называемые реактивные противотанковые системы, 200 грамм взрывчатки и 15 гранат". Судя по контексту, о данном инциденте ранее общественность проинформировали другие силовые ведомства - СБУ и прокуратура Луганской области.

В их интерпретации, 29-летнему мужчине инкриминируется незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины). Но о подозрении в подготовке покушения на Петра Порошенко - ни слова.

P.S. "Страна" направила информационные запросы в Службу безопасности, Генеральную прокуратуру и Управление госохраны с просьбой сообщить детали о выявленных и упрежденных покушениях на Петра Порошенко в 2018 году. Когда силовики предоставят свои позицию, их ответы будут обнародованы на страницах издания.

В тоже время неофициально в УГОУ сообщили нам, что информация об 11 покушениях на президента даже в самом ведомстве вызвала недоумение. "Никаких 11 покушений на жизнь Порошенко не было. Это придумка Гелетея. Естественно, к нам постоянно поступает информация о готовящихся провокациях против первых лиц государства или иного рода угрозах, которую мы учитываем в своей работе. Но о случаях, когда бы реально готовилось покушение на Порошенко, были бы установлены лица, которые его готовили - такого ни мне, ни коллегам неизвестно. Я еще могу допустить, что это был один-два эпизода, который по каким-то причинам решили не светить даже для своих. Но чтоб 11... Это невероятно. Более того, с учетом подходов к информационной работе у Банковой, если б был бы какой-то малейший намек на реальное покушение против Порошенко, то эта информация бы не скрывалась, а о ней в деталях бы трубили день и ночь пиарщики президента. Кстати, не исключаю, что они что-то похожее ближе к выборам придумают, чтоб поднять рейтинг гаранта. И в этом плане заявление Гелетея может быть не случайным", - говорит источник в госохране.