Съемные квартиры в Киеве становятся не по карману жильцам. Накануне нового сезона - осенью прошлого года - арендные ставки подскочили в среднем на 20%.

Тогда хозяева поясняли повышение своих аппетитов общей инфляцией в стране и активизацией фискальной службы, мол, не сегодня, так завтра придется платить налоги со сдаваемого внаем жилья. В итоге минимальная стоимость среднестатистической единички в жилом состоянии подскочила сразу на 800-1 тысячу гривен - до 5 тысяч гривен в месяц.

Но после повышения цен на отопление и горячую воду квартиросъемщиков ждет еще один сюрприз - заметно вырастут суммы в платежках. Если раньше по коммуналке за однокомнатную квартиру реально было уложиться в 2 тысячи гривен, то сейчас нужно будет не менее 3 тысяч гривен. В итоге общий квартирный бюджет тянет уже на 8 тысяч гривен в месяц.

Таких денег у многих арендаторов попросту нет. "Люди сейчас съезжают в жилье подешевле - отказываются от больших площадей, ремонтов и прочих излишеств, лишь бы выйти на минимальную цену", - пояснил "Стране" аналитик SV Development Сергей Костецкий.

Риэлторы рассказывают, что в поисках дешевой крыши над головой люди доходят до крайностей - соглашаются на "убитые" дачи без отопления и даже гаражи и складские помещения.

"В Киеве не осталось ни одной промзоны, гаражного кооператива или СТО, где не жили бы постояльцы. Условия нечеловеческие - ни отопления, ни удобств. А некоторые живут даже с детьми", - говорит столичный риэлтор Андрей Коновалов.

"Страна" узнавала почем сейчас снять квартиру в Киеве и какие есть варианты.

20 квартир на одного арендатора

По словам Сергея Костецкого, спрос на съемное жилье в столице вырос. В том числе, и за счет приезжих из регионов. Хотя поток заробитчан в столицу сейчас намного меньше, чем несколько лет назад, он все же есть.

Зарплаты в Киеве на 20-30% выше региональных, причем, нет проблем с трудоустройством.

Аналитик rabota.ua Татьяна Пашкина рассказала "Стране", что многие работодатели размещают объявления о наборе персонала в регионах, к примеру, так активно ищут кассиров. Есть варианты как с жильем, так и без него. Средние зарплаты - 9-10 тысяч гривен в месяц.

"Если в 2017 году сдавалось в среднем 1,1-1,5 тысяч квартир в месяц, то сейчас - около 2 тысяч", - пояснил Костецкий.

При этом заметно изменились требования к съемному жилью. Основное - цена. "Все охотятся за вариантами до 4 тысяч гривен (без коммуналки). Если такая квартира появляется в предложении, она уходит за час. Более того, за подобными вариантами нередко выстраиваются очереди, может быть и до 10 претендентов. Устраивают своего рода аукционы", - рассказал эксперт.

При этом ни качество ремонта, ни наличие мебели, ни месторасположение дешевой квартиры особой роли не играют. За бросовую цену такому жилью готовы "простить" все.

Но подобные варианты появляются нечасто. Минимальная стоимость"единички" в столице стартует с 5 тысяч, а средние цены, по которым есть выбор - 6-9 тысяч гривен в месяц. С коммунаркой получается 9-12 тысяч гривен в месяц.

Причем, была возможность заполучить жилье с "льготной" коммуналкой (на схемную квартиру хозяин оформлял субсидию), то сейчас таких предложений в базах данных киевских агентств недвижимости - единицы.

"Еще в начале прошлого года до 20% жилья предлагалось с субсидиями. Его сдавали пенсионеры или семейные пары, имеющие несколько квартир. Получалось, что по счетам нужно было платить копейки, очень выгодно для арендаторов. Сейчас у большей половины таких владельцев субсидии забрали, а остальные бояться светить аренду и даже не подавали документы на субсидии", - рассказала "Стране" киевский риэлтор София.

По словам руководителя агентства Best&Seller Ирины Луханиной, если в прошлом году за двушку на Прорезной стоимостью 13,6 тысяч гривен, в месяц с субсидией арендатор платил порядка 600 гривен в месяц, то сейчас приходят платежки по 4 тысяч гривен в месяц.

При этом, по словам Сергея Костецкого, в Киеве - переизбыток сдающегося в аренду жилья. Если в позапрошлом году выставлялось порядка 30 тысяч квартир, то на конец 2018 году их было уже около 40 тысяч. То есть, получается около 20 вариантов на каждого потенциального квартиросъемщика.

