Украинским семьям обещают няню от государства. Схема проста - родители, имеющие детей до трех лет, но желающие работать, а не сидеть в декрете, смогут нанять няню, а часть средств им частично компенсируют из бюджета. Власти намерены платить "детский" прожиточной минимум - 1 626 грн. Для сравнения, минимальные рыночные расценки на услуги няни - 10 тыс. грн. в месяц.

Чтоб претендовать на бюджетные доплаты, нужно предъявить официальный договор с няней или фирмой, предоставляющей услуги домашнего персонала. Плюс - дополнительный пакет документов. Эти требования прописаны в постановлении Кабмина "Некоторые вопросы предоставления услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", утвержденном на заседании правительства 29 января.

Интересна предыстория проекта "муниципальная няня". Как рассказал в недавнем интервью "Стране" министр соцполитики Андрей Рева, в прошлом году, накануне дня защиты детей 1 июня, "мы в правительстве начали думать, чего бы хорошего сделать для подрастающего поколения". В итоге чиновники накреативили две идеи - дарить родителям новорожденных детей бэби - боксы и профинансировать нянь. К слову, обе идеи не совсем новы - власти подсмотрели их у европейских коллег.

Тогда победили бэби-боксы. Хотя, как показало расследование "Страны", идет этот проект не совсем гладко. "Но и от муниципальных нянь" мы отказываться не собираемся, готовим документальную базу", - утверждал в интервью Андрей Рева.

"Страна" узнала помогут ли молодым родителям няни от государства.

1,6 тыс. из "общего котла"

Проект "муниципальная няня" официально утвердили еще в мае 2018 года, но с отсроченной датой запуска - с 1 января 2019 года. Предварительно Кабмин должен был разработать порядок выплаты компенсаций на нянь, что, собственно, и было сделано в последнем правительственном постановлении.

Как сказано в пояснительной записке, в последнее время в Украине падает социальное благополучие семей, растет число малообеспеченных семей и социальное сиротство. В связи с этим "есть необходимость усовершенствовать существующую систему поддержки семей, развития ответственного родительства и создать условия для сочетания родительских и трудовых обязанностей". В правительстве уверены, что решить все эти проблемы сможет государственная помощь в размере прожиточного минимума на ребенка до 6 лет, а это на данный момент 1 626 грн. в месяц. Примечательно, что в интервью "Стране" министр Андрей Рева озвучивал цифру в 2 тыс. грн., но, очевидно, 374 грн. потеряли "по пути".

По расчетам Кабмина, на компенсации по няням понадобимся порядка 500 млн. грн. Это при условии, что услугой воспользуется 25 тыс. семей. Предлагалось, чтобы на детей с инвалидностью сумму увеличили вдвое, но эта правка не была учтена. Как и поправка по включению в список претендентов на компенсации семейное детские дома, воспитывающие усыновленных детей - им муниципальные няни не положены.

Интересно, что все затраты чиновники хотят переложить на местные бюджеты. Местным чиновникам придется изыскивать эти суммы из общей субвенции на помощь малообеспеченным семьям, лицам, не имеющим права на пенсии, инвалидам и др. И это изначально уязвимое место новых компенсаций - субвенции нередко приходят на места с опозданиями и не в полном объеме. А если местным чиновникам придется выбирать, кому отдать деньги - одинокой бабушке без пенсии или семье, которой не хватает на няню, скорее всего, пожертвуют именно компенсацией на нянь.

Как получить деньги на няню

Чтобы получить компенсацию на няню, нужно действовать по следующей схеме: найти няню, зарегистрированную как физлицо - предприниматель или официально работающую в специализированной фирме, заключить с ней договор с указанием объема предоставления услуг и зарплаты.

Затем нужно подать в местное подразделение социальной службы пакет документов - заявление о предоставлении услуги муниципальной няни, заявление о перечислении средств с указанием банковского счета, документы, подтверждающие затраты на услуги няни (чек, выписку из банка и пр.). Плюс - свидетельства о рождении ребенка, копии паспортов и идентификационных кодов родителей. Органы социальной опеки будут рассматривать заявку 10 дней, проверяя в случае необходимости предоставленную им информацию. А в течение трех дней после принятия решения о нем информируют заявителя.

Деньги обещают перечислять ежемесячно. Но точно также - ежемесячно, до 5 числа каждого месяца, вы должны будут предоставить квитанции о расчете с няней. Также нужно сообщать чиновникам о любых изменениях в договоре с няней.

