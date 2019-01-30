Цены на лекарства в Украине бьют все рекорды. Как уже писала "Страна", сейчас разница в стоимости одних и тех же препаратов в отечественных и европейских или турецких аптеках может отличаться вдвое. При этом подмечено, что медикаменты, привезенные из-за границы, "лечат лучше", то есть, более качественные и эффективные, чем продающиеся у нас аналоги.

Многих лекарств на нашем рынке попросту нет. Все это заставляет украинцев закупаться таблетками в Европе при любом удобном случае и даже ездить в специальные "фарм- туры". Лекарства из-за границы нередко заказывают для своих пациентов и врачи.

При этом нынешние заоблачные ценники в аптеках - далеко не предел. По прогнозам главы "Агентства медицинского маркетинга" и совладельца сети клиник "Доступный доктор" Юрия Черткова, в этом году лекарства подорожают еще, как минимум, на 10-15%.

Импортеры традиционно сетуют на высокий курс доллара и евро, к которому привязана стоимость их товара.

Впрочем, глава общественной организации "Фармрада" Елена Прудникова говорит, что на самом деле ценовую формулу на лекарства сейчас активно корректируют аптеки. "Из-за монополизации рынка, они могут требовать у поставщиков откаты в 30-60%. А в последнее время дело доходит и до 100% от стоимости препарата. Понятно, что все это закладывается в розничные цены", - пояснила она "Стране".

"Страна" разбиралась почему в Украине такие дорогие лекарства.

Аналог вдесятеро дороже и "что-то для иммунитета" в нагрузку

Отечественным аптекарям грех жаловаться на продажи. Согласно статистике, объемы реализации лекарств в Украине постоянно растут - как в деньгах, так и в упаковках. По данным аналитической системы исследования рынка "PharmXplorer"/"Фармстандарт" компании "Proxima Research", в прошлом году аптечные продажи увеличились на 22,5% - до 89 млрд грн. Всего украинцы приобрели 1,8 млрд упаковок лекарств, что на 4% больше, чем годом ранее.

Показательно, что продажи растут не только в гривневом эквиваленте, что можно было бы списать на инфляцию, но и в долларах. Согласно данным "Proxima Research", за прошлый год рынок вырос на 19,9% - до 3,3 млрд. долларов.

"Это значит, что в продажах растет доля более дорогих препаратов", - поясняет Елена Прудникова. Ее слова подтверждает и статистика. В прошлом году стоимость среднестатистической упаковки лекарств выросла на 18,6%. При этом доля препаратов высокой стоимости выросла с 20,4% до 22,1% в натуральном выражении и с 65,8% до 67,4% в деньгах. При этом доля недорогих лекарств упала с 46,2% до 44% в натуральном выражении и с 7,2% до 6,5% в деньгах, - говорится в отчете "Proxima Research".

В списке лидеров аптечных продаж - преимущественно недешевые импортные препараты, хотя теоретически есть более дешевые аналоги. Так, на первом месте в топ-5, по итогам 2018г, оказалось обезболивающее "Нурофен" (цена - от 40 до 80 грн.). Для сравнения: традиционный анальгин стоит 18-20 грн.

Остальные места в списке лидеров продаж достались противовоспалительному средству "Нимесил" (324 грн. за упаковку из 30 пакетиков), хлорид натрия (раствор для инъекций по 150-200 грн.), общеукрепляющему "Актовегин" (400-880 грн. за упаковку в зависимости от дозировки), обезболивающему "Спазмалгону" (54-335 грн. в зависимости от лекарственной формы и дозировки).

За последний год заметного прогресса удалось достичь также продавцам препаратов "Синупрет" (200-240 грн.) и "Реосорбилакт" (130-160 грн.). Эти лекарства "перепрыгнули" с 10 и 12 мест в списке лидеров продаж на 6 и 7 соответственно. Хотя, собственно, в представлении многих врачей не являются обязательными - "Синупрет" - это травяной препарат от насморка, а "Реосорбилакт" - иммуномодулятор.

По словам Прудниковой, такие результаты лекарственных продаж во многом поясняются стараниями аптекарей.

"Крупные сети сейчас стараются не брать недорогие лекарства. Им выгоднее продать импортный препарат с действующем веществом диклофенаком за 200 грн. чем отечественный аналог за 20 грн. Из имеющегося ассортимента покупателям предлагаются, в первую очередь, самые дорогие лекарства - их автоматически подтягивает компьютерная программа. И только когда человек отказывается от такого препарата, фармацевт "вспоминает" о более дешевом. Но параллельно идет обработка пациента - ему рассказывают, что лучше купить что-то подороже, но вылечиться, чем тратить деньги зря. Плюс - пытаются продать дополнительные препараты, скажем, к антибиотику - пробиотики или витамины и т.д. Людям попросту впаривают ненужные им лекарства. В итоге, продажи медикаментов у нас постоянно растут, а население здоровее не становится. И, собственно, даже лечится не от того. Вот и получается, что человек умирает от сердечно-сосудистого заболевания, хотя ест пригоршнями дорогие иммуномодуляторы с недоказанной эффективностью", - рассказала "Стране" Прудникова.

