Недавний съезд партии “Оппозиционная платформа - “За жизнь” завершил формирование последней из трех политических колонн так называемой "юго-восточной" оппозиции.

Это объединение части партии "Оппозиционный блок" (ОБ) во главе с народным депутатом Юрием Бойко и партии "За жизнь" народного депутата Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. Форум поддержал выдвижение Бойко кандидатом в президенты.

Две другие колонны - ориентированная на бизнесмена Рината Ахметова часть Оппоблока и партия народного депутата Евгения Мураева “Наши” также определились со своими кандидатами.

Первые выдвинули замглавы фракции Оппоблока Александра Вилкула, правда, от партии-клона “Оппозиционный блок “Партия мира и развития”, а от второй ожидаемо пошел сам Мураев.

Очевидно между ними продолжится конкуренция, ведь тот, чей кандидат покажет лучший результат, сможет закрепиться в общем для трех групп электоральном сегменте и в новом электоральным цикле увереннее вести переговоры о перестройке страны.

Какие есть перспективы у каждой из этих трех колонны и есть ли шанс на их объединение до выборов, учитывая, что раскол, согласно последним рейтингам, не идет на пользу никому из них, выясняла "Страна".

Как делят апельсин

Как писала “Страна”, форум “Оппозиционной платформы - “За жизнь” продемонстрировал, что внутри этого политического объединения нет острых противоречий, угрожающих его цельности.

Оба “крыла” заявили о поддержке на президентских выборах кандидата Бойко, который из-за проблем с регистрацией политической силы в Министерстве юстиции идет самовыдвиженцем. Как показал последние опросы, Бойко с уровнем поддержки около 10 процентов держится в четверке рейтинга кандидатов в президенты.

Проблема для Бойко, что главными конкурентами ему будут не идеологические соперники, а представители того же политического сегмента Вилкул и Мураев.

Правда, пока их рейтинги весьма невелики. Согласно социсследованию “Рейтинга”, уровень поддержки лидера партии “Наши” составил 3,6%, рейтинг Вилкула - 2,6%. Это если замерять от числа определившихся, от общего числа еще меньше (подробнее о том, что говорят последние рейтинги можно прочитать здесь).

В группе Ахметова правда рассчитывают на то, что преимущество Бойко будет таять по мере того, как сторонники Оппоблока будут узнавать, что есть и другие кандидаты. И этому, как полагают "ахметовцы" поможет активная избирательная кампания кандидата Вилкула, на которого будет работать медиа-машина донецкого миллиардера и агитация на его крупных предприятиях.

Выборы, конечно, покажут. Но даже беглый анализ ахметовских СМИ показывает, что фокус в них преимущественно наведен на совсем другого протеже олигарха - кандидата от Радикальной партии Олега Ляшко, а в еще большей степени - на действующего президента Петра Порошенко, про которого канал Ахметова показывает целые пиар-сериалы.

А вот Бойко - единственный кандидат для пула лояльных телеканалов ("Интер", 112, NewsOne), что тоже объясняет удержание им популярности. Их другой завсегдатай - Вадим Рабинович, который также входит в руководство “Оппозиционной платформы - За жизнь”, играет на результат кандидата от партии, в пользу которого он отказался баллотироваться.

По мнению политолога Вадима Карасева, команда Бойко сейчас работает на мобилизацию избирателя, которому близки идеи кандидата - принести мир на Донбасс, возродить экономику, вести разумную социальную политику. На съезде, поддержавшем выдвижение Бойко, выступил глава политсовета "Оппозиционной платформы-За жизнь" Виктор Медведчук с радикальными предложениями относительно урегулирования конфликта на востоке страны. По его словам, мирный план предполагает прямые переговоры Киева с непризнанными республиками и создание “Донецкого автономного региона в составе Украины” с закреплением статуса в Конституции.

Это то, что действующая власть называет капитуляцией. Однако Медведчук говорит, что это не противоречит Минским договоренностям и законодательству Украины.

“Расчет команды Бойко - на ядро пророссийского электората. Им нужно закрепить его за своим кандидатом, поэтому Медведчук пошел дальше в заявлениях, чем обычно “Оппозиционный блок”, - комментирует Вадим Карасев.

