Нормы газа уменьшат. В августе. Может быть

Правительство решило снова проявить заботу о людях. Вчера оно решило вернуть с августа норму потребления газа населением на уровень осени прошлого года. Для большинства городских потребителей (газовая плита без колонки и газового отопления) это 3,3 кубометра газа на человека.

По сравнению с нормой, которая действует сейчас, – 9,8 кубометров на человека – забота о людях на лицо. Если только не помнить, откуда взялись эти 9,8 кубов.

А взялись они из ноябрьского решения Верховного суда, который отменил постановление Кабмина 2016 года, вводившее норму о 3,3 куба. Причем отменил так, что она перестала действовать даже задним числом. В результате украинцам пришли платежки не только за 9,8 текущих кубометров, но и за разницу между старой и новой нормой, накопившуюся в течение двух с лишним лет.

Возмущение граждан, вдруг получивших многотысячные платежки за газ в дополнение к многотысячным платежкам за отопление, было вполне оправданным. И различные чиновники стали призывать – мол, не платите, все образуется. Большинство действительно платить не стало, и в результате правительство приняло вчерашнее постановление с заботой о людях.

Однако вопрос "кто виноват" остался без ответа. Верховный суд, конечно, важная инстанция, но только абсолютно при всех властях она фактически подчинялась президенту. Да и в последние пять лет никто не вспомнит, чтобы высший судебный орган принял хоть одно решение в пику центральной власти. Поэтому есть все основания полагать, что и решение по газу было согласовано на высшем уровне.

И в этом случае вырисовывается совсем другая картина. Власть отдает команду вернуть огромные нормы газа, действовавшие до 2016 года (которые при старых ценах на газ особо не замечали), пытается на этом сбить деньги с населения и заодно обвинить во всем политических оппонентов, а потом, ближе к выборам, выступает в роли благодетеля. Ни копейки не потрачено (и даже заработали и еще заработают на тех, кто все же платит по новым нормам), а пиар обеспечен.

Но только верить этому пиару сложно. Поскольку нет никаких гарантий, что после выборов очередное постановление Кабмина не будет отменено.

"Няня" за прожминимум ребенка

Решение по газу было не единственным вчерашним пиар-ходом правительства. Кабмин также принял решение о том, что всем семьям с детьми до трех лет будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 1626 гривен по программе "Муниципальная няня".

Это можно назвать первым настоящим предвыборным подарком власти, поскольку за последние месяцы в этот разряд можно было занести разве что монетизацию субсидий, которая является теми же деньгами, которые людям уже давали, но только по безналу. Деньги на нянь – это чистый доход, который, безусловно, семьям с маленькими детьми не помешает.

Однако вводится эта программа очень хитро. Во-первых, обязанность выдавать эти деньги возлагается на областные и киевскую городскую администрации. Поэтому няня и "муниципальная". Но, как известно, регион региону рознь, где-то денег с избытком, а где-то сплошные дыры в бюджете.

И вот тут самое интересное: Кабмин все-таки предусмотрел 500 миллионов гривен на эту программу в госбюджете. С чего бы такая щедрость? Эти деньги как раз и будут предоставлены тем регионам, которые сами с программой не справятся. Правда, их хватит всего для 300 тысяч маленьких детей (из приблизительно 1,2 млн) на один месяц, но после марта уже никто помогать регионам не будет, ведь выборы закончатся. И с ними для многих – "муниципальные няни".

Сама же программа является просто хохмой. Ведь понятно, что никаких нянь никто предоставлять не будет и что за 1626 гривен никого на эту работу не заманишь. Но главный юмор в том, что оплату няни определили, исходя из прожиточного минимума для детей до 3 лет. И потому, кого все-таки оплачивают – няню или ребенка.

Почему от поддержки Порошенко открещиваются?

Тема форума Блока Порошенко, на котором президент выдвинулся на второй срок, вчера оставалась одной из основных. В основном – из-за стремления отдельных участников оправдаться за свое участие в этом форуме.

В эпицентре оказалась рэперша Alyona Alyona, которая отсидела весь форум, а после него сообщила, что ее приглашали вовсе не на презентацию Порошенко, а на неполитическое мероприятие. Выглядело это не очень убедительно, однако в посте реперши интересно не само оправдание, а вступление к нему: "Должна ответить на обвинение относительно моего участия в политическом мероприятии партии БПП".

