В Украине снова поменялись нормы потребления газа для населения. Соответствующее постановление утвердил Кабмин на своем заседании в среду, 30 января. Интересно, что изначально его не было в повестке дня, а уже позже документ появился в категории "Дополнительные вопросы" с подачи министра энергетики Игоря Насалика.

Согласно постановлению, в квартирах с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением норма потребления составит 3,29 куб.м на человека в месяц. Те, кто горячей воды не имеет (то есть, будет греть ее на газу) получили норму в 5,39 куб.м. А для жилья с газовыми плитами и газовыми водонагревателями месячная норма по газу - 10,49 куб.м.

Ничего нового Кабмин не сделал. Он, по-сути, вернул прежние нормы, которые действовали с 2016 года до конца 2018г, пока суд не отменил прописывающее их правительственное постановление.

Как уже писала "Страна", в январе многие украинцы вдруг с удивление узнали, что норма по газу выросла с 3,3 кубов до 9,8 кубов на человека. В итоге им пришли платежки с почти вчетверо большими суммами, чем ранее, что вызвало бурю возмущений.

Впрочем, эксперты говорят, что и эти "новые старые нормы" могут вскоре отменить, то есть, велик риск, что платежки за газ будут меняться едва ли не ежемесячно. Как минимум, до того момента, пока человек не установит счетчик и не не будет платить по нему - только за фактическое потребление. Кстати, тему счетчиков правительство также включило в последнее газовое постановление - "Нафтогаз" попросили изыскать средства на установку приборов учета.

"Страна" разбиралась кому выгодно жонглировать нормами потребления газа и когда украинцы получат газовые счетчики.

0,01 куба газа на "разогрев"

На первый взгляд, новое правительственное постановление практически не отличается от аналогичного от 2016 года, которое было отменено по решению суда. Впрочем, небольшие отличия все же есть. К примеру, на если в постановлении от 2016г фигурирует норма потребления в 3,3 куб.м, то в нынешнем - 3,29 куб.м.

Фактически отличие в сотую кубометра ничего не значит. По нынешнему тарифу (8,55 за кубометр) стоимость такой корректировки всего 85 копеек.

На самом деле, как пояснил "Стране" экс-министр ЖКХ и глава Союза владельцев жилья Украины Алексей Кучеренко, в этих мелких правках - вся суть газовой игры Кабмина.

"Дело в том, что правительство не может правильно посчитать реальные нормы потребления газа. Их попросту нет в природе. Поэтому Кабин предлагал уже четыре варианта норм, но суд все их с легкостью отменял - ведь все эти цифры невозможно доказать. А так как в этот раз отменили норму в 3,3 куб.м, то Кабмин поставил новую цифру в 3,29 куб.м. И ее точно так же легко оспорить в суде", - говорит Кучеренко.

"Кабмин принял прежнее постановление с массой нарушений, поэтому суд имел все основания его отменить. Заметьте, за прошедшие два года правительство вполне могло бы разработать и утвердить более жизнеспособный документ, но почему-то этого так и не сделал. Власти опомнились только тогда, когда украинцам начали массово приходить завышенные платежки и поднялась протестная волна", - отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал "Стране", что изначально правительство урезало старые, еще советские нормы в 9,8 куб.м до 3,3 кубов на человека в месяц сугубо из практических соображений - чтобы уменьшить расходы на газ по субсидиям. Но эти нормы возмутили поставщиков газа и они начали лоббировать их отмену, что в итоге и удалось сделать.

"Скорее всего, они будут оспаривать в суде и последнее постановление Кабмина", - считает эксперт.

По словам эксперта энергорынка Валентина Землянского, реальные нормы потребления, конечно же, не 9,8 кубов, но и не 3,3 - приблизительно 5 куб.м. Но, если газовщикам удастся снова выиграть в суде, норму снова вернут к старым показателям - 9,8 куб.м. Это значит, что украинцам нова придется переплачивать за газ в 3-4 раза.

Счетчики - за счет Коболева

По словам Алексея Кучеренко, "эксперименты" с нормами потребления газа будут длиться до тех пор, пока в Украине не будет налажен коммерческий учет газа. Формально обязанность облгазов установить всем потребителям счетчики за свой счет прописана в законе о коммерческом учете газа. Конечный срок массового оборудования домохозяйств приборами учета истекал в конце 2018 года. А с начала нынешнего года поставщиков должны были штрафовать за потребителей без счетчиков.

Но в последнем момент время "Ч" отложили еще на три года - до 2021 года. Это поясняли отсутствием финансовых ресурсов у газовщиков. Якобы, устанавливать населению счетчики им попросту не за что.

Как рассказал "Стране" Дмитрий Марунич, в газовом тарифе на счетчики действительно утверждены копейки - с 8,55 грн. за кубометр на эти цели можно расходовать лишь 2 копейки.

"При этом счетчик стоит до 4 тыс. грн. Понадобятся годы, чтобы за эти копейки оборудовать все домохозяйства приборами учета. Более высокие тарифы облгазам не утверждают", - пояснил эксперт.

Одно время поставщики хотели переложить затраты на счетчики на кошельки потребителей. А в марте Кабмин должен был принять порядок компенсации средств тем украинцам, которые установят счетчики за свои деньги. Но этот документ в итоге так и не утвердили.

При этом в Украине без счетчиков остается порядка 3 млн. домохозяйств, а это 6,9 млн. человек, - говорит Кучеренко.

По его словам, программа массовой установки счетчиков саботируется на всех уровнях (от облазав до правительства) намеренно - без учета есть возможность списывать огромные объемы газа. Цена вопроса, по его мнению, 12 млрд. грн. в год.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябев рассказал "Стране", что облгазы списывают газ, якобы, бытовым потребителям (по цене для населения), а на самом деле частично продают его промышленным потребителям, уже по совсем другим тарифам.

Власти декларируют, что делают все для того, чтобы украинцы получили бесплатные счетчики. В последнем постановлении "Нафтогазу" вместе с операторами газораспределительных систем "рекомендовано обеспечить установку индивидуальных счетчиков по заявкам бытовых потребителей". А МЭРТ должен учесть эти расходы в финансовом плане НАКа. Потребители в соцсетях уже шутят - счетчики будут устанавливать за счет миллионных премий Коболева.

Но если говорить серьезно, то все происходящее больше похоже на предвыборный фарс, - говорит Кучеренко.

"Заметьте, "Нафтогаз" даже не обязали обеспечить потребителей счетчиками, а только "рекомендовали", другими словами, премьер-министр переложил всю ответственность за дома без счетчиков на Коболева", - говорит он.

По словам Марунича, маловероятно, что "Нафтгаз" займется установкой счетчиков в обозримом будущем - в финплане компании на 2019 год такой строки нет, как, впрочем, и многомиллионных "лишних" сумм. Кроме того, непонятно, как эта кампания должна быть оформлена технически, ведь у людей нет прямых договоров с "Нефтегазом".