Что касается еще одного кандидата - Евгения Мураева, то ходят многочисленные слухи, кто за ним стоит. Оппоненты называют его покровителем нынешнего главу Администрации президента Игоря Райнина, а финансистом - близкого к Арсену Авакову бизнесмена Вилена Шатворяна (очень влиятельный человек на рынке железнодорожных перевозок).

Сам Мураев эти слухи категорически опровергает и говорит, что финансирует кампанию на свои деньги, а любые связи с властями отрицает, указывая на попытки возбуждения уголовных дел против себя и активистов партии "Наши".

Фактор Зеленского

При этом, у всех трех кандидатов есть общий соперник Владимир Зеленский, который, в значительной степени, работает на юго-восточном поле.

Соцопросы это в принципе подтверждают. Согласно исследованию “Рейтинга”, Зеленский сегодня наиболее популярный политик, чей уровень поддержки в целом по стране - около 20%. При этом, в значительной степени этот результат достигнут за счет юго-восточных регионов.

Комик, в принципе, активно работает на этом поле. Подчеркивая, что он из Кривого Рога и тоже за мир на Донбассе. Правда, о мире он говорит крайне обтекаемо, а антироссийская риторика у него достаточно сильна и непонятно как он собирается при этом договариваться о мире с Москвой.

Но многих избирателей такие нюансы не смущают.

Тем более, что взаимная вражда "юго-восточных" кандидатов деморализует их электорат, что и видно по рейтингам.

И если Бойко держится на уровне 10 процентов, что позволяет ему сохранять позиции в первой четверки кандидатов, то, как писалось выше, рейтинг Мураева и Вилкула заметно ниже даже 5-процентного проходного барьера в Раду. При этом электорат двух последних кандидатов сильно пересекается, что заметно по динамике - за январь, с момента старта активной кампании Вилкула, его рейтинг вырос на 1-1,5 процента, а рейтинг Мураева примерно на такую же величину снизился.

Параллельно в интернет-пространстве запущена кампания на тему "почему нужно голосовать за Вилкула, а не за Мураева".

Но в целом можно констатировать, что раскол и вражда в этом лагере не идет на пользу никому из кандидатов. А те же Вилкул и Мураев рискуют не взять даже 5 процентов, что плачевно скажется на подготовке к выборам в парламент их политических сил.

Реально ли объединение?

В таких условиях в политических вновь заговорили о возможности объединения и снятии одного или двух "юго-восточных" кандидатов в пользу наиболее рейтингового, что позволит последнему претендовать на выход во второй тур, а затем - и на хороший результат на выборах в Раду.

И якобы переговоры на эту тему, несмотря на внешнюю конфронтацию между командами, продолжаются.

По крайней мере, источники "Страны" в "Оппозиционной платформе За жизнь" полагают, что на это есть определенные шансы.

"Повторяется ситуация 2014 года. Когда все рейтинги показывали, что наиболее перспективный кандидат от Партии Регионов это Сергей Тигипко. Но "ахметовцы" настояли на выдвижение от ПР Михаила Добкина, у которого была гораздо меньше популярность. Но и на него они реально не работали. В итоге Тигипко, у которого в случае поддержки всей партии были бы шансы выйти на второе место, пошел на выборы сам и взял 5,2 процента, а Добкин и того меньше - 3. Надеюсь, что этот урок будет усвоен и сейчас все-таки произойдет объединение", - сказал источник.

В тоже время из лагерей Вилкула и Мураева никаких сигналов, подтверждающих вероятность объединения, не поступает.

Среди экспертов также на этот счет разные мнения.

Политолог Анатолий Октисюк не верит, что Вилкул и Мураев снимутся в пользу Бойко. “Это маловероятно. Судя по всему, Ахметов точно принял окончательно решение не объединяться ни с кем. А Мураев хочет выстрелить как новое лицо. Договариваться они начнут разве что по результатам президентских выборов”, - резюмирует эксперт.

В тоже время Петр Олещук не видит сенсации, что стороны могут вернуться к переговорам о едином кандидате, тем более в свете электорального успеха Зеленского. "Это возможно, ведь противоречия между ними личные, а не, скажем, идеологические. Тем более еще при "разводе" звучала мысль, что, мол, сейчас разделимся, а в новом парламенте можем объединиться. Я бы не исключал такой вариант", - говорит Олещук.

О последних изменениях в предвыборных раскладах рассказывает также Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" на YouTube-канале "Страны".