В итоге, по ее словам, если в мелких аптеках, торгующих недорогими препаратами, средний чек составляет 50 грн., то в сетевых - до 800 грн.

"Соответственно, у первых среднесуточный выторг - 2 тыс. грн., у вторых - до 100 тыс. грн", - говорит она.

"Средняя стоимость отечественных препаратов примерно в 4 раза ниже, чем импортных. Тем не менее, около 70% украинцев по-прежнему продолжают покупать лекарства зарубежных компаний", - констатирует коммерческий директор "Борщаговского химико-фармацевтического завода" Евгений Сова.

Как рассказал он "Стране", для регулирования стоимости медицинских препаратов во всем мире применяют практику референтного, или сравнительного ценообразования.

"Суть этого подхода заключается в том, что все лекарственные средства, которые ввозятся в страну, оцениваются и сравниваются с соответствующими позициями соседних стран, близких по ряду социально-экономических показателей. В случае Украины это могут быть, например, Молдова, Болгария, Польша, Румыния. Такой подход позволяет избежать искусственного завышения цен на лекарственные средства со стороны дистрибьюторов. В Украине уже сделали первый шаг по внедрению референтного ценообразования. Но такой подход пока применяется только к небольшой группе препаратов в рамках национального перечня лекарств программы реимбурсации (возмещения стоимости лекарств из бюджета по программе "Доступные лекарства"). Для формирования справедливого ценообразования необходимо расширять механизм и применять его ко всем импортируемым лекарствам", - считает Евгений Сова.

Аптечные схемы

Ранее аптеки постоянно навещали разного рода проверяющие. Последняя запомнившеяся широкой общественности картинка - возмущающейся дороговизной лекарств Николай Азаров, который в свою бытность премьер-министром лично прошелся по аптекам и проверил ценники в простудный сезон. Но после того как был введен мораторий на проверки бизнеса, аптеки вздохнули с облегчением.

Уже к 2016 году специальное исследование АМКУ зафиксировало ноу-хау наших фармацевтов - некие маркетинговые договоры, которые составлялись между розницей и поставщиками и формально включали некий бюджет "на продвижение". Формально рентабельность аптек оставалась невысокой - всего 2-5%. Но по маркетинговым договорам они получали до 30% от стоимости поставляемого товара. Понятно, что эти деньги оптовики закладывали в цену на медикаменты.

Собственно, практика маркетинговых договоров действует и сейчас (хотя аптечные сети несколько раз обещали от нее отказаться). "Но эту схему даже еще больше усовершенствовали - вместо 30% стали требовать по 60%, а сейчас в отдельных случаях речь идет уже и о 100%. То есть, если препарат обходится оптовику в 300 грн., то он с учетом отката аптеке предлагает его за 450-600 грн. Стоит ли удивляться, что лекарства у нас вдвое дороже, чем в Европе", - говорит Прудникова.

"Думаю, что тема цен на лекарства будет очень часто использоваться в этот год выборов президента и парламента, но пока за розницей мало кто следит", - говорит медицинский директор компании "Фармак" Виталий Усенко.

Сейчас 76% розничного оборота лекарств контролируют три крупные сети - "Аптека низких цен", "Аптека доброго дня" и "Бажаємо здоровя". Крупным и средним сетям принадлежит порядка 15-16 тыс. розничных точек. Остальные 6 тыс. - небольшие аптеки, оформленные на частных предпринимателей (как правило, в селах, небольших городах). Сейчас их пытаются вытеснить с рынка, обязав массово установить кассовые аппараты.

Кроме того, аптекари жалуются, что к ним все чаще приходят налоговые проверки.

"2019 года начался с усиления давления на малый и средний бизнес. По инициативе Кабмина был поддержан проект №2628-VIII, которым введено обязательство использовать РРО при торговле лекарственными средствами и товарами медицинского назначения физлицами- предпринимателями, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. При этом правительство не побеспокоилось об установлении переходного периода и установило обязательство по использованию РРО с 1 января 2019 года. Фактически, почти не предоставив бизнесу времени для покупки, регистрации РР, обучения работников (на все это нужно до 100 тыс. грн.- Прим. Ред). Работники ГФС увидели новый способ "заработка" на проверках по всей Украине и, судя по тому, что проверки начались в хлебных местах, например, проверка ФОПов, которые имеют аптечное учреждение на территории роддома или больницы, то, наверное, без "поддержки" представителей аптечных сетей это не происходит", - написала на своей странице в Facebook нардеп Ирина Сысоенко.

По ее словам, сейчас идут массированные проверки аптек в селах и небольших городах и часто - с нарушением законодательства. Другие эксперты рассказали "Стране", что многие собственники закрывают торговые точки.

"Просто пока этого не видно в статистике, так как лицензии еще действуют", - говорит Прудникова.

В случае еще большей монополизации рынка, наценки на лекарства в Украине тоже вырастет, так что людям придется платить уже не только двойную, но и тройную цену, - подытожили эксперты.

Столь "недружественный" рынок продаж отпугивает от украинского рынка многих иностранных производителей, которые не готовы платить десятки, а то и сотни тысяч долларов за вход. В итоге, ассортимент лекарств в отечественных аптеках остается сравнительно узким, а некоторые новые разработки фармацевтической индустрии украинцам и вовсе недоступны.