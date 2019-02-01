Зеленский выходит в лидеры

Из всех кандидатов в президенты вчера громче всех звучал Зеленский. Во-первых, он решил-таки исправить "косяки" первых дней своей предвыборной кампании и внес в свою электронную декларацию акции своей кипрской компании, которой принадлежит российская кампания "Грин Филмс", а также BMW своей жены.

История с российской компанией уже стала широко известной, в то время как BMW жены был добавлен добровольно – на упреждение еще одного возможного скандала. Все это демонстрирует, что Зеленский в политике еще неопытный новичок, однако быстро учится.

Между тем, если верить социологам, украинцы массово готовы простить лидеру "95 квартала" и "Слуги народа" его неопытность. Группа "Рейтинг" вчера опубликовала результаты соцопроса, согласно которому Зеленский вдруг вышел на первое место, совершив огромный электоральный прыжок и впервые обойдя Тимошенко.

Больше того, спустя несколько часов появился и еще один опрос – от Центра Разумкова, КМИСа и СОЦИСа, который тоже показал лидерство Зеленского. Мало того, он еще и показал, что Порошенко обошел Тимошенко!

Как произошел этот переворот в электоральном сознании, представить сложно. Два опроса – это уже не случайность. Однако и о закономерности говорить еще рано.

Не говоря уже о том, что в 2014 году вся компания Порошенко была построена на покупке рейтингов, которые позже из виртуальных становились реальными. Тогда это было ноу-хау, но сегодня его уже освоили все. Поэтому нельзя исключать, что вчерашние соцопросы – это начало жесткой войны рейтингов, из-за которой реальной картины мы вообще до выборов не увидим. А может, и на них тоже.

ПЦУ превратилась в КМУПЦ

"Поместная" церковь, которую создали еще в декабре, теперь официально зарегистрирована. Причем зарегистрирована не под тем именем, которое было указано в томосе Варфоломея, – Православная церковь Украины. Ее новое официальное название – "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)".

В какой-то мере в этом названии учтены пожелания бывшего партиарха Филарета, настаивавшего, чтобы вместе ПЦУ было УПЦ. Но в целом название выглядит абсурдно: ведь если существует "Киевская митрополия" Украинской православной церкви, то должна быть и еще какая-то митрополия УПЦ, кроме Киевской.

Однако, судя по всему, это название временное. КМУПЦ будет существовать лишь до тех пор, пока власть не вынудит переименоваться каноническую Украинскую православную церковь (а это должно случиться уже весной). И после того, как название "УПЦ" окажется вакантным, его себе присвоит бывшая ПЦУ, ставшая ныне КМУПЦ.

Однако в связи со всеми этими переименованиями (кстати, официально не утвержденными никаким Собором) возникает вопрос: а продолжает ли действовать томос? Ведь его-то давали Православной Церкви Украины, которой больше нет…

Договор о РСМД: пекинское прощание

Завтра США начнут процедуру выхода из Договора о ракетах малой и средней дальности, подписанного в 1987 году президентом США Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым. Последняя попытка предотвратить разрыв договора вчера провалилась.

Переговоры между представителями США и России проходили в Пекине несколько дней, но ни к чему не привели. Как ранее ни к чему не привели все предложения Москвы американцам показать предмет конфликта – ракету 9М729, – чтобы те убедились в ее "непричастности" к ограничениям договора.

Вашингтон занял ультимативную позицию, которая изначально была неприемлемой для Москвы: уничтожить все ракеты данного класса. И это было не случайно, как, пожалуй, не случайным было и то, что переговоры проходили в Пекине.

От разрыва ДРСМД пострадает больше всего не Россия. И не российские ракеты были главной причиной желания Трампа разорвать договор. Этот договор между Штатами и преемницей Советского Союза России был выгоден прежде всего Китаю, который оставался в стороне и мог выпускать любые ракеты, пока его конкуренты были связаны ограничениями.

Соответственно, Трамп, который видит главную угрозу для США именно в Китае, а не в России, с такой ситуацией не мог мириться. Москва дала повод (при этом, кстати, тоже будучи заинтересованной в разрыве соглашения), и Вашингтон им воспользовался.

Теперь подобный договор может появиться только в одном случае: если под ним будут стоять подписи не только президентов США и России, но и Китая. Но пока о таком варианте даже не говорят.

Европарламент нашел в Венесуэле "законного временного президента"

Тем временем расширяется главный конфликт января-2019 – венесуэльский. Вчера Европарламент проголосовал за то, чтобы признать главу парламента Венесуэлы Гуайдо "единственным законным временным президентом". Звучит эта формулировка нелепо, но именно ее записали в резолюцию Европарламента. И обязали все-государства члены Евросоюза сделать тоже самое.

Нелепость указанной формулировки показывает, что европейские депутаты так и не смогли найти выхода из ситуации, когда, с одной стороны, нужно освятить явно нелегитимное решение, с другой – сохранить видимость соблюдения демократических принципов (согласно которым Мадуро все-таки более легитимен, чем Гуайдо).

Впрочем, на практике решение Европарламента существенного значения иметь не будет. Поскольку очевидно, что на решения "постоянного" президента Венесуэлы оно не повлияет, а войска стран ЕС в Южную Америку все равно не пошлют.

Резолюция европейских депутатов – лишь часть психологической войны, которая сейчас развернулась между Белым домом и режимом Мадуро. В которой Трамп пытается надавить "мировой общественностью", а венесуэльский президент запугивает Вашингтон последствиями возможного вторжения. Вчера он пообещал, что интервенция станет для Штатов худшим вариантом Вьетнама.

Но к военному вторжению Трамп, похоже, не готов. Оно действительно несет серьезные риски, хотя и вряд ли сопоставимые с вьетнамской войной. А вот помощь оружием, скорее всего, будет – как только венесуэльская оппозиция оформится во что-то организационно и территориально значимое. И тогда гражданской войны не избежать.