На это мало кто обратил внимание, но Alyona Alyona фактически приравняла участие в президентском мероприятии к преступлению, поскольку вынуждена была отвечать на обвинение. И слово "обвинение" в ее тексте даже не взято в кавычки.

И это еще один приговор всей политике Порошенко: для людей хотя бы относительно незаангажированных Банковой, поддерживать его стало просто стыдно.

Поэтому некоторые из них стали оправдываться прямо на форуме – вроде Яроша, который, присутствуя на мероприятии в поддержку Порошенко, заявил, что будет голосовать за Кошулинского.

А некоторые даже оправдывались заранее – как мэр Днепра Филатов, который заанонсировал, что идет вовсе не хвалить Порошенко и его тексты не согласовываются с технологами Банковой. Правда, в итоге только и делал, что хвалил, но в "Фейсбуке" рассказал, что он "шутил, визионерствовал, критиковал и срывал аплодисменты". Но даже это показатель сегодняшнего общественного мнения – когда тому, кто хвалит президента, признаваться в этом стыдно.

Германия поддержала "план Сайдика"

План ОБСЕ по установлению мира на Донбассе, еще не оформленный официально, уже вызвал международную дискуссию. Этот план озвучил спецпредставитель ОБСЕ в Минской группе, и по его имени уже получил название "план Сайдика". А главными сторонами дискуссии по нему оказались Киев и Берлин.

Точку зрения Киева еще позавчера высказал министр иностранных дел Климкин, и сконцентрировалась она в одной фразе "те же яйца, только в профиль". Которая подразумевала, что ни "план Сайдика", ни предшествовавшие ему планы, включая Минские соглашения, не являются инициативами, способными привести к миру на Донбассе.

Точка зрения Берлина оказалась полностью противоположной. Вчера правительство Германии сделало заявление, которое из уст нынешних украинских руководителей невозможно услышать (по крайней мере, внутри страны): "Минские соглашения остаются основной мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. В том числе, план, представленный спецпредставителем Сайдиком, направлен на то, чтобы сделать возможной реализацию минских договоренностей и достигнуть мира в регионе".

Как видно, линия противостояния в оценке Минских соглашений и "плана Сайдика" лежит не только между Москвой и остальными, как это пытается представить украинская власть, но и между Киевом и Западом. Причем, глядя из Украины, это давно понятно, но вот понятно ли это Меркель?

Нет сомнения, что за закрытыми дверьми украинский президент тоже может сказать фрау канцлер дословно, что "Минские соглашения остаются основной мирного урегулирования". Но как можно верить таким заявлениям, когда украинский МИД уже публично заявляет противоположное?

Между тем, очевидно, что в случае второго срока Порошенко нынешнее противостояние в оценке Минских соглашений и "плана Сайдика" выльется в неизбежный конфликт между Киевом, с одной стороны, и Берлином с Парижем – с другой. Потому что Меркель хочет, чтобы ее "минская" инициатива стала "историей успеха", а для нынешнего Киева успех "Минска" равнозначен поражению.

"Брексит" в тупике

Ситуация с "Брекситом" снова в тупике. Тот план, с помощью которого премьер Великобритании Мэй пыталась хоть что-то сделать внутри страны, оказался неприемлемым для Евросоюза. Один за одним глава ЕС Туск, президент Франции Макрон и президент Австрии Курц заявили, что никакие изменения к соглашению между Евросоюзом и Великобритании неприемлемы.

Между тем, именно проект нового соглашения был той зацепкой, с помощью которой Мэй хотела вернуть свою страну на путь мягкого выхода из ЕС. Теперь же ей ничего не остается, как повторно поставить на голосование в парламенте уже имеющийся договор. Но и этого она сделать не может, поскольку договор был провален депутатами обеих палат с редкостным единодушием.

Это и есть тупик. В котором единственный выход для Мэй – объявить о роспуске парламента и новых выборах, которые наверняка приведут к поражению ее Консервативной партии. Второй выход – провести повторный референдум по Брексит, но с нынешним парламентом это малореально. Поэтому остается только первый вариант, которого Мэй все еще пытается избежать.