"Получается, если няня не подошла - наша песня хороша, начинай сначала - все документы нужно готовить по новой. Законодатели решили, что у молодых семей достаточно свободного времени и сил на все это бумагомарательство? Ради 1 628 гривен ежемесячного пособия", - удивляется эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Кроме того, если вдруг обнаружится, что вам были уплачены лишние средства, их нужно будет вернуть в бюджет, говорится в Порядке предоставления компенсаций.

Как считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, процедура не слишком проста для среднестатистической мамочки. Бегать по социальным службам, выбивая копеечную компенсацию, многие могут попросту не захотеть. "Если бы погашали хотя бы 50% стоимости услуг няни, тогда другой вопрос. А с нынешней суммой многие семьи могут отказаться. Плюс - есть риск местных нюансов. Пакет документов нельзя подать в электронном кабинете, без общения с чиновниками. То есть, сохраняется влияние на процесс "человеческого фактора", - говорит Забловский.

В замечаниях к проекту Минюст указал, что в Порядке нет перечня причин, по которым органы социальной опеки могут отказать в предоставлении компенсации, но такая возможность все же предусмотрена. Это позволяет делить госпомощь в ручном режиме. Впрочем, в итоговой версии документа это замечание не учли. У Минюста есть замечание и к форме договора с няней - в Порядке речь идет о некоем "соглашении". Но в Гражданском кодексе такого понятия нет, в связи с чем документ нужно дорабатывать.

"Поскольку формы документов не прилагается, семье придется либо писать договоры самим (с угрозой переделки и нового "круга ада"), либо платить юристу за составление документа", - говорит аналитик rabota.ua Татьяна Пашкина.

Няни - против

Но самым слабым звеном в придуманной государством цепочке могут оказаться няни. Чтобы семья получила компенсацию, нужно найти няню, оформленную как физлицо - предприниматель или же официально трудоустроенную, а это может оказаться проблемой. Большинство нянь работают "на себя", то есть, ищут семью или несколько (в зависимости от загрузки) и получают оплату за свои услуги наличкой. Няня с официальной трудовой книжкой от специализированного агентства стоит на 20-30% дороже - не менее 15 000 грн. в месяц. И компенсация от государства в 1 6000 грн. ситуацию не спасает - семье все равно придется переплачивать.

Но даже если убедить "свою" няню оформить ФОП, ее услуги автоматически подорожают. "С зарплаты в 10 000 грн. нужно будет платить 5% налога и ЕСВ порядка 800 грн., то есть, всего 1 300 грн. Это практически покрывает государственную компенсацию", - говорит Забловский.

Плюс - такие няни становятся автоматически "видимыми" для государства - их зарплаты будут учитываться при оформлении субсидии и других выплат, что устраивает далеко не всех воспитательниц. Кстати, легализация самозанятых нянь и пополнение за их счет дефицитного Пенсионного фонда также была одной из причин запуска программы.

По словам Пашкиной, сейчас зарплаты нянь в Украине стартуют от 5 000 грн в Дрогобыче до 28 000 грн в семью, проживающую на Печерске.

"Если няня хочет нормированный рабочий день, ей предлагают сотрудничество детские комнаты ресторанов и детские центры. Зарплата там пониже - 6-10 000 грн, зато и занятость не такая напряженная. А если няня захочет трудоустроиться за границу, ее ждут русскоязычные и украиноязычные семьи в Лондоне, Баку, Швейцарии и Эстонии на зарплату от 30 до 63 000", - рассказала Пашкина.

"Страна" пообщалась с Лидией Владимировной, которая раньше работала учительницей младших классов в одной из столичных школ, но уже несколько лет ухаживает за двумя детьми из проживающей в пригороде семьи. "Я официально нигде не оформлена и не стою на бирже. Получают 20 тыс. грн. в месяц, работаю полноценный день с 9 до 19, плюс бывают выезды по выходным, но за дополнительную плату - 1 000 грн. в месяц. Ничего менять не хочу. Если предложат оформить ФОП, буду искать другую семью, предложения на рынке есть", - рассказала она "Стране".

"Так что предложение властей интересно разве что для женщин предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии", - считает Забловский. А

Андрей Рева в интервью "Стране" называл еще один аргумент, который теоретически может убедить родителей искать официальных нянь - в этом случае воспитательницу в случае чего можно будет привлечь к ответственности за некачественные услуги. Но что перевесит - возможность "прижать" няню или возможность на ней сэкономить (и найти достойного кандидата по рекомендации) - пока неясно.

А некоторые эксперты опасаются, что программа "муниципальная няня" может стать первым шагом по отмене выплат по уходу за ребенком. Дескать, если родители работают, и пользуются услугами няни и компенсациями из бюджета, платить декретные вовсе не обязательно.