"Многие инвестируют в новостройки, чтобы в последующем зарабатывать на аренде. По идее, реально выйти на 10% годовых и отбить вложения за 10 лет, что считается неплохой инвестицией, особенно, если учесть, что банки по валютным депозитам дают всего 5% годовых", - пояснила руководитель агентства Best&Seller Ирина Луханина. По ее словам, с декабря прошлого года квартиры начали "зависать". Если раньше жилье до 12-13 тысяч гривен возле метро уходило за пару дней, то сейчас не сдается по 2-3 недели.

"Страна" уже писала, что появилась целая армия потенциальных инвесторов, скупающих квартиры специально под сдачу в аренду. И, хотя, как оказалось, найти постояльцев не так легко, опускать цены хозяева не намерены.

По данным SV Development, средняя стоимость аренды "единички" по Киеву составляет на конец января этого года 274 доллара, "двушки" - 370 долларов, "трешки" - 439 долларов. Самые дешевые квартиры в Днепровском (233 доллара за однокомнатную) и Святошинском районе (243 доллара), а самые дорогие - в Шевченковском (332 доллара) и Печерском (374 доллара).

Гаражный вариант

Но, несмотря на переизбыток предложений, выбирать арендатору с минимальным бюджетом практически не из чего. Найти комнату в общежитии под долгосрочную аренду сейчас непросто. В столице появилось немало общежитий-хостелов, которые готовы селить постояльцев помесячно, но цены там тоже кусаются.

За койко-место просят от 1,4 тысяч гривен (в районе метро Черниговской) до 2 тысяч гривен (в центре). Правда, обещают бесплатный Wifi, холодильник, стиральную машину и прочее. Понятно, что для семьи такие варианты неинтересны и очень дорогие, - говорят риэлторы. Отдельные комнаты тоже удивляют ценами - комната на Дарнице площадью 14 кв.м с телевизором и минимальным набором мебели на OLX предлагается за 4 тысяч гривен в месяц.

"Есть заявки, где просят подобрать однокомнатную квартиру на две семьи, то есть, люди активно "ужимаются" лишь бы сэкономить", - рассказала Луханина.

Не удивительно, что все чаще поиски смещаются в сторону объектов, мягко говоря, не очень предназначенных для жилья.

К примеру, среди рабочих популярны так называемые варианты "жилых гаражей". Речь идет о небольших утепленных комнатах при гаражах или СТО. Там есть электричество и установлена электроплита, но удобства "во дворе". Снять такую комнату можно за 1-1,5 тысяч гривен в месяц, плюс отдельно - свет по счетчику. И, как говорят риэлторы, спрос на такие "гаражные квартиры" сейчас бьет все рекорды.

"На один подобный вариант - минимум 2-3 претендента, некоторые даже с детьми готовы селиться, хотя бы временно", - рассказал "Стране" один из риэлторов.

"Страна" пообщалась с Дмитрием, который год назад приехал в Киев работать автомехаником на зарплату 12 тысяч гривен. Сначала снимал однушку в спальном районе за 5 тысяч. Но хозяин повысил плату до 6 тысяч плюс подорожала коммуналка.

"Всего получается 8 тысяч гривен. Остается 4 тысяч от зарплаты. Этих денег ни на что не хватает. Потому съехал с квартиры и живу в гараже при нашем СТО", - рассказывает Дмитрий. По его словам, сейчас он рассматривает несколько вариантов - постоянно жить с гараже, искать дешевую комнату в общежитии или же возвращаться домой в Житомирскую область.

На специализированных сайтах "гаражные" объявления также встречаются все чаще. Скажем, на Минском массиве сдается сразу "двухъярусный" гараж площадью 44 кв.м. Первый этаж предназначен для бизнеса (можно открыть мини-СТО), а второй пригоден для проживания. Цена за весь объект - 3,2 тысяч гривен в месяц. На Соломянке такой же гараж, правда, без воды, сдается за 2,5 тысяч гривен. На Виноградаре одноэтажный гараж, но "в котором можно жить" предлагается за 1,3 тысяч гривен.

В промышленных зонах вовсю сдаются складские подсобки. Есть свет, вода, туалет, отопление - электрическим обогревателем. За комнатушку до 15 кв.м просят порядка 1,5-2 тысяч гривен в месяц. За 2,5 тысяч гривен предлагается в аренду бытовка в Святошинском районе площадью 12 кв.м. И недостатка в арендаторах таких объектов нет, - говорят риэлторы. "А по мере того, как будут расти коммунальные счета, спрос на самое дешевое жилье еще больше вырастет", - считает Сергей Костецкий.